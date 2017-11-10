Танцы про компьютерный вирус, МакДонах в «Щелкунчике» и закрытие биеннале – WEEKEND в Екатеринбурге (ФОТО)

В эти выходные в Екатеринбурге пройдут гастроли театра «У моста», покажут танцы про компьютерный вирус #коппелия, рэперы соберутся в поддержку книги «Я – кот». Также можно начать закупать новогодние подарки на осенне-зимнем маркете. Еще события – в обзоре «10 событий Weekend'а в Екатеринбурге».

Исландцы Gus Gus снова в Екатеринбурге

10 ноября в 19:00 в «Телеклубе» исландцы Gus Gus снова поделятся с нами уникальной энергетикой. Группа существует больше двадцати лет. Коллектив, сегодня смотрящий больше в сторону прямолинейной танцевальности, по-прежнему находится в отличной форме. Электронный саунд играет разными гранями – от хауса до фанка, от техно до хип-хопа. Этот тягучий коктейль – особое наслаждение для тех, кто обладает по-настоящему хорошим вкусом, с ярким и долгим послевкусием.

Ожидается, что на концерте музыканты порадуют новыми треками с релиза 2017 года «Lies are more flexible», однако старой доброй классике тоже будет место – «Over», «Deep Inside», «Changes Come» и «Arabian Horse».

Место проведения: «Телеклуб» (ул. Карьерная, 16)

Вход: от 1400 рублей.

(Фото – с сайта)

Танц-спектакль про компьютерный вирус презентует ТЮЗ

10 ноября в 18:30 в ТЮЗе состоится премьера танцевального спектакля «#Коппелия_бот». Спектакль с «Провинциальными танцами» ставил известный хореограф Александр Пепеляев. В основе «#коппелия_бот» – комический балет «Коппелия» французского композитора Лео Делиба по новелле Э. Гофмана «Песочный человек». В оригинальной версии «Коппелия» – это история о мастере, создавшем куклу по имени Коппелия, похожую на живую девушку настолько, что в нее влюбились все юноши города. В современной версии Александра Пепеляева – Коппелия – это компьютерный вирус #коппелия_бот, который копирует в себя живую героиню, Сванильду, размножается и воздействует на других героев. На сцене #коппелия_бот ведет себя, как в сети: эволюционирует и самообучается, превращает повествование в настоящий цифровой триллер с элементами детектива.

Место проведения: Театр юного зрителя (ул. Карла Либкнехта, 48)

Вход: 500-700 рублей.

(Фото – «Афиша. Яндекс»)

Фотовыставка про балетную семью Лиепа

Сегодня в Ельцин-центре открывается фотовыставка «Династия Лиепа», которую можно будет посмотреть до 10 декабря. Гости фотовыставки смогут впервые увидеть работы фотографов Нины Аловерт и Валерии Комиссаровой, а также фотографии из личного архива знаменитой балетной семьи Лиепа. Фотовыставку органично дополнят уникальные арт-объекты и неповторимые костюмы, связанные с творчеством трех артистов – Мариса, Андриса и Илзе Лиепа.

Перед открытием выставки сегодня в 16:00 состоится творческая встреча с Андрисом и Илзе Лиепа, на которой гости смогут лично задать артистам интересующие вопросы. Также пройдет презентация фильма-балета «Возвращение «Жар-птицы». Это фильм Андриса Лиепы 1994 года, состоящий из трёх балетов Михаила Фокина: «Шехеразада», «Жар Птица» и «Петрушка».

Место проведения: Ельцин-центр (ул. Бориса Ельцина, 3)

Вход: свободный, на творческую встречу требуется регистрация.

Вечер в поддержку книги «Я – кот»

10 ноября в 19:00 в New Bar состоится вечер в поддержку мультимедийной книги стихов и песен Наума Блика «Я – кот». Это будет вечер с представителями старой школы уральского хип-хопа, которые подведут итог кампании по сбору средств на книгу, почитают рэп и пообщаются со всеми в дружеской обстановке.

Ведущие вечера – неподражаемые цыганские мафиози Gipsy King и Bobeebo MC, за пультом DJ Wide. Рэп прочитают: Наум Блик, Белая Кость (Айсберг), Playback Flava, также ожидаются и другие гости.

Место проведения: New Bar (ул. 8 Марта, 8д)

Вход: 200 рублей.

Гастроли театра «У моста» в Екатеринбурге

10 и 11 ноября в Екатеринбурге на сцене «Щелкунчика» пройдут гастроли Пермского театра «У моста». На этот раз легендарный театр с ирландским духом привез две постановки.

10 ноября в 14:00 и 18:30 покажут спектакль по пьесе Максима Горького «На дне». Главное потрясение от спектакля – это та самая горьковская ночлежка, воспроизведенная Сергеем Федотовым с присущей ему тщательностью проработки всех деталей. Старинные фотографии как бы «оживают», актеры не играют, они действительно живут на сцене, даже не живут, они священнодействуют, гипнотизируют, вовлекают в «спиритический» сеанс, в иное магическое пространство.

11 ноября в 14:00 и 18:30 в Екатеринбурге впервые покажут спектакль по пьесе МакДонаха «Палачи», которую на ура приняли на родине. Гарри – палач Британии номер два. И у него есть собственные комментарии по этому поводу. Палачи – это не бездушные убийцы. У них есть и своя этика и уважение к приговоренному. И свой юмор. Чем заняться палачу в день, когда отменяют смертную казнь? Остается лишь открыть собственный паб и вспоминать дела прошлого. Ведь бывают судебные ошибки. А еще есть зависть и обида собственных помощников. Но что делать, если ты стал жертвой заговора? И что делать, если под угрозой оказалась жизнь собственной дочери? Черный юмор и непредсказуемый сюжет в сочетании с глубокой духовностью, любовью к человеку и болью за него – это театр «У моста».

Место проведения: театр «Щелкунчик» (ул. 8 Марта, 104)

Вход: от 700 рублей.

(Фото – размещено на сайте театра «Щелкунчик»)

Классика джаза от «певчей птички» из США Myrna Clayton

10 ноября в 19:00 в клубе EverJazz пройдет концерт Myrna Clayton (Мирна Клейтон, вокал, США). Она – воплощение неповторимой энергетики, море обаяния и задора. Ее аранжировки и интерпретации неизменно вызывают громкие овации и крики «браво». Мирна Клейтон – первоклассная певица, композитор, бэнд-лидер. «Певчая птичка» или songbird – такое прозвище получила Мирна Клейтон от коллег-джазменов. Струящийся джазовый вокал, которому подвластны заоблачные высоты и легкий, позитивный, открытый характер певицы оправдывает никнейм на 100%. Подобно перелетной птице, Мирна Клейтон объездила США, Европу, Африку и дважды побывала в России.

10 ноября Мирна Клейтон споет в EverJazz новую удивительную программу-посвящение топовым джаз-леди прошлого.

Место проведения: EverJazz (ул. Тургенева, 22)

Вход: 1200-1600 рублей.

(Фото – с сайта клуба EverJazz)

Дизайн-маркет «Фактура» в Ельцин-центре

11 ноября с 11 до 20 часов в Ельцин-центре пройдет очередной дизайнерский маркет «Фактура». Будет живая музыка, бесплатные мастер-классы, лекторий и умные активности. Свои товары представят 155 мастеров и дизайнеров с разных городов. Можно будет увидеть тысячи уникальных подарков и декора, аксессуаров и одежды. Запастись подарками на Новый год или узнать, как их сделать своими руками.

Будут работать бьюти-корнер с мэйкапом и прическами, эко-косметикой и парфюмом, а также – зоопарк для общения и фотографирования.

Место проведения: Ельцин-центр (ул. Бориса Ельцина, 3)

Вход: 50 рублей.

Художникам расскажут, как можно продвигать авторские комиксы

11 ноября с 15:30 до 18:30 в магазине «Пиотровский» в Ельцин-центре будет проходить мастер-класс Алекса Симмонса «Искусство продвижения авторских комиксов». Итак, вы создали самую крутую книгу на земле. Как рассказать об этом всему миру? Авторы комиксов проводят многие месяцы над написанием и иллюстрацией своей книги. Но в комиксовом бизнесе творчество – лишь часть паззла. Алекс Симмонс, продюсер, издатель и писатель, отмеченный многими наградами, поделится маркетинговыми стратегиями, которые помогут вам найти фанатов и покупателей для своих комиксов.

Место проведения: Ельцин-центр (ул. Бориса Ельцина, 3)

Вход: свободный, нужна регистрация.

Запись акустического альбома «Курары» – вместе со зрителями

11 ноября в 19:30 в Центре современной драматургии пройдет камерный акустический концерт группы «Курара».

«По многочисленным заявкам решили записать акустические версии наших песен. Приглашаем вас поучаствовать в записи, прямо на концерте. Как говорится, здесь и сейчас. Ждем», – приглашают музыканты.

Какие именно будут исполнены песни, пока держится в секрете. Количество мест ограничено.

Место проведения: ЦСД (пр. Ленина, 97)

Вход: 1700 рублей.

(Фото – афиша ЦСД)

Закрытие Уральской биеннале современного искусства

12 ноября станет последним рабочим днем Уральской биеннале современного искусства. Проект, который каждые два года меняет культурный облик Екатеринбурга, выходит на финишную прямую. У вас есть последняя возможность посетить выставку, объединившую художников из 23 стран.

Также в воскресенье: в 16:30 – презентация книги о тагильском стрит-арте и аукцион работ арт-группы ЖКП. Пространство арт-группы ЖКП «Кубива» (1 этаж основного проекта); в 17:00 – разговорник биеннале: Мария Вискунова, популярная блогер; 18:00-19:00 – джазовая джем-сессия; с 19:00 – до закрытия – пикник на острове (работа Нины Бисяриной «Сплавни»), с 19:00 – до закрытия – вечеринка от лейбла «ФАКТУРА».

Место проведения: Приборостроительный завод (ул. Горького, 17)

Вход: по билету на выставку – 400 рублей.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 10.11.17

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