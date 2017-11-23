Куда с первым снегом пропадают замужние женщины? Кинопремьеры недели (ВИДЕО)

Сегодня в прокат вышел долгожданный триллер «Снеговик» по бестселлеру знаменитого норвежского писателя Ю Несбё. Но нашумевшая детективная история с запутанным сюжетом и типичной норвежской атмосферой в экранизации превратилась в скучное кино, – считают критики. Также в прокате – ремейк «Коматозников», тоже не самый удачный; новогодняя комедия про пап, мультфильм про мексиканский День смерти, семейная история про Кристофера Робина и другие фильмы.

Триллер «Снеговик» разочаровал фанатов

Снеговик

Томас Альфредсон («Шпион, выйди вон!») снял фильм по одноименному бестселлеру знаменитого норвежского писателя Ю Несбё. «Снеговик» – седьмая книга в серии про гениального сыщика-алкоголика Харри Холе. Фильм считали едва ли не самым ожидаемым триллером года, но в прокате он провалился. Рейтинг фильма – 5,2 балла. А отзывы кинообозревателей и зрителей – разочарованные. Сложно было испортить детектив Несбё, но похоже, это именно тот случай.

Итак, дело происходит в Осло. В течение многих лет в день, когда выпадает первый снег, бесследно исчезают замужние женщины. Сложить все части загадочного пазла под силу только знаменитому детективу. Он потерял покой и сон, ведь время следующего снегопада неумолимо приближается.

В ролях: Майкл Фассбендер, Ребекка Фергюсон, Шарлотта Генсбур, Йонас Карлссон, Майкл Йэтс.

По мнению кинообозревателя «Коммерсанта», этот мрачный, но отчаянно захватывающий триллер (книга) превратился в зрелище, лишенное не только увлекательности, но и какой-либо связности.

«Томас Альфредсон в «Снеговике» не изменяет своей фирменной – медленной и вязкой – манере повествования, и приходится ждать добрых минут 40, прежде чем начнется в фильме хоть какое-то действие. Те, кто читал книгу, могут себя развлечь поисками деталей, оставшихся от нее в сценарии. Тем же, кто с текстом Несбё незнаком, остается только гадать, кто все эти люди в некрасивых свитерах ручной вязки и зачем вообще про них сняли кино», – пишет издание.

«Зрителя ожидает погано смонтированная смесь пейзажей из «Снежной королевы» со скотобойней, где наибольшее отвращение будут вызывать не расчлененные трупы, а серая игра любимых актеров», – пишет «Интересант».

Ремейк триллера «Коматозники»

Коматозники

Нильс Арден Оплев, прославившийся после экранизации романа «Девушка с татуировкой дракона», похоже, опустил планку. Он снял ремейк на фильм «Коматозники» 30-летней давности. Но дотянуть до оригинала не вышло.

Пятеро студентов-медиков, одержимых желанием узнать, что происходит с человеком после смерти, решаются на рискованный эксперимент: на время они останавливают друг другу сердце, чтобы погрузиться в состояние клинической смерти и на собственном опыте понять, что происходит с человеком по ту сторону. Но они забывают, что, переступив черту, нужно быть готовым к последствиям.

В ролях: Эллен Пейдж, Диего Луна, Нина Добрев, Джеймс Нортон, Кирси Клемонс

«Газета.Ru» рекомендует вместо похода в кино пересмотреть оригинал с Джулией Робертс и Кифером Сазерлендом», – резюмирует издание.

То же самое пишут и пользователи «Кинопоиска»: «Как итог скажу, что оригинальный фильм Шумахера остается нетронутым в нашей памяти и не стоит его сравнивать с римейком. Не будь в новом фильме Диего Луны и прочих замечательных актеров, «Коматозников» 2017 стоило бы вообще забыть. А так они просто есть и с этим фактом приходится мириться».

Комедия «Здравствуй, папа, Новый год! – 2»

Здравствуй, папа, Новый год! – 2

В прокат начинают выходить новогодние комедии и одна из них – продолжение истории, снятой Шоном Андресом в 2015 году.

Отец и отчим, Дасти и Брэд, объединяются, чтобы организовать для своих детей идеальный рождественский праздник. Но их с горем пополам достигнутый нейтралитет оказывается под угрозой, когда к внукам приезжают олдскульный мачо-папаша Дасти и чувствительный и эмоциональный папочка Брэда. Они как нельзя кстати, чтобы превратить Рождество в кошмарный хаос.

В ролях: Уилл Феррелл, Марк Уолберг, Мэл Гибсон, Джон Литгоу и другие.

«Кто в доме папа – 2» (название в зарубежном прокате) – неплохое кино для вечернего досуга в кругу семьи. Несмотря на некоторые шероховатости, ленту можно смело рекомендовать к просмотру», – пишут пользователи «Кинопоиска».

Мультфильм про День смерти – «Тайна Коко»

Тайна Коко

Изначально мультфильм, который рассказывает про Мексику, так и назывался «День смерти» – в честь популярного в стране праздника поклонения духам. Но затем прокатчики сменили название на менее мрачное, чтобы не отпугнуть детей.

Главный герой 12-летний Мигель живет в мексиканской деревушке в семье сапожников и тайно мечтает стать музыкантом. Тайно – потому что в его семейном клане музыка считается проклятием. Когда-то его прадед оставил свою жену, прабабку Мигеля, ради мечты, которая теперь не дает спокойно жить Мигелю. С тех пор музыкальная тема в семье стала табу. Мигель обнаруживает, что между ним и его любимым певцом Эрнесто де ла Крусом, ныне покойным, существует некая – пока неназванная – связь. Паренек отправляется к своему кумиру в Страну Мертвых, где встречает души своих предков. Коко знакомится там с духом-трикстером по имени Эктор (в облике скелета), который становится его напарником-проводником. Вдвоем они отправляются на поиски де ла Круса.

Российская семейная комедия «Детки напрокат»

Детки напрокат

Для семейного просмотра подойдет комедия Татьяны Капитан «Детки напрокат». Макс и Венера так непохожи на своих родителей, будто их подменили в роддоме. Обратившись к психологу, родители получают неожиданный совет – поменяться детьми. Так каждый получит такого ребенка, о котором мечтал. Но не даром говорят: бойтесь своих желаний!

В ролях: Равшана Куркова, Артем Ткаченко, Диана Антосяк, Эрик Холявко-Гришин и другие.

Мистическая норвежская драма «Тельма»

Тельма

В ограниченном прокате в трех кинотеатрах Екатеринбурга («Каро Радуга Парк», «Киномакс Мегаполис» и «Салют») идет фильм Йоакима Триера «Тельма». Его выдвинули от Норвегии на соискание премии «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». Тельма поступает в университет и впервые начинает жить отдельно от родителей, гиперопекающих христиан. Девушка не поддается соблазнам, не пьет и не курит, но одному соблазну противостоять не может – ей очень нравится сокурсница Аня. Пробуждающиеся чувства и желания внезапно высвобождают ее пугающие тёмные способности. Когда подруга Тельмы пропадает, девушка осознает, что в этом может быть ее вина.

В ролях: Элли Харбоа, Кая Уилкинс, Хенрик Рафаелсен, Эллен Доррит Петерсен и другие.

Фильм откровенно говорит об однополой любви, мистике, религии и прочих сложных материях, поэтому вряд ли он подойдет любителям развлечений.

Семейный байопик «Прощай, Кристофер Робин»

Прощай, Кристофер Робин

В «Каро Радуга Парк» идет британский семейный фильм «Прощай, Кристофер Робин» Саймона Кёртиса. Картина расскажет о взаимоотношениях между А. А. Милном и его сыном Кристофером Робином, чьи игрушки вдохновили писателя на создание волшебного мира повестей о Винни-Пухе.

В ролях: Донал Глисон, Марго Робби, Келли Макдоналд, Вики Пеппердин и другие.

Критики немного ругают картину за то, что она не соответствует действительности.

«Настоящий Кристофер Робин Милн действительно терпеть не мог сказку об игрушечных животных в Дремучем лесу и писал в воспоминаниях, что всю жизнь должен был спасаться от славы своего отца. Настоящий Алан Александр Милн грустил, что «пустяки» о Винни Пухе затмили все, что он написал, – пишет проект «Российской газеты» «Кинократия». – Но в фильме эта «нерассказанная история» становится слишком рассказанной, слишком сентиментальной и оттого – слишком неживой. Как будто ее придумал какой-нибудь Винни Пух, чтобы убаюкать Пятачка. В начале фильма Милн-старший то и дело проваливается в галлюцинации о войне: взрывы, окопы, крики. Если бы авторы осмелились дать Милну-младшему его собственные галлюцинации – голодный рев Винни Пуха и липкий мед, заливающий лес,– фильм был бы гораздо честнее».

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 23.11.17

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