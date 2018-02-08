Еще одни «Пятьдесят оттенков» и новый Вуди Аллен с Кейт Уинслет – кинопремьеры недели (ВИДЕО)

Сегодня в прокат выходит уже третий фильм серии про «Пятьдесят оттенков», на этот раз – «Пятьдесят оттенков свободы». Это продолжение истории Кристиана и Анастейши. Новую трагикомедию Вуди Аллена «Колесо чудес» зарубежные критики оставили без внимания, а российские похвалили за работу Кейт Уинслет – но в любом случае это «тот самый» Аллен с присущей ему атмосферой. Также в прокате – криминальный боевик, фильм ужасов и китайский мультфильм про эльфов.

«Пятьдесят оттенков свободы»

Пятьдесят оттенков свободы

Джеймс Фоули, снимавший вторую часть франшизы, взялся и за третью часть, хотя внимание к трилогии про БДСМ с каждым годом все меньше. Итак, Кристиан и Анастейша поженились и живут в своё удовольствие, наслаждаясь обществом друг друга. Однако жизнь новоиспечённой миссис Грей находится в опасности, поскольку объявляется недруг, который собирается мстить, используя свою богатую фантазию. Призраки прошлого Кристиана вновь вернулись, а тучи над супругами сгущаются всё сильнее.

В ролях: Дакота Джонсон, Джейми Дорнан, Ариэль Кеббел, Ким Бесингер и другие.

Рецензий в рунете на фильм пока нет.

Трагикомедия Вуди Аллена «Колесо чудес»

Колесо чудес

Новый фильм классика американского кино Вуди Аллена остался в этом году без громких наград и внимания критиков, которые все больше склоняются к тому, что «Вуди Аллен уже не тот». «Колесо чудес» – это история страсти, жестокости и предательства, рассказывающая о четырех героях, чьи судьбы переплелись среди бурной жизни знаменитого парка развлечений. Действие разворачивается на живописном Кони Айленде в Нью-Йорке.

В ролях: Джеймс Белуши, Джуно Темпл, Джастин Тимберлейк, Кейт Уинслет и другие.

Российские критики тоже не кинулись нахваливать «Колесо чудес», но Антон Долин считает, что у фильма есть как минимум одно несомненное достоинство – работа Кейт Уинслет.

«Разумеется, вам скажут, что причина проста: фильм слаб. Из чувства ли противоречия или все-таки справедливости, но хочется возразить. «Колесо чудес» – такая же ностальгическая горько-сладкая притча о тщете всего сущего, как многие поздние ленты Аллена (в особенности те, что выходили за рамки определения «комедия»: «Матч Пойнт», «Мечта Кассандры», «Жасмин», «Иррациональный человек»). Если вам хватило великодушия, чтобы похвалить мэтра за те картины, вполне вероятно, что вы искренне сочтете восхитительным и «Колесо чудес». По меньшей мере, несколько очевидных достоинств у ленты есть. Главное из этих чудес – Кейт Уинслет. Сейчас почти невозможно поверить, что 20 лет назад ее характеризовали как «ту девочку из «Титаника»»: перед нами одна из мощнейших актрис современности. Аллен дает ей то, на что способен не каждый драматург и режиссер – восхитительную главную роль возрастной женщины, которая все еще гордится своей внешностью, но уже немного начинает ее стесняться», – пишет критик на «Медузе».

В целом же «Колесо чудес» снято вполне в духе Аллена: с неповторимой атмосферой, красивыми кадрами, тонким юмором.

Криминальный триллер «Охота на воров»

Охота на воров

Кристиан Гьюдгэст взялся за сценарий фильма, который был написан в середине 2000-х. В общей сложности работа над фильмом длилась 10 лет. Большой Ник – начальник элитного подразделения полиции Лос-Анджелеса – ежедневно доказывает, что его команда более крутая, чем те, на кого они охотятся. Когда коп узнает, что легендарный и неуловимый вор планирует дерзкое ограбление Федерального резервного банка США, то он решает помешать этому любым способом. И играть по правилам он не привык.

В ролях: Джерард Батлер, Джордан Бриджес, Пабло Шрайбер, Ивэн Джонс, Фифти Сент и другие.

«В память фильм сильно не врежется, это точно, «проходняк». У меня создалось впечатление, что авторы являются поклонниками фильма «Схватка» с Де Ниро и Аль Пачино. Есть в фильме некий экшн – посыл, попытка воссоздания одного эпизода, отправляющая зрителя в 1995 год. Год выхода боевика Майкла Манна, – пишет на «Кинопоиске» один из пользователей. – В остальном фильм рифмуется не только с этим, но и с другими, не менее успешными боевиками. Планка безусловно задрана высоко, но воплощение оставляет желать лучшего, проникнуть в суть, в мотивацию персонажей отрицательного жанра не удалось».

Российская комедия «Женщины против мужчин: Крымские каникулы»

Женщины против мужчин: Крымские каникулы

Леонид Марголин выпустил продолжение комедии про противостояние мужчин и женщин. Отправиться в отпуск сразу после развода – довольно заманчивая идея. Особенно, если за компанию можно прихватить двух своих лучших приятелей. Но, когда в том же отеле встречаешь свою бывшую жену-красавицу, то это к неприятностям. А если экс-супруга оказывается там же с двумя своими лучшими подругами, которые к тому же являются бывшими женами твоих друзей, – то легкая месть за старые обиды превращается в увлекательную «войну» и незабываемые приключения.

В ролях: Настасья Самбурская, Наталья Рудова, Мария Кравченко, Александр Головин и другие.

Драма «Место встречи»

Место встречи

Режиссер громко выстреливших «Идеальных незнакомцев» Паоло Дженовезе представляет новую комедийную драму – «Место встречи». Девять человек приходят в одно и то же место на встречу к таинственному Незнакомцу в надежде, что он исполнит их сокровенные желания. Загадочный мужчина может претворить в жизнь всё, что они захотят. Но за определенную цену… В обмен на осуществление мечты, каждому из гостей предлагается выполнить необычные задания. Чем сложнее исполнение этой мечты, тем выше цена. Каждый из героев должен сделать свой выбор – как далеко он готов зайти, чтобы получить желаемое. И так ли случайны судьбы посетителей этого места встречи?

В ролях: Валерио Мастандреа, Марко Джаллини, Сильвио Муччино и другие.

В Екатеринбурге фильм идет не во всех кинотеатрах, расписание сеансов лучше уточнять в афише.

Хоррор «Уиджи: Проклятие Вероники»

Уиджи: Проклятие Вероники

Пако Пласа, зарекомендовавший себя как автор фильмов ужасов, снял очередной хоррор. Уиджи – это доска для спиритических сеансов вызова душ умерших. Ее называют доской Дьявола, потому что общение с загробным миром не обходится для живого человека без последствий. Тот, кто берет в руки Уиджи, должен знать, что она обладает страшной властью открывать врата чудовищному злу, противостоять которому практически невозможно. Вероника, красивая и веселая старшеклассница, даже представить не могла, чем для нее закончится то, что она считала невинной игрой…

«Уиджи: Проклятие Вероники» – это вполне традиционный и довольно-таки проходной фильм. Пытаясь «убить двух зайцев одним выстрелом», создатели ленты в своем стремлении не преуспели. Скорее создав впечатление некого подобия драмы, нежели эффектного, напряженного и пугающего фильма ужасов. Ожидал большего. Но посмотреть разок его вполне можно», – пишут о фильме поклонники жанра на «Кинопоиске».

Китайский мультфильм «Трон эльфов»

Трон эльфов

Юный воин Ламберт получает приглашение на свадьбу принцессы Страны Эльфов. Обрадованный возможностью вновь увидеться с молодой эльфийкой Лийей, он собирается в путь на воздушном корабле. В краю эльфов между тем не все спокойно: владычица Темных Эльфов Елена планирует нарушить свадебную церемонию, чтобы, застав врасплох придворных, захватить древний кристалл Черного Дракона.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 08.02.18

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