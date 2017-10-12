Антиамериканский фильм с Томом Крузом и российский фильм года «Аритмия» – кинопремьеры недели (ВИДЕО)

Главной российской премьерой этой недели должна стать драма Бориса Хлебникова «Аритмия», которая взяла Гран-при на «Кинотавре» и названа критиками «российским фильмом года». Хотя, конечно, массово зрители скорее пойдут на американский байопик с Томом Крузом, тем более что он срывает покровы с тайн США, пусть и под соусом комедии. Также в прокате – еще один российский фильм про космос «Салют-7», мультфильм про пони для девочек и один проходной хоррор.

Антиамериканский байопик с Томом Крузом «Сделано в Америке»

Сделано в Америке

Сегодня на экраны выходит фильм Дага Лаймана, в котором рассказывается биография самого юного пилота Боинга 747 в США. Барри Сил через несколько лет стал одним из богатейших людей в Америке. Его стиль жизни был столь же экстремальным, как и его бизнес. Закрытые приемы, роскошные блондинки, крутые тачки и рисковые сделки. Он обладал талантом делать деньги из воздуха.

В ролях: Том Круз, Донал Глисон, Сара Райт, Джесси Племонс и другие.

У фильма отличные рецензии и неплохие рейтинги. Многие сходятся во мнении, что это антиамериканский фильм, который срывает покровы со многих тайн США.

«Большая История глазами маленького человека – где-то мы это уже видели, не так ли? Так и есть: «Сделано в Америке» – двоюродный брат «Форреста Гампа». Но если «Форрест» был духоподъемной патриотической драмой, сладким лекарством от всех посттравматических американских шоков XX века, то «Сделано в Америке» – фильм, демонстрирующий недавнюю историю Америки в предельно циничном и критическом ключе, – пишет «Российская газета».

Зрители по большей части в восторге.

«Картина имеет свой оригинальный почерк, она очень бодрая, энергичная и интересная. Действие на экране захватывает с первых минут и до конца, особенно, если изначально не знаком с биографией Барри Сила. Стоит ли идти в кино? Думаю да, лично я вышел из зала в приподнятом настроении. Получился этакий «Волк с Уолл-Стрит» только в другой плоскости», – пишет на «Кинопоиске» пользователь «j3vgen».

Российское кино года – «Аритмия» Бориса Хлебникова

Аритмия

«Аритмию» Хлебникова критики называют одним из лучших российских фильмов 2017 года. Лента уже получила Гран-при «Кинотавра» и стала лучшим фильмом Уральского кинофестиваля. И, к счастью, добралась до широкого проката, в отличие от многих других фестивальных картин.

Олег – талантливый врач, работает на «скорой», которая мчится от пациента к пациенту. Олег знает: его приезд может изменить всё. Каждый его успех делает мир лучше. Самое важное – там, где он пытается совершить невозможное. А остальное может подождать: семья, карьера, своя жизнь… Что с ней случилось? Пока Олег спасал других, жена отчаялась и решила подать на развод, а в больнице появился новый начальник, который печётся только о статистике и правилах. А Олег всё спешит с вызова на вызов, несётся по улице, чтобы всё изменить. И кто знает, какая задача легче: спасать других или спасти себя?

В ролях: Александр Яценко, Ирина Горбачева, Николай Шрайбер, Максим Лагашкин и другие.

«Хлебников снял картину на грани двух жанров: семейной и производственной драмы. С первой у нас нет дефицита, вторая на экранах не появлялась, по-моему, не менее четверти века. Чтобы сделать ее достоверной, соавтор сценария Наталья Мещанинова немало дней провела в кругу будущих персонажей – врачей «скорой помощи», наслушалась их разговоров; со стороны может показаться, что актеры картины всегда носили белые халаты и на съемочную площадку пришли из приемных покоев и операционных, – пишет критик Валерий Кичин в «Российской газете». – По большому счету это вновь драма типичного «маленького человека», который пытается сохранить душу в обездушенном обществе. Он живет против течения не из героизма, а потому, что иначе жить не может. Но, утратив такую способность к жизни аритмичной и не вписанной в рамки, общество умирает от удушья. Эмоциональное воздействие «Аритмии» – для меня, без сомнения, лучшего фильма года – столь велико, что ядовитый скепсис некоторых критиков, высокомерно отчитавших картину после премьеры в Сочи, заставляет вспомнить о злосчастной судьбе пророков в отечестве нашем».

«Если «Аритмия» должным образом дойдет до зрителя, режиссер имеет все шансы занять место Эльдара Рязанова или Владимира Меньшова в умах и сердцах россиян, еще не разуверившихся в родном кинематографе, – пишет «Газета.ру».

И, надо сказать, первые отзывы «живых» зрителей на порталах про кино – все хвалебные.

Русские снова в космосе – «Салют-7»

Салют-7

Клим Шипенко снял фильм, который скорее всего все будут сравнивать с картиной «Время первых». Космическая станция «Салют-7», находящаяся на орбите в беспилотном режиме, неожиданно перестает отвечать на сигналы центра управления полетом. Принято решение об отправке на орбиту спасательной экспедиции. Космический экипаж должен найти «мертвую» станцию и впервые в мире провести стыковку с 20-тонной глыбой неуправляемого железа. Космонавты понимают, что шансов вернуться на Землю у них немного. Но этот рискованный путь – единственно возможный. Они должны не только проникнуть на «Салют-7», но и оживить его. Смогут ли два человека предотвратить неминуемую катастрофу и спасти планету от падения станции? Спасательная экспедиция превращается в опасное испытание. На орбите разворачивается настоящий космический детектив. Фильм основан на реальных событиях: полет к станции «Салют-7» в 1985 году считается самым сложным полетом в истории космонавтики.

В ролях: Владимир Вдовиченков, Павел Деревянко, Александр Самойленко, Виталий Хаев и другие.

«Не сказать, что «Салют-7» так уж полностью лишён недостатков. Но плюсов здесь много больше, нежели изъянов, и вердикт, повторюсь, очевиден: это очень достойное кино, сделанное на весьма высоком профессиональном уровне. Вы удивитесь тому, что у нас так умеют», – пишет Ridus.ru.

Хоррор «Заклятье. Наши дни»

Заклятье. Наши дни

Ксавье Жанс снял фильм ужасов, который зрители уже окрестили «одноразовым». В 2005 году пять священнослужителей обвиняются в убийстве монахини, над которой проводился обряд экзорцизма. Журналистка Николь начинает свое независимое расследование. Но по мере погружения в цепь необъяснимых событий она все больше становится их неотъемлемой частью и все больше склоняется к тому, что служители культа проиграли сражение с демонической сущностью, а экзорцизм стал орудием демона в его страшном ритуале.

У фильма очень низкие оценки.

В ролях: Софи Куксон, Корнелиу Улич, Бриттани Эшворт и другие.

«Данное кино является типичным одноразовым фильмом с незамысловатым сюжетом, но с хорошей картинкой. Так что, если вам интересна подобная тематика, то это ваше кино. Приятного просмотра», – пишут на «Кинопоиске».

Лауреат Берлинского фестиваля «О теле и душе»

О теле и душе

Фильм венгерки Ильдико Эньеди получил множество призов Берлинского фестиваля, включая Золотого медведя. В Екатеринбурге он будет идти в ограниченном прокате в трех кинотеатрах: «Салют», «Каро Радуга Парк», «Киномакс Мегаполис».

Сторонящаяся людей Мария и общительный, но одинокий Эндре – коллеги. Оба ведут замкнутый образ жизни и стараются избегать общения друг с другом. Неожиданно для себя они узнают, что каждую ночь им снятся одинаковые сны. Видя в этом некий знак, герои решаются на сближение. Открывшись друг другу, Эндре и Мария окажутся в водовороте комических и даже шокирующих событий…

В ролях: Геза Морчани, Александра Борбей, Золтан Шнайдер и другие.

«Аполитичная мелодрама, поразившая жюри Берлинале, напоминает тихое советское кино времен застоя, которое, не оглядываясь вокруг, упрямо говорит о вечном», – пишет «Коммерсант».

Приключенческая драма «На глубине 6 футов»

На глубине 6 футов

Скотт Во выпустил драму «На глубине 6 футов». После окончания блестящей спортивной карьеры Эрик Лемарк, олимпийский чемпион мира по хоккею, уже не может жить без адреналина. Теперь драйв он находит в наркотиках и сноуборде. Когда лыжный патруль в горах Маммос (Калифорния) закрывает все трассы из-за надвигающейся бури, Лемарк решает сделать последний спуск и оказывается в смертельной снежной западне…

В ролях: Джош Хартнетт, Мира Сорвино, Сара Дюмон, Кейл Калли, Джейсон Коттл и другие.

«На глубине шесть футов» – это насыщенная драматическая история с интересным главным героем, великолепными пейзажами и драматизмом, который неспособен оставить нас равнодушными. Авторы фильма сумели нагнать саспенс, закрутили крутую интригу и доказали, что жизнь, как ни крути, замечательная штука. И за нее стоит бороться», – пишут зрители.

Для детей – «My Little Pony в кино»

My Little Pony в кино

Для девочек старше 6 лет в кино история про пони. Король Шторм хочет лишить пони магии и захватывает Кантерлот. Под угрозой будущее всей Эквестрии! Чтобы остановить злодея, пони покидают родные края и отправляются в путешествие, полное чудес и опасностей. Им предстоит покорить волшебные горы, погрузиться в подводные миры и даже оказаться на летучем пиратском корабле!

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 12.10.17

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