Рождественский концерт, три фестиваля и вечные «Нау» – WEEKEND в Екатеринбурге (ФОТО)

В эти выходные в Екатеринбурге проходит сразу три крупных фестиваля: на несколько дней из Москвы приехала театрально-экспериментальная Territoriя, «На грани» собрал всех самых современных танцоров, а «Кинопроба» покажет, чем живет молодое кино. Также в выходные – концерт группы «Наутилус Помпилиус» и фильм про музыкантов, открытие Рождественского сезона в Филармонии, концерт «Мгзавреби» и другие события. 10 лучших – в обзоре «Нового Дня».

Именитые театралы собрались в Екатеринбурге на фестиваль Territoriя

В Ельцин-центре в эти дни проходит региональный вариант фестиваля «Территория». Изначально фестиваль-школа современного искусства зародился в Москве, но сейчас начал с лучшими спектаклями и лекциями выезжать в регионы.

В программе, которую фестиваль приготовил для посетителей екатеринбургского Ельцин-центра, – спектакли, мастер-классы от ведущих практиков актуального театра и лекции театральных критиков.

Главными событиями этих выходных станут два спектакля, которые можно посмотреть 1, 2 и 3 декабря (расписание – на сайте Ельцин-центра). Первый – это спектакль-квест «В гостях. Европа» – один из главных хитов XI «Территории». Rimini Protokoll никогда не занимаются интерпретацией, не показывают, что думают они – они позволяют персонажам и даже вещам говорить за себя. Авторы сталкивают приватное и политическое, общественное и интимное. В проекте «В гостях. Европа» они предлагают зрителям быть участниками и актерами одновременно. Обычная квартира станет декорацией для спектакля, а зрителям-участникам предстоит откровенный разговор.

Второй спектакль – The_Marusya из Костромы. Это реальная история о современном танце, рассказанная pr-менеджером. Здесь объединяются танцевальный, перформерский и жизненный опыт, а за легкой подачей и иронией скрываются смелые высказывания и важные для каждого из нас вопросы.

Также в последние дни «Территории» можно посмотреть видео-постановки, посетить мастер-классы и так далее.

Место проведения: Ельцин-центр (ул. Бориса Ельцина, 3)

Вход: 500-700 рублей.

Фото с сайта Ельцин-центра

Фестиваль молодых киношников «Кинопроба»

с 1 по 4 декабря в Екатеринбурге проходит фестиваль «Кинопроба». На конкурс в этом году поступило 312 заявок из признанных центров кинематографии (США, Германия, Чехия и другие) и стран, кинематограф которых не так известен, например, Монголия, Гонконг и другие. Российские киношколы представили на конкурс более 100 работ.

Афиша «Кинопробы» формируется из двух блоков – конкурса и параллельной программы. Для участников и зрителей фестиваля внеконкурсные показы – это единственная возможность увидеть по-настоящему раритетные исторические находки, ретроспективы и образовательные проекты. При этом концентрация событий такова, что фестивальный день начинается в 10:00, а заканчивается далеко за полночь. Вход на все мероприятия «Кинопробы» свободный для всех желающих.

Традиционно на «Кинопробе» можно будет побывать на мастер-классах по режиссуре и актерскому мастерству, посетить тематические ретроспективы.

Место проведения: Дом кино, Ельцин-центр – основные площадки

Вход: свободный.

Концерт самых зажигательных грузин «Мгзавреби»

Сегодня в 20:00 в «Доме печати» состоится концерт группы «Мгзавреби» – одного из самых популярных коллективов Грузии. В прошлом году группа отметила десятилетие сценического пути. За это время знаменитые «путники» (так переводится название группы с родного языка) выпустили 6 полноформатных альбомов (один из которых – совместно с писателем Евгением Гришковцом), а главное, отыграли сотни концертов в Грузии, России и за рубежом. Последний альбом Iasamani стартовал в первой тройке в чарте продаж российского iTunes, уступив только новым релизам (пластинкам) Стинга и Энигмы. На концертах Mgzavrebi нет никаких границ – ни языковых, ни географических, ни политических. Как это работает, убедитесь сами.

Место проведения: «Дом печати» (пр. Ленина, 49)

Вход: от 1500 рублей.

Фото – афиша «Дома печати»

Три дня современного танца «На грани»

В Екатеринбурге в эти выходные завершается фестиваль современного танца «На грани», который стартовал 27 ноября. В город приехали 23 танцевальных коллектива из разных городов России, а также Италии, Финляндии, Франции и Эстонии. В афише 10 премьерных спектаклей – каждый фестивальный день. И некоторые из них вы еще успеете посмотреть. Например, сегодня выступают знаменитые труппы: Балет Евгения Панфилова из Перми и екатеринбургский «Эксцентрик-балет» Сергея Смирнова. 2 декабря покажут питерский спектакль «Коллекционер» и челябинскую Legenda. 3 декабря – финский проект «Возьми меня за руку». Это не вся афиша фестиваля на выходные дни, найти ее можно на сайте Музкомедии.

Место проведения: театры города

Вход: от 300 рублей.

Концерт в честь 35-летия «Наутилус Помпилиус» и фильм про музыкантов

В эти выходные пройдет сразу два события в честь 35-летнего юбилея легендарной группы «Нау». 1 декабря в 19:00 на сцене ККТ «Космос» пройдет концерт: Вячеслав Бутусов с абсолютно новым составом представит зрителям совершенно новую программу, в которую войдут любимые хиты прошлых лет, а также современное прочтение и звучание песен из репертуара группы. За 35 лет музыкальная эпоха под названием «Наутилус Помпилиус» многому научила нас: и слушателей, и музыкантов. Научила слышать больше, чувствовать глубже, дышать в полную силу и не быть равнодушными.

А 2 декабря в 14 часов в Ельцин-центре состоится показ фильма «NAUHAUS». Представляют картину Вячеслав Бутусов и режиссер Олег Ракович​ . Картина рассказывает о первых творческих шагах лидера группы «Наутилус Помпилиус» Вячеслава Бутусова, который также примет участие в показе и ответит на вопросы гостей.

Место проведения: ККТ «Космос» (ул. Дзержинского, 2), Ельцин-центр (ул. Бориса Ельцина, 3)

Вход: на концерт – от 1500 рублей, на кинопоказ – свободный, но нужна предварительная регистрация.

В филармонии начинают отмечать Рождество

2 декабря в 18 часов в Свердловской филармонии пройдет один из первых концертов в честь предстоящих Рождества и Нового года – «Немецкое Рождество в Екатеринбурге» с участием трех екатеринбургских хоров и немецкого дирижера Бернхарда Монкадо. В программе концерта: музыка Баха, Мендельсона, Дюбуа, а также рождественские песнопения и колядки.

Часть своей концертной программы творческие коллективы подготовят с приглашенным из Германии дирижером Бернхардом Монкадо. За свою почти тридцатилетнюю музыкальную карьеру маэстро Монкадо ассистировал таким выдающимся дирижёрам, как Леонард Бернстайн и Вольфганг Заваллиш, работал в Баварской государственной опере в Мюнхене, руководил симфоническим хором в Ааахене, был музыкальным руководителем мюзиклов.

Праздничный концерт «Немецкое Рождество в Екатеринбурге» продолжит традицию музыкальных рождественских вечеров, уже ставшую частью культурной жизни города. За ним последуют и другие концерты.

Место проведения: Свердловская филармония (ул. Карла Либкнехта, 38а)

Вход: от 100 рублей.

Лекция «Идея множественных «Я» от Фрейда до Гоффмана»

2 декабря в 19:00 книжный магазин «Пиотровский» ждет любителей философии и психологии. Представление о том, что человеческое тело служит вместилищем множества душ, было широко распространено еще в древнем мире. В XIX и ХХ веке оно пережило ренессанс в социальных науках. Идея множественного «Я» использовалась, чтобы объяснить внутренние конфликты и непоследовательность человеческого поведения, способность человека к спонтанности, творчеству и самообману, феномен сохранения «лица», необходимость иногда сжигать за собой мосты и саму природу человечности (personhood).

В лекции будет рассмотрена эволюции идеи множественного «Я» как теоретического приема в социальных науках. Лекцию прочитает Михаил Соколов – кандидат социологических наук, доцент Европейского университета в Санкт-Петербурге, научный сотрудник Центра независимых социологических исследований.

Место проведения: «Пиотровский» (ул. Бориса Ельцина, 3)

Вход: свободный.

«Коляда-театр» начинает праздновать День рождения театра и юбилей Коляды

4 декабря Николай Коляда отметит свое 60-летие, а театр – 16 лет со дня создания. Основные мероприятия пройдут в понедельник, но в воскресенье тоже будет повод поздравить – состоится премьера спектакля «Мата Хари – Любовь». В провинциальном театре идут репетиции спектакля про знаменитую шпионку Мата Хари. Взбалмошная примадонна театра Анастасия Стоцкая, репетирующая роль Мата Хари, и недалекий режиссер Евгений набрали для будущего спектакля массовку, буквально – с улицы. Они пригласили на роли немецких офицеров начала прошлого века стариков – всем дедушкам от 70 лет и выше. Можно сказать: «Семь стариков и одна девушка». Ничего не складывается на репетициях, и спектакля-то не получается. Старики понять не могут, чего от них хотят, а «звезды» театра сердятся, что их новые артисты так неповоротливы и неуклюжи.

Также в выходные можно сходить на выставку «Коробочка Николая Коляды», которая работает в музее «Литературная жизнь Урала XX века». На выставке собраны книги и рукописи, которые точно не горят. А Коляду в лучах славы и признания проиллюстрируют многочисленные фигуры и фигурки (в полный рост и не только), награды и премии, афиши и прочие арт-доказательства масштаба личности и величины харизмы.

Место проведения: «Коляда-театр» (пр. Ленина, 97), музей «Литературная жизнь Урала XX века» (ул. Пролетарская, 10)

Вход: на выставку – от 50 рублей, на спектакль – от 500 рублей (билетов осталось мало).

Фестиваль истории для детей

3 декабря с 11:00 до 16:00 в Музее истории Екатеринбурга пройдет тематический фестиваль для детей. История познается через веселую игру, поэтому организаторы приглашают деток и родителей: сшить историческое платье для куклы; овладеть искусством скетчинга; поиграть в исторические игры; освоить загадочную тайнопись; познакомиться с уникальным музыкальным инструментом; сделать прическу маленькой принцессы; поучиться японскому искусству обращения с оружием; попробовать свои силы в уральской живописи;и многое другое.

Каждый час с 11:00 до 16:00 будет единовременно проходить сразу четыре активности, а с 12:00 до 13:00 – целых пять.

Помимо основной программы можно будет сфотографироваться на старинный фотоаппарат, получить снимок и сделать для него паспарту под руководством опытного наставника, поучаствовать в мастер-классе по печатным пряникам в Музейной кофейне, поменяться вещами и книжками.

Место проведения: Музей истории Екатеринбурга (ул. Карла Либкнехта, 26)

Вход: 150 рублей.

Patricia Kaas презентует новый альбом в Екатеринбурге

3 декабря в 19 часов в ККТ «Космос» состоится концерт Patricia Kaas, на котором певица с самым узнаваемым голосом Франции презентует новый альбом. «Новый альбом позволит мне снова соединиться с моими поклонниками живьем на сцене вместе с моими лучшими песнями», – говорит Каас.

Посвятив несколько лет исполнению песен Эдит Пиаф и классики 1930-х годов, Каас вышла на сцену с новыми композициями в своем фирменном стиле. В Западной и Восточной Европе, Азии и в других многочисленных странах Патрисия Каас является воплощением французской песни.

Место проведения: ККТ «Космос» (ул. Дзержинского, 2)

Вход: от 2000 рублей.

Фото – с официального сайта певицы в России.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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