Неделя легких фильмов: «Тачки» для мальчиков, «Весь этот мир» для подростков и «Он и Она» для взрослых. Кинопремьеры недели (ВИДЕО)

На этой неделе в кинотеатрах нет громких премьер, в основном идут «летние» легкие картины. Для школьников, у которых идут каникулы, выходят «Тачки 3» и мелодрама «Весь этот мир». Для мам и пап – взрослая комедия «Очень плохие девочки» и мелодрама «Он и Она».

Мультфильм для мальчиков «Тачки 3»

Тачки-3

В летние каникулы кинотеатры, как правило, выпускают в прокат мультфильмы и фильмы, на которые могут сходить школьники. На этой неделе их два. Для мальчишек всех возрастов выходит третья часть мультфильма «Тачки».

Встречайте самого знаменитого гонщика всех времен, легенду гоночного трека Молнию Маккуина. Герой все еще продолжает показывать лучшие результаты на всех турнирах, однако победы даются ему не так легко, а конкуренция становится все жестче. Молнию Маккуина ждут захватывающие приключения, где он встретит новых друзей, а также поймет, что не только скорость и мощность мотора делают гонщика чемпионом.

Подростковая мелодрама «Весь этот мир»

Весь этот мир

Для подростков в возрасте 12+ на больших экранах – мелодрама Стеллы Меги по одноименной книге Николы Юна «Весь этот мир». Что, если ты не можешь коснуться ни единого предмета из внешнего мира? Тебе не сделать ни единого глотка свежего воздуха, и ни один лучик солнца не согреет твоего лица… а соседский мальчишка никогда не поцелует тебя. Невероятная история любви Мэдди, умной, любознательной восемнадцатилетней девушки с богатым воображением, которая из-за болезни не может выйти за пределы герметично закрытых комнат своего дома, и Олли, ее соседа, который не позволит этому помешать им. Мэдди отчаянно хочет ощутить все прелести внешнего мира и очарование первой любви. Всегда разделенные оконными стеклами, связанные лишь перепиской, она и Олли все равно сближаются и готовы рискнуть всем, чтобы быть вместе, даже если это означает потерять все.

В ролях: Аманда Стенберг, Ник Дж. Робинсон, Аника Нони Роуз, Ана де ла Регера и другие.

Мальчишник по-женски с голливудскими звездами – «Очень плохие девочки» 18+

Очень плохие девочки

Люсия Аньелло сняла женский ремейк черной комедии Питера Берга «Очень дикие штучки». Что может омрачить развеселый и безбашенный девичник в Майами? Наверное, только нелепая смерть стриптизера. Теперь подружкам предстоит выпутаться из дурацкой истории и как-то замести следы, пока они не попали в руки к копам.

У фильма звездный актерский состав: Скарлетт Йоханссон, Джиллиан Белл, Зои Кравиц, Илана Глейзер, Кейт МакКиннон и другие.

Фантастика «Орбита 9»

Орбита 9

Для любителей космоса и фантастики выходит дебютный фильм испанского режиссера Хатем Храиче. Космическая станция Орбита 9 держит курс на Селесту, куда она доставит своего единственного астронавта – 20-летнюю Элену – только через 19 лет. Для починки одной из систем жизнеобеспечения на корабль прибывает Алекс – первый человек, которого Элена увидит в своей жизни. Она еще не знает, что она не только часть глобального секретного эксперимента по колонизации космоса, но и необычное живое существо, способное повлиять на будущее человечества.

В ролях: Клара Лаго, Алекс Гонсалес, Андрес Парра, Белен Руэда и другие.

Французская мелодрама «Он и Она»

Он и Она

Николя Бедос снял фильм, который начинается как комедия, но потом приобретает трагические нотки. Виктор – начинающий писатель, Сара – магистр в области классической литературы, их общая слабость – Джойс и Достоевский. Они были свободны и беспечны, но их случайная встреча в баре затянется на долгие 45 лет. Как справятся они с успехом, богатством и банальной скукой? Кто получит все, а кто останется в тени? История одной семьи, большой любви, на фоне переполненных солнцем бульваров Парижа.

В ролях: Дория Тилье, Николя Бедос, Дени Подалидес, Антуан Гуи и другие.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 15.06.17

В Свердловской области исчезнет еще одна деревня (КАРТА). / «Стабильно тяжелое, динамики нет», – медики рассказали о состоянии Димы Пескова. / В Екатеринбурге начинаются съемки фильма в жанре постапокалипсис – наш ответ «Безумному Максу», «Сталкеру» и Fallout (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»