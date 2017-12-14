«Звездные войны», британская трагикомедия про королеву Викторию и сплошной Новый год – кинопремьеры недели (ВИДЕО)

Главной премьерой недели, безусловно, станет восьмой эпизод легендарной саги «Звездные войны: Последние джедаи». Большинство критиков и фанатов, которым уже довелось посмотреть фильм, остались довольны: Райан Джонсон хоть и сделал эпизод более авторским, но сохранил все главные элементы саги. Также в прокате – красивая британская трагикомедия про королеву Викторию и ее дружбу со слугой Абдулом. И, конечно, – много новогодних комедий.

«Звездные войны: Последние джедаи»

Звездные войны: Последние джедаи

Восьмой эпизод самой известной киносаги «Звездные войны» снимал Райан Джонсон, которого критики считают склонным к авторскому кино. Но, судя по первым рецензиям, Джонсон справился со своей задачей и создал яркую часть про джедаев.

Новая история о противостоянии света и тьмы, добра и зла начинается после гибели Хана Соло. В Галактике, где Первый Орден и Сопротивление яростно сражаются друг с другом в войне, героиня Рей пробудила в себе Силу. Но что произойдет, когда она встретится с единственным оставшимся в живых рыцарем-джедаем – Люком Скайуокером? Кайло Рен перешел на Темную сторону Силы и убил собственного отца, заняв высокую позицию в Первом Ордене. Но куда приведут его неуемные амбиции, подаренные по наследству грозным дедом Дартом Вейдером? Ситуация обострится еще больше, когда мать Кайло, лидер Сопротивления Лея, вместе с По, Финном и BB-8 приступит к новой миссии.

В ролях: Марк Хэмилл, Кэрри Фишер, Адам Драйвер, Дэйзи Ридли, Джон Бойега и другие.

Meduza считает, что восьмой эпизод получился чуть ли не лучшим из всей саги, но рецензию публиковать не будем – много спойлеров.

«Газета.ру» более критична, но все-таки рекомендует фильм к просмотру.

«Все вместе, пожалуй, не удовлетворит самых строгих фанатов франшизы. Джонсон все-таки слишком постмодернист, его фильм сделан, пожалуй, с излишним фанатским трепетом и вряд ли станет классикой. Но с другой стороны, все признания в любви, в общем, похожи друг на друга, но это нисколько не умаляет их ценности. А «Последние джедаи», несмотря ни на что, даже у взрослого человека способны вызвать сильное желание помахать наедине с собой шваброй, воображая ее лазерным мечом», – пишет «Газета.ру».

«Кинопоиск» собрал рецензии зарубежных критиков. И большинство из них – со знаком «плюс». Так, Манола Даргис из New York Times пишет: «Мистер Джонсон отлично справляется, несмотря на то, что унаследовал сложную черно-белую экосистему, поделенную на добро (Сопротивление) и зло (Первый орден)». Даргис замечает, что фильм Джонсона не выглядит как список ожидаемых элементов «Звездных войн», разве что во время некоторых битв. Но, по ее мнению, даже когда это происходит, Джонсон скорее отдает дань уважения Джорджу Лукасу, нежели пытается угодить корпоративным боссам.

Британский критик Питер Брэдшоу из The Guardian ставит фильму четыре звезды из пяти и начинает статью словами: «Старая надежда. Новый реализм. Старая тревога. Новое чувство, что Сила может передавать эротизм на расстоянии и стать средством для злого соблазнения. Захватывающий и исполинский восьмой фильм великой саги «Звездные войны» предлагает все это, плюс грандиозные противостояния, неистовую нерешительность и искушения, впечатляющие жертвы, масштабное задействование армий и очень небольшие разочарования».

Ну а международные рейтинги очередной части киносаги превышают 8 баллов, что вполне ожидаемо: кажется, что ни сними про «Звездные войны» – несмотря на волну критики, фанаты найдут и свои плюсы.

Историческая драма «Виктория и Абдул»

Виктория и Абдул

Британец Стивен Фрирз снял очень британское кино про очень британскую историю. Взойдя на престол в возрасте 18-ти лет, Виктория стала королевой Великобритании, Ирландии, а позже и императрицей Индии. Среди бесчисленных подданных короны был красавец Абдул Карим. Появившись, казалось бы, из ниоткуда, он превратился в очень влиятельного человека при дворе. Ему завидовали, против него плели интриги, а их отношения с королевой обсуждали не только в Англии, но и во всем мире.

В ролях: Джуди Денч, Али Фазал, Тим Пиготт-Смит, Эдди Иззард и другие.

«Британский режиссер Стивен Фрирз работает с хирургической точностью. Вот еще чуть-чуть – и летят к чертям стиль, корректность и здравый смысл, но режиссерский скальпель обязательно застынет за микрон до катастрофы. Получается фирменное «фрирзовское» кино, где почти неуловимый юмор пронизывает каждый жест и ракурс, но в нужный миг все становится серьезным, драматичным и глубоким. Редкий скептик в зале тут может сопротивляться», – пишет «Российская газета».

Пользователи «Кинопоиска» рекомендуют фильм любителям стильного кино и Британии.

«…Если вы не слишком требовательны к точному изложению исторических фактов, если визуальная красота для вас первична, чем слепая экранизация общеизвестных фактов из «Википедии», поспешите – «Виктория и Абдул» рискует вам сильно понравиться», – пишет пользователь «КиноБезГраниц» на «Кинопоиске».

«Большая часть внимания сосредоточена на трансформации Виктории от безрадостного, изолированного монарха к чему-либо-безумному, к женщине, которая снова влюбляется в жизнь. «Victoria and Abdul» – фильм, безусловно достойный просмотра, если вы хотите посмеяться, понаблюдать за прекрасной актерской игрой и безукоризненной картинкой. Но урока истории вы не получите», – соглашаются другие.

Семейное кино «Новогодний переполох»

Новогодний переполох

В прокат незадолго до Нового года начинают массово выходить новогодние комедии, драмы и семейные фильмы. Один из них – комедия для всей семьи Кирилла Папакуля.

Наверняка вы давно не играли в снежки… А в крокодила? Как ни странно, но именно этим вынуждены заниматься обитатели усадьбы Морозовых, потому что на кону отцовское наследство. И в этой нешуточной борьбе в ход идут любые средства. А средний сын Дима, неисправимый авантюрист, даже умудрился привезти с собой фиктивную семью. Только вот глава семейства, своенравный отставной генерал Георгий Иванович Морозов, даже не подозревает, что далеко не любовь к семейным традициям привела в дом всех членов семьи.

В ролях: Владимир Меньшов, Константин Крюков, Анастасия Макеева, Ян Цапник, Инга Оболдина и другие.

Французская комедия «Санта и компания»

Санта и компания

Французская комедия Алена Шаба с Одри Тоту в эпизодической роли тоже рассказывает про праздник. Прямо перед самым Рождеством 92 000 эльфов, ответственных за изготовление новогодних подарков для малышей, сражает неведомый недуг. Санте ничего не остается, как запрячь своих летающих оленей и поспешить на Землю за лекарством, чтобы вылечить милых помощников и спасти чудесный праздник. Одна проблема – никто не признает в н​ем самого главного в мире волшебника.

В ролях: Алан Шаба, Одри Тоту, Голшифте Фарахани, Пио Мармай, Бруно Санчес и другие.

Российская новогодняя комедия «Девушка с косой»

Девушка с косой

Это дебютное кино Ольги Поповой как режиссера, раньше она пробовала себя лишь как актриса и сценарист. Успеют ли жители дома N48 по улице Заморенова, судьба которых переплетается 31 декабря, сделать праздник идеальным и не сыграть в ящик? И за кем по красивой новогодней Москве идет одинокая Девушка с косой?

В ролях: Александра Урсуляк, Виктор Добронравов, Федор Добронравов, Ирина Чериченко, Марк Богатырев и другие.

В Екатеринбурге фильм идет не везде, а только в пяти кинотеатрах, расписание можно посмотреть в популярных онлайн-афишах.

Французская комедия про детей «Все пары делают это»

Все пары делают это

Максим Говаре выпустил французскую версию «усатого няня». «Я хочу завести детей, но у меня уже есть один ребенок – это мой парень», – подумала успешная красавица Мод и решила исправить ситуацию… выгнав бойфренда из дому! Но настоящие оболтусы так просто не сдаются, тем более если им негде жить. Отказавшись съезжать с квартиры, затейник Андриан начал мстить своей второй половине и ее новому любовнику. Он даже организовал детский сад на дому. Воспитание детей отпетым хулиганом с кучей вредных привычек должно было вдохновить Мод его простить. Но план Адриана обернулся уморительной катастрофой для обоих…

В ролях: Венсан Эльбаз, Лоранс Арне, Жан Франсуа Кэйри, Грегори Фетусси и другие.

Хоррор «Полуночный человек»

Полуночный человек

Трэвис Заривны снял ремейк одноименной ирландской картины 2013 года, чей режиссер и сценарист Роб Кеннеди выступил здесь в качестве автора сценария. В основе сюжета лежит реальный старинный языческий ритуал под названием «Полуночная игра». На чердаке своей бабушки Алекс и ее друзья находят игру, с помощью которой можно вызвать Полуночного человека. Это опасное существо умеет воплощать самые худшие кошмары тех, кто к нему обращается.

В ролях: Логан Креран, Роберт Инглунд, Грэйсон Сзакакс, Эмили Хейн и другие.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 14.12.17

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