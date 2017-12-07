Хоррор про День сурка, биография Сэлинджера и норвежская сказка – Кинопремьеры недели (ВИДЕО)

Сегодня в прокат выходит комедийный фильм ужасов, по сюжету схожий с «Днем сурка» – только про студентов и смерть. Для поклонников Сэлинджера интересна будет экранизированная биография, пусть и не стопроцентно документальная. Также в прокате – норвежская сказка про троллей, боевик с Броуди, Бандерасом и Малковичем, пара фестивальных фильмов и российская мелодрама «Жги!».

Комедийный хоррор в духе «Дня сурка» – «Счастливого дня смерти»

Счастливого дня смерти

Кристофер Лэндон выпустил фильм ужасов, по сюжету схожий с классическим «Днем сурка», но про студентов и смерть. Каждый в универе мечтал попасть на ее день рождения, но праздник был безнадежно испорчен незнакомцем в маске, убившим виновницу торжества. Однако судьба преподнесла имениннице леденящий душу подарок – бесконечный запас жизней. И теперь у девушки появился шанс вычислить своего убийцу, ведь этот день будет повторяться снова и снова.

В ролях: Джессика Рот, Израэль Бруссар, Руби Модин, Лаура Клифтон, Джейсон Бэйл и другие.

«…если вы хотите поностальгировать по фильму «День сурка» и вы любите динамику молодежных слэшер-фильмов, то это кино для вас. Сразу хочется предупредить, что это совершено не ужастик и никаких пугающих кровавых сцен вы не увидите. В первую очередь данная картина, это приключенческий экшн с неожиданным финалом», – пишет на «Кинопоиске» пользователь «neo1570».

«Счастливого дня смерти – это любопытный пример того, как даже самую заезженную тему можно преподнести максимально свежо и интересно. Имея существенные недостатки в плане размеренности повествования и заполнения сюжетных дыр, но создавая впечатление отличного симбиоза молодежных слэшеров и «Дня сурка» Харольда Рэмиса. Позволяя с легкостью «убить» на просмотр картины полтора часа своего времени. Пусть даже не заимев желание пересмотреть картину, когда либо после», – пишет «Alex Croft».

Биография Сэлинджера в фильме «За пропастью во ржи»

За пропастью во ржи

Сценарист одной из частей «Голодных игр» Дэнни Стронг замахнулся на экранизацию биографии Джерома Сэлинджера – книги Кеннета Славенскио «Дж. Д. Сэлинджер. Идя через рожь». Писатель запретил снимать фильмы по его книгам, но про свою собственную жизнь ничего не говорил.

В итоге родилась история о том, как родился Холден Колфилд, герой культового для многих поколений романа «Над пропастью во ржи», и как его автор – Джером Сэлинджер – стал величайшим писателем Америки, выбравшим удивительную судьбу.

В ролях: Зои Дойч, Кевин Спейси, Люси Бойнтон, Николас Холт и другие.

Кстати, возможно, это последний фильм со Спейси в ролях – после скандала в Голливуде актера обвинили во всех смертных грехах и пригрозили не давать больше ролей.

Новогодняя комедия «Очень плохие мамочки-2»

Очень плохие мамочки-2

Джон Лукас и Скотт Мур выпустили продолжение комедии про боевых мамочек «Очень плохие мамочки – 2». Большой дом, любящий мужчина, талантливые дети и карьера в гору. Мы уже взрослые и сами принимаем решения? Как бы не так! Заботливые родители до сих пор не оставляют нас без «ценных советов», особенно, когда неожиданно нагрянут на Новый год. Правда, отрываться они тоже научат по-взрослому! Другими словами, праздник подкрался незаметно.

В ролях: Мила Кунис, Кристен Белл, Кэтрин Хан, Кристен Барански, Сьюзен Сарандон и другие.

Драма с Блейк Лайвли «Вижу лишь тебя»

Вижу лишь тебя

В кинотеатрах «Салют» и «Киномакс Мегаполис» идет детективная драма Марка Форстера с Блейк Лайвли в главной роли. Джина ослепла в детстве в результате несчастного случая. Однако слепота не помешала ей выйти замуж и быть счастливой в браке. На очередном приеме у офтальмолога они с мужем узнают, что можно использовать новые методы лечения, и есть большая вероятность, что она прозреет. Любящий муж оплачивает операцию, проходит месяц, бинты сняты, и перед Джиной распахивается мир со всеми красками бытия. Девушка стремится открыть для себя то, чего раньше была лишена и что теперь кажется таким доступным. В том числе и отношения с мужчинами. Пробудившаяся сексуальность не радует ее мужа Джеймса, готового на что угодно, только бы она по-прежнему целиком и полностью зависела от него, видела бы лишь его.

В ролях: Блейк Лайвли, Джейсон Кларк, Ивонн Страховски и другие.

«Смотреть фестивальную драму Марка Форстера, режиссёра таких фильмов, как «Бал монстров», «Волшебная страна», «Останься», «Квант милосердия» и «Война миров Z», не то чтобы нужно, но можно. Последить за душевными метаниями, духовными перерождениями и эротическими контекстами, полюбоваться операторской работой, помедитировать на Блейк Лайвли», – пишут пользователи «Кинопоиска».

Трогательная музыкальная мелодрама «Жги!»

Жги!

Премьера драмы «Жги!» Кирилла Плетнёва состоялась на «Кинотавре», а актриса Инга Оболдина, сыгравшая главную роль, получила приз кинофестиваля. Фильм, по мнению зрителей, направлен на широкую аудиторию и способен затронуть многих.

У каждого человека есть право на жизнь, свободу и стремление к счастью. Надсмотрщице в женской колонии выпадает шанс изменить свою судьбу, приняв участие в главном песенном шоу страны. Однако сильного голоса для этого недостаточно. Через множество комичных ситуаций и череду драматических событий героине предстоит заново найти себя. А единственным человеком, способный ей в этом помочь, оказывается одна из заключенных, в прошлом – певица. Честная и пронзительная история о том, что жизнь полна возможностей, но у каждой из них есть своя цена.

В ролях: Инга Оболдина, Виктория Исакова, Анна Уколова, Владимир Ильин, Данил Стеклов, Ольга Бузова и другие.

«Это крепкая жанровая работа – размашистая, сентиментальная, несколько старомодная мелодрама: история двух женщин – тюремной надзирательницы Алевтины и заключенной Маши, – пишет «Российская газета». – …В большое кино такой сценарий – мыло для женской аудитории 45+ – может превратить только наличие вкуса и отсутствие халтуры на всех уровнях. И Плетнев не без ошибок, но справляется. Практически каждому артисту Плетнев устраивает мини-бенефис, но особенно неожиданно в «Жги!" выглядит Инга Оболдина. Обычно хрупкая и утонченная, здесь она создает монструозный образ суровой женщины в форме, которой ничто человеческое не чуждо. Для Оболдиной роль в «Жги!" уже стала самой успешной в карьере – за нее она получила приз «Кинотавра» (обойдя фавориток – Ирину Горбачеву и Дарью Жовнер)».

Призер Берлинского кинофестиваля «По ту сторону надежды»

По ту сторону надежды

Еще одно фестивальное кино покажут в Екатеринбурге только в «Салюте». Там идет драма Аки Каурисмяки, которой критики пророчили гран-при на Берлинском фестивале, но в итоге фильм получил Серебряного медведя за режиссуру.

Где-то на окраине «асфальтовых джунглей» Хельсинки судьба сводит честного малого Каледа, потерявшего родину и близких, и бывшего коммивояжера Викстрёма, вложившего весь свой капитал в покупку убыточной забегаловки. Меланхоличный Викстрём и команда его эксцентричных работников берутся опекать нового знакомого. Пока Калед занят поисками пропавшей сестры, его новые друзья ищут способы преобразить свой ресторанчик и сделать его популярным заведением.

В ролях: Вилле Виртанен, Доме Карукоски, Кати Оутинен, Томми Корпела и другие.

В рунете отзывов о фильме «По ту сторону надежды» почти нет. Но поклонникам режиссера стоит знать, что этой лентой Каурисмяки заканчивает свою карьеру, о чем он объявил на фестивале в Берлине.

Криминальная комедия «Четверо против банка»

Четверо против банка

Вольфган Петерсен выпустил криминальную комедию для мужчин. Актер, спортсмен и рекламный агент инвестируют все свои сбережения под хорошие проценты, но неожиданно их счета прогорают. Им остается только топить свое горе в ближайшем баре, где они встречают своего инвестиционного агента. Разгневанная троица пытается выместить зло на нем, но тот сам оказался жертвой начальства и лишился работы. Теперь у этой четверки есть выбор: смириться с ударом судьбы или спланировать и осуществить дерзкое ограбление банка, чтобы вернуть свои кровно заработанные.

В ролях: Антье Трауэ, Александра Мария Лара, Тиль Швайгер, Яна Палласке и другие

«В общем и целом, фильм можно посоветовать смотреть всем, кто хочет просто расслабиться и посмотреть легкую историю», – пишут на «Кинопоиске» зрители.

Норвежская сказка «Эспен в королевстве троллей»

Эспен в королевстве троллей

С детьми можно сходить на приключенческую сказку норвежца Миккель Бренне Сандемусе. Отважный Эспен отправляется в увлекательное и опасное приключение к пещере горного короля, чтобы спасти принцессу и все королевство.

В ролях: Вербьён Энгер, Элли Харбоа, Мэдс Сьёгард Петтерсен и другие.

Криминальный триллер с Эдрианом Броуди и Антонио Бандерасом «Цепной пес»

Цепной пес

Пол Солет собрал звездный мужской десант для съемок с виду рядового криминального триллера. Даже у самого верного дела возможны разные варианты завершения. Матерые преступники, пытаясь по наводке обчистить полицейский склад, оказываются в ловушке с разъяренным сторожевым псом по кличке ДеНиро. Счастливый финал кажется все более призрачным. Итак, на экранах: Эдриан Броуди, Рори Калкин, Антонио Бандерас, Джон Малкович и другие. Поклонники голливудских мачо могут идти в кино только ради кумиров на экране.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 07.12.17

На Екатеринбург надвигается сильный снегопад. / «Нам что, трассы перекрывать, объявлять голодовки?» – «мертвая вода» УГМК вынуждает уральцев готовить акции протеста. / И снова здравствуйте: заксобрание решило собраться перед Новым годом еще раз. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»