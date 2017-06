Открытие пляжей, фестиваль шариков, День России и бесплатные музеи (ФОТО) / 10 событий WEEKEND'а в Екатеринбурге

В эти выходные, несмотря на погоду, начнут открываться пляжи и пляжные клубы в Екатеринбурге: пройдут первые open-air'ы. В честь Дня России на Плотинке споет хор из 1500 человек, а в Ельцин-центре устроят два бесплатных концерта. Также в эти праздничные выходные – фестиваль световых шариков, ретроавтомобили и день открытых дверей в музеях.

Несерьезную комедию для серьезных людей покажут в Музкомедии

В Театре музыкальной комедии сегодня премьера комедии «Искусство жениться» по пьесе Оскара Уайльда «Как важно быть серьезным». На сегодняшний день это одна из самых популярных пьес на драматических подмостках всех стран мира, по ней сняты замечательные фильмы, а по ее мотивам даже написана новая пьеса Тома Стоппарда «Травести».

Музыкальную версию под названием «Искусство жениться» сочинили в 2015 году композитор Владимир Баскин и поэт Евгений Муравьев. Постановка на сцене Свердловской музкомедии – ее первое воплощение в музыкальном театре.

«Ох, уж это аристократическое английское общество! До смешного чопорное и напыщенное. Ох, уж эта мужская дружба двух холостяков, берущих от жизни все! Они кутили и развлекались тайком, оставаясь для общества образцами морали. Их игра была успешной – ровно до того момента, как оба решили жениться. На двух разных барышнях, но … назвавшись одним именем!», – говорится в анонсе спектакля.

Место проведения: театр музыкальной комедии (пр. Ленина, 47)

Вход: 200-1000 рублей.

Открытие пляжей и open-air'ов

Несмотря на не совсем летнюю погоду, пляжные клубы в эти выходные открывают сезон. Сегодня в 23:00 первый летний open-air «Солнечный удар» пройдет в клубе Cuba Beach club на Верх-Исетском пруду. Будет 4 танцпола и 40 диджеев из России, Мексики, Великобритании и Венгрии. Autoban Main Area, The One D'N'B Area, Do You Tribal Area и Dance Активность Area – так называются площадки – соберут поклонников самой разноплановой танцевальной музыки. На фестивале под открытым небом каждый найдет для себя достойную музыку.

А завтра, 10 июня, в 14:00 открывается пляж «Огонь» на Балтыме. Хэдлайнером станет Богдан Титомир. Также в течения дня будут работать тату-салоны, можно будет заплести дреды, заняться спортом, посмотреть кино.

Место проведения: Cuba Beach club, пляж «Огонь».

Вход: на Верх-Исетском пруду – от 300 рублей, на Балтыме – 600 рублей.

Экскурсия по шпалам детской железной дороги

11 июня в 13:00 в ЦПКиО пройдет авторская экскурсия «По шпалам истории: детская железная дорога» от ГЦСИ Урал. С момента открытия первой детской железной дороги в России прошло уже более 80 лет. За это время сотни тысяч детей прошли путь от проводников и ревизоров до машинистов и начальников поездов, связав свою жизнь с большой железной дорогой. В Екатеринбурге такая железная дорога существует уже более 50 лет, став уникальным техническим сооружением и ярким объектом культуры. В рамках экскурсии участники узнают историю возникновения детских железных дорог, особенности узкоколейной железнодорожной техники, судьбы людей, связанных с детской железной дорогой в ЦПКиО.

Место проведения: старт – от центрального входа в ЦПКиО

Вход: 250 рублей, дети до 10 лет – бесплатно. Для желающих проехать на поезде по детской железной дороге: отправление поезда в 15:16 (билет оплачивается дополнительно: взрослые – 150 руб., дети с 5 до 12 лет – 80 руб.).

Блюзовый джем с Blues Doctors

11 июня, в воскресенье, в 19:00 в клубе EverJazz состоится открытый блюзовый джем с Blues Doctors. Это формат концерта, когда на глазах у зрителей разворачиваются неповторимые музыкальные диалоги, накаляются страсти, меняются лидеры, происходят эпические сражения и примирения. Новички и профессионалы блюза вновь порадуют слушателей клуба своим мастерством в этот вечер. Пока не говорится точно, кто вступит в «схватку» с Blues Doctors, но обычно такие вечера проходят с большим драйвом.

Место проведения: EverJazz (ул. Тургенева, 22)

Вход: места у бара – 300 р., места за столиком – 500 р., места за vip-столиком – 600 р.

(Фото – с сайта)

Бесплатный концерт Елки на фестивале в «Меге»

11 и 12 июня «Мега Екатеринбург» проводит фестиваль, хэдлайнерами которого станут Елка и группа «Пицца». В течение двух дней с 10:00 до 21:00 все желающие смогут принять участие в увлекательных мастер-классах и играх на свежем воздухе. Любителей активного отдыха не оставит равнодушными зона экстремальных развлечений с аэроподушкой. На площадке свое мастерство продемонстрируют профессиональные каскадеры, которые также расскажут, как правильно совершать прыжки с большой высоты. Школа идеального тела #SEKTA проведет для гостей фестиваля лекции и спортивные занятия.

В рамках фестиваля будет организован «Благомаркет», где дизайнеры представят одежду, игрушки, аксессуары и предметы интерьера. Гости «Русской площадки» смогут своими руками создать глиняную свистульку, брошку из текстильного материала.

11 июня в 18:00 выступит группа «Сансара», в 19:00 – группа «Пицца». 12 июня в 18:30 – выступление группы BOGACHI, в 19:30 – выступление Елки. Подробный лайнап на два дня есть на сайте «Меги».

Место проведения: «Мега Екатеринбург» (ул.Металлургов, 87)

Вход: свободный.

Фестиваль световых шаров на Сортировке

11 и 12 июня в парке «Таганская Слобода» пройдет первый в Екатеринбурге большой фестиваль Светошариков или световых шаров. Оба дня мероприятия будут проходить в течение всего одного часа – с 21:00 до 22:00 – когда шары действительно будут светиться в сумерках. В течение часа в парке будет звучать романтическая живая музыка, обещают световое выступление одного из коллективов города. Кульминацией станет запуска сотен светящихся шаров в небо.

Место проведения: парк «Таганская Слобода» (ул. Бебеля, 111)

Вход: свободный.

(Фото – организаторов)

Фестиваль ретроавтомобилей

12 июня у метро «Динамо», рядом с ДИВСом, пройдет уже десятый автомобильный фестиваль, который проводит «Российская газета». Гости увидят редкий автомобиль ГАЗ М-1 1936 года, «Победу» 1949 года выпуска, легендарные мотоциклы М-72 и Jawa. В этом году фестиваль принимает гостей из Латвии – участников ретропробега «От океана до океана», совершающих свой подвиг на автомобилях РАФ, которые едут из Риги до Владивостока. Кроме того, приедут гости из Чебаркуля, Тюмени, Подольска, Твери, Челябинска и, конечно же, городов Свердловской области. Впервые на фестивале будет проводиться лотерея среди участников (по порядковому номеру в списке регистрации). Пройдет конкурс на лучшую сохранность и лучшую реставрацию.

Место проведения: у метро «Динамо»

Вход: свободный.

День открытых дверей в музеях

12 июня Свердловский краеведческий музей проведет первый День открытых дверей в своих филиалах. С 11 до 17 часов можно совершенно бесплатно посетить несколько площадок в Екатеринбурге и области. Так, в городе гостей ждут: «Дом Поклевских-Козелл», Музей истории и археологии Урала, Музей природы Урала, Музей Эрнста Неизвестного, Музей радио им. Попова, «Дом Агафуровых», Музей истории садоводства. Список открытых площадок в области можно посмотреть на сайте краеведческого музея.

Добавим, что услуги экскурсоводов, если они вам нужны, будут платными.

Место проведения: филиалы Свердловского областного краеведческого музея.

Вход: свободный.

1500 человек споют хором в честь Дня России

По традиции 12 июня в 12 часов на ступеньках, ведущих к памятнику основателям Екатеринбурга, соберется сводный хор города, чтобы исполнить гимн России и несколько патриотических композиций. Ожидается, что в этом году к акции присоединятся 1500 профессиональных певцов, музыкантов и любителей. В числе участников – хор «Доместик», Симфонический хор Свердловской государственной филармонии, Уральский государственный академический русский народный хор и другие.

После гимна России прозвучат: «Свердловский вальс», «Екатеринбург – мой любимый город», «Рассея» (песня из репертуара группы «Любэ»), «Пусть всегда будет солнце», «Лесной марш», «Я на солнышке лежу» и многие другие.

видео

Место проведения: Исторический сквер

Вход: свободный.

День России в Ельцин-центре

В Ельцин-центре по понятным причинам тоже будут широко отмечать День Россию. Познакомиться с историей праздника можно будет на специальной мини-экскурсии «Декларация о государственном суверенитете РСФСР», ведь 12 июня в России отмечается именно годовщина принятия документа. В этот день музей расскажет о влиянии декларации на дальнейшую историю нашей страны. За что выступали в годы перестройки бастующие шахтёры, почему против Декларации о суверенитете проголосовало лишь 13 участников Съезда народных депутатов РСФСР? Как должен был выглядеть обновлённый Советский Союз? Экскурсии пройдут в 14:00 и 16:00.

Также в День России в Ельцин-центре пройдет два бесплатных концерта. С 15 до 17 часов на сцене у центра выступит медный квинтет «Ekb Brass», который подготовит спецпрограмму. Коллектив представляет собой классический состав медного квинтета: 2 трубы, валторна, тромбон и туба. Именно такой состав выбран исходя из полноты и оригинальности звучания, красоты тембра медных инструментов и обилия нотного материала для данного состава.

А с 17 до 19 часов в Атриуме состоится фортепьянный концерт Арсения Мерзлова с программой «Русская фортепианная соната XX века», или «Вечер русской фортепианной сонаты». В первом отделении прозвучат: С. С. Прокофьев. Соната для фортепиано №4, ор. 29; Д. Б. Кабалевский. Соната для фортепиано №2, ор. 45. Во втором отделении – С. В. Рахманинов. Соната для фортепиано №1, ор. 28.

Место проведения: Ельцин-центр (ул. Бориса Ельцина, 3)

Вход: на экскурсию – по билету в музей, на концерты – вход свободный.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

