Звездное «Убийство в Восточном экспрессе» и рисованный «Ван Гог» – кинопремьеры недели (ВИДЕО)

Сегодня на экраны выходит долгожданная экранизация самого известного детектива Агаты Кристи «Убийство в Восточном экспрессе». Режиссер Кеннет Брана сам сыграл Пуаро – причем такого сыщика еще никто не видел, – а на остальные роли позвал голливудских звезд первой величины. И, как говорят критики, фильм получился блестящим. Еще стоит обратить внимание на картину «Ван Гог. С любовью, Винсент» – это первый в мире фильм, полностью нарисованный масляными красками. 130 художников со всего мира трудились над ним 7 лет – зрелище впечатляет. Также в прокате пара комедий, разговорная драма, фильм про рок и мультфильм.

Новое прочтение классики – «Убийство в Восточном экспрессе»

Убийство в Восточном экспрессе

Выход «Убийства в Восточном экспрессе» ждали не только поклонники детективного жанра и фанаты Агаты Кристи, но и все киноманы. Не удивительно. Режиссером в проекте выступил Кеннет Брана, а на главные роли позвали «весь свет» Голливуда: Джонни Деппа, Мишель Пфайффер, Пенелопу Крус и других.

Сюжет романа знаком, наверное, всем. Путешествие на одном из самых роскошных поездов Европы неожиданно превращается в одну из самых стильных и захватывающих загадок в истории. Фильм рассказывает историю тринадцати пассажиров поезда, каждый из которых находится под подозрением. И только сыщик должен как можно быстрее разгадать головоломку, прежде чем преступник нанесет новый удар.

Российские кинообозреватели единогласны: увидеть новое «Убийство в Восточном экспрессе» стоит – фильм получился блестящим.

«Убийство в Восточном экспрессе» Кеннета Браны – занятное переосмысление классического романа Агаты Кристи, похоже на супергеройский стимпанк-блокбастер с шекспировскими мотивами и целой россыпью звезд первой величины, – пишет «Газета.ru». – …Нет ничего удивительного и в том, что Брана отдал себе главную роль – такого Пуаро мы, пожалуй, еще действительно не видели, и вряд ли кто-то справился бы с поставленной задачей лучше. Британец превратил бельгийского сыщика в кого-то вроде супергероя, роль костюма для которого выполняют знаменитые усы».

«…если кто забыл сюжет или не знал его, а перед кинофильмом не стал перечитывать книгу, сегодня сама детективная история может вызвать много вопросов. В отличие от фильма, потому что он сделан – блестяще, и вопросов в нем не способно вызвать НИЧЕГО. Ни постановка, ни съемка, ни игра актеров, ни их одежда ... Особенно – кастинг. Он способен раздразнить перед походом в кино даже самый привередливый зрительский аппетит, – пишет «Российская газета». – …Что же касается Кеннета Браны, можно сказать, что перфекционизм Эркюля Пуаро передался ему в полной мере. Он старался сделать фильм совершенным – и действительно получилось так, несмотря на то, что в мире существуют зависть, предательство, злость... И даже сам Пуаро задумался о компромиссе и уступках».

Рисованный «Ван Гог. С любовью, Винсент»

Ван Гог. С любовью, Винсент

В пяти кинотеатрах Екатеринбурга покажут фильм о жизни и загадочной смерти Винсента Ван Гога. Но самое главное «Ван Гог. С любовью, Винсент» – это первый в мире полностью нарисованный масляными красками на холсте анимационный полнометражный фильм. Над картиной (в обоих смыслах слова) семь лет трудились 130 художников со всего мира. Нарисовано было 65 тысяч кадров.

На такой шедевр однозначно стоит взглянуть своими глазами и лучше в кино. В Москве премьерные показы вызвали ажиотаж, но в Екатеринбурге билеты пока есть.

«…такое кино украсило и дополнило бы собой и музейную экспозицию. И вообще – если бы о творчестве многих художников снимали такие фильмы, к музейному делу и сохранению творческого наследия относились бы с куда большим интересом. Этот фильм получился как настоящая дополненная реальность. И дай бог, чтобы и дальше эта новая технология получала именно такое выражение, – пишет «Российская газета». – …Перед нам – оживший кинематографический Ван Гог. Его картины находят достойнейшее воплощение на экране, представленные необычным киноязыком. Это как множество рабочих, которые вручную, по кирпичику, построили бы памятник архитектуры, например. Но, пожалуй, на картинке основное достоинство фильма и заканчивается. Потому что сценарий, соответствующий изображению, авторы создать не смогли».

Криминальная драма «Ужин»

Ужин

Фильм Орена Мувермана участвовал в программе Берлинаре но призов никаких не взял. И у зрителей в других странах, где прокат уже прошел, любви картина не сыскала – рейтинги ее на разных ресурсах не дотягивают даже до 5 баллов из 10.

Итак. Один вечер в ресторане. Две семьи за столом: будущий премьер-министр Стэн Ломан и его брат Пол с женами. Изысканный ужин превращается в поле битвы, а судьба их детей – в разменную монету. Как далеко способен зайти отец, чтобы защитить сына, совершившего преступление?

В ролях: Ричард Гир, Стив Куган, Лора Линни и Ребекка Холл.

«Как ни старался, не заметил плюсов. В категории «самый бессмысленный сценарий диалогового кино» побеждает «Ужин». 2 часа потраченного времени», – пишет один из пользователей «Кинопоиска».

Но есть среди рядовых зрителей и те, кому фильм понравился: «На мой взгляд, «Ужин» легко укладывает на лопатки «Резню» Полански. И это с учётом того, что и «Резня» хороша. Те же две пары, та же привязка к конфликту школьников, тот же культ агрессии, но Орен Муверман вывел больше скелетов из шкафов, чем Роман Полански», – пишут на «Кинопоиске».

В Екатеринбурге фильм идет в трех кинотеатрах: «Синема Парк», «Киномакс Мегаполис» и «Салют».

Драма о реальных героях «Дело храбрых»

Дело храбрых

Неожиданно для многих Джозеф Касински (режиссер «Трона» и «Обливиона») снял биографическую драму о героях-пожарных. История о команде пожарных под названием Granite Mountain Hotshots, столкнувшихся в Аризоне с одним из самых смертоносных пожаров в истории.

Реальные события, о которых рассказывает этот фильм, произошли в июне 2013 года.

В ролях: Джош Бролин, Майлз Теллер, Джефф Бриджес и другие.

«Жанр картин, подобных «Делу храбрых», можно определить как «фильм-памятник». Главный смысл такого кино – воздать должное героям, зафиксировать для вечности их деяния и донести информацию о них до максимально широкой аудитории. Кроме того, как и каменные изваяния, эти фильмы часто скупы на детали и неотличимы друг от друга. Рамки канонизированных биографий (на страже которых стоят родственники или ярые поклонники) серьезно сковывают руки сценаристам. Но «Дело храбрых» оказывается гораздо смелее многих предшественников», – пишут «Известия».

Добрая французская комедия «Афера доктора Нока»

Афера доктора Нока

Лоррэйн Леви сняла добрую комедию с Омаром Си («1+1») в главной роли. 1950-е. Карманник и авантюрист Нок, скрываясь от «коллег» в небольшом французском городке Сен-Морис, притворяется лицензированным врачом. Он придумал хитрый, но простой план, как не остаться без средств к существованию: лечить здоровых людей от несуществующих у них болезней. Нок – мастер в искусстве манипуляции и соблазнения – почти достиг желанной цели, если бы не два небольших затруднения: он влюбился, а на пороге неожиданно появился друг из прошлого, который намерен рассказать всю правду о докторе.

В ролях: Омар Си, Алекс Лутс, Ана Жирардо, Сабин Азема и другие.

Комедия не для гомофобов «Женись на мне, чувак»

Женись на мне, чувак

Тарек Будали снял комедию, в которой сам снялся в главной роли. Единственный шанс для провалившего экзамен студента остаться в Париже – это фиктивный брак. Однако, найти невесту так быстро практически невозможно. И тогда на помощь приходит лучший друг.

В ролях: Тарек Будали, Филипп Лашо, Шарлотта Габрис и другие.

Приключения музыкантов в фильме «Рок»

Рок

Иван Шахназаров снял фильм «Рок». Рок – музыкальный жанр или злая судьба? Героев фильма, которые отправились покорять Москву, сопровождает и то, и другое. Эта троица даже еще не группа и не команда и, наверное, не друзья. Но так было в начале пути. Чем дальше ребята удаляются от дома, чем опаснее их приключения и встреченные на пути люди, тем сильнее они меняются внутренне. Этот путь стал самым большим, ярким, опасным и незабываемым приключением в жизни молодых провинциальных музыкантов.

В ролях: Дмитрий Чеботарев, Кирилл Фролов, Иван Ивашкин, Виталий Кищенко и другие.

Мультфильм «Маленький вампир»

Маленький вампир

В последнее время для детей снимают все больше историй про вампиров и семейки монстров. И это еще одна история – о маленьком вампире Рудольфе – тринадцатилетнем мальчике, чью семью преследует злостный охотник на вампиров. Однажды Рудольф встречает обычного мальчика, Тони, своего сверстника. Тони без ума от старинных замков и страшных историй про вампиров, поэтому он, не раздумывая, предлагает Рудольфу свою помощь. Теперь, эту парочку, ждут веселые и невероятные приключения и противостояние с охотником на вампиров.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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