Супергерои в «Лиге справедливости», «Мифы» российских звезд и «Субурбикон» – Кинопремьеры недели (ВИДЕО)

Главной премьерой этой недели станет очередной фильм про супергероев «Лига справедливости», где Бэтмен, Чудо-Женщина и другие объединятся в одну команду. Для любителей умного кино – на экранах черная комедия «Субурбикон», снятая Джорджем Клуни по сценарию братьев Коэнов. Для любителей легкого жанра – российская комедия про жизнь Безрукова, Бондарчука и Урганта «Мифы». Также в прокате испанский хоррор, французская комедия и другие ленты.

Супергерои объединяются в «Лиге справедливости»

Лига справедливости

Первыми сделать фильм, где столкнутся лбами супергерои, догадался Marvel и сделал «Мстителей». Конкурирующая студия Warner Bros в ответ выпустила свой «Отряд самоубийц», и, хотя фильм раскритиковали все, студия решила продолжать ту же линию. Но «Лигу справедливости» кинообозреватели тоже оценили неоднозначно. Хотя Зак Снайдер постарался сделать фильм менее философским и разбавить шутками.

Брюс Уэйн, вдохновленный самопожертвованием Супермена, вновь обретает веру в человечество. Он заручается поддержкой новой союзницы, Дианы Принс, чтобы сразиться с еще более могущественным противником. Бэтмен и Чудо-Женщина быстро набирают команду сверхлюдей для борьбы с пробудившейся угрозой. Но несмотря на уникальный состав отряда супергероев – Бэтмен, Чудо-Женщина, Аквамэн, Киборг и Флэш, – быть может, спасать планету от вторжения катастрофических масштабов уже слишком поздно.

В ролях: Галь Гадот, Робин Райт, Джейсон Момоа, Конни Нильсен, Эми Адамс и другие.

Одни называют «Лигу» удачей Warner Bros, другие – почти провалом.

«Лига справедливости» затрагивает любимые Снайдером серьезные темы – глобализации, миссии человека, важности поиска общего языка. Но при этом Бэтмен научился шутить и вспомнил о любви. Впрочем, все фирменные приметы «вселенной DC» здесь на месте: мрачный Готэм-Сити, элегантные «бэтмобили», алый плащ Супермена. Персонаж Генри Кавилла, конечно, погиб в предыдущем фильме, но супергерои всегда возвращаются. За что мы их и любим. В общем, «коллекция» героев вышла удачной, особенно притягивают внимание Чудо-женщина в исполнении Галь Гадот и Аквамен – Джейсон Момоа. Суперлюди предстают перед зрителем со своими слабостями, как забавными, так и неприятными, учатся находить общий язык и – главное – прощать друг другу обиды. Есть чему позавидовать, помимо сверхспособностей», – пишут «Известия».

««Лига справедливости» – сборная солянка из людей в латексе, которая то и дело распадается на разрозненные эпизоды, в паре из которых ты удовлетворенно киваешь головой, а все остальное время думаешь: господи, как же это невыносимо вторично. Если предыдущие части франшизы были неудачной, но самобытной попыткой автора рассказать о волнующих его вещах, то теперь перед нами просто в меру ловкая игра в кубики, многомиллионная штамповка, на которой большими буквами написано слово «эпигонство»», – пишет «Российская газета».

«Джиперс Криперс-3», который можно не смотреть

Джиперс Криперс

Виктор Сальва снял зачем-то третью часть ужастика «Джиперс Криперс», хотя вторая часть логически завершалась. 23 года назад Гайлер Брендон потеряла сына Кенни, которого сожрало ужасное чудовище, и теперь живет в отдаленном доме вместе с внучкой Эддисон. Когда в округе снова появляется монстр на своем адском фургоне, Гайлер является сын и говорит, что тот вернется забрать свою собственность, которую Кенни закопал недалеко от дома. В это же время шериф, уже ранее имевший дело с летающим когтистым чудовищем, пытается организовать местную полицию, чтобы положить конец этим бесчинствам.

В ролях: Стэн Шоу, Габриэль Хоф, Брэндон Смит, Мег Фостер и другие.

У фильма – низкие рейтинги, а первые российские зрители считают, что не стоит тратить время на просмотр такого кино.

«Джиперс-Криперс 3» – к сожалению, рекомендуется только фанатам, ибо остальным (да и фанатам, вероятно, тоже) покажется происходящее бесполезным бессвязным бредом. Так и не понял, зачем вместо годного финала спустя столько времени снимать, по сути, бесполезный (кроме линии с рукой ничего нового тут нет) мидквел для меня останется загадкой. У меня есть догадка, что это не более чем «вступительное слово» от Сальвы для настоящего гранд финала. Вот только я сомневаюсь, что с таким фильмом он отобьёт и половины кассы», – пишут пользователи «Кинопоиска».

Черная комедия «Субурбикон»

Субурбикон

«Субурбикон» – это картина по сценарию братьев Коэн, которую сами они снимать не стали, зато стал Джордж Клуни. Правда, стоит отметить, что Клуни попросил Коэнов доработать сюжет, поскольку хотел снять кино по реальной истории 1950-х, когда белые жители городка чуть не затравили единственную чернокожую семью. В итоге получилось «два в одном».

Добро пожаловать в солнечный Субурбикон! В прекрасный тихий городок в самом сердце Америки. Счастливые семьи. Недорогие миленькие дома. Ухоженные газоны. Воплощение американской мечты. Чудесную жизнь городка внезапно прерывает шокирующее, из ряда вон выходящее событие – образцовая семья переживает вторжение в их семейное гнёздышко. Это событие толкает на худшие поступки в их идиллической жизни – шантаж, месть и предательство.

В ролях: Мэтт Дэймон, Джулианна Мур, Оскар Айзек, Ноа Джуп и другие.

Американская критика разнесла «Субурбикон» в пух и прах, российские кинообозреватели тоже не очень великодушны к творению Клуни.

«Это не скучное, по-своему милое, достаточно безобидное, несмотря на количество трупов, кино. Может быть, судьба была к нему слишком жестока (а «Субурбикон» удостоился крайне прохладных отзывов американских критиков и в конце концов, выйдя в прокат, тут же с оглушительным всплеском ушел на дно). Но это расплата за самоуверенность: Клуни мог бы и догадаться, что не стоит лезть туда, где не смогли пробраться более опытные коллеги», – пишут «Ведомости».

Драма про ребенка без лица «Чудо»

Чудо

Стивен Чбоски снял пронзительный фильм про особенного мальчика Августа Пулмана – ребенка «без лица». С одной стороны мальчик Август Пулман такой же, как и другие мальчишки его возраста – любит ходить на дни рождения к друзьям, играть в компьютерные игры, фанатеет от «Звездных войн», играет со своей собакой, ссорится и мирится со старшей сестрой. А с другой – он совсем не такой, как другие мальчишки его возраста. Во-первых, Август никогда не ходил в обычную школу – с первого класса с ним дома занималась мама. Во-вторых, Август перенес 27 операций. Из-за очень редкой, но иногда встречающейся генетической ошибки у Августа нет лица. И вот такой мальчик должен пойти в школу. В первый раз. К обычным детям.

В ролях: Джейкоб Тремблей, Оуэн Уилсон, Изабела Видович, Джулия Робертс и другие.

Американские критики пишут, что фильм говорит о сложные вещах очень деликатно. Два часа с комом в горле и слезами на глазах зрителям обеспечены.

Российская комедия про Урганта, Безрукова и Бондарчука «Мифы»

Мифы

Александр Молочников снял фильм, который обещает «развенчать» мифы про самых медийных персон российского шоу-бизнеса. Последняя надежда русского кино, продюсер и режиссер Федор, торчит денег за музыкальный клип браткам из 90-х. Артист Сергей (Безруков) сыграл всех от Иисуса Христа до белочки. У Сергея кончились роли, он в депрессии, и не знает, как жить дальше. Телеведущий страны номер один, Иван (Ургант), не может перестать шутить в обычной жизни. Девушка Ивана не понимает, почему он смешит ее за завтраком, в постели и даже на похоронах. Ничего не напоминает? Нищий иностранец по чистой случайности попадает в самую гущу жизни богатых и знаменитых. Выясняется, что все наши представления о жизни звезд – мифы. На самом деле все гораздо хуже. Пытаясь помочь звездам решить их проблемы, наш герой влюбляется в жену Большого градоначальника и решает сделать все, чтобы похитить ее с Московского Олимпа.

В ролях: Яннис Пападопулос, Федор Бондарчук, Сергей Безруков, Иван Ургант, Милош Бикович и другие.

Испанский хоррор «Обитель теней»

Обитель теней

Серхио Х. Санчес выпустил фильм ужасов «Обитель теней» – неплохой, по мнению фанатов жанра. Мрачная тайна окутывает старинный особняк, в котором Джек уединенно живет с братьями и сестрой. Однако обитель теней открыла свои двери для прекрасной незнакомки, живущей по соседству. Она пока не знает, что здесь в любой момент зловещие силы готовы нанести удар из темноты.

В ролях: Джордж МакКэй, Аня Тейлор-Джой, Чарли Хитон и другие.

Ироничная биография известного режиссера – «Молодой Годар»

Молодой Годар

В кинотеатрах «Салют», «Дом кино» и «Киномакс Мегаполис» покажут фильм Мишеля Хазанавичуса «Молодой Годар», премьера которого состоялась на Каннском фестивале.

Париж, 1967 год. Жан-Люк Годар – лидер «новой волны», режиссёр, изменивший язык кино, снимает «Китаянку». Он безумно влюблён в исполнительницу главной роли, актрису Анн Вяземски, которая моложе его на 20 лет. Они счастливы и сочетаются законным браком. Последовавший за этим скандальный приём фильма и вспыхнувший в мае 68 года молодёжный бунт увлекают бескомпромиссного гения в пучину революции…

«Надо отдать должное Мишелю Хазанавичусу, он даже не пытается делать вид, что хоть как-то соразмерен герою и вправе серьезно говорить о метафизических истоках его творчества. «Молодой Годар» – это фильм про то, как гений выглядит вблизи, в самой интимной обстановке, и куда может завести чрезмерное самокопание. Версию событий с точки зрения самого Годара может рассказать, наверное, только он сам, и то – если захочет. Великий режиссер, к слову, жив и здравствует до сих пор и раз в пятилетку снимает очередной фильм», – пишут «Известия».

Комедия для взрослых «Любовь-морковь по-французски»

Любовь-морковь по-французски

Бруно Шиш снял фильм про обмен телами. Пьер и Эми и Эрик и Пенелопа дружат тысячу лет. Но вдруг Пьер и Пенелопа становятся любовниками. Не в силах выйти из ситуации, они решают прекратить отношения. Но после ночи, которая должна была стать последней, они просыпаются… в телах друг друга! Теперь им нужно сохранить свою тайну и как-то вывернуться из всех проблем.

В ролях: Стефан Де Гродт, Луиз, Бургуан, Ор Атика и другие.

В Екатеринбурге фильм идет в кинотеатрах: «Гринвич Синема», «Пассаж Синема» и «Киномакс Мегаполис».

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 16.11.17

Двое свердловчан пойдут под суд – у них нашли 33,5 кг «синтетики». / В заксо задумались об урологии и вспомнили Росселя. / «Уральские авиалинии» разработали новые тарифы – авиабилеты стоят от 1500 рублей. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»