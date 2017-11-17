Научный слэм для детей, вечер музеев и еврейский фестиваль – WEEKEND в Екатеринбурге (ФОТО)

В Екатеринбурге в эти выходные будет много науки: для взрослых прочитают лекции про космос и историю, а для детей устроят первую битву ученых. Отдохнуть от умных мыслей можно, погрузившись в искусство на «Вечере музеев» или сходив на рок-концерт отборочного тура на Старый Новый рок. Также в обзоре десяти лучших событий – фестиваль сыра, еврейский кинофестиваль, День Рязанова и другое.

«АлоэВера» в Екатеринбурге

17 ноября в 19:00 в «Доме Печати» пройдет концерт группы «АлоэВера». Музыканты не устают удивлять своих поклонников постоянными изменениями музыки и стиля. Только назовешь их «легкой» и « воздушной», как вокалистка начнем хамить со сцены, Только поставишь штамп «диско-поп», как они начинают рубить фанк и какие-то неприлично интересные импровизации, только с пренебрежением назовешь их «девочковой группой», как на концерт начинают ходить бородатые мужики, и стоит только заикнуться, что они нишевая, непопулярная инди-группа, как «АлоэВера» собирают залы на несколько тысяч человек.

Какой будет «АлоэВера» сегодня в Екатеринбурге – не знает никто.

Место проведения: «Дом Печати» (пр. Ленина, 49)

Вход: от 1000 рублей.

(Фото – из группы «АлоэВера» «ВКонтакте»)

История, космос и не только – на фестивале «Кстати. Спираль эволюции»

18 ноября станет завершающим днем фестиваля науки «Кстати. Спираль эволюции». Именитые лекторы и ученые уже прочитали в Екатеринбурге десятки лекций на самые разные темы. И кто успел посетить фестиваль, говорят, что это и правда интересно, а главное – понятно. В субботу еще можно успеть послушать мифы про космические угрозы, узнать историю Византии, раскрыть тайну – как стать Нобелевским лауреатом. Полную программу можно посмотреть на сайте.

Место проведения: площадки Екатеринбурга

Вход: свободный, нужна регистрация.

Музеи приглашают заглянуть на «Огни Екатеринбурга»

18 ноября в Екатеринбурге в девятый раз состоится общегородской культурный проект «Огни Екатеринбурга: Вечер музеев». 23 музея можно будет посетить бесплатно в необычное время – с 18:00 до 22:00. Посещение музеев организовано в удобном формате экспресс-экскурсий, которые стартуют каждые полчаса с 18:00 до 21:30 и позволят посетителям не просто познакомиться с экспозициями, но и узнать много нового из увлекательных рассказов профессиональных музейных гидов.

Все желающие приглашаются непосредственно на площадки к удобному для них времени, экскурсионные группы будут формироваться на местах согласно бесплатным билетам, получить которые можно в кассах музеев, – это позволит избежать тесноты и прочих неудобств, связанных с ограниченной вместимостью городских площадок.

Список музеев-участников и программы можно посмотреть на сайте акции.

Место проведения: музеи Екатеринбурга

Вход: свободный.

Первая «детская» битва ученых – Science Slam Kids

18 ноября с 15 до 17 часов в Ельцин-центре пройдет первая битва ученых для детей Science Slam Kids. Четверо научных сотрудников выступят перед школьниками и расскажут им о своих исследованиях понятно и интересно. У каждого из них будет всего десять минут, чтобы завоевать внимание юных зрителей. Ученые поделятся знаниями из нескольких областей: история, физика, химия, языкознание. Дети выберут победителя самостоятельно, благодаря замеру громкости аплодисментов.

Темы лекций: Какой суперсилой обладают электрофизики, и кто они такие?, Время физики: как маятник и банка газировки учат нас командой работе, О чём поёт Кэти Перри, или зачем учить английский?, От свистулек до айфонов: когда детям на Руси было жить хорошо.

Также будет выступление музыкальной группы, подарки, фотозона, а также нитробар с коктейлями и «червяками» из Coca-Cola.

Место проведения: Ельцин-центр (ул. Бориса Ельцина, 3)

Вход: 450 рублей.

Творческий вечер и фильм к 90-летию Эльдара Рязанова

18 ноября в Ельцин-центре будет днем, посвященным Эльдару Рязанову. К 90-летию со дня рождения режиссера пройдет творческая встреча с народной артисткой РФ Ольгой Волковой «Эльдар Рязанов. Мое посвящение», начнется она в 18:00. После творческого вечера в 19:30– показ фильма Эльдара Рязанова «Андерсен. Жизнь без любви».

Ольга Владимировна Волкова родилась в Ленинграде в актерской семье. В кино с 1962 года (свыше 160 ролей). Снялась в шести фильмах Эльдара Рязанова. Ведущий киноклуба – киновед Вячеслав Шмыров.

Место проведения: Ельцин-центр (ул. Бориса Ельцина, 3)

Вход: 150-250 рублей на встречу, свободный – на фильм (нужна регистрация).

(Фото – с сайта culture.ru)

Фестиваль «Планета сыра»

В эти выходные в «Пассаже» с 12 часов будет работать сырный мини-рынок, там пройдет фестиваль «Планета сыра». Можно будет попробовать разные сорта сыра от 15 сыроварен со всего Урала, понравившиеся сыры – купить. Также будет работать лекторий, сыровары раскроют свои секреты. К сыру будет вино. Для детей обещали детскую площадку и игровую зону.

Место проведения: «Пассаж» (ул. Вайнера, 9а)

Вход: свободный.

Фильмы и лекции на Еврейском кинофестивале

19 ноября в Ельцин-центре и Доме кино начнется 2-й Екатеринбургский еврейский кинофестиваль. В программе – более 30 картин. Еврейский кинофестиваль – это возможность познакомиться с лучшими российскими и зарубежными лентами последних лет. Их объединяет профессиональное оформление и глубокий интерес к еврейской культуре. История и предания, диаспора и Израиль, кухня и музыка, личный выбор и вековые традиции – так выглядит тематическая мозаика работ, отобранных в программу Фестиваля.

19 ноября в Ельцин-центре покажут несколько фильмов: «Женская история», «Иерусалимский боксерский клуб», «Стефан Цвейг: Прощание с Европой», «Мистер Гага», «Кто теперь меня полюбит?» и другие.

А перед показами в 12:00 кандидат философских наук Лилия Немченко прочитает вводную лекцию «Еврейская тема в мировом кинематографе».

Место проведения: Ельцин-центр (ул. Бориса Ельцина, 3)

Вход: 250 рублей – на фильмы, свободный – на лекцию.

Отборочный тур на «Старый новый рок»

В воскресенье в 19:00 в концерт-холле «Свобода» пройдет предпоследний отборочный тур на фестиваль «Старый новый рок». Известно, что выступят группы «Дофамины», «Де Граль», The Hair Ball, OLBY и другие. Возможно, кто-то из них попадет в число лучших и будет радовать слушателей на СНР 13 января. Но в это воскресенье можно будет поближе посмотреть на музыкантов, возможно, с ними пообщаться.

Место проведения: концерт-холл «Свобода» (пер. Центральный рынок, 6)

Вход: свободный.

Спектакль против войны «Каменоломня»

19 ноября в 17:30 на сцене Камерного театра можно посмотреть спектакль «Каменоломня», который идет на русском и немецком языках. Солдат несет службу на границе холодной зимней ночью. Мучительная, изнурительная, практически бесчеловечная ситуация, в которой он находится, проявляется в столь же мучительных, жестоких мыслях и фантазиях о войне и смерти, которые становятся все навязчивее и агрессивнее. В двуязычном исполнении живому монологу Юрия Дица в роли солдата противостоит воспроизводимая запись русского перевода (прочитанного также Юрием Дицем). Из этого противостояния возникает впечатление, будто на противоположной стороне границы другой солдат испытывает те же чувства и разделяет те же взгляды, что делает абсурдность солдатского бытия еще более явной.

Место проведения: Камерный театр (ул. Пролетарская, 18)

Вход: 400 рублей.

Выставка-исследование Эльмаша

«Дом Метенкова» продолжает визуальное исследование районов Екатеринбурга, начатое в 2016 году выставкой «Охота на Уралмаш», и представляет проект, посвященный Эльмашу – «Воздушные замки Эльмаша». Осенью 2017 года историк Евгений Бурденков провел серию авторских экскурсий по району, в которых приняли участие художники и фотографы Екатеринбурга. Дарья Гарник, Анастасия Крохалева, Дарья Кузнецова, Сергей Лаушкин, Аня Марченкова, Артем Пискунов, Артем Сагакьян и Лена Шубенцева специально для выставки в «Доме Метенкова» создали новые работы, стремясь разобраться с историей Эльмаша и представить его образ и идентичность. Экспозиция в музее также будет включать в себя эскизы архитектурных проектов индустриального района будущего в представлении инновационных и утопичных взглядов 1930-х годов и фотодокументы повседневности и стройки периода 1940-1980-х.

Место проведения: «Дом Метенкова» (ул. Карла Либкнехта, 36)

Вход: от 100 рублей.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 17.11.17

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