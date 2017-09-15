Ночь с толкиенистами, забег с фонариком и искусство на заводе – WEEKEND в Екатеринбурге (ФОТО)

В эти выходные в Екатеринбурге можно посмотреть на современное искусство на заброшенном заводе и посетить другие мероприятия биеннале, сходить на ночь «Властелина Колец» в кино вместе с толкиенистами, поучаствовать в ночном забеге в парке или поздравить группу Blues Doctors с Днем рождения. 10 самых интересных событий – в обзоре.

«Тартюф» закроет фестиваль «Реальный театр»

В 18:30 спектаклем «Тартюф» санкт-петербургского театра «Мастерская» закончится фестиваль «Реальный театр». Пьесу Мольера запретили современники. За оскорбление религии и служителей церкви. Лишь через пять лет пьеса вернулась на сцену, и с той поры «Тартюфа» ставят по всему миру.

«Тартюфа» в «Мастерской» не играют про клерикализм. Тартюф – эстет, поэт, музыкант, сибарит. Тартюф в общем-то и не виноват в том, что очарованный богатый буржуа навязал ему содержание. Тартюф так обаятелен, что и не хочется подозревать его во лжи и тем более в подлости. Утонченное изысканное воплощение зла, Тартюф завораживает, подчиняет и побеждает, небрежно сметая преграды на пути. Спектакль «Мастерской» – комедия. Сначала это очень смешно. И потом – очень смешно. А потом внезапно и сразу – очень страшно. Страшно от осознания беспомощности человека перед нахлынувшей силой. От безграничности возможностей зла. От того, что повернется круг жизни, и Тартюф вернется. Он вечен и неизбежен.

Почему сейчас в театрах по всей России ставят именно «Тартюфа», рассказал ранее в интервью основатель фестиваля Олег Лоевский.

Место проведения: большая сцена ТЮЗа (ул. Карла Либкнехта, 48)

Вход: 350-1000 рублей.

Музыка из аниме Миядзаки прозвучит на концерте «Ходячий замок»

15 сентября в 19:00 в Театре эстрады состоится концерт, который унесет зрителя в страну волшебных превращений знаменитых фильмов японского кинорежиссера Хаяо Миядзаки. Удивительные рисунки и прекрасная музыка фильмов «Унесенные призраками», «Мой сосед Тоторо», «Принцесса Мононоке», «Летающий замок Лапута», «Ведьмина служба доставки» переносят зрителей в необычное волшебное пространство, в таинственные леса и города, в мир необычайных приключений. Но героями этих невероятных историй всегда остаются обыкновенные девочки и мальчики. И потому нам всегда так интересно следить за всем, что с ними происходит, переживать вместе с ними страх и отчаяние, радость победы над злыми силами и соединение с близкими.

Музыка занимает в этих фильмах особое место. Ее написал Дзе Хисаиси. Именно музыка часто подсказывает нам, что происходит с героями. Ведь музыкальные инструменты, из которых состоит оркестр, умеют передать голоса людей и животных, шум моря и шелест деревьев, грохот моторов и тишину.

В концерте принимают участие: дирижёр из Японии – Котаро Кимура (Kotaro Kimura), уральский Эстрадно-симфонический оркестр, солистка (сопрано) – Сатоко Ота (Satoko Ota).

Место проведения: Театр эстрады (ул. 8 Марта, 15)

Вход: от 700 рублей.

На засекреченный завод завезли искусство

В эти выходные можно погулять по заброшенному зданию Приборостроительного завода, в котором открылась главная выставка Уральской индустриальной биеннале. На площади 6 500 квадратных метров зрителей ждет экспозиция с участием 70 художников из 23 стран. Тема этого года – «Новая грамотность» – посвящена труду и досугу недалекого будущего и предвосхищает изменения, которые в ближайшее время произойдут в общественной, экономической и культурной сферах. Также в стенах бывшего Приборостроительного завода вас ждут итоговая выставка программы Арт-резиденций, исследовательский проект, посвященный истории здания, выставка «Территория авангарда: Большой Урал».

Место проведения: Приборостроительный завод (ул. Горького, 17)

Вход: 400 рублей.

Детский контемп покажут в «Щелкунчике»

16 сентября в 16 часов в театре «Щелкунчик» состоится концерт «Contemp. Дети», в котором примут участие лучшие танцевальные команды Екатеринбурга и Свердловской области. Концерт – это кульминация международного культурно-образовательного проекта, который ежегодно проходит в «Щелкунчике». Хэдлайнер проекта – хореограф и педагог из Германии Ула Гайгес. В 2000 году ее спектакль «Свадебка» стал номинантом Национальной театральной премии «Золотая Маска» в исполнении воспитанников школы Николая Огрызкова (г.Москва).

Зрители увидят весь срез юного «contemporary dance» в исполнении хореографических студий и коллективов. Специальные гости проекта – танцовщики Челябинского театра современного танца Денис Чернышов и Кристина Леонова.

Место проведения: театр балета «Щелкунчик» (8 Марта, 104)

Вход: 300 рублей.

Специал​ьный показ фильма «Аритмия»

Фильм-победитель фестиваля «Кинотавр» 2017 года и II Уральского кинофестиваля российского кино можно посмотреть в эту субботу, 16 сентября, в 20:00 в Ельцин-центре. Олег – талантливый врач, работает на скорой, которая мчится от пациента к пациенту. Олег знает: его приезд может изменить всё. Каждый его успех делает мир лучше. Самое важное – там, где он пытается совершить невозможное. А остальное может подождать: семья, карьера, своя жизнь. Что с ней случилось? Пока Олег спасал других, жена отчаялась и решила подать на развод, а в больнице появился новый начальник, который печется только о статистике и правилах. А Олег все спешит с вызова на вызов, несется по улице, чтобы всё изменить. И кто знает, какая задача легче: спасать других или спасти себя?

Место проведения: кино-конференц-зал Ельцин-центра (ул. Бориса Ельцина, 3)

Вход: свободный, нужна регистрация на сайте Ельцин-центра.

Ночной забег с фонариками

16 сентября в ЦПКиО пройдет ночной легкоатлетический забег на дистанцию 5 километров. Маршруты пролегают по всей территории парка. Старт – в 21:00. Поскольку в это время уже темно, каждому участнику выдадут фонарик, который можно будет прикрепить на лоб.

Выдача стартовых пакетов начнется в 19:00, разминка – в 20:45. Награждение победителей – в 22:30. Для болельщиков все это время будет организована культурная программа.

Место проведения: ЦПКиО

Вход: для участия – 1200 рублей, для болельщиков – свободный.

Ночь для толкиенистов устроят на киностудии

16 сентября с 22:00 в Киностудии начнется киноночь «Властелина колец». Поклонники Толкиена увидят три части культовой саги: «Братство кольца», «Две крепости» и «Возвращение короля». Также будет работать фото-зона с косплеем, игротека с настольными играми, зона X-Box и так далее.

Показ будет проходить в большом павильоне киностудии на большом экране. Пришедшим в костюмах – призы.

Место проведения: Свердловская киностудия (пр. Ленина, 50ж)

Вход: 499 рублей.

Группа Blues Doctor празднует 17-летие

Группа Blues Doctors приглашает всех поклонников в это воскресенье, 17 сентября, в 20:00 , в музыкальный паб Ben Hall на свой День рождения.

«Когда-то давно, будучи еще школьниками, вооружившись гитарами и огромным желанием делать блюз, мы начали эту историю. За все это время в нашей жизни произошло много приятных и не очень событий, за это время мы дали более 1500 концертов в нашей стране и за рубежом, выступали на одной сцене с самыми известными музыкантам мира! Много всего было! А будет еще больше. Мы с огромным удовольствием делаем и будем продолжать делать блюз дальше! Этот концерт мы хотим посвятить вам, ребята. И это будет крутой концерт! Гарантируем», – приглашают музыканты.

Место проведения: паб Ben Hall (ул. Народной воли, 65)

Вход: 350 рублей.

Вечер классической музыки в Ельцин-центре

17 сентября в 17:30 состоится специальный концерт от лауреатов международных конкурсов. В программе прозвучат произведения Клода Дебюсси, Франца Штрауса, Марселя Турнье.

Исполнители: Андрей Новосельский – рояль, Мария Позднякова – арфа, Маргарита Шубина – флейта, Артем Киршанков – валторна.

Место проведения: атриум Ельцин-центра (ул. Бориса Ельцина, 3)

Вход: свободный.

Киноклуб для поклонников старины

17 сентября в 17 часов ЦК «Урал» приглашает в киноклуб «Касабланка», который в этом сезоне представляет подборку «Кино 60-х». «Кто-то заново сможет переживать и радоваться вместе с такими знакомыми героями. А тех, кто увидит их впервые, не оставит равнодушной совсем иная система ценностей киногероев-шестидесятников», – говорят организаторы.

В воскресенье состоится просмотр фильма «Люди и звери» Сергея Герасимова (1962 год). Дорожная история. Побывавший в немецком плену и проскитавшийся 17 лет по Европе и Южной Америке, Алексей Павлов рассказывает о своей жизни. Его попутчицы – Анна Андреевна и её дочь Таня. Вместе они едут на юг, в Севастополь. Пронзительная и эпическая история человека, сохранившего мужество, достоинство и глубокую порядочность. А встречались ему и люди, и «звери».

Место проведения: ЦК «Урал» (ул. Студенческая, 3)

Вход: свободный.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 15.09.17

В Екатеринбурге совершено очередное нападение на салон «Евросети». / Директор свердловского департамента лесного хозяйства получил предупреждение от прокуратуры. / Post elect: жильцов разрушенного взрывом дома в Вересовке до сих пор не расселили (ВИДЕО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»