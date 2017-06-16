Татарско-башкирские бои, пикник в центре города и кино под открытым небом (ФОТО) / 10 событий WEEKEND'а в Екатеринбурге

Лето продолжает радовать массой событий на открытом воздухе. В эти выходные в Екатеринбурге пройдет большой фестиваль этнической музыки на природе, большой городской пикник в центре города, Сабантуй в парке и прочие активности на свежем воздухе. Если польют дожди, можно укрыться на выставке известного фотографа «Кафе Лемитц» или поддержать незрячих танцоров на вечере инклюзивной хореографии.

Фестиваль современного танца «Малоформатный»

16 и 17 июня в Екатеринбурге проходит фестиваль «Малоформатный», который представляет сольные и дуэтные постановки профессиональных танцовщиков современного танца. Как и актеры театра, танцовщики часто лишены права на личное высказывание – профессия требует от них полного повиновения воле постановщика. Особенность «Малоформатного» состоит в отсутствии подобных ограничений. Участники фестиваля являются и авторами и исполнителями своих работ, и обладают полной свободой как в выборе темы, так и в сценическом воплощении замысла. Поэтому каждое выступление на фестивале превращается в искреннее и глубокое высказывание, идущее от самого сердца.

16 июня в 19:00 показы пройдут в Музее истории Екатеринбурга. Будут представлены: перформанс «Интеграция» (Полина Ахметзянова и Сирьяк Вильмо, г. Брюссель), соло «Собака ждет» (Мария Козева), дуэтный спектакль «01» (Анастасия Миронова и Кирилл Зайцев).

17 июня в 19:00 показы пройдут в Ельцин-центре. Зрители увидят перформанс «Степень свободы» (Екатерина Жаринова, медиа – Денис Перевалов), данс-спектакль «Я Верю. Я Знаю. Я Есть» (Елена Данн и Виктория Мясникова, г. Тюмень), спектакль «Путь домой» (Наталья Бриль).

Место проведения: Музей истории Екатеринбурга (ул. Карла Либкнехта, 26), Ельцин-центр (ул. Бориса Ельцина, 3)

Вход: 200-300 рублей.

(Фото – со страницы фестиваля «Вконтакте»)

Балет театра «Большая Москва» в рамках Весеннего гала

Сегодня в 18:30 в Театре оперы и балета пройдет традиционный Весенний гала. Впервые концерт пройдет в новом формате: кроме звезд Большого театра и артистов Екатеринбургского балета в нем примет участие театр «Балет Москва», одна из лучших танцевальных компаний страны. В первом отделении – спектакль «Все пути ведут на Север», недавний обладатель Национальной театральной премии «Золотая Маска». Премьеру в июле 2016 года выпустила знаменитый французско-бельгийский хореограф Карин Понтьес. Жанр спектакля, по выражению критика Натальи Звенигородской – «притча о взрослении и воспитании характера, о свойственном мужчине с детства до седых волос духе соперничества». Ее в течение пятидесяти минут разыгрывают семь артистов современной труппы «Балета Москва» (это единственный балетный театр в России, имеющий в распоряжении два коллектива – классическую труппу и труппу contemporary dance).

После антракта будет представлен третий акт балета «Тщетная предосторожность». В главных партиях выступят солисты Большого театра России. На этот раз привычный ход дивертисмента будет несколько нарушен – зрителей ожидают номера-сюрпризы, также при участии звезд Большого, имена которых пока держатся в секрете.

В концерте занят симфонический оркестр Екатеринбургского театра оперы и балета, дирижер – Алексей Богорад.

Место проведения: Театр оперы и балета (пр. Ленина, 46а)

Вход: от 500 рублей.

(Фото предоставлено пресс-службой Екатеринбургского театра оперы и балета)

Выставка «К чему снится свет?»

С 16 июня до 2 июля в Ельцин-центре работает выставка, которая объединяет екатеринбургских художников, работающих с видео, компьютерной графикой, светом и интерактивным взаимодействием. Сюжеты работ разнообразны. Объединяющими мотивами становятся: свет – как то, что делает используемые художниками оптические решения возможным; сон – как универсальное физиологическое состояние и как последовательность образов, приходящих в этом состоянии; вовлечение зрителя в участие в интерпретации экспозиции. Название отсылает к практике толкования сновидений, которая может быть как откровенным шарлатанством, так и основываться на научных теориях, например, психоанализе. Участники выставки: Денис Перевалов, Анастасия Крохалева, Людмила Калиниченко, Антон Якубов-Цариков, Андрей Чугунов, Антон Эльфильтр, Владимир Селезнёв.

Место проведения: арт-галерея Ельцин-центра (ул. Бориса Ельцина, 3)

Вход: по билету в галерею.

(Фото – афиша мероприятия)

Фестиваль этнической музыки на природе GNЁZDA 2017

16-18 июня в поселке Северка под Екатеринбургом пройдет фестиваль этнической музыки. За три дня на поляне в лесу выступят десятки групп: «Шаньгин Трио», «Сечень», Shekere, Vajazzle club, Cantadora, «Чистая река» и многие другие. Параллельно с утра до вечера будут идти мастер-классы по йоге, игре на варгане, танцам, работы по дереву, контактной импровизации, вокалу, трайблу и так далее. На фестивале работает детская игровая зона, фотозона, ярмарка и свободная сцена.

Для тех, кто придет на три дня, будет разбит палаточный лагерь. Воду и еду можно купить на месте.

Место проведения: поселок Северка (у скал Соколиный камень на «Солнечной поляне»)

Вход: свободный, но организаторы будут рады благотворительным взносам и помощи.

Открытие театра под открытым небом в ЦПКиО

16 июня в 20:00 в ЦПКиО им. Маяковского откроется «Летний кинотеатр Радиолы», который уже работал в прошлом году и собрал много зрителей. Сегодня зрителям будет показана знакомая и любимая миллионами россиян кинокартина «Мимино» режиссера Георгия Данелия. Блестящий актерский дуэт – Вахтанг Кикабидзе (Валико) и Фрунзик Мкртчян (Рубик) уже 40 лет никого не оставляет равнодушным. Перед началом сеансов всех присутствующих будет ждать развлекательная викторина с ценными призами.

Добавим, что кинотеатр будет работать все лето.

Место проведения: ЦПКиО

Вход: свободный.

Большой городской пикник на Плотинке

В этом году многие фестивали и мероприятия проходят в Историческом сквере. Вот и в эту субботу, 17 июня, с 12 до 21 часа на Плотинке ждут всех на Большой городской пикник. Вся территория будет поделена на тематические зоны: фудкорт с 50 ресторанами и кафе, «школа» с мастер-классами по флористике и визажу, интерактивная площадка для шоу и игр с детьми, фитнес-зона и маркет. Весь день на главной сцене пикника будут выступать музыкальные коллективы и проходить розыгрыши призов от партнеров фестиваля.

Место проведения: Исторический сквер.

Вход: свободный.

Выдающийся европейский фотограф Андерс Петерсен и его «Кафе Лемитц»

В Екатеринбургском музее ИЗО в эти выходные можно погрузиться в атмосферу легендарного гамбургского кафе «Лемитц» – открылась выставка известного фотографа-документалиста Андерса Петерсена. Серия снимков, сделанных им с 1967 по 1970 год в гамбургском баре «Кафе Лемитц», стала важной вехой в истории европейской фотодокументалистики (а один из снимков был использован в качестве обложки для альбома Тома Уэйтса «Rain Dogs»).

В баре сходятся портовые грузчики, окрестные жители, представители социального дна, и вся фотосерия напоминает семейный альбом, запечатлевший встречи с разнообразными людьми в привычной для них обстановке. Фотограф живет среди них и постоянно общается на протяжении нескольких лет, благодаря чему его герои проникаются доверием к автору и принимают Петерсена за своего. Эта установившаяся между ними близость хорошо просматривается в фотографиях.

Некоторые снимки из уникальной серии Андерса Петерсена «Кафе Лемитц» выставляются впервые. Выставка будет длиться всего месяц.

Место проведения: Екатеринбургский музей ИЗО (ул. Воеводина, 5)

Вход: 250 рублей (полный), 100 рублей (льготный: пенсионеры, школьники).

(Фото – предоставлено организаторами выставки)

Чемпионат по пляжному волейболу

17 и 18 июня на площадках «VICTORY Парка» пройдет первый этап чемпионата Свердловской области-2017 по пляжному волейболу среди мужских и женских команд. Это единственное календарное соревнование на открытых пляжных площадках с локализацией – принять участие в нем могут исключительно жители Свердловской области, включая Екатеринбург. Планируется разыграть два комплекта наград (в мужской и в женской сетках) с разделением по классу игроков (две лиги – для опытных игроков и для начинающих).

Место проведения: «VICTORY Парк» (ул.Республиканская,1а)

Вход: для зрителей – свободный, для участников – 1500 регистрационный взнос.

Татарские и башкирские игры на Сабантуе

17 июня в Центральном парке культуры и отдыха им. В.В. Маяковского пройдет традиционный праздник татарской и башкирской культуры «Сабантуй». Всех гостей парка ждет знакомство с бытом, культурой, традиционными угощениями. На территории парка будут работать различные зоны с активностями.

Праздничное шествие в национальных костюмах запланировано на 12:45. С 14 до 17 часов – игровая программа. Параллельно будут работать национальные подворья, проводиться соревнования по национальной борьбе, индейскому боксу и так далее.

С 17 до 20 часов – национальная дискотека «Кичке Сабантуй».

Место проведения: ЦПКиО им Маяковского

Вход: свободный.

(Фото – сайт администрации Екатеринбурга)

Вечер инклюзивной хореографии «Невидимая соната»

18 июня в 17 часов в театре балета «Щелкунчик» пройдет вечер инклюзивной хореографии с участием незрячих танцоров «Невидимая соната». Это результат сотворчества людей с глубокими нарушениями зрения и зрячих артистов, предлагающий зрительской аудитории оценить возможности уникальной инклюзивной эстетики и прислушаться к скрытым посланиям, зашифрованным внутри нее различными художественными средствами. Показ 18 июня будет первым большим самостоятельным выступлением коллектива на театральной площадке Екатеринбурга. В программу вошли лучшие данс-спектакли творческого союза : «На планете» и «Легенда», а также концертные номера «Не пасодобль!», «К ручью» и «С тенью».

Во всех работах проекта «Невидимая соната» участвуют тотально слепые юные и взрослые артисты в инклюзивном взаимодействии с партнерами без нарушений зрения. Для их ориентирования на площадке используются специальные тактильные метки и линии на полу, а в актерскую роль включены задачи манипулирования какими-либо предметами реквизита.

Место проведения: театр «Щелкунчик» (ул. 8 Марта, 104)

Вход: 300 руб; для студентов, а также людей с ОВЗ и их сопровождающего – один билет на двоих. Билеты меценатов: 1000 руб. для категории зрителей, желающих поддержать инклюзивный проект.

(Фото – организаторов вечера).

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 16.06.17

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