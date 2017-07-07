Музыка, еда и медали за любовь – WEEKEND в Екатеринбурге (ФОТО)

Дождь и ветер – не препятствия для веселых выходных. В программе этих выходных масса уличных мероприятий, в числе которых: праздник Исети, фестиваль еды, концерты и квесты. Опасающихся непогоды ждут театры, музеи и клубы. Подробности – в обзоре.

LP, Jamiroquai, романтические песни и балет – Венский фестиваль продолжается

В Екатеринбурге продолжается Венский фестиваль музыкальных фильмов. Одна из наиболее любопытных программ запланирована на пятницу 7 июля. Сегодня в 20:00 у главного корпуса УРФУ на улице Мира зрители увидят концерт, пожалуй, самой модной сегодня американской певицы Лауры Перигоцци, выступающей под псевдонимом LP. Лаура не только исполняет собственные песни (сингл, побившие все рекорды – «Lost on you»), но и пишет их для таких звезд, как Рианна, Кристина Агилера, Шер и многих других. Вторая часть вечера пятницы – концерт культового фанк-музыканта Jamiroquai на Avo Session, где он исполнил свои всемирно известные хиты.

8 июля на этой площадке покажут концерт Андреа Бочелли. Самый любимый тенор в мире поет самые романтические песни в самом красивом месте на земле. Запись живого концерта в маленькой бухте Портофино на Пьяцетте, куда были лично приглашены очень близкие гости исполнителя.

9 июля «Спящая красавица» – запись живого выступления Балета Немецкой национальной оперы и Государственного балета Берлин.

Место проведения: площадь Кирова (ул. Мира, 19)

Вход: свободный.

Фантасмагория о лягушке от внука Чарли Чаплина

фото с сайта afisha.ru

В театре драмы в рамках Фестиваля им. Чехова покажут феерический спектакль Джеймса Тьере (Франция) «Лягушка была права». Спектакли Тьерре, внука Чарли Чаплина, неизменно вызывают ажиотаж на российских гастролях (а привозит их исключительно Чеховский фестиваль). «Причиной тому – всепобеждающая лирика, помноженная на неуемную фантазию Тьере как режиссера и эксцентрика; он сам играет центральные роли в своих полуцирковых полупантомимах. «Лягушка была права» – ломкая фантасмагория, мир чистой поэзии, пьяных фантазий и ноющей любви», – говорится в анонсе спектакля.

Место проведения: Театр драмы, 19:00.

День Исети – весело и познавательно

7 июля в Екатеринбурге интернет-сообщество «Друзья Городского пруда» проводит праздник «День Исети», который призван привлечь внимание горожан к проблеме сохранения водоема и всей реки Исеть, а также позволить горожанам больше узнать о нем.

У мероприятия 2 основных площадки проведения. Перед зданием Музея архитектуры и дизайна разместится шатер, где будут демонстрироваться фильмы и видеоролики о Екатеринбурге и Исети, в 18:00 стартует квест «История набережной. В поисках утраченного мира», с 19 до 22 часов перед Музеем ИЗО пройдет концерт екатеринбургских музыкантов.

Подробную программу можно посмотреть здесь.

Вход: свободный.

«Здесь рыбы нет?» – лекция ихтиолога об обитателях Исети

8 Июля пройдет еще одно мероприятие, посвященное Исети. В 16:00 в музее истории Екатеринбурга сотрудник Уральского филиала ФГБНУ «Государственный научно-производственный центр рыбного хозяйства» ихтиолог Александр Минеев выступит с лекцией, посвященной главной водной артерии города. Спикер даст профессиональную характеристику реки Исеть, расскажет о составе итхиофауны до промышленного освоения Урала; поведает нам о качество воды в настоящее время, а так же расскажет о том, какие рыбы сейчас живут в реке. Помимо этого, мы поднимем вопросы рыболовства и острые вопросы по качеству жизни рыб в реке.

Добавим, что как раз накануне дно Исети обрело крайне неприглядный вид – в пруду спустили воду, обнажив горы хлама и мусора.

Место встречи: Кофейня Музея истории Екатеринбурга

Участие только по предварительной записи.

«День семьи, любви и верности» в центре города

Вслед за активистами, стремящимися защитить екатеринбургский пруд от строительства в его акватории храма-на-воде, площадки в районе набережной задействуют екатеринбургская епархия и фонд, созданный для продвижения идей строительства храма. Здесь пройдет праздник «День семьи, любви и верности».

«Гостей ждут семейные эстафеты и увлекательные мастер-классы. Будет работать зона ворк-аута и детские аттракционы. В течение дня на Плотинке будут выступать местные творческие коллективы. А вечером гостей праздника ждет грандиозный концерт, хэдлайнерами которого станет группа «Рондо», в главе со своим бессменным лидером Александром Ивановым. Завершит праздничную программу TherrMaitz и Антон Беляев, исполняющий авторские композиции и мировую классику в оригинальной аранжировке», – сообщается в анонсе мероприятия.

Вход свободный

За любовь и верность – медали

Свой праздник, посвященный Дню семьи, любви и верности, проведет 8 июля ЦПКиО. Старт мероприятий – с 11 часов. В программе концерт, благотворительная ярмарка от инклюзивного проекта «Белая трость»; чествование матерей-героинь и выдача свидетельств о рождении, церемония бракосочетания пар, проживающих в Октябрьском районе.

В 14:30 на площади у Центрального фонтана пройдет церемония награждения золотых пар медалями «За любовь и верность».

Хлеба и зрелищ. Фестиваль «О, да! Еда! 2017»

8 и 9 июля в Екатеринбурге вновь пройдет федеральный гастрономический фестиваль «О, да! Еда! 2017». Последнее время мероприятия, посвященные еде, обрели невероятную популярность и практически ни один уикенд не обходится без такого рода акций. Площадкой проведения фестиваля «О, да! Еда! 2017» станут спортивный комплекс «Динамо» и набережная реки Исеть, где по всему периметру расположится более 70 участников, которые представят гостям всё разнообразие мировой гастрономии.

В программе – не только приготовление и поглощение пищи. Заявлены такие площадки как «Гастрономический театр», «Лекторий. Еда и путешествия», «Зона спортивных мероприятий». А для самых маленьких посетителей у организаторов «О, да! Еда!" припасены детские мастер-классы и различные аттракционы.

Концертная программа предполагает выступление самарской группы Cheese People и питерской команды Markscheider Kunst.

Фестиваль японского кино

Екатеринбург встречает японцев – в этом году Япония стала официальным партнером выставки «Иннопром» и накануне ее открытия в уральской столице проводится серия мероприятий, призванных познакомить уральцев с культурой страны Восходящего солнца. В кинотеатре «Салют» стартует фестиваль японского кино. В течение 5 дней в «Салюте» покажут ретроспективу японских фильмов ХХ века, в том числе «Рай и ад» (режиссер – Акира Куросава), «Пламя» (режиссер – Кон Итикава) и другие произведения японского кинематографа из фильмотеки Посольства Японии в России. Все фильмы будут показаны на языке оригинала и с русскими субтитрами.

Вход на все показы бесплатный.

И снова Япония. «Последние самураи»

Фото: Ельцин-центр

Посвящены Японии сразу несколько акций в Ельцин-центре. Выставка «Последние самураи», открывшаяся 6 июля (она будет действовать до 6 августа) рассказывает о первых японских заграничных миссиях, которые положили начало трансформации Японии из аграрной страны в одно из ведущих государств мира.

Дипломатическая миссия самураев сёгуната Токугава завершила более чем двухвековую эпоху периода Эдо, конец которого ознаменовала революция Мэйдзи, случившаяся по возвращении дипломатов в Японию и упразднившая все феодальные сословия, в том числе сословие самураев. Выставка представит фотографии «последних самураев», на которых лежит заслуга по модернизации Японии и распространения в ней знаний о других странах.

Место проведения: Ельцин-центр, фойе

Вход на выставку бесплатный.

Посвящение Sade в джаз-клубе

Фото с сайта www.everjazz.ru

8 июля в джаз-клубе EverJazz ройдет концерт, посвященный британской певице Sade (Шадэ), которая вот уже тридцать лет продолжает оставаться первой величиной мировой музыки. Шикарный голос Шаде напоминает о ее кумирах – Билли Холидей, Нине Симоне, негритянском соуле 60-70-х. Для гостей клуба приготовлена музыка томной неги и глубокой чувственности, жаркая, как вечер в Марокко, и одновременно сдержанная, как характер английского джентльмена, приправленная великолепным вокалом, – обещают организаторы.

Трибьют Sade исполнят: вокалистка Юлия Дьячковская и резиденты клуба Денис Галушко (клавишные), Александр Соколов (гитара), Роман Токарев (бас-гитара), Денис Давыдов (саксофон), Екатерина Попова (ударные).

Место проведения: джаз-клуб EverJazz ул. Тургенева, 22

Вход: билеты от 300 до 600 рублей.

Екатеринбург. Другие новости 07.07.17

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