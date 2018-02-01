Кинохит от МакДонаха, комедия с Шэрон Стоун и необычный байопик про фигуристку – Кинопремьеры недели (ВИДЕО)

На этой неделе главным кинохитом, конечно, станет черная комедия от Мартина МакДонаха (МакДоны) – лауреат «Золотого глобуса» и один из главных претендентов на «Оскар» фильм «Три билборда на границе Эббинга, Миссури». Также можно отправиться на необычный байопик-комедию «Тоня против всех» про воинствующую фигуристку или на комедию с Шерон Стоун, которая понравится больше женщинам.

«Три билборда на границе Эббинга, Миссури»

Три билборда на границе Эббинга, Миссури

Всех поклонников творчества МакДонаха можно будет в ближайшие дни найти в кинотеатре – в прокат выходит «Три билборда на границе Эббинга, Миссури», где Мартин – и режиссер, и сценарист. Фильм – традиционная для автора смесь черной комедии и драмы – уже получил главную премию «Золотой глобус» (а также награды за лучший сценарий, лучшую женскую роли и лучшую мужскую роль второго плана) и является главным, по версии букмекеров, претендентом на «Оскар».

Спустя несколько месяцев после убийства дочери Милдред Хейс преступники так и не найдены. Отчаявшаяся женщина решается на смелый шаг, арендуя на въезде в город три биллборда с посланием к авторитетному главе полиции Уильяму Уиллоуби. Когда в ситуацию оказывается втянут еще и заместитель шерифа, инфантильный маменькин сынок со склонностью к насилию, офицер Диксон, борьба между Милдред и властями города только усугубляется.

В ролях: Фрэнсис МакДоманд, Вуди Харрельсон, Сэм Рокуэлл, Джон Хоукс, Питер Динклэйк и другие.

«Иначе как безупречным образцом драматургии и режиссуры, а также выдающегося актерского мастерства не может назвать эту картину (кинообозреватель «Коммерсанта») Андрей Плахов., – пишет газета «Коммерсант». – …В фильме бездна других достоинств, включая живую, без излишнего эстетства операторскую работу Бена Дэвиса и музыку Картера Беруэлла с выразительными фольклорными элементами. А чего стоит божественный олень, в самый неожиданный момент выходящий из леса и посылающий героине сигнал сочувствия: природа на ее стороне, а зло, хоть и распространяет повсюду свои коварные щупальца, не может безнаказанно торжествовать, пока такие люди в штате Миссури есть».

«Фильм удивительно богат многогранными персонажами – даже, казалось бы, эпизодические роли раскрываются в диалогах с разных сторон. И в этом, пожалуй, и кроется самая сильная сторона фильма: он удивительно живой и правдоподобный, вплоть до мелочей. Горе не срывается в опереточный фарс, злость затуманивает разум, но после нее приходит раскаяние, а за ним и добру находится место. Все это сопровождается по-настоящему гениальными диалогами и удивительно неторопливой атмосферой маленького американского городка, идеально накладывающейся на несколько меланхоличный сюжет», – пишет российская версия The Hollywood Reporter.

Еще один фильм по роману Минаева «Селфи»

Селфи

Главной премьерой российского проката станет фильм Николая Хомерики по книге «Духless 21 века. Селфи» Минаева. Над картиной работала сильная съемочная команда, а роли исполняли настоящие звезды: Константин Хабенский, Юлия Хлынина, Федор Бондарчук, Анна Михалкова и другие.

По сюжету инстраграмный Богданов полностью копировал Богданова реального – жесты, мимика, даже шутил так, что никто не заподозрил подмены. Богданов смотрел в экран, как в зеркало. Двойник вел его телепередачу, встречался с его фанатами-читателями, жил с его женщинами, выпивал в баре с его друзьями… Это произошло вмиг – раз – тебя стерли, твою личность, и тут бессильны лучшие психоаналитики. Публичный и успешный, остроумный и циничный, Богданов лишился всего, чего добивался годами, выстраивая свою карьеру и жизнь. И теперь он отчетливо понимал: копия лучше и честнее его самого, битва за себя проиграна. И только дочь хочет вернуть истинного Богданова.

Отзывы на фильм неоднозначные: критики ругают, зрители – хвалят.

«Будут смотреть такую картину? Наверняка. В ней есть загадка, и даже можно, поднатужившись, вообразить, что это история о том, как человек калечит свою личность, оставляя выжженный пейзаж. В ней знаменитые актеры. В ней красиво. Но в кино самое паршивое, когда от кадра к кадру нарастает чувство, что тебя держат за несмышленыша. К финалу миллионы зрителей поймут, что их надули. Но для кассы это уже неважно», – пишет «Российская газета».

«Очень интересный триллер, сопровождающийся красивейшими видами ночной Москвы и шикарной актерской игрой. Очень хочется прочитать книгу Сергея Минаева, чтобы все-таки немного разобраться в этой истории», – пишут отзывы пользователи «Кинопоиска».

Мини-люди в фильме «Короче»

Короче

Премьера комедии Александра Пэйна состоялась на Венецианском кинофестивале, но призов фильм никаких не взял. В прокате фильм пока тоже терпит неудачи. По сюжету это фантастическая история о неожиданном решении проблемы перенаселения планеты: норвежские ученые придумывают технологию по уменьшению людей, благодаря которой через 200 лет весь мир можно сделать миниатюрным. К тому же мини-жизнь предлагает массу финансовых выгод, так что простой парень Пол и его жена Одри, недолго думая, решают оставить свое унылое существование в Омахе и пройти процедуру уменьшения. Это их решение повлечет за собой самые удивительные последствия.

В ролях: Мэтт Дэймон, Кристофф Вальц, Хонг Чау и другие.

Мнения зрителей относительно фильма разделились.

«Отличное семейное кино для заработавшихся взрослых и зажравшихся детей. Советую», – пишет один из пользователей «Кинопоиска».

«Это очень редкий пример, когда трейлер показывает лишь удачную завязку фильма, обещая что-то по-настоящему интересное и крутое, необычное и захватывающее, и скрывая то, что кроме самой идеи, в фильме сюжета нет, не было и не будет. Увы, но фильм оказался полным трэшем и провалом», – пишет другой рецензент.

Спортивная комедия-байопик «Тоня против всех»

Тоня против всех

Еще один трижды номинант и единожды призер «Золотого глобуса» (Лучшая женская роль второго плана) – спортивная комедия Крэйга Гиллеспи. Это байопик скандальной фигуристки Тони Хардинг.

Тоня – выдающаяся стерва. Больше всего на свете она любит плохих парней, крепкие сигареты и себя. А еще она – чемпионка страны по фигурному катанию и собирается на Олимпиаду. Надо лишь избавиться от конкурентки. Вместе с бойфрендом они создают поистине нетривиальный план.

В ролях: Марго Робби, Себастьян Стэн, Эллисон Дженни и другие.

«На первый взгляд фильм может показаться попыткой оправдать Хардинг и убедить зрителя в ее непричастности к нападению на Керриган. И конечно, его авторы относятся к своей героине с явной симпатией. Но при этом они рассказывают ее историю с достаточной долей отстранения, оставляя простор для сомнений. В конце концов, титр про «абсолютно правдивые» интервью в начале картины – откровенно ироничный, почти издевательский. И смеются ее создатели не только над Тоней и реднеками из ее окружения, но и над всей благополучной «чистой публикой», жадно прилипающей к экранам в ожидании скандалов и сенсаций. «Чему смеетесь? Над собою смеетесь!» – как выясняется, за двести лет эта фраза не только не потеряла актуальности, но и вполне естественно приживается на американской почве», – пишет «Коммерсант».

«…В лучших традициях братьев Коэнов Гиллеспи снимает кино без «положительного героя», элегантно превращая канву событий в преувеличенную фарсовую интригу; главным рычагом в ней является даже не зависть или тщеславие, а элементарная глупость. Это и позволяет получить от поучительной, в общем, истории банальное зрительское удовольствие – и искренне переживать за людей, в других обстоятельствах не способных вызвать даже тени симпатии», – пишет критик «Медузы», признавшийся, что равнодушен к спорту и байопику – тем правдивее его мнение.

Драма «Эйфория»

Эйфория

В пяти кинотеатрах Екатеринбурга можно увидеть драму Лизы Лангсет «Эйфория». Эмили и Инес совершают путешествие по Европе, которое должно закончиться в «самом прекрасном месте на свете». Именно там Эмили хочет прожить свою «идеальную жизнь» и уйти навсегда из этого мира. Но, поставленная перед фактом, Инес совсем не готова безропотно принять это странное решение и хочет вырваться из этого «клуба самоубийц».

В ролях: Алисия Викандер, Ева Грин, Шарлотта Рэмплинг, Чарльз Дэнс, Марк Стэнли, Адриан Лестер и другие.

Шэрон Стойн в комедии «Кое-что на день рождения»

Кое-что на день рождения

Сьюзан Уолтер сняла комедии, которая наверняка больше понравится женщинам. День рождения. Для кого-то – праздник, а для других – день нелепых казусов и стыдных курьезов. Так, в день рождения уже не молодой, но весьма успешной модельерши Сенны Бергес, до сих пор мечтающей встретить любовь всей своей жизни, вечно случаются какие-то дурацкие истории. Однажды Сенне кажется, что наконец-то она встретила его, единственного, мужчину всей своей жизни. Но как назло он назначает ей свидание в тот самый роковой день – день ее рождения. И что на этот раз?

В ролях: Шэрон Стоун, Фамке Янссен, Тони Голдуин, Лиза Лапира и другие.

«…Этот фильм вызывает у меня только самые теплые чувства. Уже очень давно романтические фильмы не вызывали столько эмоций и чувств. Шэрон Стоун до сих пор выглядит отлично, да и играть она уж точно не разучилась. Мои рекомендации», – пишет на «Кинопоиске» одна из пользователей.

« Все-таки любая женщина достойна рано или поздно обрести счастье. Поэтому приготовьтесь к отличному романтическому зрелищу, которое будет вызывать только самые искренние эмоции. И благодарить за это в первую очередь хочется Шэрон Стоун. Она настоящая молодчина, не падает духом и выглядит так, что любые подростки позавидуют! И вам я также желаю не падать духом, если что не так и самого приятного просмотра», – другая зрительница.

Бразильский мультфильм «Плюшевый монстр»

Плюшевый монстр

Ну а для самых маленьких в прокате – мультфильм. Жизнь Лино – молодого парня, работающего аниматором в детском саду, – кажется беспросветной: его дом того и гляди развалится, девушки его не любят, а на работе целый день терроризируют дети. Отчаявшись, он решается обратиться к одному незадачливому магу, который обещает найти выход из любой ситуации. И маг находит способ кардинально изменить жизнь Лино. Однако с колдовством что-то пошло не так, и Лино превратился в огромного кота-монстра. Как всё вернуть назад и стать счастливым?

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 01.02.18

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