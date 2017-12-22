Слушаем рождественскую классику и закупаемся модными подарками – маркеты и концерты WEEKEND'а (ФОТО)

В эти последние предновогодние выходные Екатеринбург погрузится в праздничную суету на 100%. И даже отдых будет связан с покупкой последних подарков и прослушиванием новогодней музыки. В этом обзоре «10 событий Weekend'а в Екатеринбурге» – самые модные фестивали и базары, самые лучшие концерты и всё для создания настроения.

Виниловая вечеринка и лучшие рок-альбомы года

22 декабря в 18:00 «Битлз-клуб» проведет в библиотеке им. Белинского заключительную предновогоднюю (рождественскую) виниловую вечеринку. По традиции таких вечеров будет много музыки, общения, поздравлений с Новым годом и сюрпризов.

Также автор и ведущий радио RockArsenal, главный редактор журнала Уральского Битлз-клуба «Эплоко» Алексей Коршун подведет итоги года и назовет лучшие рок-альбомы-2017.

Место проведения: библиотека им. Белинского (ул. Белинского, 15)

Вход: свободный.

День короткометражных мультфильмов в Доме кино

22 декабря в 17:00 в Доме кино начнется День короткометражного кино. На этот раз ожидается анимация. Общая длительность всех мультфильмов – чуть больше часа. За это время покажут новинки 2016 и 2017 годов: «Бельчонок и санки», «Бабушка с крокодилом», «Выходной», «Два трамвая», «Девочка, дракон и папа», «Урок плавания», «Гамлет», «Откуда берутся снежинки?» и другие. Большинство фильмов созданы на легендарной студии «Союзмультфильм». Есть среди них и новогодние мультики. Прийти на просмотр можно и с детьми, и без. Подробно про все мультфильмы – здесь.

Место проведения: Дом кино (ул. Луначарского, 137)

Вход: свободный.

Классическая венская оперетта на традиционных Рождественских концертах

22, 23 и 24 декабря в Театре оперы и балета пройдут традиционные Рождественские концерты. На этот раз все они посвящаются классической венской оперетте. В основе действия – перипетии «Летучей мыши» Иоганна Штрауса-младшего, и апогеем спектакля станет Бал у князя Орловского. В Рождественском концерте примут участие солисты балетной и оперной труппы, симфонический оркестр, хор и детский хор.

Компанию королю вальсов составит король оперетты – Имре Кальман: в программу вошли лучшие номера из «Принцессы цирка», «Мистера Икс» и «Марицы». Кроме того, на предстоящем балу дебютирует петербургский хореограф Антон Пимонов, в нынешнем сезоне присоединившийся в Екатеринбургскому балету: специально для концерта он готовит новую постановку на музыку Антонина Дворжака.

Место проведения: Театр оперы и балета (пр. Ленина, 46а)

Вход: 300-3000 рублей.

Окунемся в очереди 90-х и вспомним про дефицит на выставке «Отоваренная мечта»

В Ельцин-центре на этой неделе открылась выставка, которая будет интересна всем, кто помнит слово «отоварка». Экспозиция сделана совместно с Мультимедиа арт музеем (Москва). Предновогодняя суета заставляет нас подумать о подарках друзьям, близким и себе любимым. Женская мечта о парфюмерии, мужская о машинах, общая о новой квартире; пылесосы, продукты – это то, о чем мы прежде всего думаем перед праздником. «Отоваренная мечта» – экскурс и исследование взаимоотношений дефицита и рекламы в нашей стране с начала 1920-х до середины 1990-х годов.

На выставке представлены фотографии, отражающие то, как менялось время в СССР. Для того, чтобы добыть предмет мечты, было недостаточно работать и зарабатывать деньги. Для достижения «мечты» приходилось менять галоши на ткани, ткани на пылесос. Дальше все это менялось на дефицитные книги, потом на билеты в театр, дефицитный холодильник или дефицитную машину. На установленных в зале мониторах можно увидеть отрывки из классики советского кино, где тема «Отоваренной мечты» всплывала регулярно.

Место проведения: арт-галерея Ельцин-центра (ул. Бориса Ельцина, 3)

Вход: 100 рублей.

Дизайнерские вещи на Sandarina Festival

По-настоящему отовариться можно будет на многочисленных ярмарках и маркетах, которые пройдут в эти выходные. Самым крупным станет Sandarina Festival – он будет идти 23, 24 декабря с 12:00 до 21:00 в универмаге Bolshoy. Заявлено около 200 участников, среди которых – дизайнеры одежды, изготовители украшений, производители сладостей и косметики. На маркете можно будет купить подарки на Новый год себе и близким.

Также будут работать тематические зоны по интересам: для детей – большая детская, для мужчин – бар с барбершопом и плейстейшн, для девушек – все остальное.

Место проведения: универмаг «Большой» (ул. Малышева, 71)

Вход: 150 рублей.

Изделия ручной работы и котики на фестивале «Теплота»

Фестиваль другого формата пройдет 23 декабря с 11 до 19 часов в «Доме Метенкова». «Теплота» – это площадка, где продаются небольшие сувениры и подарки ручной работы. Средства от продажи некоторых товаров идут на помощь различным благотворительным организациям и фондам помощи животных.

На «Теплоте» в этом году будут продаваться вязаные и сшитые игрушки, шапки и варежки, рукодельные свечи, сладости. Пройдет интеллектуальная битва для фанатов супервселенных, городской буккроссинг с новогодними пожеланиями. Будет кофе-зона с угощениями.

А также традиционными гостями «Теплоты» станут бездомные котики из проекта @meow_gallery и, возможно, кто-то из них найдет свой дом.

Место проведения: музей «Дом Метенкова» (ул. К. Либкнехта, 36)

Вход: свободный.

«Блошмаркет» – можно продать и купить

Еще одна ярмарка пройдет в галерее «ПоЛе» 24 декабря с 13 до 19 часов. Там можно недорого продать лишнее свое и купить интересное чужое, «блошмаркеты» – прекрасный способ набрать небольших подарочков на все случаи жизни.

«Событие это – в лучших традициях «блошек»: смешение всех и вся, торговое место – чемодан или картонка на полу, формат участия – вольный, пришёл когда удобно, ушёл когда захотел. Хочешь – продавай, хочешь – дари приятному человеку, хочешь – меняйся. Общение – важная составляющая полевого «блошмаркета», – говорят организаторы.

Для «продавцов» желательна предварительная запись, она нужна, чтобы «ПоЛе» смогло комфортно разместить всех пришедших. Регистрация возможна любым удобным способом, по тел.: +7 (343) 350-11-49.

Место проведения: галерея «ПоЛе» (пр. Ленина, 50ж)

Вход: свободный.

Новогоднее танго любви – за столиками

С этой недели в филармонии начинается серия праздничных концертов формата «за столиком». Название этого года – «Новогоднее танго любви». Первые концерты пройдут 23 и 24 декабря в 18:00.

Прозвучат известные хиты: Тирсен «Амели», Иванов «Фиеста», Лауренц «Милонга моей любви», Пьяццолла «Oblivion», «Libertango», Вильольдо «Танго «El Choclo», Жобим – самба «Большая любовь», Фаррес «Quizas, quizas, quizas» и другие.

Исполнители: Гайнуллин Айдар (баян), Ансамбль «Эйфория», Горбунова Ирина (вокал), США.

Место проведения: Филармония (ул. Карла Либкнехта, 38а)

Вход: от 2250 рублей.

Концерт «Два взгляда на Рождество»

Еще один вариант рождественского концерта представит оркестр В-А-С-Н и хор «Созвездие». В Музее истории Екатеринбурга прозвучат рождественские гимны, а также музыка Моцарта, Вивальди, Штрауса, Лероя Андерсона. Приятными подарками вечера для всех гостей станут рождественские шаржи. А фото с аристократичными борзыми собаками на память о праздничном концерте и на удачу в наступающем году собаки будет как нельзя актуально. Также всех угостят шампанским.

Место проведения: Музей истории Екатеринбурга (ул. Карла Либкнехта, 26)

Вход: 1250 рублей.

Молодежный бард-рок-марафон «Импортозамещение»

23 декабря в 16 часов в концерт-холле «Свобода» пройдет необычное мероприятие. Как сообщают организаторы, это будет масштабный концерт лауреатов Х областного конкурса молодых групп «В стиле Бард-рок». Бессменный председатель жюри – бас-гитарист группы «ЧАЙФ» Вячеслав Двинин. Ежегодные встречи помогают юным бардам и рокерам заметно повысить уровень исполнения и авторства, послужили «мягким стартом» для многих талантливых музыкантов и их преподавателей.

Место проведения: концерт-холл «Свобода» (пер. Центральный рынок, 6)

Вход: 150 рублей.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 22.12.17

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