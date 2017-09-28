«Крым», история про «Уотергейт» и триллер братьев Сэфди – кинопремьеры недели (ВИДЕО)

Сегодня в прокат выходит патриотическая история любви «Крым», триллер братьев Сэфди «Хорошее время», собравший отличные отзывы в Каннах, а также несколько комедий на любой вкус. Для малышей в кинотеатрах – мультфильм про ежика Бобби.

История про переход Крыма в состав России и любовь – «Крым»

Крым

На экраны сегодня выходит патриотическая любовная драма режиссера Алексея Пиманова «Крым». Как говорится в аннотации, это история о любви, вере и чести, о силе духа и настоящей дружбе на фоне реальных событий крымской весны 2014 года.

Судьба свела их в Крыму близ древнего города Мангуп-Кале. Это была любовь с первого взгляда… В непростые дни исторических перемен они должны сохранить свою жизнь и любовь.

В ролях: Роман Курцын, Евгения Лапова, Павел Крайнов, Павел Трубинер и другие.

Создатели фильма утверждают, что при съемках на полуострове не были использованы декорации и компьютерная графика. Все взрывается и горит по-настоящему.

Боевик «Наемник»

Наемник

Майкл Куэста снял средненький боевик про тайного наемника ЦРУ Митча Рэппа. Герой раздавлен потерей невесты в результате теракта. Заместитель директора ЦРУ назначает Стэна Хёрли обучать убитого горем, но серьёзно настроенного, Митча для предотвращения террористических операций и охоты на преступников. Вместе они исследуют волну, на первый взгляд, случайных нападений на военные и гражданские объекты. Позже напарникам предстоит объединиться с турецким агентом, чтобы предотвратить начало Третьей мировой войны на Ближнем Востоке.

В ролях: Дилан О'Брайен, Майкл Китон, Санаа Лэтэн, Шива Негар и другие.

«Очень слабый фильм, во время просмотра не раз смотрел на время и ждал, когда же уже закончится. Оценка только за счет Майкл Китона и немногочисленных экшн сцен», – пишут пользователи «Кинопоиска».

Триллер «Хорошее время»

Хорошее время

Бен и Джошуа Сэфди, представив свой триллер на Каннском фестивале, собрали неплохие отзывы критиков, правда, приз лента получила только за саундтрек.

Отчаявшись найти работу и достать деньги на оплату счетов, Конни планирует ограбление банка. Чтобы осуществить налет, ему обязательно необходим напарник, но ему некого взять с собой кроме своего родного брата Ника, страдающего умственными отклонениями. Конни берет Ника с собой, однако попытка ограбления оборачивается провалом. Ник, чуть замешкавшись, попадает в руки полиции, а у Конни в руках оказывается сумка с деньгами, которая взрывается и пачкает его краской с головы до ног. Чувствуя свою вину за брата, а также понимая, как тяжело Ник будет переносить каждый день без помощи близкого человека, Конни решает во что бы то ни стало вытащить брата из рук полиции. В течение одной ночи, полной адреналина, Конни предпринимает отчаянные попытки пробраться к Нику и освободить его.

В ролях: Роберт Паттинсон, Бен Сэфди, Дженифер Джейсон Ли и другие.

У фильма очень высокие рейтинги – выше 8 баллов. И хорошие отзывы.

«Я не могу определить жанр – и пусть, это в наше хорошее время практически не имеет значения. Я не могу объяснить, почему такие фильмы любит меньшинство, в то время как большинство предпочитает блокбастеры, где всегда ясно, кто прав и кто победил. Зато я точно и наверняка могу уверить любого, кто спросит: это кино, от которого затекают все конечности, потому что на пару часов забываешь сменить позу», – пишет на «Кинопоиске» пользователь Melancholines.

«Спустя два года после знакомства Паттинсона с режиссерами они представили миру новую картину «Хорошее время». Фильм рассказывает о Конни – безработном парне, который вместе со своим умственно отсталым братом Ником неудачно совершил налет на банк. После чего он отчаянно пытается найти деньги на залог, чтобы вытащить своего арестованного брата из тюрьмы, – пишет «Роллинг стоун». – Поклонникам чувственного и лиричного Паттинсона можно не волноваться. Братья Сэфди – это настоящие культовые маргиналы, которые среди специалистов известны благодаря своим динамичным драмам «Удовольствие быть обокраденным» (2008) и «Daddy Longlegs» (2009). «Хорошее время» – это острая и брутальная криминальная фантазия, но кроме того она сработала на пользу и актеру, и режиссерам. Один искал, пожалуй, лучшую на сегодня роль в карьере, а двум другим был необходим некий прорыв в области коммерческого кино. Среди критиков они и так пользовались уважением».

Историческая драма «Уотергейт. Крушение Белого дома»

Уотергейт. Крушение Белого дома

Также на экранах с сегодняшнего дня – историческая драма Питера Ландесмана, фильм о главном звене самого громкого скандала ХХ века «Уотергейт», который привел к преждевременной отставке президента Ричарда Никсона. Личность человека, передававшего прессе обличительную информацию на главу государства, долгое время была окутана тайной и установлена лишь спустя 30 лет – после его собственного признания. Шокирующая невероятная история, основанная на реальных событиях, о жизни блестящего и бескомпромиссного заместителя начальника ФБР Марка Фелта, который пожертвовал всем – своей семьей, своей карьерой и своей свободой, чтобы мир узнал правду.

Российская комедия «Любовь в городе ангелов»

Любовь в городе ангелов

Для любителей любовных историй в прокате – фильм Евгения Вихарева «Любовь в городе ангелов». В Лос-Анджелесе, в самом романтичном городе в мире, встретились два самых неромантичных человека – она на первом свидании выбросила его букет в помойку, а он поил ее самым невкусным кофе в городе. Она пришла на второе свидание в одном нижнем белье, а он обманул ее, так и не решившись безрассудно своровать для нее платье в магазине. И тем не менее, это были самые красивые несколько дней в жизни каждого из них. Будет ли у этих отношений продолжение, ведь он даже имени ее не знает? В этом городе, на песочном берегу, конечно, возможно все. Океан нашепчет им мелодию любви и где, как не в Городе Ангелов поверить в настоящую любовь. Пусть даже и на несколько дней.

В ролях: Наталья Рудова, Микаэл Арамян и другие.

Итальянская комедия «Не твое тело»

Не свое тело

Еще одна комедия рассказывает тысячную вариацию на тему обмена телами. Что, если однажды вы поменяетесь телами с вашей второй половинкой? Об этом даже не задумывались Андреа и София. Если бы не один эксперимент, в результате которого пара обнаруживает, что они оказались внутри друг друга. Буквально! Теперь София – блестящий доктор, а Андреа – привлекательная телеведущая на подъеме своей карьеры. Им предстоит не только смириться со своим новым телом, но и примерить на себя все привычки и знания друг друга… Ей проводить тяжелейшие операции, ему освоить журналистскую профессию со всеми вытекающими последствиями.

В ролях: Касия Смутняк, Пьерфранческо Фавино, Марта Гастини и другие.

В Екатеринбурге фильм покажут в трех кинотеатрах: «Синема парк», «Каро Радуга парк», «Киномакс Мегаполис».

Странная комедия «Прорубь»

Прорубь

В двух кинотеатрах – «Салют» и «Радуга парк» – покажут российскую комедию Андрея Сильвестрова «Прорубь». Весь день по телевизору показывают прорубь. Прорубь – тема дня, зимняя традиция, объединяющая верующих и спортсменов, звёзд и моржей, президента и безработного. В центре новостных сюжетов – Крещение, рыбалка и криминальная хроника. Президент и щука, художник и критики, олигарх и правоохранительные органы – все встречаются у проруби в поисках решений своих проблем. А безработный москвич, страдающий от вредных привычек, спускается в прорубь за женой, точно какой-то Садко.

В ролях: Андрей Родионов, Михаил Ефремов, Дмитрий Брусникин, Денис Ясик и другие.

Мультфильм «Ежик Бобби. Колючие приключения»

Ежик Бобби. Колючие приключения

Мультфильм про ежика подойдет для детей самых маленьких возрастов. События картины разворачиваются вокруг очаровательного и харизматичного ежика по имени Бобби. Правда, он забыл абсолютно всё. Невероятно, но факт: проснулся в лесу, не смог ничего припомнить. Отчего могло это приключиться? Теперь его очень беспокоит данный вопрос, на который никто из животных не может найти ответа. Дело в том, что местные его не знают, да и ему они не знакомы. И вот теперь маленький колючий герой решает во что бы то ни стало выяснить что же на самом деле произошло и кто он такой.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 28.09.17

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