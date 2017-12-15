Рождественские ярмарки, подарки своими руками и гонки по снегу – Weekend в Екатеринбурге (ФОТО)

Екатеринбург с каждой неделей все больше погружается в предновогоднюю суету. В предстоящие выходные в городе одновременно пройдет множество ярмарок, мастер-классов и фестивалей, где можно полностью подготовиться к праздникам: купить подарки, придумать образ и макияж, сделать что-то своими руками. Также в обзоре «10 событий WEEKEND'а в Екатеринбурге» – концерт барабанов, рождественский джаз, автогонки и творческий вечер с известной актрисой.

Мастер-класс по работе с актером в кино

В пятницу в 19:00 в Доме кино всем желающим расскажут – как работать с актером. Режиссер, драматург, артист «Коляда-театра», руководитель мастерской «КиноLook» Ринат Ташимов и кинорежиссер, руководитель мастерской «КиноLook», выпускница ВГИКа Алена Тремазова предлагают поговорить на две темы: главные инструменты режиссера в работе с актером; в чем состоят основные задачи в разработке характера персонажа.

Место проведения: Дом кино, малый зал (ул. Луначарского, 137)

Вход: свободный.

Танцевально-поэтический спектакль «​Инструкция на будущее»​

15 декабря в 19:00 на театральной платформе «Ельцин-центра» MINOGA DC при участии Руслана Комадея представит танцевально-поэтический спектакль «​Инструкция на будущее»​. На создание спектакля хореографа вдохновила выставка индустриальной фотографии Александра Родченко. В «Инструкции» включается сразу несколько выразительных средств: танцевальных, театральных, поэтических. Хореограф, как и художник, играет с ракурсом, взглядом зрителей на реальность. Создавая объемную многослойную картинку, где параллельно работают несколько планов и каждый имеет своё символическое значение, хореограф добивается высокой степени включения зрителей в театральное пространство. Несмотря на концептуальную базу и пластический язык, в спектакле разворачивается читаемая драматическая линия.

После спектакля состоится творческая встреча с хореографом, исполнителями, продюсером.

Место проведения: Ельцин-центр (ул. Бориса Ельцина, 3)

Вход: 350 рублей.

Два рождественско-джазовых концерта за один вечер

В клубе EverJazz в эту пятницу пройдут два рождественских концерта, один за другим. В 19:00 выступит оркестр B-A-C-H, который представит праздничную программу музыкальных десертов и изысканных миниатюр. Прозвучит музыка П. Чайковского, И. Штрауса, Л. Андерсона.

А в 22:00 начнется концерт Christmas lounge: новогодние популярные хиты в современном электронном звучании. В честь Рождества два профессиональных музыканта – саксофонист Денис Давыдов и пианист Денис Галушко – приготовили специальную программу. Прозвучат самые популярные новогодние и рождественские песни в оригинальных аранжировках электронных инструментов. А еще в концерте споет великолепная джазовая певица Светлана Ячменева.

Место проведения: клуб EverJazz (ул. Тургенева, 22)

Вход: 300-600 рублей – на каждый концерт.

Концерт барабанов «Ритмы планеты»

В Уральском центре народного искусства 15 декабря в 19:00 можно будет услышать одновременно звучание десятков барабанов – коллектива «Чувство ритма». Маримба, джамбе, ксилофон, вибрафон, строевые стальные барабаны – разнообразие музыкальных культур будет представлено на концерте русского оркестра. Традиционного формата не будет, музыканты будут играть на световых барабанах со светящимися палочками, исполнят «Полёт шмеля» на одном ксилофоне вдвоем.

«Чувство ритма» – это профессиональная группа барабанщиков Екатеринбурга, создана в сентябре 2002 года. Музыканты – победители фестивалей, музыкальных проектов федеральных каналов.

Место проведения: Уральский центр народного искусства (пр. Космонавтов, 23)

Вход: от 350 рублей.

Модников подготовят к Новому году на Fashion Fest

16 декабря с 12 до 18 часов в ТЦ «Успенский» пройдет Fashion Fest, в рамках которого стилисты и визажисты прочитают лекции по стилю и имиджу. На фестивале расскажут какие, прическу и макияж стоит сделать на новогоднюю ночь, какой подобрать наряд. Что считается стильным подарком к Новому году, а что – не очень. Можно будет подобрать декор праздничного стола и узнать, где будут самые выгодные распродажи. Также будет работать новогодняя мастерская, где визажисты научат fashion-иллюстрации и макияжу с помощью пигментов.

Место проведения: ТЦ «Успенский» (ул. Вайнера, 10)

Вход: свободный.

Подарки своими руками научат делать на Фестивале мастер-классов

16 декабря с 10 до 20 часов в «Доме Метенкова» будет проходить Фестиваль мастер-классов: в восьми тематических зонах за день пройдет 30 мероприятий. Организаторы обещают, что на площадке дома-музея гостей ждут настоящие мастера своего дела , которые передадут свои умения готовить вкусно и полезно, играть на диджериду и гуслях, делать украшения из полимерной глины, разрисовывать пряники, делать свечи из воска.

Вот лишь небольшой перечень мастер-классов: плетение мандал, ткацкое дело, свечи из воска, роспись пряников, создание флорариума, создание брошей из глины, создание ловца снов, бальзам для губ своими руками, аэрография, вязание на спицах и так далее.

Также будут обучать игре на инструментах: глюкофоне и ханг-драме, на варгане и русских народных инструментах.

Место проведения: «Дом Метенкова» (ул. Карла Либкнехта, 36)

Вход: 500 рублей (студентам и пенсионерам – дешевле)

Зимний спринт «Снежный вихрь»

16 декабря с 9:00 на трассе АСК Арамиль открывается зимний сезон по автогонкам. Пройдет первый этап соревнований по ралли-спринту в классах: стандарт, тюнинг, классика, свободный, спорт. До 12 часов – ознакомительные заезды. С 12:10 – основные заезды. В 19:30 – награждение победителей.

Для гостей будут организованы хорошие смотровые места с обзором, полевая кухня и мобильная кофейня.

Место проведения: г. Арамиль, ул. Пролетарская, 82б/1

Вход зрителям: свободный.

Новогодний Green Market с лотереей и подарками

В Музее истории Екатеринбурга в воскресенье с 12 до 19 часов будет проходить праздничная ярмарка. Помимо традиционных лавочек местных производителей одежды, украшений и сладостей, на предновогоднем маркете будут также мастер-классы – по изготовлению и оформлению новогодних подарков. Также пройдут лотерея и розыгрыш подарков для всех пришедших. По цене входного билета, каждый из которых станет лотерейным, гости музея научатся расписывать ржаные медовые пряники, декорировать елочные шары в смешанной технике декупаж, готовить классический десерт «Три шоколада» с использованием азота.

Место проведения: Музей истории Екатеринбурга (ул. Карла Либкнехта, 26)

Вход: 100 рублей (пенсионеры и дети – бесплатно).

Спектакль Фоменко и Ярмольника «И снова с наступающим»

17 декабря в 19:00 во Дворце молодежи покажут спектакль, где главные роли исполнят Николай Фоменко и Леонид Ярмольник. По сюжету знаменитый телеведущий, успешный продюсер Кирилл Цандер за пару часов до Нового года возвращается домой и узнает, что от него ушла жена, забрав с собой дочь. Он вытаскивает праздничный стол на лестничную площадку и собирается встречать Новый год в одиночестве, в обществе разве что двух лифтов с раздвижными дверями. Но тут дверь одного из лифтов открывается и появляется Дед Мороз. Следующей неожиданностью становится то, что Дед Мороз оказывается однокурсником Цандера. Только у него, Михаила Громова, биография сложилась далеко не так благополучно.

Две непохожих судьбы, два полярных характера. Русский и еврей, бедный и богатый, несчастный и счастливый – все это уже не очень важно. Они – актеры. Один успешный, веселый, а другой неудачливый, мрачный, они лицедействуют со всей своей актерской страстью и фантазией. А лифт привозит все новых и новых «пассажиров», которые тоже становятся участниками новогодней истории. И праздничная ночь, как ей и положено, как и бывает всегда в России, объединяет, лечит, дает надежду.

Место проведения: Дворец молодежи (пр. Ленина, 1)

Вход: от 1200 рублей.

Творческий вечер Светланы Немоляевой

17 декабря в 18:00 в Киноклубе Ельцин-центра состоится творческий вечер Светланы Немоляевой. Представлять эту актрису кино и театра вряд ли кому-либо нужно. Светлана Владимировна родилась в Москве в семье кинорежиссера Владимира Немоляева. В детские годы уже снялась в нескольких фильмах. После училища стала актрисой Московского академического театра имени Вл. Маяковского. Более 90 ролей в кино и на ТВ. Наибольшее признание пришло после фильма Эльдара Рязанова «Служебный роман» (1977, Ольга Рыжова). Снялась также в фильмах этого режиссера – «Гараж» (1979, жена Гуськова), «О бедном гусаре замолвите слово…» (тв, 1980, мадам Зизи), «Небеса обетованные» (1991, Аглая Свидерская)

Место проведения: Ельцин-центр (ул. Бориса Ельцина, 3)

Вход: 600 рублей, 300 рублей – льготный (студентам, пенсионерам, инвалидам).

(Фото – сайт Ельцин-центра)

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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