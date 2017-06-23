Ural Music Night, «Коляда-Plays», прыжки с парашютами и День молодежи: 10 событий WEEKEND'а в Екатеринбурге (ФОТО, ВИДЕО)

В Екатеринбурге в предстоящие летние выходные пройдет несколько фестивалей. На «Ночи музыки» одновременно будут играть 1500 музыкантов в центре города, на «Коляда-Plays» продолжают показывать современные спектакли. Также в выходные пройдет День молодежи, чемпионат по прыжкам с парашютом на воду, день «Москвича» и многое другое.

100 площадок и 1500 музыкантов – на Ural Music Night

ночь музыки-2015

Сегодня в Екатеринбурге пройдет фестиваль Ural Music Night. На этот раз все площадки сосредоточатся в центре, чтобы между ними было легко перемещаться пешком: на проспекте Ленина и отходящих от него улицах за несколько часов выступят 1500 музыкантов, которые представляют самые разнообразные стили. Посетить все 100 площадок не удастся, но с 40 площадок будет идти онлайн-трансляция на сайт фестиваля.

Впервые в этом году будет площадка у гостиницы «Исеть», там «Другой оркестр» в 00:00 начнет играть «конструктивистскую музыку», параллельно запустят световое шоу. Также впервые на Плотинке будут работать площадки на понтонах и хореографическая площадка (за несколько часов покажут несколько перформансов). За оперным будет этника, в оперном – опера, у EverJazz – джаз, а потом «новая музыка». Словом, перечислить все пункты программы невозможно. Лучше изучить ее заранее и составить свой индивидуальный маршрут.

Закончится фестиваль традиционно: в 01:30 на Октябрьской площади пройдет гала-концерт с участием хедлайнеров. А на рассвете – около 4 утра – все пришедшие исполнят песню «Луч солнца золотого» и запустят солнечных зайчиков зеркалами.

Место проведения: центр Екатеринбурга

Вход: свободный.

Театральный праздник «Коляда-Plays»

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Продолжается в Екатеринбурге театральный фестиваль «Коляда-Plays». 24 июня в 15:00 в «Коляда-театре» Калининградский театр покажет спектакль «Тройкасемеркатуз» по «Пиковой даме». В 18:30 в театре балета «Щелкунчик» Уссурийский театр представит «Землю Эльзы» по пьесе Ярославы Пулинович. В 19:00 Театр музкомедии на своей площадке покажет «#Страсть и стразы».

25 июня в 14:00 в Детской филармонии театр из Чебоксаров покажет «Птица Феникс возвращается домой», в 16:00 на сцене ТЮЗа пермяки представят свою версию «Преступления и наказания» по Достоевскому. В 18:30 на татарском языке покажут спектакль «Колбаса. Фрагменты» – театр города Туймазы можно увидеть в Камерном. В это же время, 18:30, Белградский драматический театр в «Щелкунчике» покажет «Ключи от Лёрраха».

Место проведения: театры города

Вход: от 300 рублей.

День молодежи в центре и Академическом

24 июня Екатеринбург масштабно отметит День молодежи. С 10 до 16 часов возле ДИВСа будет идти фестиваль «Мы все можем!» для людей с ограниченными возможностями. С 12:00 до 21:00 на площади возле памятника Татищеву и де Геннину пройдет XIV «Фестиваль здоровья и красоты». Там же проведут традиционный «Праздник мороженого» и «Ярмарку-выставку товаров здоровья и красоты». В 13:00 – 17:00 в Литературном квартале на летней веранде пройдет конкурс «Литературный «Art-Stand-up».

Отдельная площадка весь день будет работать у Театра драмы. С 10 до 14:30 пройдет парад-открытие праздника и легкоатлетическая эстафета. В 12:00 – 15:00 в рамках зарядки с «Лимоном» горожанам предложат заняться йогой на свежем воздухе и поучаствовать в мастер-классе по зумбе.

С 15:00 начнется концерт. Пройдет Summer Dance Battle, выступит группа BogaChi. С 19 до 21 часа будет идти фестиваль «Поколение РОК». В 20:00 – 22:00 выступление групп «Анимация» и «Годжи». В 22:00 салют из конфетти.

Еще одной площадкой станет весь район Академический. Там с 13 до 18 часов пройдет «Большой музыкальный квартирник». На сцене, оформленной в виде квартиры, выступят группы «Океаника», «Специи», «DoUPaDoо» и многие другие. Помимо музыкальной программы, гостей Дня Молодежи в Академическом ждет фотоквест по достопримечательностям района с гарантированными призами, а также множество детских и подростковых активностей – батуты, песчаная комната, интерактивный лазерный тир, радиоуправляемые машинки, скалолазание, профориентационные и настольные игры.

Место проведения: площадки города

Вход: свободный.

«Арт-пикник» у «Радуги»

24 июня с 14 до 19 часов в парке ТРЦ «Радуга Парк» пройдет «Арт-пикник». Это отличный способ избавиться от надоевшего хлама в шкафах. На фестивале пройдет акция «Новая жизнь старым вещам», участвовать в которой очень просто – нужно всего лишь принести из дома любые вещи, которые перестали дарить радость или давно не используются. Выцветшие футболки, диванные подушки, потрепанный игрушечный мишка, бесполезные сувениры и даже старый дисковый телефон – все это станет частью гигантского арт-объекта.

Также в программе фестиваля: тачка на арт-прокачку, создание настоящего города на заборе, конкурс «Маленькая арт-мисс», поющие велосипеды.

Место проведения: ТРЦ «Радуга Парк» (ул. Репина, 94)

Вход: свободный.

Прыжки с парашютами в центре Екатеринбурга

24 июня с 11 до 19 часов в Историческом сквере пройдет финал Всероссийских соревнований по парашютному спорту «Европа – Азия». Прямо на акваторию городского пруда, в которой будут установлены понтоны, будут десантироваться парашютисты. Их задача – попасть ровно в центр мишени. В состязаниях примут участие 60 спортсменов со всего мира.

Место проведения: Исторический сквер

Вход: свободный.

Большой городской пленэр

24 июня в 12:00 на Октябрьской площади откроется Большой городской пленэр. Нужно прийти со своими материалами, пройти регистрацию, выбрать удобное для себя место и рисовать понравившиеся объекты городского пейзажа. После того, как рисунок готов, участники могут забрать его себе или оставить в подарок городу, прикрепив в специально организованной зоне – аллее рисунков.

На площадке мероприятия будут организован лекторий (короткие лекции по искусству читают преподаватели Факультета социокультурных технологий УрФУ). Также будет работать зона мастер-классов для взрослых и детей, фотозона, зона стрит-фуда.

Место проведения: Октябрьская площадь

Вход: свободный.

Праздник для семей с детьми «Воображариум»

24 июня с самого утра в парке Маяковского начнется праздничное мероприятие для всей семьи «Воображариум». С 12 часов дня на Центральной аллее расположится огромная площадка с различными активностями для всех посетителей парка: множество интерактивных зон; веселые мастер-классы; локации с зажигательными аниматорами; концертная программа; тест-драйв от Datsun.

А в 16:00 начнется веселый праздник, который собирает огромное количество позитивных людей – Холи-фест.

Место проведения: ЦПКиО

Вход: свободный.

Танцевальный уикэнд Minoga DC

24 и 25 июня в ГЦСИ проходит Танцевальный уикэнд Minoga DC. Вас ждут: 2 вечера, 2 премьеры сезона, 1 хореограф, творчество Линор Горалик и Родченко в пластическом воплощении.

24 июня в 19:00 покажут детский спектакль «Агата здесь и сейчас» (по мотивам рассказа Линор Горалик «Агата возвращается домой»). История про тех, кто засыпал ребенком, а проснулся взрослым. Еще нет ответа, что произошло, но уже есть целый мир здесь и сейчас. Шаг первый – искушение, второй – мучительный выбор, третий – ответственность, четвертый – право на ошибку, пятый – ?.

25 июня в 17:00 – пластический спектакль «Инструкция на будущее». Выставка индустриальной фотографии Александра Родченко вдохновила MINOGA DC на создание перфоманса. Премьера прошла с аншлагом на Ночи музеев. На этот раз спектакль приурочен к закрытию одноименной выставки. В «Инструкции на будущее» работает сразу несколько выразительных средств: танцевальных, театральных, поэтических. Хореограф, как и художник, играет с ракурсом, взглядом зрителя на происходящее, а так же прибегает к нестандартным решениям. Так в постановке появился поэт Руслан Комадей, который с опорой на реальные биографические тексты Родченко произносит несколько пронзительных монологов.

Место проведения: Уральский филиал ГЦСИ (ул. Добролюбова, 19а)

Вход: 200-350 рублей.

Много качков и спортсменов на Ural Athletic Challenge

24-25 июня в выставочном центре «Экспо» будет много спортсменов. Здесь пройдет Ural Athletic Challenge – масштабное кроссфит-событие. Участники смогут сразиться в четырех категориях: «Атлеты Профи», «Новички», «Мастера» и «Команды». Зрители увидят что такое кроссфит, как работать на пределе своего тела, узнают что такое берпи и многое другое.

Место проведения: «Екатеринбург-Экспо» (бульвар Экспо, 2)

Вход: для зрителей – свободный.

Ралли «Москвичей» по Екатеринбургу

25 июня в Екатеринбурге автолюбители отметят День «Москвича» – ставший ежегодным праздник для любителей этой самой многомодельной и разнообразной марки советского автопрома. Формат мероприятия, как и в прежние годы, будет развлекательно-соревновательный.

В 9:00 – 10:00 колонна участников штурманского ралли стартует от площадки у ККТ «Космос». В 13:00 состоится открытие праздника на кроссовой трассе в г. Арамиль. Соревнования на раллийной трассе будут проходить в формате «норма времени».

Место проведения: Екатеринбург, Арамиль

Вход: для зрителей – свободный, для участников – 500 рублей.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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