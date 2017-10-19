Российско-диснеевская сказка «Последний богатырь» и эротика Франсуа Озона – кинопремьеры недели (ВИДЕО)

Главной премьерой недели станет сказка, снятая компанией в России и для России – «Последний богатырь», которую некоторые рецензенты сравнили со «Звездными войнами» в древнерусском стиле. Американская новинка недели – фильм-катастрофа «Геошторм». А для ценителей фестивального кино выходит в прокат эротический триллер Франсуа Озона, который, кажется, не поняли даже критики в Каннах.

Фильм-катастрофа «Геошторм»

Геошторм

Это первая полнометражная картина Дина Девлина, сценариста и продюсера фильмов «День независимости», «День независимости: Возрождение» и «Годзилла». Действие происходит после беспрецедентной серии стихийных бедствий, обрушившихся на нашу планету, лидеры мировых держав объединили усилия, чтобы создать разветвленную сеть орбитальных спутников по контролю над климатом для предотвращения природных катаклизмов. Но что-то пошло не так – система, выстроенная для защиты Земли, теперь угрожает ей. Начинается гонка наперегонки со временем, в которой надо успеть обнаружить реальную угрозу до того, как всемирный Геошторм сотрет с лица Земли все живое… и всех живых заодно.

В ролях: Эбби Корниш, Джереми Рэй Тейлор, Джерард Батлер, Талита Бейтман и другие.

Первые зрители фильма хвалят спецэффекты, но расстроены обилием голливудских стереотипов и предсказуемостью сюжета. «Фильм катастрофа... Не по жанру, а по сути. Весь фильм стойкое чувство, что все это уже видел. Каждый следующий момент предсказуем на 100%», – пишет Игорь на сайте «Отзыв.ру».

Русско-диснеевская сказка «Последний богатырь»

Последний богатырь

Компания Disney сняла сказку в России и для России – «Последний богатырь». Это уже не первый такой опыт, но, судя по отзывам, более удачный. Иван, обычный парень, по воле случая переносится из современной Москвы в фантастическую страну Белогорье. В этом параллельном мире живут герои русских сказок, волшебство – неотъемлемая часть быта, а спорные вопросы решаются битвой на богатырских мечах. Неожиданно Иван оказывается в самом центре борьбы светлых и темных сил, вот только непонятно, почему главная роль в происходящих событиях, по всеобщему мнению, уготована именно ему.

В ролях: Виктор Хориняк, Мила Сивацкая, Екатерина Вилкова, Елена Яковлева и другие.

«Звездные войны по-древнерусски», – так озаглавили рецензию на портале Intermedia: «В результате из сказки получилось вполне современное фэнтези, снятое по голливудским лекалам. Ориентация на молодежную аудиторию, хорошая визуальная составляющая, спецэффекты, компьютерная графика – все красиво и без излишеств. Лекала прослеживаются довольно четко – даже постер «Последнего богатыря» удивительно напоминает о «Звездных войнах». В общем, Disney в своем репертуаре».

Триллер «Голем»

«Голем»

Премьера фильма Хуана Карлоса Медины состоялась в мировом прокате еще в 2016 году, но до России триллер добрался только сегодня.

Викторианский Лондон, 1880. Опасный район Лаймхаус потрясает серия жестоких убийств. Напуганные до смерти жители полагают, что в этих чудовищных преступлениях повинен голем – древнее мифологическое существо, оживляемое при помощи черной магии. Расследовать загадочные убийства назначают опытного детектива, инспектора Килдэра.

В ролях: Оливия Кук, Билл Найи, Эдди Марсан, Дуглас Бут и другие.

На международных ресурсах рейтинг у фильма невысокий – 5-6 баллов. Отзывы зрителей тоже не обещают вау-эффекта от просмотра.

«К сожалению, но так уж получилось, что произведение Хуана Карлоса Медины является совсем уж бестолковым детективом, так как просто неспособно заинтриговать зрителя и даже ожидание развязки по мере просмотра куда-то улетучивается. Это просто неплохой фильм, в котором отлично воссоздана викторианская эпоха, играет вполне грамотный и толковый актерский состав, да и сам маньяк на деле оказался действительно жестоким, что тоже радует в рамках жанра. Но более «Голему» предложить просто нечего, так как сама основа сюжета в некоторые моменты просто рассыпается на отдельные куски, а зрителя не покидает ощущение того, что главную тайну фильма он уже давно знает», – пишет на «Кинопоиске» пользователь «Egorche23».

Эротический триллер Франсуа Озона «Двуличный любовник»

Двуличный любовник

Фильм известного французского режиссера и сценариста Франсуа Озона претендовал на главный приз в Каннах, но остался в этом году без наград. Российские критики тоже разводят руками: фильм – крайне странный.

Хрупкая красавица Хлоя влюбляется в своего психоаналитика Пола. Когда пара начинает жить вместе, Хлоя обнаруживает, что ее возлюбленный совсем не тот, за кого себя выдает.

В ролях: Марина Вакт, Жереми Ренье, Жаклин Биссет и другие.

«(…В фильме) можно увидеть сверхподробный план гинекологического осмотра, уютного Жереми Ренье в роли двуличного психотерапевта и Марину Вакт в роли женщины на грани нервного срыва. Но смысла обнаружить нельзя, – пишет рецензент газеты «Коммерсант». – Новый фильм Франсуа Озона ставит рецензента в безвыходное положение. Его «Двуличный любовник» настолько гадок, что напрашивается на то, чтобы его побить, но стоит размять кулаки, понимаешь, что ключевое слово здесь «напрашивается», и кулаки опускаются, накатывает брезгливость, как когда осознаешь, что тебя спровоцировал на драку мазохист. Если же взяться холодно перечислить те малоприятные образы и ситуации, с которыми зрителю предстоит остаться на два часа, все равно рискуешь уподобиться той девочке из «Изгоняющего дьявола», что изрыгала ругательства вперемешку со рвотой. Во всяком случае, на страницах издания общего пользования автоматическое перечисление «ударных» сцен «Двуличного любовника» будет выглядеть именно так».

Спортивный байопик «Реальный Рокки»

Реальный Рокки

Филипп Фалардо снял историю о боксере-тяжеловесе Чаке Уэпнере, жизнь которого резко изменилась после победы над легендарным Мохаммедом Али. Какой-то Сталлоне написал сценарий на основе его жизни, и Чак вошел в историю как прототип Рокки Бальбоа. Он любил жизнь, азартные игры и женщин, и ни за что не хотел отказываться от славы.

В ролях: Элизабет Мосс, Лив Шрайбер, Наоми Уоттс, Рон Перлман и другие.

В рецензиях отмечают отличную актерскую игру и изящество, с каким передана эпоха 70-х годов Америки. Но художественная составляющая фильма слишком уж поддается распространенным клише. «Остается не до конца понятным, для кого же снят новый фильм, если поклонники непосредственно боксера Чака Уэпнера найдут слишком много неточностей, а для зрителя, не знакомого с этой темой, картина покажется слишком дешевой и малохудожественной. Но, видимо, ставка все-таки делается на известные имена актеров и неплохо переданную ретро-атмосферу, которая сейчас в моде», – пишет кинокритик Алексей Хромов.

Хоррор «Дом призраков»

Дом призраков

«Дом призраков» – дебютный фильм Рича Рагсдэйла и ждать от него чего-то сверхэмоционального не стоит. Молодая пара отправляется в путешествие в Таиланд. В сельской местности они обнаруживают кладбище с находящимися на нем «домами призраков», где, по местным верованиями, духи обретают покой. Имевших неосторожность осквернить святыню влюбленных начинает преследовать жестокая сверхъестественная сила. Она погружает героев в пучину леденящего ужаса потустороннего мира, из которого нет выхода.

В ролях: Скаут Тэйлор-Комптон, Джеймс Хеберт, Марк Бун Джуниор и другие.

Любителям «пострашнее», скорее всего, не понравится. Как пишут пользователи «Кинопоиска», кино средненькое. Рейтинги у него колеблются между 4 и 5 баллами из 10.

«Пугают здесь не особо страшно, скорее разводят мистику (спецэффекты средней паршивости, крови Вий наплакал), событийно кино хоть и не предугадывается наперед, но все же сделано на основе разных примеров, да и по всем параметрам «Дому Призраков» все же будет уютнее жить на трекерах, чем отсвечивать в кинотеатрах. В целом, результат неплохой, могло быть хуже», – пишут на «Кинопоиске».

Комедия «Гангстердам»

«Гангстердам»

Ромейн Леви выпустил комедию «Гангстердам». После серии нелепых попыток приударить за Норой, судьба наконец подкидывает ботанику Рубену реальный шанс доказать, что он настоящий мачо. Все, что для этого нужно – отправиться с девушкой своей мечты в Амстердам, забрать товар и по дороге назад не напортачить. Все шло гладко, пока на их пути не встала местная мафия.

В ролях: Кев Адамс, Тон Шепен, Мэнон Азем и другие.

Международные кинорейтинги у картины ниже среднего, но в родной Франции фильм сделал неплохие сборы. Российские зрители пишут, что при просмотре комедия кажется лучше, чем ее собственный трейлер, а в финале есть «мораль и осмысленность».

Мультфильм «Тэд-путешественник и тайна царя Мидаса»

Тэд-путешественник и тайна царя Мидаса

Для малышей в кинотеатрах – продолжение испанского мультфильма про не самого удачливого исследователя и путешественника Тэда. Он регулярно сталкивается с опасностями и умудряется находить немало забавных приключений на свою голову, но ему всегда приходят на выручку его странноватые друзья, в числе которых настоящая мумия и смышленый пес Джефф. На этот раз компания отправляется на розыски злобного богача Джека Рэкхема, похитившего возлюбленную Тэда. Сара обнаружила, где спрятаны сокровища легендарного царя Мидаса, и злодей надеется их заполучить. Но Тэд и его команда должны разрушить планы беспринципного богача и освободить девушку.

Отзывов на мультфильм пока нет.

Екатеринбург, Ольга Тарасова, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 19.10.17

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