Комедия в духе «Мальчишников», индийский боевик а-ля Болливуд и фильм с Морганом Фриманом – премьеры недели (ВИДЕО)

Главные ставки в прокате на этой неделе сделаны на комедию Лоуренса Шера, снявшего «Мальчишники» , – «Кто наш папа, чувак?». Для тех, кто любит азарт, – драма Аарана Соркина «Большая игра» про подпольное казино и принцессу покера, существовавшую в реальности. Также в прокате – комедия с Морганом Фриманом, пара триллеров и индийский боевик в лучших традициях Болливуда.

«Кто наш папа, чувак?»

«Кто наш папа, чувак?»

Лоуренс Шер, известный многим по работе над двумя «Мальчишниками», выпускает очередную отвязную комедию. Питер и Кайл Рейнольдсы – два брата, которых эксцентричная мать вырастила в полной уверенности, что их отец умер, когда они были маленькими. Но после того, как они выясняют, что это неправда, они отправляются на поиски своего настоящего отца, в ходе которых узнают о своей матери больше, чем, вероятно, когда-либо хотели знать.

В ролях – многие комедийные актеры: Оуэн Уилсон, Кристофер Уокен, Эд Хелмс, Гленн Клоуз и другие.

В некоторых кинотеатрах России фильм вышел в прокат еще в новогодние праздники, но это не помогло поднять ему рейтинг, который сегодня на «Кинопоиске» чуть выше 5 баллов.

«По итогам кино вышло крайне банальным и скучноватым: комедией здесь и не пахнет, крутым сюжетом тоже, запоминающимися эпизодами и подавно. Вы проглотите этот фильм и через несколько месяцев (недель? дней?) и не вспомните о нем. Поэтому, если вы хотите отправиться в кинотеатр на «Кто наш папа, чувак?», то подумайте дважды. Такие фильмы лучше смотреть дома. А иногда лучше и вовсе не смотреть», – пишет один из пользователей «Кинопоиска».

Драма «Большая игра»

«Большая игра»

Именитый сценарист и продюсер Аарон Соркин решил попробовать себя в роли режиссера и снял драму «Большая игра» по мотивам реальной истории. Лента была номинирована на «Золотой глобус», но осталась без наград. Молли Блум называли Принцессой покера. Она построила самое дорогое подпольное казино в Голливуде. Каждую минуту здесь шли ва-банк кинозвезды, шейхи, миллиардеры. Большие деньги пахнут кровью. Как выжить, когда за тобой охотится мафия и ФБР?

В ролях: Джессика Честейн, Идрис Эльба, Кевин Костнер и другие.

Комедия с Морганом Фриманом «Все только начинается»

«Все только начинается»

Рон Шелтон собрал для комедии звездную команду и результат получился неплохой: зрители отмечают, что на фильм стоит сходить как раз из-за актерских работ. Дюк, некогда блистательный адвокат крупных преступных группировок, находясь под программой по защите свидетелей, зажигает на роскошной вилле Капри, устраивая безбашенные праздники жизни для своих гостей и превращая будни в яркий Jazz. Однажды под Рождество на виллу приезжает брутальный экс-агент ФБР Лео и переворачивает все вверх дном. Но, как оказалось, все только начинается: вслед за Лео на виллу подтягиваются парни из мафии, имеющие старый зуб на Дюка и Лео. Вечеринка будет жаркой!

В ролях: Морган Фриман, Томми Ли Джонс, Рене Руссо, Гленн Хедли и другие.

«Если есть желание отлично провести время в компании любимых актеров, значит «Всё только начинается» просто необходимо взять на заметку. Это просто отличная комедия, способная поднять настроение на самую высокую отметку!», – пишут пользователи «Кинопоиска».

«Нет ничего лучше, чем отдохнуть от громких блокбастеров и посмотреть настоящее игровое кино, где наибольшей ценностью являются актеры, а не дорогие спецэффекты и трюки. «Всё только начинается» определенно стоит того, чтобы с ним поближе познакомиться»,– считают российские зрители.

Индийский боевик «Бахубали: Рождение легенды»

«Бахубали: Рождение легенды»

С. С. Раджамули снял продолжение индийской истории про Бахубали. Старый Каттаппа рассказывает Шиве, почему убил его отца Амарендру. После того, как тот был усыновлён королевой Сивагами, старший сводный брат Бхаллаладева всегда ему завидовал. Зависть достигла апогея после битвы с дикими племенами, когда Сивагами нарекла младшего сына наследником королевства. Бхаллаладева и его хитрый дядя начинают плести грязные интриги, чтобы сжить Амарендру со свету.

В ролях: Прабхас, Рана Даггубати, Анушка Шетти, Таманна Бхатия и другие.

Добавим, что фильм идет не во всех кинотеатрах города.

«Бахубали это индийское до мозга костей кино, пропитанное эстетикой Болливуда в лучших традициях. Здесь индусы не пытаются уйти от своих корней, чтобы сровняться с Голливудом, отказываясь от полюбившихся нам песен в контексте истории. Бахубали это как раз тот фильм, когда и песен и экшена в избытке. Бахубали это добрая сказка с зубами, где есть место и для мюзикла и крови», – пишет на «Кинопоиске» пользователь «sharivan666».

Триллер «Бойся своих желаний»

«Бойся своих желаний»

Джон Р. Леонетти выпустил триллер, который в российском интернете уже успели освистать. Тихая неудачница Клэр получает в подарок от отца старинную шкатулку. К ее удивлению оказывается, что шкатулка умеет исполнять желания. Теперь-то она расквитается со всеми, кто над ней смеялся. Желания исполняются, но не совсем так, как задумывала Клэр, и с каждым новым желанием последствия становятся все страшнее. Какую еще плату попросит шкатулка взамен, и что за древнее зло скрывается в ней?

В ролях: Джои Кинг, Райан Филипп, Ли Ги-хон, Митчелл Слаггерт и другие.

Рейтинги фильма в международном прокате едва приближаются к 6 баллам.

«Сырой, безжизненный и практически ничем не цепляющий третьесортный молодежный триллер со слабо прописанным ведущим персонажем, неоригинальным, беспомощным сюжетом и ужасающим монтажом, в актив которого можно записать лишь сочную картинку», – выносит вердикт пользователь «Мишаня 06» на «Кинопоиске». И другие с ним соглашаются: ни оригинальных идей, ни интересных режиссерских придумок.

Хоррор «Самбер: Лабиринты сна»

«Самбер: Лабиринты сна»

Еще один «проходной» хоррор снял Джонатан Холкинс. Доктор Элис изучает ночные кошмары и поведение людей во сне, сама при этом страдая параноидальными видениями. Она пытается помочь молодой семье избавиться от невероятного ужаса, с которым они сталкиваются каждую ночь. Но в ходе своей работы, Элис приходится отказаться от стандартных методов лечения и осознать, что по ночам в души этой семьи проникает нечто потустороннее. Чтобы спасти людей от этого зла, ей придётся встретиться лицом к лицу со своими собственными страхами, которые преследуют её всю жизнь.

В ролях: Мэгги Кью, Хонор Книфси, Сильвестр МакКой и другие.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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