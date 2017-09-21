Британские шпионы в продолжении Kingsman, фильм из лего и грузинские «Заложники» (ВИДЕО) / Кинопремьеры недели

Главной премьерой этой недели в кинотеатрах станет продолжение британской шпионской комедии Kingsman – «Золотое кольцо». К британцам и Колину Фёрту в этой части присоединятся американцы и, по словам зрителей, накал страстей от этого только возрастет. Также в прокате фильм из лего – для фанатов, – приквел «Техасской резни бензопилой», грузинская драма об угоне самолета в 80-х и другое.

К британцам присоединились американские шпионы в «Kingsman: Золотое кольцо»

Kingsman: Золотое кольцо

Сегодня на экраны выходит продолжение шпионского британского комедийного боевика Kingsman, только в сиквеле к чопорным и манерным британцам присоединились американцы. Режиссер – Мэттью Вон.

Когда штаб-квартиры секретной службы Kingsman уничтожены и весь мир оказался в заложниках у неизвестных, британские суперагенты обнаруживают, что в один день вместе с их организацией была еще создана американская разведка – Statesman. Теперь эти две элитные спецслужбы должны объединиться и бросить вызов общему безжалостному врагу, чтобы спасти мир, то есть заняться тем, что для Эггси становится обычным делом…

В ролях: Колин Фёрт, Тэрон Эджертон, Эдвард Холкрофт, Джулианна Мур, Холли Берри, Джефф Бриджес, Элтон Джон.

«Новый Kingsman стал в разы бодрее, нежели первая часть, – пишет портал InterMedia, – Если вам понравился тот экшен, который показали в трейлере, то держитесь – в самом фильме всего того же будет раза в три больше. При этом картина немного растеряла свои уникальные черты из-за вмешательства американского духа в британский колорит, но в данном случае это нельзя расценивать как однозначный минус. Количество шуток, в том числе высмеивающих национальные стереотипы, значительно возросло. Вот вам чопорные британцы, интеллигентные и чтущие манеры. Вот вам развязные американцы, сплошь ковбои, любящие хлебнуть виски. Честное слово, если в третьем фильме появится какая-нибудь Tsar'man или Kremlinman – секретная русская разведка, пьющая водку и обучающая медведей танцевать «Лебединое озеро» – это в кои-то веки не будет выглядеть клюквой, а грамотно впишется в окружающее дикое безумие. Впрочем, все равно найдутся те, кто на это обидится».

Фильм для фанатов – «Лего Ниндзяго Фильм»

Лего Ниндзяго Фильм

Режиссеры Чарли Бин, Пол Фишер, Боб Логан выпустили второй фильм, где все построено из конструктора лего. Ниндзяго-сити призывает на свою защиту юного Ллойда, он же Зеленый Ниндзя, и его друзей, тайных воинов и Великих мастеров Лего. Под предводительством кунг-фу мастера Ву, столь же умного, сколь и остроумного, они должны одолеть злобного диктатора Гармадона, Самого Злодейского Злодея, который оказывается отцом Ллойда. Роботы против роботов, сын против отца; эпическое столкновение проверит на прочность эту неистовую, но не самую дисциплинированную команду современных ниндзя, которые должны научиться усмирять свое самомнение, чтобы по полной проявить свои способности.

Фильм, конечно, рассчитан на фанатов.

«Помните замечательный «Лего. Фильм» – такой остроумный, креативный и многоплановый?

Так вот, «Лего Ниндзяго Фильм» совсем другой – он ориентирован только на детей, изобилует штампами и ни капельки не удивляет, – пишет портал «Игромания». – Странной выглядит сама идея делать что-то про ниндзя с малоподвижными фигурками. Драки в фильме, конечно, есть, но главные герои сражаются в основном с помощью огромных роботов или своих магических суперсил. Собственно, только по этим силам спасителей города Ниндзяго хоть как-то и отличаешь, а так они совершенно не запоминаются. Создатели решили не тратить экранное время на проработку характеров. Все сценарные ресурсы бросили на центральную парочку: злобного четырёхрукого Гармадона, изо дня в день пытающегося завоевать город, и его отпрыска Ллойда, который в образе Зелёного Ниндзя раз за разом срывает планы буйного папаши».

Триллер «Техасская резня бензопилой: Кожаное лицо»

Техасская резня бензопилой: Кожаное лицо

Александр Бустильо и Жюльен Мори создали приквел известного фильма ужасов «Техасская резня бензопилой», который был выпущен аж в 1974 году.

При побеге из лечебницы для душевнобольных четверо подростков похищают молодую медсестру. В погоню за ними пускается отряд полицейских во главе с техасским рейнджером Хэлом Хартменом, мстительным и беспощадным. Один из беглецов встает на полный трагедий и ужасов путь, который превратит его в маньяка – легенду по имени «Кожаное лицо».

В ролях: Стивен Дорфф, Ванесса Грасс, Сэм Страйк, Лили Тейлор и другие.

«С оригинальной «Резней» фильм Бустильо и Мори («Мертвенно-бледный», «Месть нерожденному», «Среди живущих») соотносится примерно так же, как «Ганнибал: Восхождение» с «Молчанием ягнят». Кожаное Лицо, пока еще откликающийся на имя Бадди Сойер (Сэм Коулман, юный Ходор из «Игры престолов»), явлен нам в самом начале бесславных дел, когда руки его только-только привыкали к топорам, а лицо не было скрыто под неровно сшитыми обрезками чужой плоти. Но ни на йоту не изменилась траектория сюрреалистического «полета пилы вокруг Техаса за секунду до пробуждения» – она так и осталась одновременно отталкивающей и манящей, как повторяющийся тревожный сон или не адаптированная для детского глаза заветная сказка», – пишет «Коммерсантъ».

Фильм о реальном угоне самолета «Заложники»

Заложники

Резо Гигинеишвили выпустил фильм «Заложники», основанный на реальных событиях. Начало 80-х. Советская Грузия. Всего несколько лет до распада Советского Союза. Молодые люди из уважаемых грузинских семей ищут себя в условиях закрытой системы. Музыка Beatles, джинсы, американские сигареты, положение в обществе, гарантированное будущее… У них, казалось, было все, кроме одного – свободы. Цена этой свободы окажется слишком высока. Подлинная история о событиях 1983 года, когда шесть парней и одна девушка пытались угнать самолет с целью побега из СССР.

18 ноября 1983 года группа грузинской «золотой молодежи» действительно села в самолет Тбилиси – Батуми и захватила его. Открыли стрельбу – погибли несколько пассажиров и стюардесса – потребовали лететь в Турцию. В итоге пилоты ни в какую Турцию не полетели, а приземлили самолет в Тбилиси, где его штурмовал спецназ. Террористы были задержаны и приговорены к высшей мере наказания – все, кроме одной девушки. Гигинеишвили досконально изучил все документы об этом теракте и предложил зрителю свою интерпретацию событий ноября 1983-го.

В ролях: Иракли Квирикадзе, Тинатин Далакишвили, Гига Датиашвили и другие.

Критики, конечно, находят недочеты в фильме, но советуют сходить и посмотреть «Заложников» в кино.

«В «Заложниках» больше всего удивляет фамилия режиссера. Если бы кто-нибудь еще несколько лет назад сказал, что создатель картины «Жара», ставшей символом бессмысленного и беспощадного коммерческого кино 2000-х, вдруг сделает серьезный драматический фильм с успешной фестивальной судьбой, многие это восприняли бы как нонсенс. Но вот поди ж ты: на дворе 2017-й, и мировая премьера «Заложников» проходит на Берлинском кинофестивале, – пишет «Российская газета». – …В этом кино далеко не все идеально. Сценарий, пожалуй, сыроват. А Гигинеишвили так до конца и не определился, что конкретно он снимает – то ли драму, то ли остросюжетный триллер. Но чисто кинематографические достоинства тут все же перевешивают недостатки. И происходит это не в последнюю очередь благодаря камере Владислава Опельянца, который и без того прекрасный оператор, но тут, кажется, прыгнул выше головы. Обратите, например, внимание на то, как снята сцена свадьбы – она явно достойна называться одной из лучших сцен постсоветского кино».

«С дистанции в 30 лет трудно понять, могли ли прототипы героев фильма воспользоваться своими привилегиями и выбраться из советской Грузии менее кровавым способом. В любом случае не задаваться вопросом, стоит ли личная свобода чужой жизни, казалось бы, нельзя. Однако фильм не только не отвечает на этот вопрос – он его и не ставит. По словам режиссера, он снимал кино про стремление человека к свободе – но из поля его внимания как-то выпадает тот факт, что герои хотели изменить к лучшему не жизнь общества, а всего лишь качество собственной жизни. Пустота и растерянность на этом, по сути, ключевом месте,– возможная причина того, что фильм при всех его профессиональных достоинствах (то, как сняты Владиславом Опельянцем сцены в самолете,– настоящий мастер-класс операторского искусства) не попал в конкурсную программу того же Берлина», – пишет «Коммерсантъ».

История великого скульптора «Роден»

Роден

В трех кинотеатрах («Синема Парк», «Салют», «Киномакс Мегаполис») покажут драму Жака Дуайона «Роден», которая в этом году была одним из фаворитов в Каннах. Это история восхождения гениального скульптора к вершине мирового искусства. Это рассказ о творчестве Огюста Родена, о его бесчисленных любовных интригах и о непростых взаимоотношениях с самыми главными женщинами в жизни мастера – талантливой ученицей Камиллой Клодель и Розой Бёре, матерью его единственного ребенка.

В ролях: Венсан Линдон, Изиа Ижлен, Северин Канеел и другие.

Хоррор «Хранилище»

Хранилище

Также в прокате на этой неделе второсортный хоррор Дэна Буша «Хранилище». Во время ограбления банка преступники вскрывают старое хранилище, которым давно никто не пользовался. Открыв запретную дверь, они выпускают в мир призраков.

В ролях: Джеймс Франко, Тэрин Мэннинг, Франческа Фишер-Иствуд, Скотт Хэйз и другие.

Международные рейтинги порой не дотягивают даже до 5 баллов.

«Данное кино является прекрасным примером, как в одном фильме может быть плохо сразу всё: глупый сценарий, слабые актеры, режиссёрская постановка, монтаж, эффекты и многое другое. Так что, если вы не являетесь большим фанатом, актера Джеймса Франко, то смело проходите мимо и не тратьте на это свое драгоценное время», – пишут на «Кинопоиске».

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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