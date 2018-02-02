Отмечаем День рождения водки, становимся философами и улетаем на экзопланеты – Weekend в Екатеринбурге (ФОТО)

В эти выходные в Екатеринбурге пройдет много «интеллектуальных» событий – можно будет научиться трем главным лайфхакам философов, узнать что такое экзопланеты или познакомиться с китайским фарфором и стеклом. Для тех, кто любит «погорячее» и веселее – День рождения водки, «Ундервуд» и грузинские танцы. 10 самых интересных событий выходных – в обзоре «Нового Дня» «Weekend в Екатеринбурге».

Лекция про экзопланеты

2 февраля в 19 часов в Ельцин-центре пройдет лекция популяризатора астрономии Сергея Назарова «Экзопланеты. Жизнь за пределами Солнечной системы». Неудержимое технологическое и интеллектуальное развитие человечества раздвигало границы Вселенной потрясающими темпами. Миллиарды звезд стали доступными для изучения, но планеты удивительным образом столетиями оставались за гранью известного. И лишь в конце XX века ученые смогли взять и эту «высоту».

Есть ли жизнь там, в неизведанных глубинах космоса? Что такое экзопланеты? Какая экзопланета больше подходит для путешествий? И нужна ли виза в новую фантастическую систему из семи планет земного типа Trappist-1?

На все эти вопросы в рамках научно-популярной лекции расскажет младший научный сотрудник Крымской обсерватории, популяризатор астрономии Сергей Назаров. Лекция подойдет даже детям.

Место проведения: Ельцин-центр (ул. Бориса Ельцина, 3)

Вход: 150 рублей.

Японская пианистка Ю Косуге исполнит в Екатеринбурге Бетховаена и Листа

2 февраля в 18:30 в Свердловской филармонии состоится концерт «Лунная соната». Как покорить мир без золотой медали чемпиона, точно знает японская пианистка Ю Косуге. В списке пианистов Bechstein ее имя соседствует с лауреатами международных конкурсов Люкой Дебаргом и Екатериной Мечетиной. Ю Косуге, одной из немногих, удалось обрести блестящую артистическую форму и заявить о себе в полный голос на трех континентах, избежав изнурительной «борьбы за первенство».

«Экватор» концертного сезона 2017/2018 Ю Косуге отметит сольным концертом в Екатеринбурге, где исполнит эпохальные бетховенские сонаты и фортепианные сочинения Листа, а также представит музыку одного из самых известных композиторов-соотечественников – Тору Такемицу.

Место проведения: Свердловская филармония (ул. Карла Либкнехта, 38а)

Вход: от 1200 рублей.

День рождения водки отметят в концерт-холле «Свобода»

31 января многие считают днем рождения русской водки. В этот день в 1865 году Дмитрий Менделеев защитил диссертацию «О соединении спирта с водою». В ней он заложил основу рецепта русской водки. Но 31 января в этом году выпал на будний день, поэтому отмечать День рождения водки в концерт-холле «Свобода» решили сегодня, 2 февраля.

Будут: танцы с медведем и песни под балалайку. Выступят: «Фитнес Оркестр», «Теринбург», «Мокрый Вилли».

Место проведения: концерт-холл «Свобода» (пер Центральный рынок, 6)

Вход: 250 рублей.

Моноспектакль «Облако в штанах» – пронизанный любовью к Маяковскому

3 февраля в 15 часов в музее «Литературная жизнь Урала XX века» состоится моноспектакль актера и музыканта Алексея Шестакова. «Облако в штанах». Это великая школа любви Маяковского, где горькая ирония поэта граничит с отчаяньем, где влюбленный готов опереться о собственные ребра, чтобы выскочить из горящего сердца. Пронзительная лирика Маяковского погружает зрителей в особый мир, где царят любовь, страсть, революция и пророчества. Алексей Шестаков: актер, поэт, лидер, вокалист и автор песен группы «Авангард Леонтьев».

Место проведения: музей «Литературная жизнь Урала XX века» (ул. Пролетарская, 10)

Вход: 300 рублей.

(Фото – «Афиша Яндекс»)

В преддверии китайского Нового года покажут «Стекло и керамику Китая»

Сегодня, в преддверии китайского Нового года, в Екатеринбургском музее изобразительных искусств открывается выставка китайской керамики, фарфора и художественного стекла из коллекции Алексея Глазырина.

Пристальное внимание на протяжении многих столетий к экзотической культуре Китая привело к формированию в Европе крупнейших коллекций китайского искусства, а в XVIII веке способствовало появлению отдельного яркого направления в рамках стиля рококо – шинуазри, проявившего себя во всех без исключения видах искусства. Настоящий проект представляет частный, а потому еще более интересный, пример неиссякающего интереса европейского мира к культуре Поднебесной в наши дни.

Помимо фарфора и керамики, выставка впервые в Екатеринбурге даст возможность познакомиться с малоизвестной российскому зрителю традицией художественного стекла Поднебесной, оформившегося в самостоятельный вид декоративно-прикладного искусства лишь в конце XVII века под влиянием католических миссионеров.

Место проведения: Музей изобразительных искусств (ул. Воеводина, 5)

Вход: 250 рублей, есть льготы.

(Фото – ЕМИИ)

VI фестиваль блюза EverBluesFest

4 февраля в EverJazz вновь пройдет фестиваль блюза EverBluesFest. На клубной площадке выступят профессиональные блюзовые коллективы Урала – Blues Doctors, Mama Siberian Street Band, The Travelling Orchestra и иностранный хедлайнер, гитарист Corey Harris (Кори Харрис). Кори Харрис впитал подлинный дух блюза на родине жанра, в Новом Орлеане, интерпретируя манеру своих кумиров, Би Би Кинга и Лайтнинг Хопкинса. Изюминка музыкального стиля Кори в искусном переплетении блюзовой традиции Америки и западноафриканских мотивах, этнической музыки Камеруна, где блюзмен провел годы учебы. Сегодня в активе Кори Харриса 10 альбомов первоклассного авторского блюза, получивших восторженные рецензии американской прессы, и концерты по всему миру.

Место проведения: EverJazz (ул. Тургенева, 22)

Вход: места у бара – 1200 р., места за столиком – 1500 р., VIP-места – 1600 р.

(фото – с сайта EverJazz)

Просмотр диафильмов «Вперед, в детство!»

4 февраля в 12 часов в Музее истории Екатеринбурга можно будет окунуться в детство и вспомнить – что такое диафильмы. Или привести своих детей, которые наверняка их не видели никогда.

«В XX веке, когда телевизор был не в каждом доме, а о домашних кинотеатрах дети и не знали, существовало особое семейное развлечение – просмотр диафильмов. На стену вывешивали белую простынь, устанавливали на расстоянии от нее диапроектор, вставляли в него пленку, и начиналось волшебство. В диафильме могло быть от 20 до 50 кадров, на каждом был рисунок и краткая надпись, посмотреть можно было только один кадр за раз, а все вместе они составляли единую историю. И мы напомним – как это было», – обещают в музее.

Место проведения: Музей истории Екатеринбурга (ул. Карла Либкнехта, 26)

Вход: 150-200 рублей.

Три лайфхака для начинающего философа

Будущих философов и желающих научиться философии 4 февраля в 17:00 ждет культурный центр «Новый Акрополь». Быть философом по образу мысли и образу жизни сегодня не так уж просто, – решили организаторы встречи и решили составить для начинающих краткий конспект – как стать философом.

«Вы же не думаете, что философия – тот скучный предмет, на котором можно спать, флиртовать с соседкой или что-нибудь рисовать в тетрадке? Отлично! Платон, Аристотель, Зенон Китийский, а еще Кант и многие другие (и мы, конечно, тоже) согласились бы с вами на все 100%. Мы хотим поделиться с вами нашим опытом: как вести философский дневник, чтобы лучше понимать себя и других? Как ставить вопросы и размышлять над ними, чтобы было интересно жить? Как оставаться самим собой в сложных ситуациях?», – приглашает культурный центр.

В программе также будут чай или кофе и возможность обсудить различные философские темы. Записаться на философскую беседу можно по телефону 345-91-92, 8-912-231-69-59.

Место проведения: «Новый Акрополь» (ул. Шевченко, 20)

Вход: 150-200 рублей.

Королевский национальный балет Грузии – в Екатеринбурге

4 февраля в 19:00 во Дворце молодежи Королевский национальный балет представит танцевальное шоу с демонстрацией удивительной техники. Кавказские ритмы, динамичные отточенные движения, темпераментное исполнение – отражает в полном смысле название программы «Огонь Грузии». Эксклюзивные танцевальные номера с кинжалами и саблями станут незабываемым зрелищем для каждого зрителя. Мастерская постановка и красочные костюмы помогут отправиться в незабываемое путешествие по многовековой Грузии.

Королевский национальный балет Грузии под руководством Гелы Поцхишвили и Маиы Кикнадзе выступает на сцене уже более 30 лет. Свыше 40 миллионов человек в 80 странах мира рукоплескали танцорам, поражающим воображение зрителей великолепной техникой исполнения, неподражаемым артистизмом, куражом и безудержной экспрессией, свойственной только грузинским танцам.

Место проведения: Дворец молодежи (пр. Ленина, 1)

Вход: от 1200 рублей.

Большой концерт «Ундервуда» в Екатеринбурге

4 февраля в 19 часов в «Доме печати» выступит группа «Ундервуд». Группа была основана еще в 1995 году Владимиром Ткаченко и Максимом Кучеренко. Врачи по образованию, они посвятили себя музыке – на радость всем поклонникам группы «Ундервуд», которая уже 22 года с успехом выступает как на клубных площадках, так и на масштабных фестивалях.

На счету группы восемь альбомов, аудиокнига стихов, три поэтических сборника и 15 клипов. Их песни занимают высокие места в рок-чартах, становятся саунд-треками к фильмам и сериалам. В 2013 году Максим Кучеренко и Владимир Ткаченко стали лауреатами Волошинской премии и были приняты в Союз Российских писателей. Неудивительно, что поэзия – важнейшая и неотъемлемая часть творчества «Ундервуда».

Свой стремительный взлёт группа начала с песни «Гагарин, я Вас любила». «Ундервуд» сегодня – это море хитов, в которых удивительно гармонично сочетаются рок-музыка и поэзия – ироничная и серьезная, и в этом море каждый найдет для себя что-то по душе.

Место проведения: «Дом печати» (пр. Ленина, 49)

Вход: от 1200 рублей.

(Фото – с сайта «Дома печати»).

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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