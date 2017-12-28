Новый мультик про трех богатырей, фильм от создателей «1+1» и семейное кино про динозавра (ВИДЕО)

В последнюю неделю перед Новым годом кинопрокатчики решили не перегружать внимание зрителей. Сегодня выходит всего четыре фильма, и два из них – в ограниченный прокат. Еще два выйдут 1 января. Итак, новая история про трех богатырей, новогодняя суета от создателей «1+1», спортивная драма и другое кино – в обзоре.

Спортивная драма «Движение вверх»

Движение вверх

Антон Мегердичев, известный как режиссер «Елок-3», «Боя с тенью 2» и других картин, снял драму про спортивное восхождение и проигрыш. Есть победы, которые меняют ход истории. Победы духа, победы страны, победы всего мира. Таким триумфом стали легендарные «три секунды» – выигрыш сборной СССР по баскетболу на роковой мюнхенской Олимпиаде 1972 года. Впервые за 36 лет была повержена «непобедимая» команда США. Никто даже помыслить не мог о том, что это возможно – обыграть великолепных непогрешимых американцев на Олимпийских играх! Никто, кроме советских баскетболистов (русских и грузин, украинцев и казахов, белорусов и литовцев). Когда проигрыш означал поражение страны, когда нужно было выходить и бороться в раскаленной обстановке из-за произошедшего теракта, великий тренер сборной СССР был готов на все, лишь бы помочь своим подопечным разбить американский миф о непотопляемой команде мечты. Ведь он знал, что создал самую сильную сборную на планете, и вначале заставил поверить в это своих игроков, а затем весь мир.

В ролях: Владимир Машков, Андрей Смоляков, Иван Колесников, Кирилл Зайцев, Марат Башаров и другие.

«Три богатыря и принцесса Египта»

Три богатыря и принцесса Египта

Развлечься всей семьей можно на очередной мультфильме про трех богатырей. В новогоднюю ночь, в то время, как Князь готовится произнести торжественную речь, а Юлий распаковывает подарки и следит за приготовлением праздничного стола, богатыри едут в гости к Алеше и встречают там странного товарища по имени Дурило. Оказывается, это тринадцатый месяц, который никому особенно не нужен, и который пытается осуществить свое заветное желание – стать самым главным месяцем в году. Только и надо ему, что притвориться Дедом Морозом, показать доверчивому Алеше пару фокусов, подружиться с богатырями и оказаться в Египте – стране фараонов и древних пирамид. А дальше – пирамиды, заклинание, Древний огонь – и дело в шляпе! Но не так-то просто осуществить свое коварное желание, когда на пути у тебя встают не только богатыри, но и их жены, Князь и Юлий, Змей Горыныч и Дед Мороз и даже – сама принцесса Нефертити.

Семейные приключения «Мой любимый динозавр»

Мой любимый динозавр

В трех кинотеатрах Екатеринбурга («Салют», «Киноплекс Карнавал», «Знамя») покажут семейный фильм Мэтта Драммонда про динозавра. В результате неудачного военного биологического эксперимента рождается удивительное создание. Это существо находит подросток и прячет у себя дома. Новый друг начинает стремительно расти и распространять хаос по всему городу. Это, конечно, сразу же вызывает недовольство людей в форме. Но они еще не знают, что на защиту животного выйдет команда местных подростков.

В ролях: Джордан Дюльо, Аннабель Волф, Скотт Ирвин, Бет Чемпион и другие.

Драма «Молодая женщина»

Молодая женщина

А в «Салюте» и кинотеатре «Премьер зал Знамя» в ограниченный прокат сегодня выходит фильм, получивший награду за режиссерский дебют на Каннском фестивале. Собственно, режиссером выступила француженка Леонор Серай. После долгих лет отсутствия Паула возвращается в Париж. Не имея ни гроша в кармане, с разбитым сердцем и любимой кошкой она пытается начать жизнь сначала.

В ролях: Летиция Дош, Сулейман Сейе Ндиайе, Грегуар Монсенжон и другие.

Еще два фильма выйдут 1 января.

Комедия «Праздничный переполох»

Праздничный переполох

Фильм сняли режиссеры культовой комедии «1+1» Оливье Накаш и Эрик Толедано. Макс, организатор мероприятий, должен провести свадьбу в замке XVII века. Под его контролем всё: банкет, фотограф, повара и официанты. Казалось бы, что может пойти не так? Но, как известно, если что-то может случиться – оно обязательно случается.

В ролях: Жан-Пьер Бакри, Жан-Поль Рув, Жиль Леллуш, Венсан Макен и другие.

Мультфильм «Чудо-Юдо»

Чудо-Юдо

Для детей от 6 лет выходит российский мультфильм. Необыкновенная сказочная история о том, как Царевич Иван отправляется сразиться с драконом Чудо-Юдо. А злодей оказывается вовсе не грозным трехглавым чудищем, а маленьким дракончиком вдвое меньше Ивана с одной единственной головой. Вместо того чтобы повергнуть его, Царевич спасает Чудо-Юдо и берет себе в помощники для спасения пропавшей Царевны Варвары. На пути их ждут самые неожиданные приключения и испытания, но Иван и не догадывается, что Чудо-Юдо совсем не тот, за кого себя выдает.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 28.12.17

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