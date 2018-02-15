Претендент на «Оскар» «Призрачная нить», сложное «Убийство священного оленя» и полнометражка про Муми-троллей – кинопремьеры недели (ВИДЕО)

Сегодня в широкий прокат выходит новый фильм греческого режиссера Йоргоса Лантимоса «Убийство священного оленя», который даже критики назвали странным, а обычные зрители советуют идти только тем, кто знает, что такое «авторское кино». На массовый прокат рассчитана драма, номинированная на «Оскар», «Призрачная нить» – про известного модельера и его любовь. А также в прокате – российское патриотическое кино «Лед», финский мультфильм про муми-троллей и французская аля-историческая комедия.

Сложное кино Лантимоса «Убийство священного оленя»

Убийство священного оленя

За работу над фильмом сценаристы Йоргос Лантимос (он же режиссер) и Эфтимис Филиппоу получили в Каннах приз за лучший сценарий. По сюжету талантливый кардиохирург Стивен живет счастливой жизнью с женой Анной и двумя прелестными детьми. Этой семейной идиллии угрожает призрак из прошлого, которое Стивену больше не под силу скрывать.

В ролях: Колин Фаррелл, Николь Кидман, Барри Кеоган и другие.

Даже критики посчитали новую работу Лантимоса сложной и странной, обычные зрители советуют фильм лишь поклонникам авторского фестивального кино.

«…В итоге остается ощущение, что пресловутая странность превратилась для Лантимоса в самодовлеющий прием – режиссер как будто оказался в плену собственной репутации человека, от которого каждый раз ждут чего-то все более парадоксального и причудливого, – пишет «Коммерсант». – И Лантимос уже начал повторяться – скажем, комическая бесстрастность Фаррелла перешла в новый фильм прямиком из «Лобстера», где ирландский артист тоже играл главную роль. Но того же «Лобстера» можно было читать как остроумный парадокс в духе греческих логиков: предположим, что все критяне – лжецы, что 2 х 2 = 5, и дальше из этого что-то следует. В «Убийстве священного оленя» силлогизм не складывается: предположим, допустим, «а что, если»? Да, в общем, ничего – странная волна разбилась об американский берег».

«Те, кто смотрел фильм «Лобстер», меня еще смогут понять, но вот за других я не ручаюсь, потому что это действительно сложное и драматическое действие, где помимо сюжета нас завораживают величайшие актеры. И я сейчас даже не говорю о звездах большого кино. В данном случае это касается всего актёрского состава, включая талантливых подростков и взрослых актеров второго плана, – пишет на «Кинопоиске» «neo1570». – Забудьте всё стандартное, откиньте все увиденное ранее, потому что это совершенно новое кино высокого уровня. Здесь вы не услышите добрую или злую музыку. Ее просто-напросто нет. Лишь только звуки от начала и до самого конца. В общем, если вы поклонник авторских фестивальных фильмов, то это кино однозначно для вас, но другим лучше проходить мимо, потому что такого ужаса вы просто не выдержите».

Номинант на «Оскар» – драма «Призрачная нить»

Призрачная нить

Пол Томас Андерсон, работы которого постоянно выдвигаются на «Оскар», и в этом году не изменил традициям и снял драму, которую американские кинокритики восприняли с воодушевлением. В Лондоне 1950-х годов знаменитый кутюрье Рейнольдс Вудкок создает неповторимые образы для королевской семьи, звезд кино, богатых наследниц и светских львиц. Жизнь гения радикально меняется с появлением молодой своенравной Альмы, которая становится его музой.

В ролях: Вики Крипс, Дэниэл Дэй-Льюис, Лесли Мэнвилл и другие.

«В отличие от предыдущей совместной работы Андерсона и Дей-Льюиса – фильма «Нефть» (2007), в котором на экране кипели нешуточные страсти, выражаемые, что называется, весомо, грубо, зримо, «Призрачная нить» – кино нарочито утонченное и негромкое, – пишет «Коммерсант». – Все изломы сюжета сопровождает декадентский саундтрек Джонни Гринвуда – приглушенные, но настойчивые фортепианные пассажи буквально отражают смысл фразы «игра на нервах». В те редкие моменты, когда музыка замолкает, хруст тоста, журчание чая, наливаемого в чашку, шипение масла на сковороде звучат оглушительно, предвещая приближение катастрофы. Картина поставлена и снята с тем же тщанием и доскональным вниманием к деталям, с которой Рейнольдс Вудкок шьет свои платья. Камера, управляемая самим режиссером (у фильма нет главного оператора), скользит по изысканным интерьерам, лестницам и коридорам, демонстрирует тонкости нарядов (понятно, что в фильме об искусстве кройки и шитья они играют важнейшую роль) и создает на экране атмосферу немного страшной, но волшебной сказки».

«Призрачная нить» – это филигранно снятая картина, которая понравится всем киногурманам. В ней нет излишних страстей и эффектов, она получилась «с поволокой», которая приятно затягивает тебя в сюжет. Нет в ней и ярких красок, в основном приглушенные пастельные тона. Но делают фильм ярким игра актеров, сценарий и операторская работа – те факторы, которые и должны украшать любой кинофильм. Думаю, стоит сходить в кино, чтобы в этом убедиться»,– пишут пользователи «Кинопоиска».

Российская патриотичная мелодрама про спорт «Лед»

Лед

Олег Трофим снял трагический фильм со счастливым концом про силу российских фигуристов. С самого детства Надя верила в чудеса. Она представляла себе, как выходит на лёд под овации публики и танцует свой самый красивый танец. И вот, благодаря вере и упорству, Надя становится знаменитой фигуристкой. Но когда ее мечты о громких победах, красивой жизни и прекрасном принце уже, кажется, готовы исполниться, судьба преподносит ей настоящее испытание. И чтобы его пройти, нужно будет снова, как в детстве, поверить в мечту. Ведь, может быть, победа не всегда должна быть громкой, а прекрасный принц не обязательно передвигается на белом коне?..

В главных ролях, правда, не звезды спорта. В фильме снялись Аглая Тарасова, Диана Енкаева, Мария Аронова, Александр Петров и другие.

Вестерн в старом стиле «Недруги»

Недруги

Скотт Купер снял вестерн, который разительно отличается от фильмов, снятых в этом жанре в последние годы. «Недруги» скорее ближе к своим предшественникам – классическим вестернам прошлого века, – считают критики.

Когда на твоих глазах льется кровь, когда ты вынужден убивать, ты превращаешься в зверя… После долгих лет войны он дышал злобой, проклинал краснокожих, в каждом из них он видел врага. На исходе войны капитан Блокер получает приказ доставить на родину в Монтану умирающего вождя по кличке Желтый Ястреб. В цепях и кандалах он ведет семью индейцев через земли, где обитают враждебные племена и скрываются беглые преступники, где за каждым камнем поджидает смертельная опасность. Где-то на пути к отряду Блокера пристает обезумевшая от горя вдова, на глазах которой команчи убили ее детей. Эта встреча меняет всё…

В ролях: Кристиан Бейл, Скотт Шеперд, Розамунд Пайк, Ава Купер, Стелла Купер и другие.

Детективная драма с Эдрианом Броуди «Журналист»

Журналист

Фильм Брайана ДеКьюбелиса вышел в прокат в мире еще в 2016 году, но в России официальная премьера состоялась только сегодня. С просьбы соблазнительной незнакомки разобраться в нераскрытом убийстве ее мужа начинается неприятная история сексуальной одержимости и шантажа, которая может стоить журналисту Портеру Рену его работы, семьи и даже жизни.

В ролях: Эдриан Броуди, Ивонн Страховски, Кэмпбелл Скотт, Дженнифер Билз и другие.

Рецензенты «Кинопоиска», посмотревшие фильм, считают, что назвать его выдающимся вряд ли получится, но в целом детектив добротный.

«Фильм идет достаточно ровно, без каких-либо пауз в итак не самой активной динамике, за исключением нескольких недлительных поцелуев главных героев, в целом все смотрится достаточно атмосферно. Исключением можно считать саму всю историю в целом, каковы были мотивы тех или иных персонажей, особенно, почему все так заелись на лошадку героини Страховски. Как итог – неплохой детектив на один раз, с неплохой по меркам последних лет игрой Эдриана Броуди», – пишет на «Кинопоиске» «Ali Mensaf».

«Журналиста» просто необходимо взять на заметку и посмотреть его с вниманием и вдумчивостью. Вы будете удивлены, когда соприкоснетесь с этим мрачным миром современного нуара, где за каждой стеной таится смертельная опасность, а измена порой способна нанести куда больше увечий, чем пропавшая в сердце пуля…», – пишет пользователь «Драммер».

Французская комедия «Сердцеед»

Сердцеед

Лоран Тирар снял комедия в псевдоисторическом стиле. Красавец и ловелас капитан Невиль, отправляясь в Австрию с армией Наполеона, клянется своей возлюбленной ежедневно писать. Но писем нет, и сердце трепетной Полин разбито. Ее сестра Элизабет решает писать от имени Невиля. Но, сочиняя невероятные подвиги и в конце концов похоронив с почестями легендарного героя, она и не предполагает, что однажды вполне живой и далеко не идеальный Невиль вновь появится у них на пороге.

В ролях: Жан Дюжарден, Мелани Лоран, Ноэми Мерлан и другие.

Мультфильм «Муми-тролли и зимняя сказка»

Муми-тролли и зимняя сказка

Мультфильм финско-польского производства в Екатеринбурге идет только в «Каро Радуга Парк» и «Премьер Зале Знамя».

Необыкновенная история происходит в долине муми-троллей, волшебной стране, где живут эти сказочные персонажи. Муми-троллю не спится, и вместо спячки он решает познакомиться с зимой. Встречая странных существ, блуждающих по заснеженной долине муми-троллей в зимнем сумраке, главный герой пытается узнать, кто же такой – этот чудесный гость Рождество…

Мультфильм «Махнем на Луну!»

Махнем на Луну!

Перуанский мультфильм идет почти во всех кинотеатрах. Злые инопланетяне задумали покорить нашу планету благодаря могущественному амулету, с помощью которого можно подчинить своей воле любое разумное существо. На Земле готовится спасательная операция. Но есть одна проблема. Выполнить миссию может только тот, чей интеллект очень мал и кто не подвержен действию амулета. Но где найти такого дурачка? Разве что послать в космос одного незадачливого кондора, живущего среди людей. Хоть он и портит девять дел из десяти, но сейчас, похоже, его «куриные мозги» окажутся как нельзя кстати.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 15.02.18

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