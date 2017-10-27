Halloween, экскурсия по Уралмашу, «Би-2» и фестиваль красоты – WEEKEND  в Екатеринбурге (ФОТО, ВИДЕО)

В этом году Екатеринбург разнообразно отметит Хеллоуин: в честь ужасной ночи пройдут вечеринки, фестивали, исторические квесты и даже костюмированный велопробег. Также в эти выходные – концерты «Би-2» и «Пилота», фестиваль красоты и здоровья, поэтический вечер и многое другое. Подробнее – в обзоре десяти лучших событий WEEKEND'а в Екатеринбурге.

Знаменитые поэты с разных полушарий Земли: творческий вечер Цветкова и Воденникова

27 октября в 19:00 в Ельцин-центре состоится творческий вечер известных поэтов Алексея Цветкова и Дмитрия Воденникова. Выступление поэтов двух разных поколений, живущих в разных полушариях Земли, можно считать уникальным.

Алексей Цветков с 1975 года живет в США, автор двух десятков поэтических сборников, лауреат премии Андрея Белого и Русской премии. Сейчас живет в Нью-Йорке, раз в месяц выходит в эфир в программе Александра Гениса «Поверх барьеров – Американский час» в качестве собеседника на радио «Свобода».

Дмитрий Воденников родился на два десятилетия позже, закончил филологический факультет Московского государственного педагогического института. И живет в Москве. Автор десятка стихотворных сборников. В 2007 году в рамках фестиваля «Территория» избран королем поэтов. Активно экспериментирует с синтезом поэзии и музыки: сотрудничал с группами «4`33», «Ёлочные игрушки», «Рада и Терновник», отдельными композиторами. С 2013 года – колумнист издания Gazeta.ru, с 2016 года – журнала «Миллионер».

Место проведения: Ельцин-центр (ул. Бориса Ельцина, 3).

Вход: 100-200 рублей.

20-летие группы «Пилот»

27 в 19:00 в «Доме печати» выступит группа «Пилот», которая катается по России с юбилейным туром – группе уже 20 лет. Подготовка к гастрольному туру, который назвали «Двадцатничек», длилась весь 2016 год, коллектив даже специально взял длительную паузу в выступлениях, играя концерты намного реже обычного. Застать в этом году полноценные сеты «пилотов» поклонники смогли практически только во время летних фестивалей, а потому успели соскучиться по любимым артистам, и уже с лета заваливают электронные ящики и странички «Пилота» в соцсетях вопросами, когда же, наконец, появится расписание юбилейного тура и что за программа будет исполняться в рамках «Двадцатничка». Известно, что для двадцатилетия были выбраны самые известные и любимые фанатами песни, свежие и старые композиции, становившиеся лидерами всевозможных хит-парадов.

Место проведения: «Дом печати» (пр. Ленина, 49).

Вход: от 1300 рублей.

Фото с сайта «Дома печати»

Halloween: вечеринки, квесты и костюмированные велогонки

Halloween в этом году Екатеринбург отметит разнообразно. Мероприятия начнутся уже сегодня и продлятся до воскресенья. Так, 27 октября в 23:00 в «Доме печати» Хеллоуин отпразднуют в стиле киберпанк. «Откуда мы пришли? Кто мы? Куда мы идём? На одну ночь задумаемся о важном, забудем о пауках и тыквах, – говорят организаторы. Неоновые вывески сменились проекциями и дополненной реальностью. Понятие самой реальности стало настолько размытым, что споры о том, что же такое «реальность» в мире, насквозь пронизанном сетью, разгораются вновь и вновь». Дресс-код – «импланты и термокомуфляж».

28 октября в «Телеклубе» в честь Хеллоуина пройдет «Большой маскарад». Пришедших ждут две огромные сцены и полномасштабный фестиваль электронной музыки с приглашёнными артистами различной величины, декорациями, световым и звуковым шоу. Лучше приходить в костюмах.

В субботу же в 19 часов пройдет Veloween-2017 – костюмированный велопробег педальных монстров, посвященный Хеллоуину. Организация «Вело-Город» приглашает всех принять участие в этом страшном велопробеге и приоткрыть двери в потусторонний мир. Обязательное условие участия – костюм.

27 и 28 октября Хеллоуин будут отмечать в ресторане «Максимилианс»: в пятницу будет вечеринка по мотивам фильма «Гоголь», в субботу – вечеринка по мотивам фильма «Оно».

А Музей истории Екатеринбурга приглашает всех 28 октября на уникальный исторический квест. 14 команд в течение часа будут разгадывать тайну убийства известного банкира господина Н., которое произошло в начале прошлого века в самый страшный день в году – в Ночь всех святых в екатеринбургской гостинице по адресу: Вознесенский проспект, 26.

Вход: уточнять у организаторов.

Фестивали американского и японского кино

Киноманы могут в эти выходные посетить сразу два фестиваля: в Ельцин-центре идет фестиваль американского кино Amfest, в Доме кино – фестиваль японского кино. «Амфест» показывает всю палитру фильмов США: от величественного Голливуда до малобюджетного независимого кино, часто превосходящего крупные студийные проекты в смелости, остроумии и новизне. В программе «Сильвио» – новаторская комедия про разумную обезьяну и наш четырежды безумный мир; «Приключения медведя Бригсби», рассмешившего до слез и родную американскую публику, и европейского зрителя; детективный байопик «Маршалл» – реконструкция реального уголовного дела и так далее. Программа есть на сайте Ельцин-центра.

Японское кино в Доме кино станет настоящим подарком для ценителей мирового кинематографа и искусства. Фильмы идут на языке оригинала с русскими субтитрами. Программа фестиваля представляет собой подборку японских фильмов ХХ века разных жанров (исторический, семейный, детский, драма, комедия), произведённых в Японии и участвовавших в показах на различных международных кинофестивалях. Среди лент – «Термы Рима». «Никто меня не защитит», «Мамесиба» и другие.

Место проведения: Ельцин-центр (ул. Бориса Ельцина, 3), Дом кино (ул. Луначарского, 137).

Вход: Ельцин-центр – 350 рублей, Дом кино – свободный.

Соревнования по автокроссу

28 октября с 8:00 в Березовском на шахте «Южная» пройдут соревнования по автокроссу. Любителей гонок ожидают динамичные заезды, массовый старт, соревнования лучших пилотов со всего УрФО. Будет работать фуд-корт и зона для фото. Основные заезды начнутся ближе к полудню.

Место проведения: Березовский, шахта «Южная».

Вход бесплатный.

«Би-2» презентует новый альбом – «Горизонт событий»

28 октября в 19:00 в КРК «Уралец» группа «Би-2» презентует свой новый, десятый по счету, альбом «Горизонт событий». Абсолютно новый (или, скорее, неожиданный) саунд, оригинальная сценография, свет (в том числе и в конце тоннеля), концептуальное видео и многое другое на концерте в поддержку альбома вызовет волну непредсказуемых чувств у тех, кто привык к тому, что делала группа на протяжении почти 20 лет. Ну и, конечно, прозвучат не только новые песни, но и всеми любимые хиты.

Место проведения: КРК «Уралец» (ул. Большакова, 90).

Вход: от 1200 рублей

«Би-2» в Екатеринбурге

Джаз от квартета Сергея Чашкина

28 октября в 19:00 в атриуме Ельцин-центра можно совершенно бесплатно послушать джаз от известного екатеринбургского бэнда – квартета Сергея Чашкина. Авторские композиции и аранжировки на известные джазовые стандарты середины XX века. Бэнд-лидер Сергей Чашкин – джазовый гитарист, выпускник Berkelee College of Music в Бостоне (США). Музыкант участвовал в многочисленных джазовых коллективах, и уже тогда среди созвездия талантливых музыкантов зрители отличали молодого гитариста и восхищались техникой, неповторимой манерой исполнения и импровизациями.

Состав квартета: Сергей Чашкин – гитара, Юрий Псянчин – саксофон, Виктор Дюдяев – бас, Кирилл Кирпичев – ударные.

Место проведения: Ельцин-центр (ул. Бориса Ельцина, 3).

Вход: свободный.

Фото с сайта клуба EverJazz

Фестиваль творчества, красоты и здоровья Green Market

28 и 29 октября в Екатеринбурге пройдет Green Market. На площадке уральского центра развития дизайна соберутся более 100 дизайнеров, гастрономов и творцов, чтобы представить гостям и жителям города свои товары и услуги. В этом году Green Market отмечает трехлетие, поэтому осенний фестиваль организаторы обещали сделать наиболее масштабным.

Маркет будет не только самым большим, но и самым уютным, ведь в этот раз одним из основных направлений станет детская продукция. От авторской детской одежды до натуральных игрушек и угощений – молодые родители и юные гости смогут порадовать себя огромным разнообразием товаров. Особое место, как всегда, займет кошачья зона, зона мастер-классов и различных уроков по творчеству. Расширенной станет и лекционная часть – оба дня на площадке фестиваля можно будет совершенно бесплатно послушать лекции о бизнесе, диджитал, здоровье и красоте.

Место проведения: Уральский центр развития дизайна (ул. Горького, 4а).

Вход: свободный.

Автобусный радиоспектакль про Уралмаш «Автобус 33»

29 октября в 13:00 пройдет антиэкскурсия «Автобус 33» от Музея истории Екатеринбурга. Поездка по Уралмашу, где в центре внимания пассажиров оказываются не привычные объекты культурного наследия и объективный рассказ о них, а частные истории уралмашевцев, связанные с памятниками архитектуры, улицами, дворами, знаковыми местами и точками, имеющими значение только для рассказчиков. Автобусная экскурсия по Уралмашу не только интересная форма подачи материала, но и новый взгляд на укоренившуюся в сознании горожан «криминальную» историю района.

Главными героями экскурсии стали сами жители района. На основе их историй – а сотрудники музея пообщались с полусотней людей – литератор Полина Бородина написала 10 коротких новелл. Сами музейщики, друзья, а также профессиональные актеры их озвучили. Получились небольшие аудиоспектакли, между которыми ведущий экскурсии обсуждает услышанное с участниками.

Место проведения: сбора на автобусной остановке «Метро Уралмаш» в сторону площади Первой Пятилетки, напротив здания на ул. Кузнецова, 2.

Стоимость: 350 рублей, нужна регистрация по телефону 371-22-43.

Разговорник биеннале – про еду и искусство

Очередная встреча в рамках программы «Разговорник биеннале» пройдет на Приборостроительном заводе 29 октября в 17:00. Алёна Ерёмина, шеф-повар, поговорит о приготовлении еды как медитации. Почему на биеннале? Одной из любимых зрителями работ IV Уральской индустриальной биеннале современного искусства стала инсталляция европейского саунд-арт художника Руди Десельера «О самой тяжелой волне». Попадая внутрь комнаты с висящими на тонких струнах медными волнами сначала восхищаешься зрительными образами, а затем попадаешь под обаяние исходящего от этой работы звука. Очарование может длиться бесконечно долго.

Повар Алёна Ерёмина выбрала эту работу, чтобы поговорить со зрителями биеннале об очень необычном аспекте приготовления еды. «Всю жизнь я изучаю гастрономию как науку, – рассказывает Алёна, – ее влияние на настроение, организм человека и его тело. Предпочитаю выявлять особенности конкретного продукта и его дальнейшее применение методом индукции. Много внимания уделяю эстетике и гастрономическому сочетанию вкуса и пользы. Однажды поймала себя на мысли, что во время приготовления появляются чувства, схожие с медитацией. Тишина ума, почти монотонные звуки от плиты, ножа, воды создают атмосферу здесь и сейчас».

Место проведения: Приборостроительный завод (ул. Горького, 17).

Вход: 150 рублей.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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