Танцы по «Игре Престолов», лекция про БГ и мужская культура – WEEKEND в Екатеринбурге (ФОТО, ВИДЕО)

В Екатеринбурге в эти длинные выходные можно найти занятие на любой вкус: сходить на британские фильмы, послушать лекцию про БГ и творчество «Аквариума», отметить музыкальные юбилеи, узнать что такое «традиционная мужская культура» и так далее.

Новое британское кино в Екатеринбурге

С 3 по 12 ноября в кинозале Ельцин Центра пройдет XVIII фестиваль «Новое британское кино». Он станет чуть ли не рекордсменом по числу биографических лент: программа нынешнего фестиваля представляет из себя увлекательный променад в компании очень важных персон британской истории и культуры.

Зрители узнают много нового о личной жизни королевы Виктории («Виктория и Абдул») и о деятельности шотландского психиатра и мыслителя второй половины XX века Рональда Дэвида Лэйнга («Бесит быть нормальным»). Смогут погрузиться в идиллическую атмоcферу Сассекса 1920-х и понаблюдать за тем, как Алан Александр Милн придумывал Винни-Пуха («Прощай, Кристофер Робин»). Погуляют по вдохновляюще унылым улицам Манчестера конца 1970-х – начала 1980-х вместе с будущим лидером The Smiths Стивеном Патриком Моррисси («Англия принадлежит мне») и навестят мастерскую выдающегося скульптора Альберто Джакометти, чья ретроспектива только что прошла в Tate Modern («Последний портрет»).

В ближайшие дни можно посмотреть три фильма: 3 ноября в 19:00 – «Прощай, Кристофер Робин», 5 ноября в 17:00 – «Англия принадлежит мне», 6 ноября в 19:00 – «Бесит быть нормальным».

Место проведения: Ельцин-центр (ул. Бориса Ельцина, 3)

Вход: 300 рублей за сеанс.

Лекция про БГ и «Аквариум»

Библиотека имени Белинского запускает проект, посвященный современной и классической рок-музыке. В его рамках пройдет серия лекций Даниила Шульмана, создателя клуба «Рок-среда», переводчика, исполнительного продюсера международного фестиваля «Время Тертеряна».

Первая лекция Даниила Шульмана состоится 3 ноября, в пятницу, в 18:00. Она носит название «Рок-н-ролл мёртв, а я ещё нет», посвящается 40-летию группы «Аквариум» и дню рождения Б.Б.Гребенщикова.

Место проведения: литературная гостиная Белинки (ул. Белинского, 15)

Вход: свободный.

«Театр post» покажет свои лучшие спектакли в Екатеринбурге

В эти выходные театралы Екатеринбурга смогут познакомиться с творчеством «Театра post» – независимого проекта из Санкт-Петербурга. Показы пройдут в рамках Уральской биеннале современного искусства.

3 ноября в 20:00 в баре New Bar «Театр post» представляет свой самый смешной спектакль – парадоксальный стендап «Хозяин кофейни» по тексту Павла Пряжко. Главный в русскоязычной драматургии исследователь современности, драматург Павел Пряжко предлагает актеру публично прочесть собственный монолог о попытке написать новую пьесу. Полный внезапных отступлений и неожиданных выводов, этот остроумный, сбивчивый и живой текст похож скорее на доверительный трёп о жизни, чем на театральную пьесу. Вроде бы далек от театра и зритель «Хозяина кофейни»: сидя в расслабленном пространстве клуба, он улыбается шуткам и следит за парадоксальными изгибами авторской мысли. Но к концу вынужден оглянуться на этот опыт вопросительно: а что такое сегодня театр? Какой может быть пьеса? Ее герой? И где в этом во всем я?

Также «Театр post» покажет несколько постановок в пространстве выставки Уральской биеннале: 4 ноября – спектакль-клон одноименного проекта Всеволода Лисовского в Театре.doc «Молчание на заданную тему», 6 ноября – «Художник извне и изнутри».

Место проведения: New Bar (ул. 8 Марта, 8д). Приборостроительный завод (ул. Горького, 17)

Вход: от 500 рублей.

(Фото предоставлено ГЦСИ Урал)

«Чичерина» отметит 20-летие в Екатеринбурге

3 ноября в 19:00 во Дворце молодежи группа «Чичерина» отметит юбилей. История группы «Чичерина» началась 20 лет назад с культового екатеринбургского клуба «J-22» и первого концерта, 1 июня 1997 года. На самопальных афишах к концерту писали «Спецпроект клуба J-22». Первой хитовой песней группы стала «40000 километров». До этого Чичерина была барабанщицей в группе «Си диез», а репетиции проходили в подвале екатеринбургского завода.

Свой юбилейный год группа проводит в гастролях. Фанаты услышат старые хиты, такие как «Жара», «Блюдца», «Рвать» и новые синглы «Моя Спарта», «На передовой» и другие. Всех гостей ждут сюрпризы от любимых музыкантов.

Место проведения: Дворец молодежи (пр. Ленина, 1)

Вход: от 900 рублей.

(Фото – с сайта)

Революционная «Ночь искусств» – в музеях и театрах области

4 ноября в России проходит акция «Ночь искусств», к которой присоединятся музеи, театры, выставочные галереи Свердловской области. Свои двери площадки откроют с 18 до 23 часов. Одновременно на многих площадках запланированы интерактивные занятия, перфомансы, мастер-классы, выставки, спектакли и другие культурные мероприятия.

В 2017 году акции «Ночь искусств» и «Ночь истории» посвящены 100-летию революции 1917 года и приурочены к Дню народного единства. Общероссийский слоган акций – «Искусство объединяет».

«Революционную» тему раскроют встречи с историками, исторические выставки и лекции, реконструкции событий и спектакли, мастер-классы, викторины. Например, Музей истории Екатеринбурга проведет вечер в формате «Штрудель-вечеринки» в контексте перекрестного года туризма России и Австрии. Пройдут арфовый концерт от учеников лауреата международных конкурсов Вероники Лемишенко; мастер-класс по вальсу от школы исторического танца PasdeCote; лекция и мастер-класс по зарисовкам в путешествиях от иллюстраторов Настасьи Худяковой и Ольги Глушковой.

В Театре кукол расскажут юбилейные истории. рителей проведут по сцене и закулисью. На протяжении всего пути, наполненного неожиданными событиями, куклы и актеры будут разыгрывать сцены из лучших спектаклей театра разных лет. Музей кукол и детской книги представит экспозицию «Ленин и дети».

Обратите внимание, что вход на многие площадки – платный. Все программы есть на сайте акции.

Место проведения: площадки Екатеринбурга и области.

Вход: есть бесплатные и платные площадки.

Фестиваль традиционной мужской культуры

С 4 по 6 ноября в Екатеринбурге будет проходить фестиваль традиционной мужской культуры «Дмитриев День», приуроченный ко дню памяти Святого Дмитрия Солунского – покровителя Российского воинства. В рамках фестиваля для всех желающих пройдут народные гулянья, ярмарка мастеров, дефиле традиционной одежды XIX века.

Разные народы и этносы продемонстрируют все богатство мужской традиционной культуры русских: состязательные традиции (борьбу на опоясках, кулачные бои), музыкальную культуру (многоголосные песни, игра на старинных видах гармоней, гуслях, балалайке, обертональных флейтах), традиции мужской деревенской пляски.

Программа есть в группе фестиваля «ВКонтакте».

Место проведения: парк за Дворцом молодежи, «Гринвич»

Вход: свободный.

Танцы по мотивам «Игры Престолов» покажут на фестивале трайбл-культуры

4 ноября в 18:00 в ЦК «Урал» состоится танцевально-театральное шоу «Танец драконов» по мотивам книг Дж. Мартина «Игра Престолов». В шоу примут участие лучшие танцоры VI Уральского фестиваля трайбл культуры Tribal Beat Fest. Организаторы обещают зрителям яркие номера, именитых гостей, тематические костюмы и драконов.

Место проведения: ЦК «Урал» (ул. Студенческая, 3)

Вход: 400 рублей.

«Сансара» даст два концерта подряд в честь юбилея

4 и 5 ноября «Сансара» будет праздновать свой День рождения в «Доме печати». Почти 20 лет назад, в 1998-м, когда нефть стоила $12, за доллар давали 10 рублей, а Стив Джобс презентовал свой самый первый iMac, в Екатеринбурге кучка музыкантов-самоучек неожиданно для самих себя запустила колесо Сансары. За два десятилетия оно прокатилось через несколько реинкарнаций: группа меняла составы и стили, сохраняя при этом свою суть.

«Сансара» побывала группой «третьей волны уральского рока» и «одним из последних последователей свердловского рок-клуба»; «самой модной командой Екатеринбурга» и даже «культовой группой». В любом из готовых определений «Сансаре» было тесно.

Даже символом «Сансары» с недавних пор стала ласточка – всегда первая, но какая-то неуместная в народном хозяйстве птица, нужная разве что для любования и удивления.

В честь своего Дня рождения «Сансара» даст два концерта подряд. Но это будут две совершенно разные программы. Так что особо ярые поклонники могут прийти поздравить музыкантов дважды.

Место проведения: «Дом печати» (пр. Ленина, 49)

Вход: от 700 рублей.

(Фото – с сайта «Дома печати»)

«Другой Оркестр» играет Red Hot Chili Peppers

Другой Оркестр

5 ноября в 19:00 в ЦК «Урал» «Другой Оркестр» впервые будет исполнять программу, посвященную музыке Red Hot Chili Peppers. Ранее оркестр уже выдавал на суд екатеринбургской публики концептуальные программы, посвященные творчеству таких групп как Radiohead, Depeche Mode, The Prodigy, теперь очередь «Перчиков».

Будут звучать лучшие песни с разных альбомов легендарных фанк-панк-рокеров из Лос-Анджелеса. Американский ансамбль «Красные острые перчики чили» был образован в далеком 1983-м году. С той поры группа записала 11 альбомов, заполучила 7 «Грэмми» и вошла в Зал славы рок-н-ролла.

Место проведения: ЦК «Урал» (ул. Студенческая, 3)

Вход: от 700 рублей.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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