Очередное возвращение «Человека-паука» и уничтожение ненавистных коллег по офису – кинопремьеры недели (ВИДЕО)

Главной премьерой недели, конечно, станет «Человек-паук» – те, кто уже видел, в целом восприняли благосклонно, остальные жмут на киносайтах кнопки «хочу пойти». Для детей и взрослых «Сказ о Петре и Февронии» – премьера явно приурочена к отмечаемому 8 июля Дню семьи, любви и верности, когда РПЦ почитает этих святых. Удалось ли рассказ об этих персонажах сочетать с динамикой и зрелищностью – каждый может решить для себя сам в ходе просмотра. Также в кинотеатрах с этой недели – триллер для менеджеров и драма с Брайаном Крэнстоном, известным российском зрителю по сериалу «Во все тяжкие».

И снова – «Человек-паук: Возвращение домой»

Человек-паук: Возвращение домой

Нового человека снял режиссер Джон Уоттс, чье имя ранее не фигурировало ни в одном из комикс-проектов. Главное отличие этого «Паука» от всех предыдущих в том, что Питер Паркер здесь – подросток. Скорее всего, если планы на выпуск трилогии осуществятся, зритель будет «взрослеть» вместе с Паркером от фильма к фильму.

По сюжету после исторической встречи с командой Мстителей Питер Паркер возвращается домой, стараясь зажить обычной жизнью под опекой своей тети Мэй. Но теперь за Питером приглядывает еще кое-что… Тони Старк видел Человека-Паука в деле и должен стать его наставником. Когда новый злодей Стервятник угрожает уничтожить все, что дорого Питеру, приходит время доказать всем, что такое настоящий супергерой.

В ролях: Том Холланд, Роберт Дауни младший, Майкл Китон, Мариса Томей и другие.

Отзывы о фильме весьма положительные, как у кинокритиков, так и обычных зрителей. ««Возвращение домой» – самый нежданный блокбастер сезона и тем более внезапный выход Marvel из наметившегося в последних фильмах киновселенной кризиса. Вместо рассуждений о судьбах мира на языке комикса зрителям наконец предложили нормальное летнее развлечение и первого после Железного человека живого персонажа, за приключениями которого наблюдать интересно всякому зрителю, который когда-нибудь учился в школе», – пишет «Газета.ру».

Триллер для менеджеров всех звеньев «Эксперимент «Офис»

«Эксперимент «Офис»

Грег МакЛин снял фильм про 80 сотрудников международной корпорации, которые оказались заблокироваными в многоэтажном офисном здании. По внутренней связи компании неизвестный голос призывает их участвовать в смертельной игре на выживание. Они должны будут выполнить ряд изощренных заданий, первое из которых – убить коллег, вызывающих наибольшее раздражение. Иначе устроители эксперимента пустят в расход всех. Игра началась!

В ролях: Джон Галлахер младший, Тони Голдуин, Адриа Архона и другие.

Отзывы на «Кинопоиске» противоречивые – некоторые пользователи советуют идти в кино, другие – не тратить время на этот фильм.

«С каждой минутой картина становится всё жёстче и жёстче. Перерывы есть, но незначительные. Радует то, что создатели не пичкают нас философскими мыслями. Занятно наблюдать трансформацию солидных людей в хладнокровных (это слово очень важно) убийц. А сцена последовательного массового расстрела без сопротивления – настоящий малый шедевр. «Эксперимент «Офис»» – отличный фильм ужасов. Не напрасно я так долго его ждал», – пишет на «Кинопоиске» пользователь с ником «Морган Фриман».

«Если вы поклонник крови и большого количества трупов, это фильм для вас, а если хотите хорошую историю с хорошей постановкой, то смело проходите мимо», – не соглашается пользователь neo1570.

Драма с Брайаном Крэнстоном «Во всем виноват енот»

Во всем виноват енот

Продюсер многих известных фильмов («Загадочная история Бенджамина Баттона», «Мемуары Гейши» и других) Робин Суикорд сняла качественную мелодраму «Во всем виноват енот». В главной роли – Брайан Крэнстон, известный в России прежде всего по роли Хайзенберга в сериале «Во все тяжкие».

Говард Уэйкфилд, преуспевающий юрист, верный муж, заботливый отец двух дочерей, однажды круто изменил свою жизнь. Это произошло внезапно, когда он подходил к родному роскошному гнездышку в пригороде Нью-Йорка. Погнавшись за наглым енотом, сидевшим у него на пути, Уэйкфилд оказался на чердаке заброшенного гаража, откуда были видны светящиеся окна его гостиной. Накрыт стол, домочадцы ждут отца. «А что будет, если я пропаду? Будут ли плакать любящие крошки? Быстро ли жена найдет мне замену? Помрут ли они с голоду без моих доходов?» – подумал Говард и решил… остаться жить на чердаке.

В ролях: Брайан Крэнстон, Дженнифер Гарнер, Беверли Д'Анджело и другие.

Фильм, похоже, пока горячей реакции не вызвал. На «Кинопоиске» рейтинг фильма скрыт из-за недостаточного количества оценок. В Екатеринбурге он будет идти в 3 кинотеатрах – «Колизей», «Салют» и «Синема парк Старлайт».

Мультфильм «Сказ о Петре и Февронии»

Сказ о Петре и Февронии

XIII век. Злодей захватил власть в Муромском княжестве. Только отважный воин Петр выходит на бой со злодеем и побеждает его. Но ядовитая кровь колдуна отравляет спасителя княжества. Целительница Феврония готова применить свой дар, чтобы спасти Петра. Между молодыми людьми вспыхивает настоящее чистое чувство, которое им предстоит сохранить, несмотря на множество препятствий.

Отзывы посмотревших – противоречивые. «Лично меня сказ о Петре и Февронии привлек тем, что он поставлен по старой русской легенде, о которой нам рассказывали еще в школе, – пишет пользователь Кира Ливоа в отзывах на «Афише». – Заметно, что авторы с уважением отнеслись к первоисточнику, высказавшись на тему Петра и Февронии максимально искренне. В особенности хочу порекомендовать мультфильм родителям! Не забудьте сводить на него детей. Пусть смотрят истории со смыслом, а не очередную голливудскую чушь».

«Плохо сделанный мультик с бредовым сюжетом, еще и не по источнику. Это такое очень вольное изложение реального литературного произведения. Впрочем, сам источник то же фейк, это не исторические персонажи», – критикует пользователь Макс Голованов.

«К сожалению, авторы идеи с самого начала загнали себя в ловушку, выбраться из которой смогли лишь частично. Дело в том, что Петр и Феврония почитаются церковью как святые, причем реально существовавшие, это не миф, не сказка про братца Иванушку и сестрицу Аленушку и даже не былина про Илью Муромца, например. Однако поход в кинотеатр и поход в церковную воскресную школу – вещи разные, и сценаристы это понимали. Поэтому, с одной стороны, было нужно не оскорбить святых, а с другой, создать интересное, динамичное и современное зрелище. Как найти такой баланс? Да и возможно ли? В попытке найти решение авторы несколько раз переписывали сценарий, результатом же стал жанровый гибрид: «Сказ» почти полностью превратился в сказку, однако элементы Жития сохранил», – отмечает Вера Аленушкина на «Киноафише».

Триллер «Институт Роузвуд»

Институт Роузвуд

Режиссеры Джеймс Франко, Памела Романовски

Есть на этой неделе и новый триллер, для тех, кто любит потревожиться в интерьерах прошлого. Балтимор, 19-й век. Изабель Портер глубоко опечалена ранней смертью родителей. Чтобы отвлечься от грустных мыслей, девушка решает отправиться на отдых в набирающий популярность институт Роузвуд. Позже она узнает, что за фасадом заведения, в котором молодым дамам оказывают психологическую помощь, скрывается нечто совершенно противоположное. Над пациентками ставятся жестокие псевдонаучные эксперименты по модификации личности и управлению сознанием.

В ролях: Джеймс Франко, Элли Галлерани, Лори Сингер, Винсент Альвас и другие.

В Екатеринбурге фильм покажут только в кинотеатрах «Салют» и «Знамя».

Екатеринбург. Другие новости 06.07.17

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