«Черная пантера» от Marvel против российского «Довлатова» – Кинопремьеры недели (ВИДЕО)

На этой неделе в прокате за внимание зрителей будут биться два потенциальных хита: «Черная пантера» от студии Marvel и «Довлатов» Алексея Германа младшего. Последний, кстати, идет в кино всего 4 дня, поэтому стоит поторопиться. Также в прокате – российское фэнтези, мелодрама от Вима Вендерса и японский мультик.

Новый герой от Marvel «Черная пантера»

Черная пантера

Райан Куглер стал режиссером уже 18-го фильма исполинской киновселенной студии Marvel. Но критики говорят, что за последние годы это чуть ли не лучший марвеловский фильм. Хотя фанаты готовы поспорить.

С первого взгляда можно решить, что Ваканда – обычная территория дикой Африки, но это не так. Здесь, в недрах пустынных земель, скрываются залежи уникального металла, способного поглощать вибрацию. Многие пытались добраться до него, разоряя все на своем пути и принося смерть аборигенам, но каждый раз таинственный дух саванны – Чёрная Пантера – вставал на защиту угнетенных. Спустя много лет беда снова приходит в Ваканду, и в этот раз враг заручился поддержкой современных технологий. Когда шансов почти не остаётся, Т`Чалла, молодой принц Ваканды, узнаёт, что именно ему предстоит возродить легенду и продолжить вечную борьбу, надев маску Чёрной Пантеры.

Отметим, что Черная пантера впервые появился как второстепенный персонаж в 52 выпуске комикса «Fantastic Four», выпущенном в 1961 году. Персонаж так понравился публике, что в скором времени получил собственную серию комиксов.

В ролях: Чедвик Боузман, Майкл Б. Джордан, Лупита Нионго, Данан Джекесай Гурира, Мартин Фриман и другие.

«В первую очередь это новая часть киноэпопеи Marvel со всем полагающимся арсеналом развлекательности – и в этом смысле часть едва ли не лучшая, – считает обозреватель «Коммерсанта». – Сценарий, во всяком случае, здесь в кои-то веки вполне связный, персонажи во всех отношениях колоритные, а реверансы африканской культуре обильно сдобрены отсылками к коллективному бессознательному условного среднего кинозрителя. Фильм передает сценарные и визуальные приветы «Звездным войнам», бондиане и даже трилогии «Назад в будущее», так что люди других цветов кожи все-таки не чувствуют себя чужими на этом празднике жизни. Да, к общественно-политической злобе дня авторы фильма подходят с детской непосредственностью, больше приставшей мультику «Король Лев», которым они тоже явно вдохновлялись. Но публика тем не менее исправно голосует дензнаками. Возможно, это характеризует не только публику, но и злобу дня тоже».

«Короче, тоска и выжимание денег. Бессмысленное ответвление. Нелогичные поступки и такие же терзания. Разочарован», – пишет на «Кинопоиске» один из пользователей.

«Необычность, диковинность и где-то даже дикость; яркость, разнообразие костюмов персонажей и их нетипичное поведение составляют положительную характеристику фильма и отличают его от всех остальных продуктов Марвел. Его точно можно запомнить и отличить от всего того, что до этого выпускала студия! Однако, в тоже время, не нужно бояться, что Стэн Ли исчезнет из кадра, а сцен после титров не будет. Марвел не изменяет традициям!», – не согласен другой поклонник вселенной комиксов «Марвел».

«Довлатов» Германа младшего

Довлатов

Сегодня в прокат выходит фильм Алексея Германа мл. «Довлатов», название которого говорит само за себя. Интересно, что кино в прокате будет идти всего 4 дня – с 1 по 4 марта. Это фильм о нескольких днях из жизни писателя Сергея Довлатова в Ленинграде начала 70-х годов накануне эмиграции его друга, будущего лауреата Нобелевской премии Иосифа Бродского. Это круговорот из парадоксальных и смешных ситуаций. Столкновение с криминалом, светская и литературная жизнь Ленинграда, киностудия «Ленфильм», музыка, чтение стихов, ремесло журналиста, страстное желание купить для своей дочери куклу, которую не достать нигде. В череде жизненных коллизий, иногда смешных, а иногда пронзительных, зритель открывает для себя жизнь тонкого, блестящего, ироничного человека, который выбирает свой творческий путь, чтобы позже превратиться в одного из самых популярных русских прозаиков XX века.

На берлинском кинофестивале «Довлатов» получил Серебряного Медведя за выдающиеся художественные достижения, Приз газеты Berliner Morgenpost

В ролях: Милан Марич, Данила Козловский, Хелена Суецка, Ева Герр и другие.

Критики называют «Довлатова» лучшим фильмом Германа младшего. Зрители считают, что интересен он будет даже тем, кто не читал произведения гениального прозаика.

«Картина Германа далека от привычных стандартов «байопика» и не стремится придерживаться «буквы» биографии героя – ей важно создать образ времени, губительного для настоящих талантов, – пишет о фильме критик «Российской газеты» Валерий Кичин. – …Алексей Герман-младший снял, на мой взгляд, лучшую свою картину…».

«Действие фильма укладывается в несколько дней ноября 1971 года, но кинокритик Антон Долин считает, что в эти дни режиссеру удалось вместить и тоску по исчезнувшему призрачному Ленинграду, и общее для семидесятых ощущение застоя, и довлатовское предчувствие преждевременного ухода, – пишет «Медуза». – …Правильно выбранные время, место и герой, разумеется, не дают гарантии, что удастся оживить их на экране. У Германа получилось. «Довлатов» – самая зрелая, цельная и внятная его картина…».

«В общем и целом, на «Довлатова» безусловно стоит идти и тем, кто не является поклонником таланта Сергея Донатовича. Те же, кто уже оценил его блестящую прозу, будут приятно удивлены тем, как бережно отнесся Алексей Герман-младший к жизни писателя и как передал если не букву его биографии, то ее дух», – пишут зрители.

Мелодрама от режиссера «Небо над Берлином» – «Погружение»

Погружение

Мастер красивых фильмов о любви Вим Вендерс («Город ангелов», «Небо над Берлином») снял еще один фильм, который наверняка понравится прекрасной половине человечества. К тому же в картине снимаются красивые актеры. Он – офицер разведки, она – ученый-океанолог. Ему предстояла смертельно опасная спецоперация в Сомали, ей – глубоководная экспедиция. И теперь, в минуту испытаний пред лицом смерти – в плену у боевиков, в батискафе на глубине океана – все, что у них есть, – это их любовь…

В ролях: Джеймс МакЭвой, Алисия Викандер, Александр Сиддиг, Селин Джонс и другие.

«Вим Вендерс, Джеймс МакЭвой и Алисия Викандер создали поразительно трогательный фильм. Кинокартина затрагивает вечные ценности, разжигает пламя любви и играет с эмоциями зрителей. Эта история Вима Вендерса способна подарить невероятное удовольствие от просмотра, которую в конце совершенно не захочется отпускать», – пишут на «Кинопоиске».

«Погружение» окутывает нас опасностью, которая перекликается с жаром неподдельных эмоций. Вим Вендерс создал очередное великое творение, ничем не уступающее его культовому фильму «Небо над Берлином». А мне же остается пожелать вам самого приятного просмотра», – пишет другая зрительница.

В Екатеринбурге фильм идет в четырех кинотеатрах.

Российское фэнтези с Бандерасом «За гранью реальности»

За гранью реальности

Александр Богуславский снял современное российское фэнтези с привлечением Антонио Бандераса. В фильме – красивые герои, модные костюмы и казино. Что-то это напоминает.

Майкл, талантливый аферист, собирает команду людей с паранормальными способностями, чтобы ограбить казино. Однако все идет не по плану, и герои оказываются в смертельной опасности. Чтобы спасти их, Майклу придется действовать за гранью реальности – в загадочном мире подсознания, откуда проистекают сверхспособности его друзей.

В ролях: Милош Бикович, Антонио Бандерас, Любовь Аксенова, Евгений Стычкин и другие.

Российская мелодрама «Купи меня»

Купи меня

Вадим Перельман выпустил мелодраму про жажду богатства. Три девушки – три истории о том, как изменить свою жизнь и чем предстоит пожертвовать, чтобы стать «счастливыми». Порше, олигархи, секс, любовь и мечты о красивой жизни. Смогут ли героини добиться успеха, или они сломаются, так и не дойдя до цели?

В ролях: Анна Адамович, Юлия Хлынина, Светлана Устинова, Евгения Крюкова и другие.

Спортивная драма «Со дна вершины»

Со дна вершины

Над очередным спортивно-патриотическим фильмом работала целая группа режиссеров.

Алексей Царёв – семнадцатилетний лидер школы и подающий большие надежды чемпион юношеской сборной по горным лыжам. У Алексея есть любимая девушка Лина и друг Костя, его соперник и в спорте, и в любви. Алексей – первый во всём. Он уверен в себе, не умеет и не желает проигрывать. Но всё меняется в один миг. После трагической случайности, которая происходит с Алексеем по вине Кости, их дружбе предстоит пройти проверку на прочность. Но сила духа, добро и любовь помогут перенести все испытания судьбы и приведут каждого к своей победе.

В ролях: Павел Шевандо, Владимир Вдовиченков, Ксения Кузнецова, Сергей Никоненко и другие.

Японский мультфильм «Мэри и ведьмин цветок»

Мэри и ведьмин цветок

Для детей от 6 лет – в прокате японский мультфильм «Мэри и ведьмин цветок». Скучные каникулы в глухой деревне кажутся юной Мэри сущим наказанием. Но в последнюю неделю лета всё внезапно меняется. Нечаянная находка – дивный цветок – уносит Мэри в далёкое зачарованное царство, в мир, полный невероятных приключений и завораживающих чудес. И этому миру грозит опасность! Вместе с чёрным котом, соседским мальчиком-забиякой и маленькой волшебной метлой ей предстоит пройти через рискованные испытания, спасти жителей сказочной страны, узнать, что такое настоящая дружба и понять: мечты – даже самые необыкновенные – иногда сбываются!

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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