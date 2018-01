«Битва борщей», парашютисты в городе и гравитационные волны – Weekend в Екатеринбурге (ФОТО)

В Екатеринбурге в эти зимние выходные можно отведать шесть разных борщей шести ресторанов – на «Битве борщей», за чашечкой кофе послушать, как развлекались екатеринбуржцы зимой 100 лет назад – на какие балы ходили и где катались на коньках; сходить на лекцию про гравитационные волны или в самый мистический театр, посмотреть на прыжки парашютистов и работу служебных лис. 10 самых интересных событий – в обзоре «Weekend в Екатеринбурге».

Шесть ресторанов поборются в «Битве борщей»

Сегодня в 19:00 гурманов ждут на «Битву борщей» в ресторане «Вечера…». Можно до бесконечности спорить, чей борщ наваристее, ароматнее и вкуснее. Тут главное тот факт, что это, безусловно, лучший зимний суп, который давно стал достоянием российской гастрономической палитры. Самый простой способ проверить, чей борщ самый вкусный – продегустировать за один вечер борщи от разных шеф-поваров.

В битве сойдутся кафе «Калачи», ресторан «Паштет», гастропаб Nota Bene, гастроресторан «Сибиряне», отель angelo by Vienna House Ekaterinburg, ресторан «Вечера…». Гостям предстоит отведать множество вариаций борща в оригинальной подаче и вслепую определить победителя.

Место проведения: ресторан «Вечера..» (ул. Декабристов, 9)

Вход: 500 рублей.

Концерт Линды в Екатеринбурге

26 января в 22:00 в клубе Center в Ельцин-центре состоится концерт Линды. Живой звук, драйв и любимые хиты певицы в новом актуальном звучании. В 90-х Линда, создавшая свою собственную музыкальную реальность на границе электронной, этно-рок- и поп-музыки, не только разорвала все шаблоны, но и захватила эфиры радиостанций и телеканалов.

Творчество Линды неоднократно отмечалось наградами: например, первый же альбом «Песни тибетских лам» стал платиновым, а песня «Ворона» со второго одноименного альбома целых 12 недель была на первом месте в ТОП-100 журнала Billboard и стала визитной карточкой певицы.

Место проведения: Center Club (ул. Бориса Ельцина, 3)

Вход: от 800 рублей.

(Фото – официальный сайт Линды)

«Панночка», «Женитьба» и «Безрукий из Спокэна» – гастроли театра «У моста»

Режиссер театра «У моста» сдержал обещание приезжать в Екатеринбург чаще и в эти выходные пермяки покажут сразу три своих спектакля – каждый стал хитом на родине. Сегодня есть возможность увидеть визитную карточку театра, мистический триллер «Панночка». Спектакль совершенно уникален по своей стилистике: это сплав театра ужасов, комедии и философской притчи. Тихая идиллия украинского вечера сменяется ледяным кошмаром проклятой церкви, веселая казацкая пирушка переходит в ночной шабаш ведьмы и темных сил.

Завтра дважды покажут «Женитьбу» по Гоголю. Но «У моста» это не комедия, а фантасмагория с чудесами и невероятной логикой. Будьте готовы, что на сцене будут и черти, и бесы.

И, наконец, 28 января пермяки покажут «Безрукого из Спокэна» – именно «У моста» первым в России поставил пьесу Мартина МакДонаха. И не стоит забывать, что сам МакДонах считает «У моста» театром, который эталонно ставит его пьесы.

Место проведения: Театр кукол (ул. Мамина-Сибиряка, 143)

Вход: от 1000 рублей.

Концерт песен Высоцкого

В честь юбилея Владимира Высоцкого – 80 лет со дня рождения – в ККТ «Космос» сегодня в 19 часов пройдет концерт из его песен. Музыкальная программа «Я, конечно, вернусь…» состоит из хитов, которые исполнят музыканты и артисты театра. В концерте примут участие: Александр Ф. Скляр, актеры театра Наталья Третьякова и Алексей Зыков, участница шоу-проекта «Голос» Полина Конкина. В роли ведущего вечера традиционно выступит Никита Высоцкий. Музыкальная программа концерта состоит из самых ярких, известных и всеми любимых песен Владимира Высоцкого: «Охота на волков», «Он не вернулся из боя », «Кони привередливые», «Корабли постоят», «Песня о друге» и др.

Место проведения: ККТ «Космос» (ул. Дзержинского, 2)

Вход: от 800 рублей.

Лекция «Быт екатеринбуржцев зимой и летом»

Все желающие в субботу в 15:00 могут за чашечкой кофе или чая узнать – как развлекались жители Екатеринбурга зимой сто лет назад. В кофейне Музея истории Екатеринбурга состоится лекция от одного из самых известных российских историков повседневности Ольги Яхно. Научный сотрудник Института истории УрО РАН рассказчик расскажет гостям о том, как екатеринбуржцы проводили короткие зимние дни и длинные вечера, чем можно было занять домочадцев, где блеснуть новым нарядом.

Современным городским жителям уже сложно представить, что такое настоящая уральская зима. Между тем, в начале ХХ века климат на Урале был куда более суровым, что, кстати, не мешало местным жителям организовывать свой досуг. Общество велосипедистов и любителей физического развития заливало каток. Помимо катания на коньках иногда устраивались хоккейные матчи, иногда увеселительные мероприятия. Азартным и захватывающем зрелищем были бега, в том числе, и в зимний сезон.

Место проведения: Музейная кофейня Музея истории Екатеринбурга (ул. К. Либкнехта, 26)

Вход: 300 рублей (в стоимость билета входит: участие во встрече, чашечка кофе, посещение музея).

The Beatles in Jazz – от трио Дениса Галушко

27 января в 19 часов в ЦК «Урал» состоится концерт «The Beatles in Jazz» от Трио Дениса Галушко. 55 лет назад в это время, где-то в далекой Англии мало кому известные The Beatles готовились к записи своего дебютного альбома Please Please Me. А дальше были мировое признание и концерты по всему миру. Влияние музыки The Beatles на мировую музыкальную культуру безгранично – легендарные «битлы» до сих пор являются одной из самых популярных групп XX века и нашего времени.

27 января на сцене Центра культуры «Урал» в исполнении трио Дениса Галушко прозвучат хиты легендарной ливерпульской четверки. Музыканты обещают изысканные интересные инструментальные версии и тонкое джазовое прочтение хитов.

Место проведения: ЦК «Урал» (ул. Студенческая, 3)

Вход: от 500 рублей.

(Фото – афиша ЦК «Урал»)

Подростки прочитают стихи Высоцкого в «Поэтическом кабаре 17-»

28 января в 15 часов в клубе EverJazz пройдет мероприятие под названием «Поэтическое кабаре 17-». В честь Дня рождения Владимира Высоцкого молодые люди в возрасте до 17 лет прочитают стихи поэта. Организаторы поясняют, что это не конкурс чтецов. Дети сами могут выбрать форму прочтения. Главное – чтобы каждый (и чтецы, и слушатели) увидели творчество Высоцкого в другом свете.

Место проведения: джаз-клуб EverJazz (ул. Тургенева, 22)

Вход: 300 рублей, дети до 17 лет – бесплатно.

Лекция «Гравитационные волны»

28 января в 17:00 Екатеринбургский планетарий совместно с кинотеатром «Салют» проводит лекцию астрофизика Сергея Назарова на тему гравитационных волн. Вплоть до недавнего времени человечество получало всю информацию о мире, используя только электромагнитный диапазон. И сегодня мы находимся на пороге необыкновенной научной революции – разработан новый зоркий способ наблюдения за Вселенной – гравитационные волны и дверь в волнующий и загадочный мир черных дыр и нейтронных звезд приоткрылась чуть шире.

О пути открытия, о методах исследования, новых загадках и чем гравитационные волны полезны для всего человечества – расскажет популяризатор науки Сергей Назаров (младший научный сотрудник Крымской астрофизической обсерватории, который участвует в программе мониторинга активных ядер галактик с помощью телескопов КрАО (АЗТ-8 и ЗТШ), занимается поиском новых объектов).

Место проведения: кинотеатр «Салют» (ул. Толмачева, 12)

Вход: 150 рублей.

Прыжки с парашютами, воздушные бои и выступление служебных лис

В это воскресенье, 28 января, в Историческом сквере Екатеринбурге пройдет спортивно-патриотический фестиваль в честь 90-летия регионального отделения ДОСААФ. С 12 до 15 часов на десяти площадках пройдет множество мероприятий. Состоится выставка военной, спортивной и ретро-техники, а также оружия. Ракетно-модельные клубы и кружки одновременно запустят в воздух 90 ракет. А мастера авиамодельного спорта устроят показательный воздушный бой. Морская школа обещает конкурсы на квадроциклах и покажет, как спасать утопающих. Служебные собаки и лисы докажут, что найти преступника животное может в любых погодных условиях. Ну и, конечно, если позволит погода, – будут прыжки парашютистов, которые приземлятся прямо на Плотинке.

Всех желающих будут угощать солдатской кашей.

Место проведения: Исторический сквер

Вход: свободный.

Выставка «Театр на бумаге»

В Музее Эрнста Неизвестного начала работать выставка Владимира Смелкова «Театр на бумаге». Многое ли нужно, чтобы сочинить и разыграть театральный спектакль? Иногда достаточно обойтись малым: бумага, шариковая ручка или тушь, а может, акварель. Вы увидите графические работы, выполненные на бумаге шариковой ручкой, тушью, чернилами или акварелью. В каждом рисунке художник разыгрывает небольшой спектакль, изображая персонажей, людей и окружающие их предметы на языке символов и метафор. Автор выступает здесь в роли и режиссера, и художника-постановщика, и главного героя. Увлекаясь игрой с образами, мы видим, как понимает мир он – театральный художник Владимир Смелков.

Место проведения: музей Эрнста Неизвестного (ул. Добролюбова, 14)

Вход: 200 рублей.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 26.01.18

Слух дня: под Стуликовым зашатался стул. / Все-таки Ковальчик: директора Водоканала сделали министром экономики. / Лопнувшую трубу в поселке Мартюш починили. Спустя двое суток коммунальщики отогрели тепломагистраль. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»