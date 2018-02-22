Байопик Спилберга, драма про теракт и новые «О чем говорят мужчины» – кинопремьеры недели (ВИДЕО)

Сегодня в кинотеатрах – сразу несколько громких кинопремьер, которые заинтересуют и киногурманов, и любителей. Для первых – байопик Спилберга про журналистов «Секретное дело», лучшая драма «Глобуса» про теракт «На пределе». Для вторых «О чем говорят мужчины. Продолжение», комедия про любителей настольных игр и боевики. Для малышей и родителей – мультфильм про гномов.

Спилберг – про политику и журналистов в байопике «Секретное досье»

Секретное дело

Фильм Стивена Спилберга, основанный на реальных событиях, «Секретное дело» – номинант на «Оскар» в двух категориях: Лучший фильм и Лучшая женская роль (Мэрил Стрип). По сути это история Кэтрин Грэм, первой женщины-издателя газеты «Вашингтон пост», и редактора Бена Брэдли. Они вступают в гонку с «Нью-Йорк таймс» за право пролить свет на государственные тайны, скрывавшиеся более 30 лет. Журналистам придется преодолеть свои разногласия и рискнуть карьерой и свободой, чтобы мир узнал правду.

В ролях: Мэрил Стрип, Том Хэнкс, Сара Полсон, Боб Оденкёрк и другие.

Рядовые зрители предполагают, что если вы не интересуетесь политикой или журналистикой, то вам будет скучно. Критики же считают, что Спилберг смог сделать увлекательное кино без спецэффектов и разоблачений.

«Скука, но оторваться невозможно, – пишет «Медуза». – (кинокритик) Антон Долин считает, что в новой картине Спилберг достиг совершенства в искусстве рассказывания историй и смог сделать захватывающее кино без погонь, спецэффектов и громких разоблачений».

«В фильме о предыстории этого триумфа, о секретном досье (две номинации на «Оскар», в том числе за лучшую женскую роль), Спилберг вновь, как в «Линкольне» и «Шпионском мосте», берется за экранизацию не меньше чем американской конституции. Приняв вид мудреца, свято чтящего традицию и говорящего о проблемах настоящего (Трамп, его борьба с прессой и правдой за «постправду»), разбирая славные примеры из прошлого, он читает проповедь («Публикация – единственная защита права на публикацию»). И нет ничего скучнее этой проповеди», – считает обозреватель «Коммерсанта».

Лучший иностранный фильм «Золотого глобуса» – «На пределе»

На пределе

Фатих Акин покорил жюри «Золотого глобуса» и его фильм «На пределе» стал лучшим в своей номинации «Фильмы на иностранном языке». Не удивительно, учитывая какая тема затронута в драме. Идеальная жизнь Кати в один миг превратилась в руины – в результате террористического акта погибли её муж и сын. Друзья и семья пытаются остановить её слезы, помочь найти силы жить одной. В безумном поиске виновников бессмысленного убийства Катя не находит справедливости. И после долгой скорби, в абсолютном бессилии она идёт на радикальные меры.

В ролях: Дайан Крюгер, Денис Москитто, Нуман Аджар и другие.

Дайан (или Диана) Крюгер получила в Каннах приз за лучшую женскую роль. И, по мнению критиков, именно она спасла фильм от многих неудачных моментов.

«Фильм про убийство турка неонацистами в Германии и поиски правды его вдовой можно было бы упрекнуть в формализме, если бы не выдающаяся игра актрисы Дианы Крюгер, – считает критик «Коммерсанта» Ксения Рождественская. – «На пределе» заполнен мелкими деталями, рифмами и не сразу заметными сквозными сюжетами. Акин ставит знак равенства между разными пространствами, чувствами, лицами. (…) А в самом финале и вовсе позволяет себе предельно формальный трюк с изображением и зрительским восприятием. Все это выглядело бы холодной конструкцией, игрой в жанры и стереотипы, если бы не главная героиня Катя, одновременно раздавленная, сильная и безрассудная. Первый немецкий фильм немки Дианы Крюгер – ее самая убедительная работа, и неслучайно актрису наградили за нее в Канне. Именно ее присутствие и делает «На пределе» фильмом, который невозможно ругать – ни за эмоциональный шантаж, ни за формализм. Своей игрой Крюгер превращает клишированный сценарий в живое и яростное кино».

«Квартет И» и «О чем говорят мужчины. Продолжение»

О чем говорят мужчины. Продолжение

Леонид Барац, Александр Демидов, Камиль Ларин, Ростислав Хаит – снова в деле. На этот раз Леша, Слава, Камиль и Саша едут в Питер. Причем трое из четверых даже не знают, зачем они туда едут. Но в какой-то момент становится понятно, что неважно – зачем. Важно, что едут. И, конечно, плохо, что дома осталась куча нерешенных проблем, но как же хорошо, что про них можно не думать… хотя бы до понедельника. И еще, конечно, плохо, что отстали от сапсана и пришлось ехать в плацкарте, но как же это неожиданно хорошо… и уютно. А еще неожиданно хорошо бывает выпить в пять утра текилу-бум. Вроде рано… но так вовремя! А как это вдохновляет на всякие свершения!

Отзывов на фильм пока нет. Только интервью актеров «Квартета И», которые обещают, что эти «Разговоры» станут последними. Тема закрыта и «Квартет» работает над совершенно новым материалом.

Ридли Скотт снял фильм как богатые тоже плачут – «Все деньги мира»

Все деньги мира

Фильм Скотта основан на реальных событиях. Во всем мире не было человека богаче, чем Пол Гетти. Принадлежать к его роду – все равно что быть богом. Однако, когда в Риме неизвестные похищают его внука, нефтяной магнат, ко всеобщему шоку, наотрез отказывается платить выкуп. И тогда единственной надеждой для матери мальчика становится таинственный сотрудник службы безопасности самого Гетти…

В ролях: Мишель Уильямс, Кристофер Пламмер, Марк Уолберг, Ромен Дюрис, Тимоти Хаттон и другие.

Изначально в проекте был занят Кевин Спейси, но после скандала с сексуальными домогательствами было принято решение переснять весь материал. В итоге пришлось снимать 22 сцены заново, но уже с Кристофером Пламмером. На пересъёмки с Кристофером Пламмером ушло 8 дней и $10 миллионов.

Зрители поделились на два лагеря – кто считает, что фильм захочется пересмотреть. И тех, кто говорит, что и одного раза достаточно.

«Да, история впечатляет, и фильм снят просто прекрасно. Но пересматривать я его вряд ли соберусь. Такого рода байопики – хоть и тренд, но никак не попса, которая мягко ложится на сознание и воспринимается без усилий. Это не комедия или мультфильм, к которому раз в год неизменно обращаешься в поисках комфортного состояния. Это авторская картина, история незнакомого, пусть и знаменитого, человека, которую смотришь, оцениваешь – и оставляешь в кинотеатре», – пишет на «Кинопоиске» пользователь «IPonelis».

С ним не согласна «AnnElliot»: «В общем есть такие фильмы – в них сходятся все ниточки, которые ведут к тому, что кино оставляет после себя приятное ощущение и желание, когда-нибудь под настроение, пересмотреть».

Комедийный боевик «Ночные игры»

Ночные игры

Комедия «Ночные игры» рассказывает историю Макса и Энни, которые вместе с другими парами каждую неделю устраивают так называемые «ночные игры». И вот однажды харизматичный брат Макса Брукс организовывает вечер по разгадыванию «убийственного» квеста с «ряжеными» головорезами и агентами ФБР. Получается, похищение Брукса в тот вечер – это розыгрыш… или нет? В итоге, по мере того, как шестеро мега-азартных игроков пытаются решить заготовленные головоломки и выиграть, они начинают осознавать, что и «квест», и Брукс – совсем не такие, как кажутся. В течение всей этой суматошной ночи друзья не раз прыгают выше головы, пытаясь выпутаться из очередной передряги. В игре нет правил, за нее не начисляются очки, а игроки понятия не имеют, кому противостоят. Эта ночь может стать самой зажигательной в их жизни… или последней.

В ролях: Джейсон Байтман, Рэйчел МакАдамс, Билли Магнуссен и другие.

Российская фантастика «Рубеж»

Рубеж

У Михаила есть всё. Всё, кроме любви, и его это устраивает. Но вот он встречает ЕЁ, и всё, чего он добился в этой жизни, рушится в один миг. Не все умеют любить. Не каждому дано любить… Чтобы обрести право на любовь, Михаил получает возможность перемещаться во времени. Туда, где нет кредиток и гаджетов, где гибнут миллионы людей, и превращаются в руины города. Теперь, чтобы не сойти с ума и остаться в настоящем, ему придется принять правила опасного экзистенциального квеста.

Режиссер – Дмитрий Тюрин. В ролях: Павел Прилучный, Станислав Дужников, Кристина Бродская, Игорь Скляр и другие.

Боевик «Дикий»

Дикий

Лесник Джо Брейвен живет с семьей в горах на границе США и Канады. Однажды его тихую и размеренную жизнь нарушает опасная банда наркоторговцев, которая еще не знает, что эта часть лесной глуши занята. И занята не дикими животными, а сильным и бескомпромиссным человеком, ради семьи готовым на все…

Режиссер – Лин Одинг. В ролях: Джейсон Момоа, Джилл Вагнер, Стивен Лэнг и другие.

Рейтинг фильма невысок – около 5 баллов.

«Можно смело заявить, что для домашнего вечернего просмотра этот фильм подходит хорошо, но всё же многого не ждите, ведь бюджет картины кот наплакал, так что будьте снисходительны к различным нюансам», – пишет пользователь «Кинопоиска».

В Екатеринбурге фильм идет в четырех кинотеатрах.

Мультфильм «Гномы в доме»

Гномы в доме

Мультфильм продюсировали создатели «Шрека», но похоже, что такой яркой истории не получилось. Переезжая в старинный особняк, никто даже не подозревал, что большой дом скрывает «маленькие» тайны. Садовые гномы, живущие тут, веками защищали наш мир от злобных троггов. У людей не останется выбора – они должны будут присоединиться к великой битве.

«В Питере – пить. Сергей Шнуров»

В Питере – пить. Сергей Шнуров

В кинотеатрах «Салют» и «Колизей» покажут документальный фильм «В Питере – пить. Сергей Шнуров» Драгана Куюнджича. В 2017 году рок-группа «Ленинград» праздновала 20-летний юбилей. За 2016 год два новых видеоклипа «Ленинграда» – «Экспонат» и «В Питере – пить!» набрали почти 200 миллионов просмотров на популярных интернет-ресурсах. Для режиссера фильма, философа и культуролога, профессора Университета Флориды (США) Драгана Куюнджича это послужило поводом для встречи с лидером группы Сергеем Шнуровым. Американского профессора заинтересовало творчество группы, как и ее беспрецедентная популярность в России. Как группе клубного формата, несмотря на частые запреты и отмены концертов в начале своего существования в связи с использованием мата, а также алкогольно-наркотической тематики, удалось стать самой популярной группой, собирающей стотысячные стадионы?

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 22.02.18

«МОК ПНХ»! Фанаты «Спартака» устроили нецензурную акцию на хоккейном матче в Екатеринбурге. / Навальный прославил поселок Зайково и главу Ирбитского молзавода. / 22 февраля в Свердловской области ожидаются следующие события. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»