Depeche Mode от «Другого оркестра», киберфест и осенний бал – WEEKEND в Екатеринбурге (ФОТО, ВИДЕО)

В эти выходные в Екатеринбурге состоится первый осенний концерт «Другого оркестра», который на этот раз возьмется за хиты Depeche Mode. Экзотические ритмы представят на концерте музыканты из Африки, а классикой откроется «Кавер-фест». Также в этот уикенд – киберфест, турнир силачей, осенний бал в традициях старины и другие события, из которых РИА «Новый День» выбрал 10 самых интересных.

«Другой оркестр» устроит концерт «Depeche Mode. Music For The Masses»

30 лет назад, 28 сентября в 1987 года, ныне всемирно любимые Depeche Mode выпустили свой шестой студийный альбом «Music For The Masses». Альбом был встречен на ура за океаном, в Соединенных Штатах, и стал трамплином к культовому «Violator». Именно этому знаковому событию и посвящен первый осенний концерт «Другого оркестра».

29 сентября в 19:00 в центре культуры «Урал» прозвучат лучшие песни с альбома «Music For The Masses».

«Другой оркестр» третий раз будет играть музыку Depeche Mode, но каждый из этих концертов не обходится без новых композиций и приятных сюрпризов. Хиты будут исполнены на скрипках, виолончелях, саксофонах, флейтах и фортепиано. В концерте также принимают участие ударно-бессменная ритм-секция Святослав Коротовских (бас) и Артем Иванов (барабаны). Вокальные микрофоны будут крепко держать в своих руках и нести слово и ноты от «Депешей» Евгений Семенов и Юлия Дьячковская.

Место проведения: ЦК «Урал» (ул. Студенческая, 3).

Вход: от 600 рублей.

Другой оркестр – Knives Out

Турнир силачей «Золотой тигр»

С 29 сентября по 1 октября в «Екатеринбург-Экспо» будет проходить мультитурнир «Золотой тигр». За 10 лет своего существования он разросся до одного из самых масштабных спортивных событий страны и Европы.

В этом году он соберет более восьми тысяч спортсменов в сорока пяти видах спорта. В мультитурнире примут участие национальные и международные чемпионы и рекордсмены, сильнейшие спортсмены из десяти стран. Кроме соревнований для зрителей и участников организаторы подготовят выставку разработок для индустрии силовых и боевых видов спорта: спортивного и диетического питания, спортивных и фитнес-клубов, тренажеров, аксессуаров, одежды и так далее.

Место проведения: «Екатеринбург-Экспо» (бульвар Экспо, 2).

Вход: 150 рублей.

Фестиваль документального американского кино Show Us!

Ежегодный фестиваль документального американского кино Show Us! проходит в Ельцин-центре и продлится до 1 октября. Фильмы отправят зрителей в уникальное путешествие: на Марс (в картине «Поколение Марса» мы узнаем, как идет подготовка юных космонавтов к полету в космос), в район Западный Челси (фильм «Классовый барьер» покажет двойственный облик современного Нью-Йорка и на примере одного перекрестка объяснит, что такое джентрификация), в штат Коннектикут («Школа 911» расскажет историю совсем еще юных героев – школьников, работающих на посту скорой помощи). Вместе с режиссером и героями фильма «Потерять берег из виду» пересечем Тихий океан, а в картине «Музыка чужестранцев» посмотрим на мир глазами музыкального коллектива «Йо-Йо Ма», который не признаёт границ и географических рамок.

Вход на все показы фестиваля бесплатный, по регистрации. Все фильмы демонстрируются на английском языке с русскими субтитрами.

Место проведения: Ельцин-центр (ул. Бориса Ельцина, 3).

Вход: свободный, нужна регистрация.

Инклюзивный проект представит свой спектакль «По воле воображения»

30 сентября в 18:00 в Ельцин-центре покажут эскиз спектакля «По воле воображения». Это эскиз инклюзивного театрального проекта #ЗАживое, созданный в рамках театральной лаборатории выставки «Единомышленики», представляет собой результат междисциплинарного исследования, отправной точкой которого стали впечатления, чувства и ощущения участников от выставки. Эскиз назван по работе Джеймса Таррела «По воле воображения», представленной на выставке. Режиссёр Дмитрий Зимин.

Проект #ЗАживое – это инклюзивная театральная студия на базе Екатеринбургского театра юного зрителя, в которой люди с расстройствами аутистического спектра и другими особенностями ментального развития выступают соавторами профессиональных актёров. Проект нацелен на создание экспериментальных художественных произведений и социализацию людей с особыми возможностями.

Место проведения: театральная платформа «В Центре» (Ельцин-центр, ул. Бориса Ельцина, 3).

Вход: свободный.

Фестиваль киберспорта «Киберфест 2017» в Екатеринбурге

В этом году «Киберфест» пройдет с 30 сентября по 1 октября на площадке Свердловской киностудии. Для посетителей и участников будет открыто несколько новых зон, например, зона виртуальной реальности и площадка с квестами. Посетители и гости фестиваля смогут пройти квест, который посвящен игре Fallout.

Ожидается огромное количество разнообразных образов, персонажей, участников косплей-шоу. Наиболее популярными сейчас являются образы из игр League Of Legends, Dota 2, Overwatch, и из классическиех – Diablo, World of Warcraft.

На «Киберфесте» будут представлены разнообразные платформы, среди которых и ретрокомпьютеры 90-х годов и современные персональные компьютеры с топовыми характеристиками, а также всевозможные консоли PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox и мобильные платформы, на которых посетители смогут поиграть.

Место проведения: Свердловская киностудия (пр. Ленина, 50ж).

Вход: от 450 рублей.

Автограф-сессия группы «Чайф»

30 сентября в 14:00 в «Доме печати» состоится автограф-сессия и презентация новой книги группы «Чайф». В программе: презентация новой биографии знаменитой уральской группы от Дмитрия Карасюка, автографы и улыбки от именинников, музыкальные поздравления от групп Blues Doctors, Сандали, Джин и ведущих утреннего шоу «Ротов, подъём!» Коли Ротова и Ксении Табашниковой. А также – коллективное задувание свечек на праздничном торте от Usta Group с последующим его поеданием.

Место проведения: «Дом печати» (пр. Ленина, 49).

Вход: свободный.

Бал «Осенних листьев вальс»

30 сентября с 17:00 до 21:00 в колонном зале ЦКиИ «Верх-Исетский» состоится осенний бал, где посетителей ожидает атмосфера середины XIX века. Можно будет почувствовать себя аристократом того времени.

«Атмосфера на балу настолько волшебная, что мужчины, переступив порог бального зала, сразу превращаются в галантных кавалеров, а женщины, забыв о повседневных заботах, начинают с лёгкостью раскрывать всю свою нежность и изящество», – рассказали организаторы.

Место проведения: ЦКиИ «Верх-Исетский» (площадь Субботников, 1).

Вход: от 600 рублей.

Фото с официального сайта ЦКиИ «Верх-Исетский»

«Ритмы планеты» отстучат музыканты из Южной Африки

1 октября в 16:00 в Детской филармонии прозвучат «Ритмы планеты». В Международный день музыки состоится экзотический концерт с участием музыкантов из Южной Африки. Культуру самого жаркого континента представят группы «Инквази» и «Энджи-Эм», которые исполнят национальные песни и танцы со знаменитой африканской пластикой, энергией и драйвом.

Концерт пройдет в рамках культурных сезонов Южно-Африканской Республики в России, а представлять нашу страну в этом концерте будет джаз-хор детской филармонии. В репертуаре джаз-хора есть немало ярких номеров от классического джаза до негритянских спиричуэлсов.

Место проведения: Детская филармония (ул. 8 Марта, 36).

Вход: от 100 рублей.

Музыканты Венгерской королевской оперетты выступят в Екатеринбурге

1 октября в 18:00 во Дворце молодежи – Венгерская королевская оперетта. Венгрия – родина Имре Кальмана и Франца Легара, родина тех пленительных, знакомых с детства мелодий, что, раз услышав, не забудешь никогда. В одном большом гала-концерте прозвучат самые известные арии и дуэты. На сцене – солисты Венгерской оперетты, кордебалет, оркестр венгерских цыган. В программе – мощные сольные номера в исполнении звёзд венгерской оперетты с национальным колоритом, трогающие душу дуэты, в сопровождении оркестра венгерских цыган. Неподражаемая манера игры на скрипке потомственного представителя династии Лакатош, Вилмоша Лакатоша – первой скрипки национального Оркестра Венгрии, никого не оставит равнодушным.

Место проведения: Дворец молодежи (пр. Ленина, 1).

Вход: от 600 рублей.

Концертом в музее откроется «Камер-фест»

1 октября в 18:30 в Музее ИЗО состоится концерт «Австрия и Россия: музыка соборов» в исполнении хора «Доместик» им. В.А. Копанева. Этим концертом откроется международный музыкальный фестиваль Дома музыки «Камер-Fest», который отмечает свой мини-юбилей – пятилетие.

На концерте в честь открытия встретятся шедевры русской и австрийской церковной традиции – православные и протестантские молитвы вступят в диалог длинною в вечность.

Место проведения: Музей изобразительных искусств (ул. Воеводина, 5).

Вход: 400 рублей.

Выставка «Знакомо-незнакомый Свердловск»

В «Доме Метенкова» на этой неделе открылась выставка работ Евгения Бирюкова, который 4 октября 2017 года отметит свое 80-летие. Евгений Михайлович Бирюков – фотограф-историк и краевед. Накануне большой даты в музее «Дом Метенкова», у истоков создания которого стоял юбиляр, откроется выставка его избранных снимков, запечатлевших Свердловск 1980-х – символичного для города периода.

Также экспозиция покажет первые работы автора – серию кадров, на которых запечатлены старые городские окна. Наконец, выставка познакомит зрителей и с коллажами Бирюкова, с его экспериментами в конструктивистской стилистике.

Место проведения: «Дом Метенкова» (ул. Карла Либкнехта, 36).

Вход: 200 рублей.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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