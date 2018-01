Из-за новогоднего стола – на концерты, велопробеги и в театр: праздничный WEEKEND (ФОТО, ВИДЕО)

Чтобы было, что вспомнить кроме оливье и шампанского, «Новый День» подготовил обзор самых интересных мероприятий новогодней недели каникул. Среди них – концерты «Курары», рок-музыка на виолончелях, велопробег для сжигания съеденного, классическая музыка и елочные фестивали. Вашему вниманию – новогодний обзор «Weekend в Екатеринбурге».

Традиционной постпраздничной «Курары» стало в два раза больше

В прошлом году клуб «Дом печати» не смог вместить всех, кто 1 января пришел на традиционный похмельный концерт «Курары». Очередь тянулась часами, гардероб был набит битком, а танцпол чуть не лопнул. Поэтому в этом году музыканты решили дать похмельный концерт в двух частях, а точнее два концерта – 1 и 2 января. Так что, кто не смог побывать вчера – имеет шанс сегодня.

В этот раз группа готовит много разных «фишек» и сюрпризов, благодаря которым программы на оба концерта будут немного отличаться. Вас ждет очень теплый, душевный и незабываемый вечер.

Место проведения: «Дом печати» (пр. Ленина, 49)

Вход: от 800 рублей.

(Фото – афиша из встречи «ВКонтакте»)

Велопробег «Jingle Вел»

2 января в 16:00 у всех будет отличная возможность сжечь все лишние килограммы, наеденные за новогодним столом. Пройдет первый в этом году организованный велопробег «Jingle Вел». Конечно, пробег будет приурочен к Новому году и лучше, если вы приедете в костюме или украсите велосипед. Мишура, блестки – все это только приветствуется. Обладатели лучших костюмов получат подарки.

Место старта: ресторан Burger King (ул. Малышева, 44)

Вход: участие бесплатное.

(Фото – афиша «Вело_город»)

В центре Екатеринбурга попробуют воссоздать атмосферу европейского Рождества

Со 2 по 8 января на в Центре развития дизайна будет проходить фестиваль для всей семьи в лучших европейских традициях. В помещении на трех этажах попробуют воссоздать атмосферу уютных улочек Старого Света с рождественскими угощениями – глинтвейном и имбирными пряниками. Гостей ждут: мастер-классы по созданию игрушек, росписи имбирных пряников, робототехники и красоте; виртуальные игры и квесты, розыгрыши призов и подарков. Известные люди города прочитают свои любимые сказки в зале у камина.

В духе площадных балаганных представлений на центральной сцене первого этажа нон-стопом пройдут выступления детских и музыкальных коллективов, баттлы Деда Мороза и Санта Клауса, трижды в день артисты сыграют мюзикл «Секрет хрустального шара».

Место проведения: Центр развития дизайна (ул. Горького, 4а)

Вход: взрослым – 1000 рублей, детям (ростом до 150 см) – бесплатно.

Экскурсии и квесты в Ельцин-центре

В Ельцин-центре все новогодние каникулы будут ежедневно проводить новогодние елки и утренники, показывать сказки для детей, а также мастер-классы по кулинарии. Но будут и «умные» развлечения для подростков и взрослых.

Так, со 2 по 7 января ежедневно сотрудники будут проводить экскурсию-реконструкцию «Сохранить нельзя забыть». В ходе путешествия участники миссии примерят на себя образ молодежи 80 – 90 годов, узнают, как одевались, какой макияж предпочитали, что слушали, смотрели и читали, как проводили свободное время (стоимость 200 рублей).

Также ежедневно со 2 по 7 января будут проходить квесты «Миссия выполнима». Если вы мечтали стать супергероем, перевоплотиться в представителя внеземной цивилизации, или просто побыть один день английской королевой, то ваши мечты воплотятся. «Миссия выполнима» – это ролевой квест. Задача участников – блестяще сыграть свою роль и спасти мир от глобальной катастрофы. Выполняя эту ответственную миссию, вы окунетесь в такой далекий и близкий XX век, познакомитесь с уникальными экспонатами и документами музея, узнаете много нового и – вспомните почти забытое (500 рублей – с человека).

А 3 января в 18:00 в экспозиции «День первый» (троллейбус) соберется клуб «Мои 90-е». Гостей ожидает спецпрограмма «Жизнь на экране». Каким было развлекательное телевидение девяностых? Яркие краски, рекламные слоганы, манящие образы западных сериалов и новых российских мыльных опер, нарушение привычных эстетических и моральных норм – это эпоха телевидения девяностых годов. Прийти, вспомнить и рассказать истории о том, каким вам запомнилось телевидение той поры, меняло ли оно вашу жизнь, и если да, то как – может каждый.

Время истории – 5 минут. Лучшего рассказчика ждет приз. Вход: по регистрации.

Место проведения: Ельцин-центр (ул. Бориса Ельцина, 3)

Каждый день – новый джаз-концерт

2 января открывает свои двери клуб EverJazz и каждый день до 9 января будет проводиться один-два концерта, так что любители джаза точно не заскучают. Так, 2 января сначала будет программа «Новогодние и рождественские песни» от квартета C. Проня и Анастасии Гаевой. 3 января – «Джаз, проверенный временем», а ближе к ночи – Blues Doctors. 4 января – вокал Марии Виненковой и музыка квинтета Платона Газелериди, а затем прозвучит традиционный джаз Нового Орлеана. Полную программу можно посмотреть на сайте клуба.

Место проведения: EverJazz (ул. Тургенева, 22)

Вход: от 300 рублей.

Каждый день – классика и хиты из кинофильмов

Также со 2 января Свердловская филармония возобновляет серию концертов за столиками. Программа будет разнообразной. 2 и 3 января выступят Artnovi Band, которые исполнят музыку из кинофильмов: прозвучат композиции и попурри из кинофильмов «Бриллиантовая рука, «Служебный роман», «Кавказская пленница», «Великий Гэтсби», «Амели», «Полночь в Париже». Во втором отделении покажут фильм Чаплина на большом экране под живое сопровождение музыкальной группы.

4 и 5 января выступит вокалистка Ольга Годунова с популярными песнями из репертуара Эдит Пиаф, Джо Дассена, Жака Бреля, Шарля Азнавура, Арно Бабаджаняна, Евгения Птичкина и других.

6, 7 и 8 января – время тенора Евгения Южина, который будет выступать с большим оркестром. Прозвучат хиты из кинолент.

Место проведения: Свердловская киностудия (ул. Карла Либкнехта, 38а)

Вход: от 1750 рублей.

Каждый день – новый театр

Театры, начиная со 2 января, предлагают не только детские елки, но и спектакли для взрослых. Преимущественно – показывают комедии, мюзиклы – все, что может развлечь гостей в новогодние каникулы. Так, 2 января Музкомедия покажет мюзикл «Как вернуть мужа», Оперный – «Кармен», «Коляда-театр» – комедию «Клуб брошенных жен».

Гастрольные антрепризы покажут за время каникул дважды. 4 января во Дворце молодежи поклонники смогут увидеть Ирину Муравьеву в спектакле «На струнах дождя», а 6 января – Валерия Гаркалина в комедии «Кто там?».

Посмотреть, что еще идет в театрах и составить себе персональное расписание можно на агрегаторах афиш, например, здесь.

Место проведения: театры Екатеринбурга

Вход: от 300 рублей.

Елка Серебряного века в кафе «Бродячая собака»

Необычную елку устроит 3 и 5 января в 15:00 музей «Литературная жизнь Урала XX века» – а именно можно стать гостями легендарной «Бродячей собаки». В новогоднюю ночь 1911 года открылось самое одиозное кафе Серебряного века – «Бродячая собака». Его завсегдатаями стали Анна Ахматова, Осип Мандельштам, Константин Бальмонт, Владимир Маяковский. Музыка, стихи, танцы, импровизации в непринужденной атмосфере кафе сделали это место самым популярным в Петербурге. Организаторы предлагают гостям встретить Новый год в уютном зале деревянного особняка, почувствовать себя в роли великих поэтов, поиграть в немое кино под песни Вертинского, разучить рэгтайм и тустеп и, конечно, посидеть с чаем у самовара.

Место проведения: Музей «Литературная жизнь Урала XX века» (ул. Пролетарская, 10)

Вход: 350 рублей.

Песочное шоу под музыку

3 января в 11 часов взрослым и детям будет интересно послушать и посмотреть концерт-песочное шоу «Сказка о мышонке» в Доме музыки. В произведениях талантливого композитора Анны Красильщиковой оживет музыкально-поэтическая фантазия для оркестра и чтеца по мотивам стихотворений С.Я. Маршака. В удивительном соединении разных видов искусств – музыки, песочной анимации и художественного чтения – на большом экране предстанут «Сказка о глупом мышонке» и «Сказка об умном мышонке». Песочные картины Елены Кадыровой прекрасно дополнят художественное слово контрабасиста Евгения Пузикова. Музыка рисует и рассказывает сказки!

Место проведения: Дом музыки (ул. Свердлова, 30)

Вход: 500 рублей.

Концерт «Марсу нужны любовники»

4 января в 19 часов в пабе Ben Hall пройдет концерт «Марсу нужны любовники». Это российская группа, играющая в стиле инди-рок, инди-поп. Это отечественная группа, с легкостью раздвигающая границы музыки и космического пространства. Бэнд с более чем восьмилетней историей активной музыкальной деятельности изначально появился в Перми в виде электронного дуэта, производящего клубную танцевальную музыку. Однако с 2011 года группа «выросла» вдвое, превратившись в квартет, расширила географию своих участников, «пересела» на живые инструменты и обрела голос.

Место проведения: паб Ben Hall (ул. Народной Воли, 65)

Вход: от 500 рублей.

(Фото – сообщество группы «ВКонтакте»)

Рождество в фолк-стиле

6 января в 20:00 в «Доме печати» Рождество отметят в фолк-стиле. Состоится концерт сразу двух фолк-групп: Cantadora и SANCTUM. Как Инь и Ян, Cantadora и SANCTUM представляют темную и светлую стороны фолка. Cantadora – светлая сторона. Шесть обворожительных девушек играют веселый, разудалый этно-рок, великолепно подходящий для хороводов.

SANCTUM – темная сторона. Их суровый фолк-метал погружает нас в мрачное средневековье, по-своему величественное и красивое. Помимо стандартного набора инструментов метал-групп, коллектив использует скрипку, флейту, волынку, вистл, раушпфайф, колесную лиру.

Место проведения: «Дом печати» (пр. Ленина, 49)

Вход: от 400 рублей.

Рождественский концерт оркестра «Уралбэнд»

7 января в 19 часов в ЦК «Урал» состоится рождественский концерт оркестра «Уралбэнд». Вас ждут инструментальные попурри из песен ансамблей АВВА, The Beatles, «Секрет». В сопровождении оркестра поделятся Рождественским настроением солистки Акустик-бэнд «Бусы», исполнит свои хиты автор и исполнитель Андрей Карат, сыграют юные музыканты Детского Муниципального духового оркестра.

«Уралбэнд» – яркий, самобытный коллектив под управлением неистового дирижера Александра Павлова. Коллектив организован в сентябре 2006 года. В составе оркестра 35 музыкантов высочайшей квалификации.

Место проведения: ЦК «Урал» (ул. Студенческая, 3)

Вход: от 700 рублей.

Ледовое шоу «Алиса в стране чудес»

7 января в 14 часов в КРК «Уралец» состоится ледовое шоу «Алиса в стране чудес». Невероятная история девочки по имени Алиса известна детям и взрослым вот уже полтора столетия: сказка была написана в 1865 году. На этот раз Алиса и ее друзья встанут на коньки и закружатся в танце на льду. Яркие костюмы, завораживающее музыкальное сопровождение и высокотехнологичные проекции и декорации оживляют Страну Чудес, делая ее практически осязаемой, а искусство танца на льду открывает новую грань сказки, способную удивить даже самого взыскательного зрителя, – обещают организаторы. На шоу выступит любимица публики, финалистка шоу «Голос. Дети – 3» – Ярослава Дегтярёва.

Место проведения: КРК «Уралец» (ул. Большакова, 90)

Вход: от 750 рублей.

Рок на виолончелях

RockCellos

А вы знали, что рок и виолончель созданы друг для друга? Именно виолончель добавляет рок-хитам многогранности, загадочности и неуправляемости. То, что группа RockCellos вытворяет с виолончелями – невероятно. И в этом можно будет убедиться 8 января в 19:00 на концерте в «Доме печати». В программе вечера – мировые хиты: Nirvana, Rammstein, Metallica, Linkin Park, AC/DC, Muse, Queen, Red Hot Chili Peppers, Pink Floyd, System of a Down, The Beatles, Bon Jovi, Limp Bizkit, The Prodigy, Marilyn Manson, 30 Seconds To Mars, Coldplay, Michael Jackson, Kiss, Europe, Arctic Monkeys, No Doubt, Maroon 5, The Cranberries, Scorpions, Radiohead, Survivor, Depeche Mode, Deep Purple и др.

Место проведения: «Дом печати» (пр. Ленина, 49)

Вход: от 900 рублей.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

