«Хэппи-энд» буржуазии, третий «Бегущий в лабиринте» и «Zомбоящик» – премьеры недели (ВИДЕО)

Сегодня главными премьерами недели станет уже третья часть франшизы «Бегущий в лабиринте» – «Лекарство от смерти», а также фильм от «Камеди-продакшн» со старым составом «Камеди клаб» в главных ролях – «Zомбоящик». Для тех, кто любит авторские драмы, три кинотеатра выпустили в прокат фильм Ханеке «Хэппи-энд», покоривший сердца каннских критиков. А для тех, кто любит фильмы про отрыв – комедия «Побег из Рио».

«Бегущий в лабиринте: Лекарство от смерти»

Бегущий в лабиринте: Лекарство от смерти

Уэс Болл снял уже третью часть франшизы «Бегущий в лабиринте». Напомним, как и «Приключения Паддингтона-2», выход фильма в российский прокат перенесли сначала на февраль, затем после скандала вернули первоначальную дату.

По сюжету Томас возглавляет отряд выживших глейдеров, чтобы выполнить последнюю и самую опасную миссию. Ради спасения своих друзей они должны проникнуть в легендарный Последний город, смертоносный лабиринт, контролируемый ПОРОКом. Каждый, кто выживет там, наконец-то получит ответы на все вопросы, которые мучили глейдеров с момента попадания в лабиринт.

В ролях: Роза Салазар, Томас Сэнгстер, Дилан О'Брайен, Уолтон Гоггинс и другие.

Харламов, Воля, Батрутдинов и другие ТНТ-звезды – в комедии «Zомбоящик»

Zомбоящик

Режиссер ТНТ-сериала «Универ. Новая общага» выпустил очередной полный метр, в котором занят чуть ли полный состав «Камеди Клаб»: Гарик Харламов, Тимур Батрутдинов, Гарик Мартиросян, Павел Воля, Вадим Галыгин и прочие. А также – многие звезды канала ТНТ.

«Во времена Шекспира весь мир был театром, в наши же дни его захватил зомбоящик. 30 звезд ТНТ. Все жанры: драма, комедия, боевик, триллер, научная фантастика, байопик, эротика и экспериментальное кино. От бессмысленного и беспощадного стеба не скроется никто: ни футболисты, ни геи, ни чиновники, ни священники, ни расисты, ни онанисты! Герои «Zомбоящика» интригуют, дразнят, издеваются и смеются вместе со зрителями, доказывая, что вся наша жизнь и есть «Zомбоящик»», – говорится в анонсе фильма.

В фильме нет единого сюжета. Он собран как мозаика из разных ситуаций.

Смерть буржуазии – в драме «Хэппи-энд»

Хэппи-энд

Режиссер легендарных «Пианистки» и «Любви» Михаэль Ханеке вэтом году в Каннах презентовал свою новую ленту «Хэппи-энд». Призов она не взяла, но критики были щедры на комплименты, хотя и улюлюканье после премьеры было. Кстати, некоторые посчитали «Хэппи-энд» продолжением драмы «Любовь».

Это история большой буржуазной семьи, в которой при видимом благополучии никто никого не любит. А если что-то и роднит этих людей друг с другом, так это желание покончить с собой. Мир, в котором закончилась любовь и образовалась пустота. У них есть все, чтобы быть счастливыми, нет только потребности в этом. Они ничем не отличаются от многих других.

В ролях: Изабель Юппер, Жан-Луи Трентиньян, Матьё Кассовиц, Фантина Ардуин и другие.

«Словом, «Хеппи-энд» – это звягинцевская «Нелюбовь», но более благопристойная и без скандалов с битьем посуды. Сплошной тлен и упадок – никакого выхода из тупика Ханеке европейской цивилизации не предлагает. Возможно, поэтому фильм и остался без наград – жизнь все-таки оптимистичней кино и всегда оставляет шанс на счастливый финал», – пишут «Известия».

«Хеппи-энд» не содержит как будто бы ничего нового для тех, кто знаком с творчеством Ханеке, но тем не менее удивляет и впечатляет. Это постскриптум к уже сказанному, неожиданно окрашенный юмором. Шутка гения, если хотите»,– пишет «Коммерсант».

В Екатеринбурге фильм идет лишь в трех кинотеатрах: «Синема Парк», «Знамя» и «Киномакс Мегаполис».

Французская комедия «Побег из Рио»

Побег из Рио

Патрик Милле снял этакий женский ответ «Мальчишнику», только про девушек, мафию и Бразилию. Три девушки прилетели на роскошную свадьбу к подруге детства в один из самых завораживающих и опасных мегаполисов мира – в Рио-де-Жанейро – город самых безбашенных вечеринок, ярких карнавалов и пугающих трущоб. За тысячи километров от дома они мечтают всласть оторваться, а быть может – и встретить любовь! Нацелившись на веселые и беззаботные каникулы, они даже не догадываются, каким диким, отвязным и рискованным приключением обернётся эта поездка. Девочки хотят отжечь. А придется еще и выжить.

В ролях: Ванесса Гуид, Элисон Вилер, Марго Бансийон и другие.

Криминальный триллер «Девушка в тумане»

Девушка в тумане

Донато Карризи сам снял фильм по своему роману «Девушка в тумане», который стал бестселлером во многих странах. Сценарий тоже написал сам.

Холодной зимней ночью психиатра Аугусто Флореса срочно вызывают на работу, чтобы обследовать попавшего в аварию инспектора Фогеля. Инспектор ничего не помнит, на месте аварии ничто не указывает на ее причину и на ее жертв, однако рубашка Фогеля в пятнах свежей крови, и эта кровь не его. В ходе беседы начинает восстанавливаться цепь невероятных событий, начавшихся месяц назад. Затерянный в Альпах сонный городок, рождественский вечер, туман. 16-летняя девушка Анна Лу, выйдя из дома, до празднично украшенной церкви так и не дошла. Нет ни тела жертвы, ни каких-либо следов борьбы, ни свидетелей – ничего. Вскоре в городе появляется инспектор Фогель, звезда сыска, специалист по поимке маньяков и серийных убийц.

В ролях: Тони Сервилло,. Жан Рено, Алессион Бони и другие.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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