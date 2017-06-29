Миньоны и «Гадкий я 3», британская комедия по Стивену Фраю и пара триллеров. Кинопремьеры недели (ВИДЕО)

Сегодня в прокат выходит всего четыре новых фильма. Главная премьера – третья часть мультфильма «Гадкий я», где Грю встречает брата-близнеца, – по словам критиков, ничуть не хуже предыдущих частей. Также в прокате – британская комедия по книге Стивена Фрая «Гиппопотам» и два триллера.

Миньоны, Грю и Дрю – в мультфильме «Гадкий я 3»

Гадкий я 3

В третьей части «Гадкий я» Грю встречает брата-близнеца Дрю и снова рискует сойти на преступный путь. Многодетный суперагент, роковая красотка и бессмертные миньоны на подходе. Готовьтесь. Они будут править миром.

Критики благосклонно приняли третью часть франшизы.

«В «Гадком я 3» антураж красивее и разнообразнее, чем в его предшественнике, а сюжет уделяет внимание всем участникам цикла, от Грю до малышки Агнес, которая пытается найти и поймать единорога (девочка одержима мифическими созданиями). Некоторые критики поставили фильму в вину его кажущуюся разбросанность, но каждая сюжетная нить картины работает на общую идею, и в конце они логично сматываются в единый клубок, – пишет портал Film.ru. – …Юмор мультфильма, правда, не блещет суперостроумием, но он и не заставляет болезненно морщиться от бездарных и неприятных шуток, поскольку их в картине почти нет. В свою очередь, экшен как раз такой, какой должен быть в детской ленте. Его много, он разнообразный и юморной, и он не чрезмерно жестокий, так что малышам картину можно показывать без страха».

Триллер про акул и глубину «Синяя бездна»

Синяя бездна

Йоханнес Робертс снял фильм про акул, челюсти и ужасы в океане. Отдыхая на солнечных пляжах Мексики, Лиза и ее сестра Кейт решаются на погружение в клетке к большим белым акулам. Но зрелищный аттракцион оборачивается кошмаром, когда клетка с двумя девушками срывается на океанское дно. Помощи ждать неоткуда, а кислорода остается лишь на час. Единственный выход из смертельной ловушки – плыть вверх через толщу воды, которая кишит самыми свирепыми хищниками океана.

В ролях: Мэнди Мур, Клер Холт, Крис Дж. Джонсон, Яни Гельман, Сантьяго Сегура и другие.

Оценки зрителей на «Кинопоиске», как и рецензии, очень разные.

«Отличный камерный триллер, способный скрасить воскресный вечер, этот фильм способен понравиться потому, что здесь атмосфера накаляется до предела, за героев переживаешь, реакция на акул такая, какая и должна быть у нормальных людей. Мне фильм понравился, посоветую обратить на него внимание», – пишет на «Кинопоиске» пользователь «tulupoff mix».

«Вышел странный, самобытный, оригинальный проект, который подвели отдельные элементы реализации. Пара сюжетных твистов влияют на общее впечатление не самым лучшим образом, но кардинально не меняют отношения к картине. Кинолента рекомендована любителям клаустрофобных триллеров, различных франшиз вроде «Открытого моря», – пишет «Egorche23».

Триллер про время «2:22»

2:22

Пол Карри снял очередной триллер про странности во времени. 2:22 по полудню. Безоблачное небо внезапно озаряет мощная световая вспышка. Приборы навигации выходят из строя. Два пассажирских самолета неизбежно должны столкнуться в воздухе. В последнее мгновение опытный авиадиспетчер Дилан успевает развести маршруты, но с этой минуты его жизнь не может быть прежней. В поисках страшной правды Дилан знакомится с таинственной девушкой по имени Сара, вместе с которой он открывает зловещую тайну пересечения судеб.

В ролях: Тереза Палмер, Михил Хаушман, Сэм Рид, Мейв Дермоди и другие.

Британская комедия по Стивену Фраю «Гиппопотам»

Гиппопотам

Фильм Джона Дженкса «Гиппопотам» – едкая даже по английским меркам комедия по эпистолярному роману Стивена Фрая. Фрай в «Гиппопотаме» острит про секс, Британию и жизнь богемы, а заодно высмеивает десятки литературных клише. То же – и в фильме.

Низвергнутый поэт, страстный любитель виски и дебошир Тэд Уоллес получает странное предложение от своей крестной дочери. Он должен отправиться в имение своего школьного друга, чтобы расследовать серию чудесных исцелений, всполошивших аристократическое семейство. В центре этих событий оказывается младший сын лорда Логан – ангельский подросток с необузданной сексуальной фантазией. Прожженный скептик и циник Тэд горит желанием вывести всех на чистую воду, однако разгадка «тайны без преступления» приводит к поразительным последствиям.

В ролях: Мэттью Модайн, Рассел Тови, Фиона Шоу, Роджер Аллам и другие.

В Екатеринбурге фильм идет в трех кинотеатрах: «Пассаж Синема», «Титаник Синема» и «Салют».

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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