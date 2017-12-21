Сиквел «Джуманджи», новые «Елки» и кино про интернет-знакомства – премьеры недели (ВИДЕО)

На этой неделе в кинотеатрах не так много новых фильмов. Главной премьерой должны стать приключения «Джуманджи: Зов джунглей» – это не ремейк классической истории, а сиквел, снятый в память о Робине Уильямсе. Но критики считают, что сиквел неудачный. Также в прокате очередная часть новогодней комедии «Елки» с Ургантом и Светлаковым. А для любителей интернет-знакомств – мелодрама про отношения и секс «Новизна». Для детей – мультфильм про доброго быка.

Сиквел «Джуманджи: Зов джунглей»

Джуманджи: Зов джунглей

Джейк Кэздан снял фильм, который является сиквелом в память о сыгравшем в нем Робине Уильямсе. По сюжету четверо подростков оказываются внутри игры «Джуманджи». Их ждет схватка с носорогами, черными мамбами, а на каждом шагу будет подстерегать бесконечная череда ловушек и головоломок. Чтобы пройти игру и остаться в живых, им придется перевоплотиться в персонажей игры: робкий и застенчивый Спенсер превращается в отважного и сильного исследователя, здоровяк Фридж – в коротышку, модница и красавица Беттани – в профессора, а неуклюжая и нескладная Марта становится бесстрашной и ловкой амазонкой. Друзьям придется привыкнуть к совершенно новым и таким непривычным для себя ролям и найти дорогу домой.

В ролях: Дуэйн Джонсон, Кевин Харт, Джек Блэк, Карен Гиллан, Риз Дэрби и другие.

По мнению критиков, продолжение классического фильма получилось не очень удачным.

«…Для человека, который видел и помнит оригинальный фильм, «Зов джунглей» смотрится кладбищем упущенных возможностей. Для всех остальных – просто очень неряшливым фильмом, в котором что-то иногда взрывается. Если же вам зимой страсть как хочется на два часа перенестись в тропики, то пересмотрите лучше первый фильм. В конце концов, Робин Уильямс и вылезающая из холодильника обезьяна – из тех кинематографических ценностей, которые пройдут любую проверку временем», – пишет «Газета.ру».

«Елки новые»

Елки новые

В преддверии Нового года в прокат выходит очередная (похоже, даже создатели уже не считают какая по счету – отсюда и название «новые») часть фильма «Елки». Главным режиссером вновь выступил Тимур Бекмамбетов, а также – Жора Крыжовников, Александр Карпиловский, Алексей Нужный и другие. В ролях – все те же Иван Ургант, Сергей Светлаков, Дмитрий Нагиев и другие.

В фильме, как и в предыдущих, – несколько новелл. Дружба Жени и Бори едва не сгорит в огне семейного скандала; глубоко беременная Снегурочка отправится в Одиссею по нижегородским семьям; отчаянная Галя из Новосибирска пойдет на все, чтобы провести ночь с любимым врачом; экстремальный поход в лес за елкой станет проверкой на прочность для юного хипстера из Тюмени и его потенциального отчима. Новые и хорошо знакомые герои «Ёлок» влюбляются, ссорятся и мирятся, совершают геройские поступки и попадают впросак, лишь бы найти на Новый год настоящую родственную душу, как один смелый мальчик из Хабаровска, сбежавший в поисках новой мамы в Москву. И помочь им может только чудо.

Мультфильм для всей семьи «Фердинанд»

Фердинанд

Для похода в кино с детьми подойдет мультфильм «Фердинанд». Фердинанд – самый добродушный бык во всей Испании. Несмотря на внушительные размеры и недюжинную силу, он с детства предпочитал сидеть на лужайке и любоваться цветами вместо того, чтобы бодаться с другими быками. По нелепой случайности Фердинанд был выбран среди других соплеменников для участия в бое быков в Мадриде. Фердинанду предстоит отстоять свои миролюбивые убеждения и напомнить нам о том, что даже перед лицом трудностей главное – остаться собой. Ведь только так и можно изменить мир вокруг.

Мелодрама про любовь и секс в век интернета «Новизна»

Новизна

А вот на фильм «Новизна» Дрейка Доримуса детям точно вход запрещен: в нем присутствуют откровенные сцены, да и сама тема завязана вокруг секса. Пара свободных минут, доступ в интернет и идеальное приложение для знакомств – все, что нужно для быстрого поиска партнера на пару часов. 21 век. Своеобразная рулетка для любителей свиданий и дружеского секса без обязательств. Усилий никаких не требуется, вам остается только перемещаться по экрану смартфона легким скольжением пальцев, привередливо сжав губы. Дефицита вариантов нет. Одиночество в сети или зависимость? Случайная ночная встреча Габи и Мартина на пару часов, казалось бы, не должна была ничего изменить. Но что-то пошло не так. И быстрое знакомство переросло в серьезные отношения, к которым, как оказалось, не были готовы ни он, ни она.

В ролях: Николас Холт, Лайа Коста, Дэнни Хьюстон, Кортни Итон, Мэттью Грей Гублер и другие.

«Фильм о семейных отношениях, которые завязались в результате знакомства героев через мобильное приложении для секса,– энциклопедия чувственной жизни поколения «тиндера», – пишет «Коммерсант». – …Будучи выпущенной у нас на Рождество, эта картина – редкий случай действительно полезного подарка для всех, кому небезразлично, что станет с их любовью».

«…Уверен, что молодые зрители поймут героев, но взрослые будут осуждать и обвинять в ребячестве и юношеской глупости. Безусловно, герои молоды и несовершенны. Они учатся жить, познавая ее и принимая на себя все последствия своих же поступков. В этом и заключается смысл фильма, рассказывающий о первых шагах молодых людей, считающие себя вполне взрослыми», – пишет один из пользователей «Кинопоиска».

Документальный музыкальный фильм «Ханс Циммер: Live on Tour»

Ханс Циммер: Live on Tour

В трех кинотеатрах (в ТЦ Академический, «Космос», «Континент Синема») покажут фильм про известного кинокомпозитора Ханса Циммера и его первоклассных музыкантов. Они исполнили перед многотысячной публикой знаменитую музыку из голливудских блокбастеров. Это уникальный шанс увидеть художника во всем великолепии его музыкального дара и насладиться прекрасными мелодиями в кругу семьи и друзей.

Циммер написал саундтреки, которые стали легендами: к фильмам «Пираты Карибского моря», «Мадагаскар», «Король Артур», «Бэтмен» и десяткам других.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 21.12.17

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