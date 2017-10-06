«Мама, мне оторвало руку», диджей Прокофьев и другое –WEEKEND в Екатеринбурге (ФОТО)

Екатеринбург в эти выходные будет танцевать бачату, посмотрит кино «Про рок», послушает хиты Майкла Джексона в исполнении джаз-трио, а также услышит читку «Мама, мне оторвало руку». Что еще интересного произойдет в городе – читайте в обзоре «10 событий WEEKEND'а».

Бачата-фестиваль с мастер-классами и вечеринками

6-8 октября в Екатеринбурге пройдет самый крупный бачата-фестиваль на Урале Bachata Trophy. На танцполе соберется более 200 танцоров со всей России. Будут номинации среди пар, а также – среди групп. В течение трех дней фестиваля днем будут проходить мастер-классы и соревнования, а по вечерам – вечеринки, прийти на которые могут все желающие научиться танцевать. Ожидаются звездные гости.

Место проведения: Guru Center (ул. Репина, 22)

Вход: на вечеринки – от 600 рублей с пары, абонемент на мастер-классы+вечеринки – от 1500 рублей с человека.

Камерный оркестр «В-А-С-Н» выступит с хором мальчиков

6 октября в 19:00 в «Доме музыки» пройдет концерт «Большое музыкальное путешествие»: камерный оркестр «В-А-С-Н» выступит совместно с хором мальчиков «Созвездие». Камерный оркестр «В-А-С-Н» еще в 1990 году объединил лучших музыкантов уральской столицы и с тех пор участвовал в 90 международных фестивалях в России и Европе. Хор мальчиков «Созвездие» создан в 2010 году. В настоящее время в коллективе занимаются мальчики 4 – 16 лет. Как и большие артисты, юные певцы выходят на взрослую сцену и понимают, что их выступление – это большая честь и огромная ответственность.

Место проведения: Дом музыки (ул.Я.Свердлова, 30)

Вход: 350 рублей.

Премьера фильма Евгения Григорьева «Про рок»

7 октября в 19 часов в кинотеатре «Салют» пройдет премьера фильма Евгения Григорьева «Про рок». Это история трех молодых музыкантов, которые идут к своей мечте, по пути сталкиваясь с привычными каждому явлениями: с рутиной повседневности, с переменами в личной жизни, с нехваткой образования и денег, с потоками чужих интересов. На каждой развилке в пути трое героев отвечают на главные вопросы: чего именно я хочу и туда ли я иду?

В фильме снимались: Владимир Шахрин, Сергей Бобунец, Александр Пантыкин, Олег Гененфельд, Михаил Симаков, Слава Солдатов, Илья Кузьминых, Никита Бобров. На премьере будет сам режиссер, герои и съемочная группа.

Если не успеете на премьеру, фильм будут и дальше «крутить» в «Салюте».

Место проведения: кинотеатр «Салют» (ул. Толмачева, 12)

Вход: 650 рублей.

(Фото – с сайта)

Море классики от музыкантов из Китая, Сирии, Польши и других стран

6 октября в Екатеринбурге открывается международный музыкальный фестиваль «Евразия», который продлится до 13 октября. В эти дни на сцене Большого зала Филармонии и других концертных площадках города свое искусство представят музыканты из Франции, Германии, Италии, Польши, Китая, Сирии. На открытии и закрытии выступит Уральский академический филармонический оркестр (УАФО) под управлением главного дирижера Дмитрия Лисса, художественного руководителя «Евразии». Фестиваль задуман как межконтинентальный проект, опирающийся на диалог культур Восточной и Западной цивилизаций.

Программа концерта открытия:

Дебюсси. «Море», три симфонических эскиза

Такемицу. «Quotation of Dream» («Цитирование мечты») для двух фортепиано с оркестром

Прокофьев. Скифская сюита

Прокофьев Г. Концерт № 1 для диджея с оркестром (российская премьера)

Место проведения: Свердловская филармония (ул. Карла Либкнехта, 38а)

Вход: от 1000 рублей.

Кино о музыке и новой культуре покажут на фестивале Beat Weekend

В Ельцин Центре с 4 октября идет фестиваль документального кино о музыке и новой культуре Beat Weekend, который продлится все выходные. Beat Weekend проходит одновременно в 15 городах России, в этом году – в пятый раз, в его программе шесть наиболее важных и востребованных фильмов из летней программы Beat Film Festival. Задача проекта – дать возможность молодым людям по всей стране увидеть новое документальное кино о культурных феноменах и героях, которые им интересны и близки.

В Екатеринбург привезли не только главные кинохиты из московской программы (фестиваль зародился в Москве), но и специальные гости фестиваля: публичные интеллектуалы, эксперты и кинорежиссеры с лекциями и обсуждениями, а также музыканты с концертами и диджей-сетами.

В кинопрограмму Beat Weekend 2017 вошли шесть картин: «Все эти бессонные ночи», «Когда я думаю о Германии ночью», «Рейв в Иране», «День независимости», «Хайп!», «Я – Гагарин».

Место проведения: Ельцин-центр (ул. Бориса Ельцина, 3)

Вход: 300 рублей – один кинопоказ.

Nonclassical Night: ремиксы на Прокофьева

7 октября в 19:00 в «Доме печати» пройдет Nonclassical Night. В 2004 году Габриэль Прокофьев основал лейбл Nonclassical и придумал формат одноименной клубной ночи, чтобы позволить современной классической музыке вырваться за рамки традиционных концертных залов. По всему миру такая вечеринка пользуется огромным успехом. Интерес объясняется тем, что классическая и экспериментальная музыка представлены в атмосфере, в которой обычно живут рок и электроника: посетители располагаются в пабе, а диджеи и группы зачастую играют до утра.

В Екатеринбурге Nonclassical Night пройдет впервые. К Габриэлю Прокофьеву и диджею Switch присоединятся артисты Уральского филармонического оркестра. В программе – сеты DJ Mr Switch и DJ Прокофьева, а также оригинальные сочинения Г. Прокофьева.

«Клубная ночь Габриэля Прокофьева – это потрясающее мероприятие, которое полностью переворачивает представление о классической музыке», – пишет о подобных вечеринках журнал Time Out.

Место проведения: «Дом печати» (пр. Ленина, 49)

Вход: от 530 рублей.

(Фото – с сайта «Уралбилет»)

Трио Дениса Галушкина исполнит хиты Майкла Джексона

7 октября в 19 часов в ЦК «Урал» состоится концерт Трио Дениса Галушкина MICHAEL JACKSON IN JAZZ. Прозвучат хиты Thriller, Bad, Billie Jean, Beat It и многое другое. Неожиданные инструментальные версии и тонкое джазовое прочтение главных песен Джексона, а также видеоряд от Пит Столкусбит. Это будет два отделения авторской, но абсолютно узнаваемой музыки, которая на один вечер обретет новую жизнь, благодаря талантливым музыкантам.

Состав: Денис Галушко (клавишные), Евгений Безбородов (контрабас) и Артем Иванов (ударные).

Место проведения: ЦК «Урал» (ул. Студенческая, 3)

Вход: 500-600 рублей.

В уральском музее вспомнят Кюхельбекера

7 октября в 15:00 в музее «Литературная жизнь Урала XIX века» состоится классический литературный вечер к 220-летнему юбилею поэта, декабриста В.К.Кюхельбекера. Поэтический рассказ представят преподаватели Екатеринбургского государственного театрального института: кандидат филологических наук, доцент Юлия Клочкова и артист Свердловского академического театра драмы Антон Зольников.

Кюхельбекер – поэт, декабрист, выпускник Царскосельского лицея «первого поколения», друг Пушкина. До конца жизни он оставался верным идеалам юности – вольномыслию, любви к Отечеству, страстной преданности поэзии. Чувствительный, искренний и экзальтированный, он закономерно разделил судьбу своего поколения: участие в тайных обществах 1820-х годов, выход на Сенатскую площадь. Не скрывая своих взглядов на допросах, в качестве наказания получил 10 лет одиночного заключения, ссылку в Баргузин, Акшу, Курган.

В ходе рассказа прозвучат стихи, письма и выдержки из «Крепостного дневника» В. К. Кюхельбекера.

Место проведения: музей «Литературная жизнь Урала XIX века» (ул.Толмачева, 41)

Вход: 100 рублей.

Читка «Мама, мне оторвало руку»

8 октября в 20:00 в Ельцин-центре можно посмотреть читку-эскиз спектакля по пьесе Маши Конторович – «Мама, мне оторвало руку». В сентябре 2017 года пьеса с успехом была представлена на фестивале современной драматургии «Любимовка» в Москве, а сейчас вернулась «на родину».

Маше 16 лет. Мама твердит о её никчемности, говорит, что все вокруг такие молодцы, а она как-то не очень. И тогда Маша принимает самое главное в своей жизни решение.

Место проведения: театральная платформа «В Центре» (Ельцин-центр, ул. Бориса Ельцина, 3)

Вход: свободный.

(Фото – Марии Конторович, соцсети)

Хабенский и Башмет покажут спектакль по «Маленькому принцу»

8 октября в 19:00 в ККТ «Космос» покажут спектакль «Не покидай свою планету». В спектакле заняты: Константин Хабенский, Юрий Башмет, камерный ансамбль «Солисты Москвы». «Не покидай свою планету» поставлен по мотивам повести Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц».

Спектакль режиссера Виктора Крамера не попадает ни под одно определение жанра. Это и драма, и цирк, и концерт, и перфоманс одновременно. Сценография самая неожиданная. На подиуме расположился оркестр, за дирижерским пультом – Юрий Башмет. Над ними возвышается скала, на которой пламенеют видеозакаты и плещутся видеоволны. Это спектакль-фантазия, соединивший в себе бесспорный талант драматического артиста Константина Хабенского, виртуозных классических музыкантов, необычную сценографию, кинетические объекты и последние достижения в области видео-арта. Это проникновенный и очень личный рассказ о том, что на самом деле главное. О времени, убегающем сквозь пальцы, как песок. О дружбе и любви, у которых нет конца.

Важная составляющая этого очень зрелищного спектакля (помимо феноменального актера и фантастических декораций) – музыка. В исполнении оркестра под управлением Юрия Башмета она доставляет, как писали некоторые театральные критики, «прямо-таки гурманское удовольствие».

Место проведения: ККТ «Космос» (ул. Дзержинского, 2)

Вход: от 1200 рублей.

(Фото – с сайта).

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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