«Реальный театр», Борис Рыжий и Michael Jakcson's Bad 30 – WEEKEND в Екатеринбурге (ФОТО)

Сегодня в Екатеринбурге состоится торжественная церемония закрытия Уральского кинофестиваля, зато открывается фестиваль «Реальный театр», на котором покажут самые лучшие и актуальные постановки со всей России. В честь Дня рождения Бориса Рыжего актеры сыграют спектакль, а музей проведет пешеходную экскурсию на Вторчермете. Также открывается выставка в честь юбилея Эдуарда Росселя, пройдет концерт в честь Майкла Джексона, состоится рэп-баттл и многое другое.

Лучшие российские фильмы назовут сегодня

Сегодня вечером в Театре эстрады пройдет церемония закрытия Уральского фестиваля российского кино. На ней назовут лучшие отечественные фильмы, актеров, режиссеров, которые получат статуэтки. Напомним, в конкурсной программе – 12 фильмов. Некоторые из них, например, «Кроткая» Сергея Лозницы впервые были показаны зрителям в России. Также на Гран-при претендуют: «Аритмия» Хлебникова, «Жги!» Плетнева, «Хармс» Болотникова и другие картины.

Фестиваль шел в Екатеринбурге неделю. Его посетили тысячи зрителей.

Место проведения: Театр эстрады (ул. 8 Марта, 15)

Вход: по приглашениям.

Спектакль ко Дню рождения Бориса Рыжего

Спектакль «Бэ Эр. Рожденный в СССР» покажут сегодня в 20:30 в Ельцин-центре, в рамках платформы «В центре». Это постановка в двух действиях по стихотворениям Бориса Рыжего, где сами стихи – герой, который «говорит», «поет», «плачет» и «смеется». На сцене в исполнении шестнадцати молодых актеров возникают образы из поэзии Бориса Рыжего: поэт, депутат, полковник, пионер, буфетчица, гопник, человек с гитарой. А все вместе – целая эпоха. Даже не одна. Из семидесятых мы почти незаметно, как в жизни, переносимся в девяностые и с удивлением обнаруживаем свершившийся переход.

Режиссер: Андрей Русинов. В спектакле принимают участие выпускники ЕГТИ разных лет мастерской Андрея Русинова.

Место проведения: Ельцин-центр (ул. Бориса Ельцина, 3)

Вход: 500 рублей, билетов осталось очень мало.

Tripmastaz в Екатеринбурге

Сегодня в 23:00 в «Доме печати» состоится концерт электронного музыканта и диджея Андрея Гайворонского. Это один из наиболее успешных представителей отечественной андеграундной хаус и техно-сцены, который к тому же получил повсеместное признание за рубежом, выпустив релизы на разных лейблах. В начале лета 2017 британский журнал Mixmag опубликовал рецензию на совместную пластинку Андрея Гайворонского и Юлии Говор, «The Probability EP», на лейбле Second State дуэта Pan-Pot. Основной вывод рецензии: «Tripmastaz и Julia Govor сегодня – лучшие российские электронные музыканты-экспортеры».

(Фото – с сайта «Дома печати»)

Выставка «Эдуард Россель. Первый губернатор»

С 8 сентября по 9 ноября в Музейно-выставочном центре «Дом Поклевских-Козелл» будет работать выставочный проект, посвященный 80-летию Эдуарда Эргартовича, возглавлявшего Средний Урал с 1991-го по 1993-й и с 1995-го по 2009-й годы.

Основой выставки стали документы и предметы, переданные самим Росселем музею после завершения губернаторский карьеры в 2010 году. Это 2000 артефактов: подарки губернатору от различных учреждений, делегаций, руководителей республик, областей, иностранных государств. Удивительные работы из ткани, металла, керамики, дерева; фотографии, произведения изобразительного искусства.

Место проведения: «Дом Поклевских-Козелл» (ул. Малышева, 46)

Вход: 70-120 рублей.

Фестиваль «Реальный театр»

Сегодня в Екатеринбурге начинается фестиваль «Реальный театр», который по традиции откроет программный директор Олег Лоевский в хромовых сапогах – чтобы не пошел снег. За неделю зрители увидят 22 спектакля 18 театров России и Эстонии, среди которых как эскизы, так и постановки большой формы.

«Реальный театр» – старейшая фестивальная традиция в России, которая ведет свою историю с 1990 года и в 2017 году отмечает свое 27-летие. Фестиваль пройдет на шести площадках Екатеринбурга с 8 до 15 сентября. В программе – спектакли театров из Екатеринбурга, Омска, Новосибирска, Москвы, Санкт-Петербурга, Ярославля, Казани, Новокуйбышевска, Минусинска, Серова, Кирова, Таллинна (Эстония). Подробнее о фестивале рассказывал его основатель Олег Лоевский в интервью.

9 сентября в 14 часов на сцене Театра драмы Таллинский театр R.A.A.A.M. покажет в Екатеринбурге спектакль на эстонском языке «Алексей Каренин» по инсценировке Василия Сигарева. Это известная история, но с точки зрения мужа Карениной – Алексея Александровича. В 18:30 на сцене ТЮЗа театр «Грань» из Новокуйбышевска представит спектакль «Король Лир».

10 сентября можно поучаствовать в необычном спектакле, который покажут в Харитоновском парке актеры из Казани. Зрителям «В розовом» нужно быть готовыми, что их пригласят к диалогу, вовлекут в игру. Также 10 сентября в ТЮЗе в 14:30 – «Вишневый сад» из Новосибирска, а в 18:30 – «Последние дни» из Минусинска.

Место проведения: театры Екатеринбурга

Вход: от 400 рублей за спектакль.

Пешеходная экскурсия «Вторчермет Бориса Рыжего»

Еще одно мероприятие, посвященное поэту Рыжему, проведут там, где жил Борис, – на Вторчермете. Пешеходная экскурсия начнется от музея на Пролетарской, 10 в 14:00. Она позволит каждому «слушателю с сердцем и с глазами» увидеть Свердловск конца 1980-х годов сквозь призму восприятия Рыжего, услышать его стихотворения, познакомиться с биографией поэта. Экскурсия объединяет знаковые места: школа № 106, двор дома, где прошло детство поэта, сквер камвольного комбината, аллея на улице Титова и пр. Маршрут символичен: двинувшись от остановки «Завод РТИ», вспомнив строки «Если в прошлое, лучше трамваем», пришедшие пройдут по ходу трамвайного пути, с каждым шагом все сильнее погружаясь в атмосферу перестроечного Вторчермета и перемещаясь не только в пространстве, но и во времени. Трамвайное кольцо станет финальной точкой маршрута.

Место проведения: старт – от Музея литературной жизни Урала

Вход: 500 рублей, нужна предварительная запись по тел.: 371-05-91.

Рэп-баттл по-уральски

9 сентября в 17:00 в «Доме печати» пройдет рэп-баттл проекта Slovo. За полтора года существования филиал проекта Slovo в Екатеринбурге подарил отечественному баттл-рэпу несколько новых имен, которые в дальнейшем стали известны за пределами столицы Урала. Сегодня участники регулярно выступают на крупнейших площадках страны, а их выпуски набирают сотни тысяч просмотров на YouTube.

На баттле встретятся: Кирилл Че – Dэма, Сережа Сотников – Tasman, Кукиш с хаслом – Грязный Белый и другие пары.

Место проведения: «Дом печати» (пр. Ленина, 49)

Вход: в день мероприятия – 400 рублей.

Обворожительная Карина Каренян выступит с лучшими джазменами Екатеринбурга

9 сентября в 22:00 в клубе EverJazz состоится концерт Карины Каренян с резидентами клуба. Гостей вечера ожидает романтическая обстановка и душевная атмосфера, которую поддержат каверы на известные джазовые и поп-композиции Джастина Тимберлейка, Бейонсе, Уитни Хьюстнон в оригинальных аранжировках группы, а также авторская музыка Карины Каренян.

Предстоящий концерт пройдет в два отделения. Первый сет будет посвящен авторским композициям Карины Каренян, обогащенными новым звучанием. А во второй части вечера гости клуба услышат вокальные композиции известных джаз- и поп-исполнителей в обработках музыкантов.

В концерте примут участие: Карина Каренян – экстравагантная, незабываемая, всегда разная и талантливая певица, участница проектов «Голос 5» на Первом канале и фестиваля Усадьба Jazz Роза Хутор 2016. Денис Галушко – талантливый пианист, одинаково виртуозно играющий и как солист, и как участник ансамбля. Вячеслав Евлютин – барабанщик, бэндлидер квинтета.

Роман Токарев – басист, участник трио Дениса Галушко.

Место проведения: EverJazz (ул. Тургенева, 22)

Вход: места у бара – 300 р., места за столиком – 500 р., места за vip-столиком – 600 р.

Michael Jakcson's Bad 30 – концерт в честь музыканта

10 сентября в 18:00 в Доме актера пройдет концерт, посвященный 30-летию альбома «BAD», – «Michael Jakcson's Bad 30». В концерте примут участие талантливые музыканты и творческие коллективы Екатеринбурга, а также участники фан-клуба. Мероприятие организовано совместно с волонтерским движением «Про.Добро». Вырученные деньги пойдут на развитие театральной студии для детей с ДЦП из детских домов.

Место проведения: Дом актера (ул. 8 Марта, 8)

Вход: 150 рублей.

Семейный Welcome Day

10 сентября с 12 до 17 часов в ЦК «Урал» пройдет Welcome Day для всей семьи. Пройдут конкурсы, аттракционы, будут танцы, песни, игры. Родители также приглашаются, ведь праздник семейный и пока дети прыгают на батуте или пекут пиццу, папы и мамы тоже смогут развлечься и задать вопросы специалистам в области детского здоровья.

Программа Фестиваля:

12:00 – 17:00 Умные игры, кулинарные и творческие мастер-классы. «Плантация умений» займёт весь «Зал-трансформер». 12:00 – 17:00 Аттракционы и игровая для самых маленьких. «Детская фазенда» разместится на втором этаже Центра. 15:00 – 16:00 Концерт с участием творческих коллективов и профессиональных артистов. «Выставка креативного хозяйства» пройдёт в «Концертном зале». 12:00 – 15:00 и 16:00 – 17:00 В «Конференц-зале» раскинется «Грядка знаний» от специалистов в области детского здоровья и развития. Место проведения: ЦК «Урал» (ул. Студенческая, 3)

Вход: свободный.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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