Параноидальная «мама!», Гармаш-ребенок и снова триллер про квеструм – кинопремьеры недели (ВИДЕО)

Сегодня на экраны по всей России выходит фильм Даррена Аронофски «мама!», премьера которого состоялась недавно на Венецианском фестивале под неодобрительный свист публики. Странный хоррор с Дженнифер Лоуренс и Хавьером Бардемом продолжают обсуждать критики и по сей день. Также в кино можно посмотреть триллер про квеструм «Клаустрофобия» – уже второй на эту тему за месяц. Из «легкого» – в кинотеатрах идут несколько комедий на выбор.

Параноидальный триллер Аронофски «мама!»

мама!

Сегодня в кинотеатрах выходит триллер Даррена Аронофски, который уже успели освистать на Венецианском фестивале. И, как пишут российские критики, не зря. Фильм запутанный и с претензией на глубокий смысл. Придется хорошенько подумать – что хотел сказать автор.

По сюжету отношения молодой пары оказываются под угрозой, когда, нарушая безмятежное существование супругов, в их дом заявляются незваные гости. В ролях: Дженнифер Лоуренс, Хавьер Бардем, Эд Харрис, Мишель Пфайфер и другие.

«В двухчасовой хронометраж Даррен умудрился впихнуть высказывание по всем актуальным вопросам – от происхождения мира и конца света до положения женщины в современном мире и собственных взаимоотношений с искусством. Аронофски рассказывает, что написал сценарий фильма всего за пять дней. И эта интонация – едва ли не самое ценное и заразительное, что есть в фильме, – пишет «Газета.ру». – …Чтобы понять, какой эффект производит его новый фильм, нужно представить (хоть это и непросто) странный гибрид двух его картин – «Черного лебедя» и «Фонтана». Помимо вопросов бытия, режиссер все так же болезненно привязан к физиологии, он напряженно всматривается в лицо и тело Дженнифер Лоуренс, в кадре время от времени течет что-нибудь густое и темное, ближе к концу кого-то съедят».

«(В Венецианском фестивале) Участвовал без особого успеха – фильм не только не получил наград, но и подвергся продолжительному освистанию. Теперь любой желающий может убедиться, что свистела венецианская публика не без оснований, – пишет «Российская газета».

…В финале «мамы!", из которого при желании можно выудить не одну глубокомысленную банальность, есть и такая «свежая» мысль: любое талантливое произведение – это в том или ином виде результат сделки с дьяволом. Если на секунду принять ее за аксиому, то Аронофски в данном случае продал душу совсем уж мелкому бесу».

Российская комедия «Напарник»

Напарник

Александр Андрющенко снял уже не десятый и не двадцатый фильм про обмен телами. На этот раз полицейский поселился в теле ребенка. Неудачная спецоперация заканчивается для майора Хромова переселением в тело маленького ребенка. И всему виной проклятие гадалки! Но даже пересев из полицейской машины в детскую коляску, он умудряется доставить немало хлопот преступному синдикату на Дальнем Востоке. При этом мама ребенка не подозревает, что ее сын способен вести жесткие допросы, а папа вынужден стать невольным «напарником» Хромова. Ведь для того, чтобы вернуть все на свои места, им предстоит закончить спецоперацию, а значит, отец с младенцем начинают охоту на самого опасного главаря местной мафии.

В ролях: Сергей Гармаш, Андрей Назимов, Лиза Арзамасова и другие.

Критики в очередной раз посоветовали режиссерам всех стран забыть уже о такой заезженной теме. Нового из нее ничего не выжать.

Триллер про квеструм «Клаустрофобия»

Клаустрофобия

Также сегодня на экраны выходит фильм ужасов про квеструм «Клаустрофобия» Уилла Верника. Это уже вторая лента на тему квестов за месяц – 31 августа в кинотеатрах показывали хоррор «Квест». По сюжету новый фильм схож с предшественником. На день рождения Тайлер получает в подарок от своей девушки Кристен сертификат самого модного развлечения сезона – квеста «Клаустрофобия». Вместе с двумя другими парами они должны в течение часа разгадать несколько загадок, чтобы выбраться из закрытого помещения. С каждым шагом загадки становятся все сложнее, а опасность все реальнее. Друзья начинают подозревать, что они здесь не случайно, каждый из них – ключ, и если не сложить паззл, квест начинает играть против тебя.

В ролях: Ивэн Уильямс, Аннабелл Стивенсон, Элизабет Хауэр и другие.

Комедия с Беном Стиллером «Статус Брэда»

Статус Брэда

Майк Уайт снял фильм на извечную тему отцов и детей. У Брэда есть все, чтобы быть счастливым. Но, когда он встречает более успешных друзей детства, которые обставили его по всем статьям, он чувствует себя полным лузером.

В ролях: Бен Стиллер, Остин Абрамс, Дженна Фишер, Майкл Шин и другие.

«Статус Брэда» – это замечательная комедия, сочетающая в себе хороший юмор, сильные чувства и эмоции. Бен Стиллер не перестает удивлять, радуя зрителей достойными картинами, которые вызывают не только смех, но и уважение, – пишут зрители на «Кинопоиске».

Французская мелодрама «Мадам»

Мадам

Аманда Штерс выпускает комедию про современную Золушку, которая ближе к концу фильма трансформируется в мелодраму. Богатая пара в Париже собирает гостей на званый ужин. Ждут мэра Лондона и других аристократов, но за столом 13 приборов. И хозяйка, из суеверия, просит служанку присоединиться к трапезе. Мария оказывается за столом инкогнито, и в нее влюбляется богатый коллекционер искусства.

В ролях: Тони Колетт, Харви Кейтель, Росси де Пальма, Майкл Смайли и другие.

«На пути от вопросов к ответам становится ясно, что очевидные отсылки к «Золушке», такие как туфельки 41-го размера, костюм феи и богатый принц (прекрасным, пожалуй, Майкла Смайли не назовёшь) – это ложные тропинки. История вовсе не сказочная. Кроме этого, фильм постепенно теряет признаки комедии, к своему весьма неожиданному финалу (и во многом благодаря ему) превращаясь в хорошую мелодраму с мурашками. Так что если хотели оборжаться – проходите мимо. Если хотели улыбнуться, погрустить и неплохо провести полтора часа – этот фильм подойдёт», – пишут на «Кинопоиске» рецензенты.

Итальянская комедия «Министр»

Министр

В кинотеатрах «Салют» и «Каро Радуга Парк» в ограниченный прокат выходит комедия для взрослых «Министр» Джорджио Амато. Франко Луччи, предприниматель на грани банкротства, видит единственную возможность сохранить бизнес: обратиться за помощью к итальянскому министру, своему давнему приятелю. Он приглашает его на званый ужин, и все должно быть идеально: лучшее вино, крупная взятка и очаровательная девушка, готовая лечь с министром в постель. Девушку должен найти Микеле, шурин героя. И он находит… но совсем не ту, которую все ожидали увидеть. Кажется, из-за девушки планы Франко под угрозой.

В ролях: Джанмарко Тоньяцци, Алессия Барела, Эдоардо Пеше и другие.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 14.09.17

В Свердловской области задержали мужчин, пытавшихся украсть ворота исправительной колонии. / Свердловский избирком не нашел нарушений на губернаторских выборах. / Кинотеатр «Салют» первым начал предпремьерную продажу билетов на «Матильду». Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»