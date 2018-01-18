Семейный «Паддингтон», смешной и грустный «Карп отмороженный» и странная «Форма воды» (ВИДЕО)

Сегодня в прокат полуофициально выходит вторая часть «Приключений Паддингтона» – полуофициально, потому что накануне проката Минкульт перенес начало показа на 1 февраля, но кинотеатрам не мешает это показывать семейную комедию уже сегодня. Также в прокате – российская комедия «Карп отмороженный» со звездным актерским составом, венецианский хит «Форма воды» и драма про Черчилля «Темные времена»

Семейная комедия «Приключения Паддингтона 2»

Приключения Паддингтона 2

Пол Кинг снял вторую часть приключений забавного медвежонка из Перу в Лондоне. В России с прокатом фильма случилась полнейшая неразбериха: в некоторых кинотеатрах он вышел еще в новогодние каникулы, официально прокат был назначен на 18 февраля, но вчера минкульт перенес его на 1 февраля. Однако вчера же прокат стартовал в большинстве кинотеатров, в том числе в Екатеринбурге. Так что, если ничего не изменится, то сходить всей семьей с детьми на милый и добрый фильм можно уже сегодня или в выходные.

Итак, в антикварном магазине Лондона обаятельный и хорошо воспитанный медведь Паддингтон находит уникальную старинную книгу. Пока он изо всех своих медвежьих сил старается накопить на нее деньги, редчайшее издание внезапно похищают. Паддингтон оказывается вовлечен в аферу века, затеянную знаменитым, но вышедшим в тираж актером, который ныне рекламирует собачьи консервы, а свой талант к перевоплощению использует в охоте за сокровищами, спрятанными по всему Лондону.

В ролях: Хью Грант, Хью Бонневиль, Майкл Гэмбон, Имелда Стонтон, Бен Уишоу, Мадлен Харрис и другие.

Судя по отзывам зрителей, вторая часть получилась ничуть не хуже первой.

«Вторая часть «Приключений Паддингтона» – кино из тех, что пропускать не рекомендуется ни взрослым, ни детям. Да, он использует те же успешные приемчики, что привели к успеху первой экранизации серии книг Майкла Бонда о наивном, говорливом и дружелюбном медвежонке из диких лесов Перу. Но это хорошие приемчики, которые, во-первых, наглядно демонстрируют, что искренняя открытая любовь к окружающему тебя миру всегда возвращается десятикратно. Что в каждом человеке – даже не верящем в добро – при таком отношении можно найти что-то хорошее и, дав ему шанс, добиться, так сказать, его «перехода на светлую сторону». А в конечном счете вот так, по шажку, менять весь мир к лучшему. Во-вторых, это кино неизменно улыбает: эти трогательные носик, глазки, ушки, лапки, животик, потрепанная алая шляпка, милейшая мишкина бестолковость и его смешная вера в то, что мармелад если не решает все проблемы, то жизнь может скрасить точно…», – пишет на «Кинопоиске» пользователь «kleio13».

Призер Венецианского фестиваля «Форма воды»

Форма воды

Сценарист «Хоббитов» и Властелинов колец», режиссер «Лабиринта Фавна» и «Хеллбоев» Гильермо дель Торо снял очередную фантастику, на этот раз философскую – «Форма воды». Фильм на Венецианском фестивале получил не только Золотого льва, но и ряд других призов.

Действие разворачивается в 1963 году. Главная героиня – немая уборщица в научной лаборатории. В стенах секретного учреждения идёт работа по изучению отловленного человека-амфибии. Женщина влюбляется в мутанта и помогает ему бежать…

В ролях: Салли Хокинс, Майкл Шеннон, Ричард Дженкинс, Октавия Спенсер и другие.

Критики в разных странах фильм нахваливают, а зрители непонимающе разводят руками.

«Форма воды», взрослая сказка о любви немой уборщицы и подопытной амфибии – это фильм о воде, не имеющей формы. Бессловесную девочку с порезами на шее много лет нашли на берегу реки, ее возлюбленный дышит жабрами и не может жить без воды; капли дождя бегут по стеклу автобуса, потоки дождя смывают кровь на месте преступления; «Жизнь – это кораблекрушение», сообщает настенный календарь. Вода в этом фильме – простая и действенная метафора быстротечности времени и утраты. Воде невозможно придать форму, так же как невозможно придать форму постоянному невидимому присутствию человека, которого больше нет рядом», – пишет The Village.

Рядовые зрители не соглашаются с критиками Венецианского фестиваля и считают, что фильм «так себе». Оценки на «Кинопоиске» часто не превышают 5-6 баллов.

«Впечатления от «Формы воды» колеблются где-то между отметками «так себе» и «совсем так себе». Интересная режиссёрская идея, облеченная в качественную операторскую работу, неспешно хромает к финальным титрам, изредка спотыкаясь то о выпадающего из ансамбля Шеннона, то о внезапную обнажёнку, то о еще более внезапную расчленёнку. Любители мейнстрима на грани арт-хауса найдут фильм интересным. Почитатели экшена и динамики смогут отоспаться», – написал один из пользователей «Кинопоиска».

Британская военная драма «Темные времена»

Темные времена

Джо Райт снял еще одну историю про Черчилля, а Гари Олдман получил «Золотой Глобус» за исполнение главной роли в этом фильме. Вообще же это история о первом и решающем шаге Уинстона Черчилля на посту премьер-министра Великобритании, получившего власть при чрезвычайных обстоятельствах. Успехи нацистской армии взбудоражили британское сообщество, но вопреки давлению и страху других политиков Черчилль отказывается идти на соглашение с Гитлером.

Также в фильме снялись Лили Джеймс, Бен Мендельсон, Крис Скотт Томас и другие.

Российская трагикомедия «Карп отмороженный»

Карп отмороженный

Фильм Владимира Котта получил на ММКФ «Приз зрительских симпатий», а до широко проката добрался только сейчас. И скорее всего он не соберет большую кассу, хотя фильм получился по-доброму смешным и грустным, непошлым и с изумительными актерскими работами.

Елена Михайловна скромно живет на пенсии в провинциальном городке. Неожиданно для себя она узнает о смертельном диагнозе, который может в любой момент оборвать ее жизнь. Чтобы лишний раз не тревожить любимого, но постоянно занятого сына, работающего в большом городе бизнес-тренером, и избавить его от потенциальных забот, Елена Михайловна берет дело в свои руки и принимается активно хлопотать над организацией собственных похорон.

В ролях: Марина Неёлова, Алиса Фрейндлих, Евгений Миронов, Сергей Пускепалис, Александр Баширов и другие.

«Меньше витиеватых изысков, больше простых житейских смыслов и хорошо сыгранных ролей – вечный запрос широкой публики, кажется, возымел действие: киноавторы все чаще эмигрируют из эстетских кущ артхауса в нормальное традиционное кино. Фильм Владимира Котта «Карп отмороженный» не случайно взял спецприз жюри на Уралкинофесте и призы зрительских симпатий на фестивалях в Москве и Владивостоке – щемяще грустная и обезоруживающе простодушная трагикомедия об одинокой старости и забвении семейных ценностей. Она блестяще снята и сыграна, режиссер мастеровит, каждый кадр по делу, каждая фраза – выразительна, хотя иногда – чересчур», – пишет «Российская газета».

Хоррор «Астрал 4: Последний ключ»

Астрал 4: Последний ключ

Адам Робител снял новую главу истории об экстрасенсе, которая умеет разговаривать с мертвыми. На этот раз в жизнь воплощается ее самый страшный кошмар: сущности из потустороннего мира проникают в ее собственный дом.

В ролях: Лин Шэй, Ли Уоннелл, Энгус Сэмпсон и другие.

У фильма хорошие оценки и отзывы, что не характерно аж для четвертой части.

«В итоге: «Астрал 4: Последний ключ» – это очередная «страшная» франшиза, заканчивающаяся циклично. Радует ли эта цикличность? Да, Ли Уоннел написал сценарий и логично подвел все к 1 части. Будет ли 5 часть? Поживем, увидим», – пишут любители ужастиков.

Российский околоисторический боевик «Скиф»

Скиф

И, наконец, для любителей экшн-сцен – фильм Рустама Мосафира. Действие фильма происходит во время смены цивилизаций. В Евразии начинается новая эра. Ушли в небытие гордые воины – скифы, их вымирающие потомки превратились в безжалостных наемных убийц, «волков Ареса». Ратнику Лютобору предстоит тяжелое испытание. Втянутый в междоусобные интриги, он отправляется в опасный путь ради спасения семьи, а его проводником становится пленный скиф Куница. Они – враги и молятся разным богам, но вынуждены идти вместе. Через дикий степной мир к пристанищу последних скифов, где их ждет почти неминуемая смерть…

В ролях: Алексей Фаддеев, Виталий Кравченко, Александр Кузнецов, Юрий Цурило и другие.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 18.01.18

Свердловчанам помогут нажаловаться на магазины, не принимающие новые 200 и 2000 рублей. / В Екатеринбурге облагородят СИЗО и колонию перед ЧМ-2018 (ФОТО). / В преддверии ЧМ бюджет Екатеринбурга получил «исторический» профицит в 1 миллиард рублей. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»