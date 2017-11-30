«Легенда о Коловрате», Джеки Чан и котики в Стамбуле – кинопремьеры недели (ВИДЕО)

Сегодня в российский прокат выходит фильм «Легенда о Коловрате» – о подвигах истинных русских воинов в период хана Батыя. Критики назвали фильм «попыткой скрестить «Викинга» и «300 спартанцев», причем попыткой не самой удачной. Также на экранах – криминальный боевик с Джеки Чаном, британская драма про преодоление болезни и разные фильмы в ограниченном прокате. В том числе – документальная лента о котах Стамбула.

Российский фильм про воинов «Легенда о Коловрате»

Легенда о Коловрате

Режиссеры Джаник Файзиев и Иван Шурховецкий сняли полуисторический-полумифический фильм «Легенда о Коловрате». XIII век. Русь раздроблена и вот-вот падет на колени перед ханом Золотой Орды Батыем. Испепеляя города и заливая русские земли кровью, захватчики не встречают серьезного сопротивления, и лишь один воин бросает им вызов. Молодой рязанский витязь Евпатий Коловрат возглавляет отряд смельчаков, чтобы отомстить за свою любовь и за свою родину. Его отвага поразит даже Батыя, а его имя навсегда останется в памяти народа. Воин, ставший легендой. Подвиг, сохранившийся в веках.

В ролях: Илья Малаков, Полина Чернышова, Алексей Серебряков, Александр Ильин младший, Игорь Савочкин и другие.

«…Попытка скрестить «Викинга» и «300 спартанцев» на основе преданий времен татаро-монгольского ига, – называет фильм «Газета.ru». – …Русская история действительно ничем не уступает греческой или, например, китайской и вполне заслуживает перенесения избранных сюжетов на экран. Другое дело, что сам по себе героизм и победа русского оружия не могут заменить собой эстетическую проработку, поиск собственных визуальных решений и прочие чисто художественные задачи. И в этом смысле «Легенда о Коловрате» выглядит тем более странно, поскольку логика «какое ни есть, но свое» в ситуации открытого мира не работает, а у каждого зрителя есть выбор: посмотреть сомнительный русский комикс, прочесть исторический источник и узнать, как все было на самом деле или, в конце концов, пересмотреть оригинальных «Спартанцев» – отличное, кстати, кино».

Детективный боевик с Джеки Чаном «Иностранец»

Иностранец

Мартин Кэмпбелл выпустил фильм с Джеки Чаном, который зрители назвали удачным, в отличие от нескольких предыдущих картин с известным китайским актером. Бывший спецагент, ветеран вьетнамской войны Цюань давно сложил оружие и начал мирную жизнь. Но после того, как в теракте прямо на глазах погибает его дочь-подросток, видя, что власти не спешат разыскивать преступников, Цюань сам начинает поиск убийцы. Он пойдет на все, чтобы совершить праведное возмездие.

В ролях также: Кэти Льюнг, Руфус Джонс, Марк Тэнди и другие.

«История справедливой мести получилась броской, дерзкой и бескомпромиссной. Мартин Кэмпбелл и его актеры постарались снять достойное кино и полностью в этом преуспели. «Иностранец» не играет в игры, он бьет наповал», – пишет пользователь «Кинопоиска».

Другие соглашаются, что фильм оказался приятным и неожиданным подарком ценителям жанра.

Триллер про обитателей океана «Атлантида»

Атлантида

Ксавье Жанс снял странный триллер, в котором обитатели океана похожи лицом на восставшего Волан-де-Морта. После длительного плавания молодой метеоролог Френд прибывает на затерянный в океане остров принять годичную вахту на метеостанции. На острове оказывается лишь суровый и немногословный смотритель маяка Грюнер. Френд довольно быстро понимает, что Грюнер что-то скрывает, старый метеоролог попал в какую-то передрягу, а остров кажется необитаемым только на первый взгляд.

В ролях: Рэй Стивенсон, Дэвид Оукс, Аура Гарридо, Джон Бенфилд

Мелодрама про преодоление «Дыши ради нас»

Дыши ради нас

Энди Серкис снял байопик по жизни Робина Кавендиша, который был болен полиомиелитом и посвятил жизнь защите прав инвалидов и улучшению условий их жизни.

Его манеры, настойчивость и великолепное чувство юмора с первого взгляда покорили неприступную Диану. После свадьбы молодожены отправляются в путешествие, где Робин тяжело заболевает. И теперь только любовь способна подарить ему вторую жизнь.

В ролях: Эндрю Гарфилд, Клер Фой, Эдвард Спелирс, Том Холландер и другие.

«Это картина о том, чего мы все хотим – свободы, счастья, отношений, любить и быть любимыми, изменить мир в лучшую сторону… – рассказал в интервью «Газете.ru» актер, сыгравший Робина, Эндрю Гарфилд. – В данном случае речь идет о том, чтобы в мире стало больше сострадания, чтобы люди не боялись включать фантазию и находить выход из любой ситуации. Мне кажется, этот фильм способен заставить зрителя поверить в то, что несмотря на лишения и тяготы, каждый имеет возможность прожить полноценную жизнь, потому что каждый ее заслуживает. Нужно лишь поверить».

Российский хоррор «Конверт»

Конверт

Владимир Марков снял фильм ужасов, действие которого происходит в Москве в наши дни. В архитектурную компанию по ошибке приходит странное письмо. Секретарь, заметив недоразумение, просит водителя Игоря доставить конверт по нужному адресу. С этого момента в его жизни начинают происходить необъяснимые вещи: злосчастный конверт как будто преследует героя, целенаправленно ведя его к таинственному адресату.

В ролях: Юлия Персесильд, Игорь Лизенгевич, Ольга Медынич, Сергей Барковский, Дмитрий Куличков и другие.

На «Кинопоиске» пользователи оставляют относительно неплохие отзывы: фильм нельзя назвать шедевром, он не очень страшный, но посмотреть можно.

«Получилась достаточно крепкая картина в заданном жанре. Показательно, что я буду её пересматривать, так как получилась она достаточно интересная. Советую к просмотру всем скептикам нашего кино», – пишут на «Кинопоиске».

Комедийный хоррор «Натуральные упыри»

Натуральные упыри

Актер Джейсон Флеминг решил сесть в режиссерское кресло и для начала снял комедийный фильм ужасов. Возможно, он хотел сделать что-то похожее на уморительно смешных «Реальных упырей» с тонким черным юмором. Но не вышло.

Свидание с милой девушкой превратилось в семейный ужин. Разговоры о былом величии, реновации и санкциях на поедание людей… Не успел опомниться, а дом уже окружил специальный отряд по борьбе с вампирами. И понеслась.

В ролях: Билли Кук, Чарли Кокс, Макензи Крук, Тони Кёрран и другие.

В Екатеринбурге фильм идет в трех кинотеатрах: «Киномакс Мегаполис», «Континент Синема», «Прада Академический».

«Натуральные упыри – пустяковая и непритязательная, но забавная и динамичная вампирская хоррор-комедия с приятными британскими актерами и примитивным всем остальным», – пишет на «Кинопоиске» пользователь «Мишаня06».

Документальный фильм про Стамбул «Город кошек»

Город кошек

В двух кинотеатрах Екатеринбурга («Каро Радуга Парк» и «Салют») покажут фильм про Стамбул и котиков, а точнее – про котиков в Стамбуле. «Улицы Стамбула принадлежат тем, кто гуляет по ним сам по себе, а именно – тысячам котов и кошек. «Кеди» – история города, увиденная глазами семи очаровательных и очень независимых кошек, а также людей, которые заботятся о них», – говорится в аннотации.

Гангстеры в фильме «Страсть и верность»

Страсть и верность

В кинотеатрах «Синема Парк», «Каро Радуга Парк» и «Киномакс Мегаполис» идет криминальная драма «Страсть и верность» Михаэля Р. Роскама.

В жизни хладнокровного гангстера появляется молодая красивая гонщица из аристократического общества, лучшая в своем деле. Страсть вытесняет профессиональные интересы, но криминальное прошлое повсюду преследует их. События развиваются стремительно, ставя под угрозу жизни героев.

В ролях: Маттиас Шонартс, Адель Эзкаркопулос, Эрик Де Старке и другие.

Российско-казахстанский триллер «Она»

Она

В пяти кинотеатрах выходит фильм Акана Сатаева. ОНА – молодая девушка, живущая в большом городе. Странно только то, что ОНА совершенно одна в городе. Нет ни одного человека, не слышно шума улиц и природы. Единственный, кто разделяет ЕЁ одиночество, это РЕБЁНОК. Но, их мир кардинально меняется, когда они замечают следы присутствия ещё одного жителя этого странного города.

В ролях: Айсулу Азимбаева. Анастасия Вострова и Ярослав Стаховский.

Комедия про трех священнослужителей-рокеров «И смех и грех»

И смех и грех

В «Гринвиче» и «Пассаже» идет французская комедия Фабриса Эбуе «И смех и грех».

Чтобы спастись от увольнения, продюсер-неудачник должен найти ​группу, ​которая соберёт полный зал Олимпии. На него снисходит озарение, и он организует весьма оригинальный бойз-бэнд: католический священник, раввин и имам. Смогут ли разные представления о мире стать помехой на пути к вершине музыкального Олимпа?

В ролях: Рамзи Бедиа, Фабрис Эбуе, Гийом де Тонкедек и другие.

Российская версия мультфильма про смайлы «Колобанга»

Колобанга

Раньше на экраны уже выходил американский мультфильм «Эмодзи», а сейчас выходит нечто подобное, но на российский лад – «Колобанга». На бескрайних просторах Всемирной паутины, в Колобанге, беззаботно живут ничего не подозревающие смайлы-колобки. Они помогают мальчику Антону передавать эмоции в письмах, а в свободное от работы время отрываются по-круглому! Но однажды в городе происходит несколько таинственных событий, и становится понятно: коварные и могущественные силы хотят поработить Интернет! Смелые друзья – Чёлка, Колобок и Умник – встретятся с пришельцами, посетят заброшенный сайт, побывают в Карантине и столкнутся лицом к лицу с армией Правителя Фидо.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 30.11.17

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