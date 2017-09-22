Кельтская арфа, интимная выставка и тур в Бутку: 10 событий WEEKEND'а в Екатеринбурге (ФОТО)

В эти выходные можно сходить на необычный концерт кельтской арфы с гуслями, посмотреть на интимные фотографии на выставке, окунуться в мир поэзии ХХ века в театре, пройти выставку-квест и многое другое. 10 событий выходных – в нашем обзоре.

Камерный театр откроет юбилейный ХХ сезон поэтической премьерой

22 сентября в 18:30 и 23 сентября в 17:30 Камерный театр откроет XX юбилейный театральный сезон яркой премьерой спектакля «Обэриуты» в постановке главного режиссера театра Дмитрия Касимова. Постановка станет четвертой, заключительной частью цикла «Русская поэзия XX века».

ОБЭРИУ – Объединение реального искусства, которое создали писатели, поэты и деятели культуры в 1927-1930 гг. Обэриуты стали революционерами в искусстве, культивируя гротеск, алогизм, поэтику абсурда. В спектакле, также невероятно и гротескно отражающем дух времени, будут обыграны произведения Даниила Хармса, Александра Введенского, Николая Заболоцкого и Николая Олейникова.

Место проведения: Камерный театр (ул. Пролетарская, 18).

Вход: от 500 рублей.

Выставка-квест «Будущее прошедшее»

В эти выходные у занятых на неделе екатеринбуржцев есть шанс успеть на выставку «Будущее прошедшее», которая в рамках биеннале проходит в Музее истории и археологии Среднего Урала. Выставка в пространстве классического музея представляет фантастический музей недалекого будущего, где посетители смогут найти и изучить волшебные виды новых животных, возможные археологические находки завтрашнего дня. Выставка решена в виде квеста по пространству музея, а выбор работ обусловлен использованием натуральных материалов – камня, дерева, кости. В рамках выставки будут проводиться бесплатные туры по проекту для посетителей, реализована программа для школьников. Кураторы проекта также проведут открытую встречу, на которой расскажут об истории создании проекта, а также подробно остановятся на творчестве каждого из художников.

Место проведения: Музей истории и археологии Среднего Урала (пр. Ленина, 69/10)

Вход: от 150 рублей.

Фото из группы проекта «ВКонтакте»

Концерт кельтской арфы, гуслей и лиры

22 сентября в 19:30 в ЦК «Урал» состоится концерт «Магия кельтской арфы». Кельтская арфа – волшебный инструмент, наделенный, пожалуй, самыми красивыми мифами и легендами о магии своего звука, способный задеть самые тонкие струны в душе любого слушателя.

«Магия кельтской арфы» Ирины Пыжьяновой – тонкая, душевная и яркая программа. В концерт включены не только композиции для арфы «маленького роста», но и «визитные карточки» Ирины – традиционные песни под гусли и колесную лиру.

Ирина Пыжьянова – певица, этно-исполнитель, музыкант, известный широкому кругу слушателей в России по таким проектам, как: «Вороново Крыло», «Иньва», «ТриголОс».

Место проведения: ЦК «Урал» (ул. Студенческая, 3).

Вход: 400-600 рублей.

Главные джаз-хулиганы Дании Bulows Nice Jazz Quartet

23 сентября в 19 часов на сцене EverJazz выступит датский ансамбль Bangin' Bulows Nice Jazz. Антитеза имиджу классического джазмена внешне (жизнь в туре – не сахар), ребята – педантичные аккуратисты в своей музыке, современном джазе. Саунд коллектива блещет – прозрачная, динамичная игра и мелодии, где всегда есть место смелому эксперименту и даже откровенному хулиганству, придутся по вкусу ценителям современного звука.

Свобода, незашоренность и даже некоторый панк-подход к джазу не мешают выпускникам Royal Academy of Music Denmark сочинять удивительно лиричные композиции, которым они, впрочем, тут же дают весьма фривольные названия («Jungleloven», «Monsterfuck»).

В Екатеринбурге сотканный из противоречий квартет выступит во второй раз, аудиторию EverJazz ждет презентация альбома «You're beautiful, I'm beautiful, Let's have a beautiful night», который удостоился похвалы выдающихся израильских музыкантов Зива Равица и гитариста Гилада Хексельмана.

Место проведения: EverJazz (ул. Тургенева, 22).

Вход: 500 рублей.

Фото с сайта клуба EverJazz

Скандально-легендарная вечеринка Loshadka

В субботу в 23:00 в «Доме печати» отпразднуют восьмой День рождения скандальных вечеринок Loshadka. Loshadka Party уже очаровали Москву, Петербург и Киев, создав неповторимую атмосферу европейских вечеринок, где безумие и скандал органично соединились с ощущением всеобщего праздника. Лошадка привозит таких музыкантов, как Grum и Ali Love (Chemical Brothers), Terry Poison, Pеaches, а в роли special guest star оказываются многочисленные звезды шоу-бизнеса и такие персоны, как Giorgio Armani и Mario Testino.

23 сентября пришло время Екатеринбурга. Ожидаются сеты от специальных гостей. Костюмы обязательны: билет не гарантирует проход на вечеринку, если вы без костюма в стиле Loshadka.

Место проведения: «Дом печати» (пр. Ленина, 97).

Вход: до вечеринки – 700 рублей, на входе – 1000 рублей.

Фото – «Дом печати»

В музее покажут, как да Винчи учился летать

23 сентября в 14 часов в Музее ВДВ «Крылатая гвардия» состоится мастер-класс «Дневники Леонардо да Винчи, или Как человек учился летать». Гениальный художник и изобретатель Леонардо да Винчи оставил нам удивительные загадки. В его дневниках были найдены многочисленные рисунки, например, аппарат для безопасного спуска с любой высоты или летающая машина, для которой не нужна взлетная полоса.

Здесь можно будет познакомиться с биографией гениального ученого и узнать, какие его «летающие» изобретения используются сегодня. Дети смогут проявить фантазию и воссоздать удивительные проекты Леонардо. В завершение юные конструкторы смогут провести эксперимент и проверить свои модели на практике.

Музей ВДВ «Крылатая гвардия» (ул. Крылова, 2а).

Вход: свободный.

Тур на автобусе в Бутку

23-34 сентября состоится выездная автобусная экскурсия в Бутку – «На родину первого президента». По мнению историков, истоки уральского характера Бориса Ельцина – в истории его семьи, на малой родине. Какие черты он унаследовал от своих предков? Кем были его деды и прадеды? Что помнят жители сел Басмановское и Бутка о своем знаменитом земляке? Какие испытания пришлось перенести семье Ельциных в эпоху коллективизации и «большого террора»? Ответы на эти и другие вопросы гости можно будет получить во время экскурсии по родным местам Бориса Николаевича. В ходе экскурсии её участники побывают в старинных сёлах Басмановское и Бутка, увидят дом, где родился Ельцин, дом, где жила его семья до раскулачивания, посетят город Талицу, где услышат рассказ о забытых страницах уральской истории, и побывают в уникальном музее легендарного разведчика Н.И. Кузнецова.

Экскурсия продлится два дня. Подробности об экскурсии можно узнать по телефону: +7 (909) 006-7070 (доступны WhatsApp и Viber).

Отъезд 23 сентября в 10:00 от Ельцин-центра (ул. Бориса Ельцина, 3).

Вход: 3000 рублей (дорога +обед + экскурсии), 1000 рублей – ночлег в Талице.

«Фестиваль эпох» в ЦПКиО

В эту субботу ЦПКиО им. Маяковского закрывает летний сезон «Фестивалем эпох». На площади Театра эстрады состоится «Забег лыжников», возле главной сцены в 12:00 начнутся «Весёлые старты» для всех гостей парка. С 14:00 до 17:30 центральная аллея парка заполнится интерактивными локациями, которые будут представлены в стиле разных музыкальных эпох. Также с 14:00 на центральной сцене стартует гала-концерт с шоу-программой для всей семьи.

Завершится праздник дискотекой, которая начнется в 17:30.

Вход: свободный.

Лев Рубинштейн и оркестр Klezmasters исполнят песни военных лет

24 сентября в 18:00 в кино-конференц-зале Ельцин-центра состоится концерт поэта и публициста Льва Рубинштейна, который исполнит песни военных и послевоенных лет под аккомпанемент оркестра Klezmasters.

Оркестр Klezmasters под управлением Льва Сандюка в своей музыке смешивает русскую бесшабашность, цыганское окаянство, еврейский азарт и балканский задор. Это оживший уголок старой Одессы, неподдельный колорит беспечности, атмосфера портового кабака и притягательность импровизации. Развязные песни одесских обывателей в сочетании с традиционными клезмерскими, цыганскими и балканскими мотивами оживают и покоряют сердца всех слушателей оркестра.

Оркестр выступает не только на концертных площадках Москвы и всей России, но и регулярно гастролирует по Украине, Литве, Франции, в Нидерландах и США. И каждый новый проект неизменно вовлекает публику в бешеный водоворот музыки и драйва, заставляет почувствовать всю полноту жизни и на себе ощутить магическое действие той атмосферы, которую так умело создает оркестр Klezmasters под управлением Льва Сандюка.

Место проведения: Ельцин-центр (ул. Бориса Ельцина, 3).

Вход: 300-500 рублей.

Фото с официального сайта Ельцин-центра

Интимные фотографии покажут в «Доме Метенкова»

Фотографический музей «Дом Метенкова» открыл выставку «Интимность в четырех действиях» – проект молодой британской художницы Лидии Кононенко, посвященный педантичному изучению влияния эмоций на изменение выражения лица. Труды по лицевой анатомии, исследования Чарльза Дарвина и Пола Экмана в области физиогномики и разнообразные пособия для самостоятельного обучения в любых сферах стали для Лидии отправной точкой в написании сценария для серии видеоперформансов, составляющих ее проект. Каждая часть перформанса заранее прописана в виде сатирического пошагового руководства. Такие привычные для нас события, как, например, «беседа с другом» или «разговор с любимым», но разложенные на мельчайшие поведенческие коды, предстают набором контролируемых действий, которым, при желании, можно научиться под руководством художника.

Место проведения: «Дом Метенкова» (ул. Карла Либкнехта, 36).

Вход: от 150 рублей.

Фото – «Дом Метенкова»

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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