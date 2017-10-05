«Бегущий по лезвию 2049» Вильнёва и Кейт Уинслет в горах – кинопремьеры недели (ВИДЕО)

На этой неделе главной кинопремьерой станет продолжение легендарного фильма Ридли Скотта «Бегущий по лезвию», только режиссером выступил Дени Вильнёв, запомнившийся многим после «Прибытия». Впрочем, критики скептически отнеслись к новой работе Вильнёва. Также в прокате – драма про авиакатастрофу в горах с Кейт Уинслет, российская комедия про встречу одноклассников, спортивный байопик и хоррор про страшный дом.

Продолжение легендарного «Бегущего по лезвию» в режиссуре Дени Вильнёва

Бегущий по лезвию

Дени Вильнёв, занявшись продолжением легендарного «Бегущего по лезвию» 1982 года, расстарался и снял фильм длительностью почти 3 часа. Но хронометраж стал скорее минусом, чем плюсом, потому досмотреть до конца это непросто, – пишут суровые критики. Несмотря на то, что производители киноленты до сих пор держат в секрете часть сюжета.

В недалеком будущем мир населен людьми и репликантами, созданными выполнять самую тяжелую работу. Работа офицера полиции Кей – держать репликантов под контролем в условиях нарастающего напряжения… Пока он случайно не становится обладателем секретной информации, которая ставит под угрозу существование всего человечества. Желая найти ключ к разгадке, Кей решает разыскать Рика Декарда, бывшего офицера специального подразделения полиции Лос-Анджелеса, который бесследно исчез много лет назад.

В ролях: Райан Гослинг, Дэйв Батиста, Робин Райт, Марк Арнольд и другие.

«Вильнев решительно борется с двумя главными достоинствами оригинала. Визуал «Бегущего по лезвию 2049» – это надерганные отовсюду понемногу концепты, усредненный канон современного крупнобюджетного сай-фая, – пишет «Российская газета». – Особенно трогательной выглядит попытка организовать безотходное производство – в новом фильме Вильнева есть решения, которые, кажется, перекочевали сюда из его предыдущей картины «Прибытие». Иными словами, раздерганной на цитаты визуальной новизне оригинала Вильнев противопоставляет осетрину второй свежести. С зыбкостью и неоднозначностью тут все еще проще. Да, в какой-то момент герой здесь начинает не без оснований сомневаться, что он человек, а не робот – то есть скоттовскую дилемму Вильнев выворачивает наизнанку. Но зрителю пространства для того, чтобы всерьез озадачиться, он почти не оставляет – уж больно увесистые тут висят ружья на стенах. В итоге ты уже обо всем минут 40 как догадался, а режиссер только пуще раздувает щеки и нагоняет пафос на пустом месте».

«Новый «Бегущий по лезвию» Дени Вильнева, который так жаждет сохранить атмосферу и антураж первоисточника, вполне может оказаться фильмом-репликантом, электроовцой из нечеловеческого сна. Иллюзией фильма. Не случайно от публики так тщательно скрывают детали сюжета еще не вышедшей картины», – пишет «Коммерсант».

Приключенческая драма «Между нами горы»

Между нами горы

Хани Абу-Ассад снял фильм про авиакатастрофу в горах, главной фишкой которого станет, пожалуй, Кейт Уинслет, исполнившая ключевую роль. Бен и Алекс, уцелевшие после авиакатастрофы, должны найти общий язык, чтобы выжить в экстремальных условиях далеких заснеженных гор. Когда они понимают, что на помощь к ним никто не придет, они вынуждены отправиться в опасный путь длиной в сотни километров. В борьбе за жизнь между двумя еще вчера незнакомыми людьми неожиданно возникает притяжение.

В ролях: Идрис Эльба, Кейт Уинслет, Бо Бриджес, Дермот Малруни и другие.

У фильма низкие рейтинги – чуть выше 6 баллов на разных киноресурсах. И пока нет рецензий ни от зрителей, ни от критиков.

Российская комедия «Жизнь впереди»

Жизнь впереди

Режиссер Карен Оганесян снял комедию, а может мелодраму, про встречу выпускников где-то в России. 11-й «Б» впервые собирается вместе через 15 лет после выпуска, и эта встреча для одноклассников – удивительная возможность на короткое время вернуться в прошлое. Старые секреты и личные счеты, обиды и первая любовь оборачиваются водоворотом страстей.

В ролях: Светлана Ходченкова, Александра Паль, Павел Прилучный, Артур Смольянинов и другие.

Боевик «Безбашенные»

Безбашенные

Режиссер одной из частей «Пункта назначения» Стивен Куэйл выпускает весьма проходной боевик «Безбашенные», который может понравиться разве что фанатам жанра. На дне озера охваченной войной Боснии команда спецназа ВМС США «Морские котики» находит клад – золотые слитки стоимостью более $300 млн. Миссия команды, нарушившей присягу и рискующей жизнью – поднять золото со дна озера. Для других она была бы невыполнимой, но только не для этих безбашенных парней: у них есть 10 часов, чтобы завершить задуманное.

В ролях: Сильвия Хукс, Юэн Бремнер, Дж. К. Симмонс, Салливан Степлтон и другие.

Спортивный байопик «Борг/Макинрой»

Борг/Макинрой

Один из режиссеров сериала «Настоящий детектив» Янус Мец Педерсен снял документальную драму про известных теннисистов. Фильмом «Борг/Макинрой» открывался кинофестиваль в Торонто в этом году, но будет ли фильм востребован в российском прокате – вопрос: теннис нельзя назвать национальным российским видом спорта. Тем более, что фильм – об американских игроках. Невозмутимый Борг против вспыльчивого Макинроя. Упорство против упрямства. Борьба двух противоположных характеров, движимых, однако, одной целью – быть лучшим.

В ролях: Стеллан Скарсгард, Шайа ЛаБаф, Тува Новотны и другие.

«Если в те выходные, когда вы соберетесь на этот фильм, не будет интересных спортивных состязаний, волноваться не стоит. На фильме вы получите те же эмоции, немного в стиле ретро. Заодно раскроете для себя внутреннюю кухню. В раздевалки на реальных соревнованиях ведь вряд ли попадете», – пишет «Российская газета».

Хоррор «Дом моих кошмаров»

Дом моих кошмаров

Джеймс Каллен Брэссак снял очередной фильм ужасов про очередной дом с секретами. Клэр вместе с мужем переезжает в свой старый дом после смерти матери. В доме своего детства к женщине возвращаются мрачные и тяжелые воспоминания, Клэр оказывается в тумане своего прошлого, в котором блуждает что-то совершенно непонятное и загадочное. И это что-то, похоже, пытается связаться с ней.

В ролях: Стефани Эстес, Зак Уорд, Том Грин, Шэнни Доэрти, Анна Харр и другие.

В Екатеринбурге фильм идет в трех кинотеатрах: «Салют», «Киноплекс Карнавал» и «Премьер Зал Знамя».

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 05.10.17

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