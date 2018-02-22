День защитников Отечества, концерт на хэндпанах и полеты в аэротрубе – Weekend (ФОТО, ВИДЕО)

В предстоящие выходные главным событием станет празднование Дня защитников Отечества – отметить 23 февраля можно активно в парке, интеллектуально в музее или весело-пьяно в клубах города. Для тех, кто «не отмечает», – множество интересных концертов: от игры на хэндпанах, испанской гитары – до любимых всеми на Урале «Чайфов». Также в обзоре «10 событий Weekend'а в Екатеринбурге» вы найдете два необычных спектакля.

Кино – последний концерт «Гражданской обороны»

22 февраля в 21 час в Ельцин-центре покажут фильм «Сияние обрушится вниз» – последний концерт «Гражданской обороны». Премьера его состоялась 19 февраля, в день 10-летия со дня смерти лидера группы Егора Летова. Фильм представляет собой последний во всех смыслах концерт «Гражданской обороны», состоявшийся 9 февраля 2008 года в Екатеринбурге. Сняли его практически случайно. В конце 2017 года этот материал был перемонтирован в полноценный фильм-концерт с профессиональным звуком силами крупнейшей независимой московской киностудии «Космосфильм» и вдовы Егора Летова Натальи Чумаковой. В результате удалось добиться эффекта полного присутствия, так что зрители смогут почувствовать себя словно на настоящем концерте легендарной группы.

«Считаю, что концерт – это как пластинка. Он выстраивается как альбом, концептуально, как цельное произведение искусства», – говорил Егор Летов 20.02.2005 года.

Место проведения: Ельцин-центр (ул. Бориса Ельцина, 3)

Вход: 350 рублей.

Концерт на хэндпанах – Mikkai Kumo

Mikkai Kumo

22 февраля на сцене центра культуры «Урал» выступит Лидия Игольникова – основательница, вдохновительница и главный исполнитель проекта Mikkai Kumo. Это таинство звучания хэндпанов, трепетные эмоции струнных, и упругость ритм-секции. Хэндпан (англ. Handpan) – семейство музыкальных инструментов, родоначальником которого является швейцарский инструмент Ханг (Hang), изготовлен из стали и напоминает межпланетный летательный аппарат. Звук хэндпана обладает невообразимым эффектом, и на сегодняшний день этот ударный инструмент обладает самой короткой историей.

Лидия одна из первых стала давать сольные концерты игры на хэндпане и проводить мастерклассы, healing-сессии с использованием этого инструмента. В концерте также примут участие: ритм секция «Другого Оркестра»: Артем Иванов – барабаны и Святослав Коротовских – бас; струнное трио «Другого Оркестра»: Сергей Астафьев – скрипка, Ирина Ахунова – альт, Дмитрий Яковлев – виолончель.

Место проведения: ЦК «Урал» (ул. Студенческая, 3)

Вход: 400-600 рублей.

Горячий испанский гитарист и латиноамериканские ритмы – в клубе EverJazz

Тоно Алькальде и ансамбль Timba Club

22 февраля в 22:00 в клубе EverJazz выступит известнейший испанский гитарист и певец Тоно Алькальде и ансамбль латиноамериканской музыки Timba Club, состоящий из опытных музыкантов, резидентов EverJazz. Тоно Алькальде – баскский музыкант, с корнями в испанских Галисии и Экстрамадуре. Гитарист-левша самостоятельно освоил инструмент, изобретя собственный стиль игры. Сотрудничал со многими артистами как гитарист, перкуссионист, певец, композитор и сессионный музыкант. Гастролировал по США, Южной Америке, Европе и Испании. В настоящий момент работает над продвижением своего нового сингла под названием Mar de Ti – Sea of You.

Timba Club – музыкальный ансамбль, в основе репертуара которого самые знойные и заводные тропические хиты латиноамериканской музыки Bamboleo, Grupo Yankees, N'Klabe. Troipico.

Место проведения: EverJazz (ул. Тургенева, 22)

Вход: места у бара – 300 р., места за столиком – 500 р., места за vip-столиком – 600 р.

Спектакль про поэта из свердловского андеграунда – «Сон Романа Тягунова»

22 февраля в 18:00 в музее «Литературная жизнь Урала XX века» состоится спектакль «Сон Романа Тягунова» в жанре site-specific. Основанный на творчестве поэта, архивных документах и мемуарах современников, «Сон…» поднимает актуальные до сих пор в литературном поле вопросы – от чисто поэтических до социально-политических. В спектакле, созданном специально для музейной площадки, принимают участие молодые поэты и музыканты города. «Сон…» как попытка воссоздания лаборатории писателя, с одной стороны, и глубоко личное прочтение художниками следующих поколений жизнетворчества их предшественника, с другой. Attention! Спектакль предполагает тесное взаимодействие со зрителями.

Роман Тягунов (1962-2000) – поэт, исследователь языка, авантюрист, мистификатор, корифей уральской рекламы, ярчайший представитель свердловского андеграунда. В его творчестве органически сочетаются поэзия и математика, злободневные темы и метаязыковые рассуждения, гармония и энтропия.

Место проведения: музей «Литературная жизнь Урала XX века» (ул. Пролетарская, 10)

Вход: 250 рублей.

Танцевальный спектакль «Сломанный воздух»

22 февраля в 19:00 в уральском филиале ГЦСИ покажут танцевальный спектакль «Сломанный воздух». Люди строят ракеты, корабли, самолеты, которые однажды поднимут их над обыденностью жизни в безоблачную сферу счастья и свободы. Как эта мечта о лучшем мире превращается в хрупкую иллюзию, рассыпающуюся от столкновения с реальной грубой жизнью? Как найти правильный ответ на вопрос свободы и счастья человека. Как не потерять себя и не потерпеть крушение в этой бесконечной гонке?

Хореограф-постановщик – Ксения Михеева (Санкт-Петербург). В спектакле использованы видеоматериалы, а также фрагменты музыки Nicolas Jaar, Low Roar, Trentemoller, Nils Frahm.

Место проведения: уральский филиал ГЦСИ (ул. Добролюбова, 19а)

Вход: 300 рублей (18-летние – бесплатно).

(Фото – со страницы ГЦСИ Урал «Вконтакте»)

Премьера самого классического балета – «Пахита»

В эти выходные в Екатеринбургском театре оперы и балета состоятся премьерные показы балета «Пахита». 2018 год Екатеринбургский балет посвящает Мариусу Петипа – балетмейстеру, который создал русский классический балет в его нынешнем виде. И первым балетом станет, конечно, «Пахита». Ранее на екатеринбургской сцене несколько лет можно было увидеть Большое классическое па из «Пахиты» – в рамках одноактных балетов. А теперь зрителям покажут полную версию в трех действиях.

Хореография 1881 года, восстановленная по нотации из Театральной коллекции Гарвардского университета, будет помещена внутрь нового спектакля. «Пахита» продолжит путь работы со старинной хореографией, начатый в 2015 году в спектакле «Тщетная предосторожность»: над новой постановкой работала та же команда авторов.

Место проведения: Театр оперы и балета (пр. Ленина, 46а)

Вход: 300-3000 рублей.

День Защитника Отечества: в кино, в парке и в клубе

23 февраля екатеринбургские защитники Отечества смогут выбрать как именно им провести свой праздник: активно – в парке, интеллектуально – в музее, или пьяно – в клубе.

Как и в прошлые годы, самой большой площадкой празднования станет ЦПКиО – гуляния здесь продлятся с 12 до 21 часа. Днем пройдет выставка стрелкового оружия, выставка военной техники, показательные выступления бойцов Росгвардии. С 14:30 на главной аллее начнется раздача солдатской каши. Затем – дискотека. А в 21:00 на площади Мотоциклистов запустят праздничный салют. Тех, кому активности 23 февраля не хватит, ждут на следующий день на «День мужика»: пройдут шуточные соревнования и силовые конкурсы.

Ельцин-центр предлагает кино, экскурсии и мастер-классы. 23 февраля в 14 и 17 часов покажут бесплатно легендарный фильм «Офицеры»: про судьбы двух друзей – Алексея Трофимова и Ивана Вараввы. За 150-200 рублей можно посетить музейное занятие «Неизвестный солдат», на котором пришедшим предложат задуматься над значением слова «Отечество», узнать о подвигах безымянных солдат, чьи имена потерялись во времени, но сделанное ими осталось в памяти людей навсегда. «Неизвестный солдат» – это образовательное занятие, сочетающее в себе элементы интерактивной экскурсии и диалога- рассуждения. Полную программу на 23 февраля можно найти на сайте центра.

Для мужиков-тусовщиков 23 февраля после 22:00 открыты двери многих клубов города. Например, в «Свободе» будут «Мохнатые ракеты», MONKEY ON YOUR BACK, KAMODO, «Фитнес оркестр», «Концы» и другие.

Место проведения: площадки Екатеринбурга

Вход: от 0 рублей.

Аэрошоу и полеты в аэротрубе

23 февраля с 10 до 17 часов на горе Уктус пройдет аэрошоу, которое приурочат к открытию аэротрубы, но интересно оно будет всем. Состоятся показательные прыжки с парашютом с воздушного шара. На этом же шаре можно будет прокатиться (за деньги). Также состоится игра «царь горы», знакомая всем с детства. Будут раздавать солдатскую кашу, развлекать пришедших всякими играми. В самой аэротрубе будут «летать» профессиональные спортсмены.

Место проведения: горнолыжный комплекс «Уктус»

Вход: свободный.

Заезд велосипедистов по льду «Ледовое сражение»

23 февраля в 14:00 на льду возле «Динамо» пройдет «Ледовое сражение», в котором могут принять участие все желающие велосипедисты. Будет специально подготовлена ледовая трасса с различными с фигурными элементами («змейка», «восьмерка», мостик и т.д. ), ее велосипедисты будут проходить на скорость по парам. Предусмотрено разделение на две категории – шипы и без шипов, в заезде одновременно участвуют два человека одной категории. Тем, кто никогда не подчинял на своем железном коне заледенелые дороги, будет проведен специальный мастер-класс.

Нужна только регистрация – для этого на месте необходимо иметь при себе любой документ, удостоверяющий личность, заполнить расписку о снятии ответственности за травмы.

Место проведения: «Динамо» (ул. Еремина, 12)

Вход: свободный.

Зимняя акустика «Чайф»

24 февраля в 19:00 во Дворце молодежи состоится традиционный концерт группы «Чайф» – «Зимняя акустика». Первый концерт под таким названием состоялся в уютном зале театра. Возможно, именно поэтому каждая «Зимняя акустика» – немного спектакль, с костюмами и декорациями. И самые популярные, и самые редкие песни группы звучат на этом концерте в акустике и посвящены определённой теме.

В этом году в программу «Акустики» группа собрала все свои песни, которые имеют блюзовую основу. В творчестве группы немало песен, «немного похожих на блюз», и собственно блюзов. Блюз – народная музыка, и в исполнении народной, как называют «Чайф», группы она звучит более чем естественно.

Место проведения: Дворец молодежи (пр. Ленина, 1)

Вход: от 1800 рублей.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 22.02.18

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