Абсурдные «Трансформеры», военная драма про СС и комедия про старение актера – кинопремьеры недели (ВИДЕО)

На этой неделе главным фильмом в кинотеатрах станет пятая часть франшизы про трансформеров – «Последний рыцарь». Критики уже окрестили творение Майкла Бэя абсурдом, а зрители считают, что пора историю заканчивать. Также в прокате – военная драма, французская комедия с Гийомом Кане и Марион Котийяр, драма Чухрая и криминальная комедия про ученых.

Абсурдные «Трансформеры: Последний рыцарь»

видео

На экраны выходит уже пятая часть франшизы про трансформеров, режиссером которой стал Майкл Бэй. Оптимус Прайм исчез. Люди ведут войну с Трансформерами. Ключ к нашему будущему погребен в тайнах прошлого, в скрытой истории Трансформеров на Земле… Миссия по спасению мира ложится на плечи разношерстной компании, состоящей из Кейда Йегера, Бамблби, английского лорда и профессора из Оксфорда. Пришла пора действовать! Жертвы станут героями. Герои станут злодеями. Выстоит только один мир: их или наш.

В ролях: Марк Уолберг, Энтони Хопкинс, Джош Дюамель, Лора Хэддок и другие.

«Майкл Бэй довел жанр фантастического боевика до абсурда, – пишут «Ведомости». – Это совершенно неописуемо. Каждые пять, нет, каждые две минуты все должны умереть от пули, гранаты, меча, цунами и термоядерного взрыва. Это если ни на кого не наступит трансформер. Или не сметет хвостом динозавр. Или не сожжет огнедышащий дракон (да, режиссер Майкл Бэй тоже смотрит «Игру престолов»). Но все живы. Хотя Земля вот-вот налетит на небесную ось. Нет, уже налетела – и так 35 раз подряд за два с половиной часа. …Это так нелепо, смешно, безрассудно, безумно, волшебно, что хочется вручить Майклу Бэю «Оскара», британский флаг, ковер и телевизор».

Зрители пока не в восторге, считая, что франшиза изжила себя.

«Дабы не тратить ваше время, я сразу поясню момент, интересный для подавляющего большинства, после прочтения которого вы со спокойной душой сможете листать дальше: если вы не собираетесь тратить деньги на IMAX, то сидите дома. Без него игра не стоит свеч, поскольку это лучшее, что сейчас может предложить данный формат относительно спецэффектов, и даже несмотря на то, что фильм поставлен из рук вон плохо (нет масштаба в операторской работе, плохие крупные планы, отсутствуют панорамные съемки, которые бы идеально вписались в локации), в ближайшее время на это будут равняться все деятели индустрии. В остальном же, перед вами худший голливудский продукт года», – пишет на «Кинопоиске» пользователь «ArtemTema».

Военный триллер «Антропоид»

видео

Шон Эллис снял фильм, основанный на реальной истории операции Антропоид, целью которой было устранение генерала СС Рейнхарда Гейдриха. Гейдрих занимал третье место после Гитлера и Гиммлера в фашистской иерархии. Его устранение, посредством этой сверхсекретной операции, нанесло бы невосполнимую потерю силам нацистов и внесло огромный вклад в общую победу.

В ролях: Джейми Дорнан, Киллиан Мёрфи, Брайан Каспе, Кая Херманек и другие.

Отзывы о фильме неоднозначные, оценки зрители выставляют от 3 до 9.

«Такие фильмы, как «Антропоид» оставляют по себе очень долгое послевкусие. Рассказанный Шоном Эллисом сюжет необходимо чувствовать сердцем, раскрывать его постепенно и не делать поспешные выводы. Мы увидели другую сторону войны, и она далеко не так проста… Думаю, «Антропоид» внимание к себе заслужил сполна», – пишет на «Кинопоиске» «Keirana».

«Это далеко не первый фильм о ликвидации Пражского мясника. И фильм «Операция «Восход» 1975 года гораздо сильнее нынешнего, – не согласен «El_principe». – Почему? Во первых, там нет бешеного старта с места в карьер (нет, это не всегда плохо). Есть нормальный ритм повествования – представление героев, высадка и так далее. В новом фильме в начале унылые факты с фотографиями на фоне и мы резко оказываемся в ночном лесу… Во вторых, картина грешит монотонностью и каким-то странным монтажом: начало дня – снег, а вечером уже сияет солнце. Какое то странное течение времени. Но самый большой недостаток – это актеры».

Мелодрама Чухрая «Холодное танго»

видео

В широкий прокат выходит фильм Павла Чухрая, премьера которого состоялась в этом году на «Кинотавре». Главный герой чудом избежал смерти, чтобы вернуться в дом, где родился. В дом, в котором теперь живет любовь всей его жизни. Но надежда на счастье оборачивается страшным открытием. Его возлюбленная – дочь его врага.

В ролях: Юлия Пересильд, Риналь Мухаметов, Карина Каграманян, Сергей Гармаш и другие.

«Чухрай из немногих режиссеров, наследников советского гуманистического кино. В его фильмах ностальгия по этому кино уживается с внутренней полемикой. Режиссер не изменяет себе, по-прежнему использует жанровый микст политического триллера, экшена, киноромана, жестокого романса и трагедии. «Холодное танго», нравится вам оно или нет, сразу узнается как чухраевское кино. Основательное, неспешное, традиционное. Порой перегруженное эмоцией, событиями, симфонической музыкой, архаичными флэшбэками. Здесь в едином эмоциональном потоке спаяны профессиональные прорывы и пораженья. Но так же как «Вор» или «Водитель для Веры», «…танго» – честное кино, живое, с крупными характерами. С храброй попыткой заглядывая в прошлое, без умиления нащупать в нем злободневные, болевые загнанные под кожу вопросы», – писала «Новая газета» после премьеры фильма на «Кинотавре».

Французская комедия «Вечно молодой»

видео

Гийом Кане снял самокритичную комедию, в которой снялся в главной роли и под своим же именем. Гийом и Марион – супружеская пара актеров. Когда-то он был молодой звездой, получал «Сезар», купался в лучах славы. Сейчас ему уже 43, он снимается в дешевых сериалах, одевается во что попало, покупает продукты в магазинах, где его зовут мистер Котийяр, и печально бредет домой, где его ждет блестящая Марион, звезда, красавица, самая востребованная актриса поколения. И однажды его окончательно «добивает» начинающая актриса, которая говорит, что он «уже не рок-н-ролл», что в ее списке потенциальных любовников ему отведено первое место с конца и что «так долго не живут». Гийом понимает: надо срочно изменить свою жизнь…

В ролях: Гийом Кане, Марион Котийяр, Филипп Лефевр, Жиль Леллуш и другие.

Криминальная комедия «Захочу и соскочу»

видео

В «Каро Радуга Парк» в прокат выходит комедия Сиднея Сибилия. В университете начинаются сокращения, в числе уволенных оказывается талантливый научный работник. Чем может зарабатывать человек, который всю жизнь учился? Идея поразительно проста: нужно создать преступную группировку, подобной которой мир ещё не видывал. Он решает производить психотропные таблетки, для чего собирает вместе своих бывших коллег, которые, несмотря на свои знания, оказались на обочине общества. Успех приходит незамедлительно: наконец-то у них есть деньги, власть, женщины. Единственная проблема состоит в том, как управлять таким коллективом.

В ролях: Эдоардо Лео, Валерия Соларино, Валерио Эпри и другие.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 22.06.17

Отель «внезапно» отдали в госсобственность, журналистам разрешили зайти внутрь: подробности обысков в Бишкеке (ФОТО). / На Урале двое налетчиков ограбили видеомагазин ради 2 тысяч рублей. / Мэрия Екатеринбурга организует День города за 27 миллионов рублей. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»