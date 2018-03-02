«Эвита» на русском, итальянцы в кино и танцующий оркестр – Weekend в Екатеринбурге (ФОТО)

В Екатеринбурге в предстоящие выходные можно смеяться с итальянцами в кино, танцевать с оркестром, сходить на первую русскоязычную «Эвиту» или на выставку нереальных фотографий. Также в обзоре «10 событий Weekend'а в Екатеринбурге» – поэтические читки, модный дизайнерский маркет и другое.

В Музкомедии впервые покажут «Эвиту» на русском языке

2 и 3 марта в Театре музыкальной комедии состоится премьера мюзикла «Эвита» – впервые на русском языке. Спектакль поставлен в формате semi stage – в нем сочетается простота концертного исполнения и богатые номера мюзиклов.

«История Золушки меркнет рядом с биографией Марии Эвы Ибаргурен Дуарте де Перон, известной всему миру под именем Эвита. Дерзкая юная провинциалка из неблагополучной семьи приехала покорять столицу – и через несколько лет стала первой леди Аргентины, затмив своего влиятельного супруга. «Мадонна бедняков», «Несущая надежду», «Мученица труда», «Духовная руководительница нации», истинная self-made woman XX столетия, Эва Перон стала одной из самых знаменитых женщин в мировой истории. Никто из ее современников не вызывал столь страстных и противоречивых чувств у миллионов людей – от молитвенного преклонения до жгучей ненависти», – пишут о героине мюзикла в анонсе спектакля.

Место проведения: Театр музыкальной комедии (пр. Ленина, 47)

Вход: от 500 рублей.

(Фото – афиша с сайта театра)

Праздничный концерт Петра Дранги

За неделю до Женского дня в Екатеринбурге выступит известный мастер аккордеона Петр Дранга. Послушать специальную праздничную программу можно будет 2 марта в 19 часов во Дворце молодежи. В сопровождении камерного оркестра прозвучат известнейшие мировые композиции в современных стильных аранжировках, а также авторские произведения Петра.

Как говорят организаторы, Петр Дранга – не только лучший и самый известный мастер аккордеона, он настоящий мультиинструменталист – мастерски владеет игрой на клавишных, гитаре, ударных. Несколько лет Петр серьезно сотрудничает с известным американским лейблом как вокалист.

Место проведения: Дворец молодежи (пр. Ленина, 1)

Вход: от 800 рублей.

(Фото – «Афиша. Яндекс»)

Комедии от итальянцев про Италию – на фестивале в Екатеринбурге

В кинотеатре «Салют» в эти дни проходит самый масштабный италоязычный кинофестиваль России Russia-Italia Film Festival. Комедии, которые рассмешили всю Италию, чувственные истории любви, лучшие короткометражки о красоте нашего мира и документальные картины, с которыми мы совершим удивительные путешествия во времени и пространстве, – все это покажут на итальянском языке с русскими субтитрами, конечно.

Полная программа фестиваля есть на сайте кинотеатра «Салют».

Место проведения: «Салют» (ул. Толмачева, 12)

Вход: от 200 рублей.

Известный танцующий оркестр выступит для женщин

3 марта в 19 часов в ЦК «Урал» состоится сольник знаменитого танцующего оркестра UralBand под управлением Александра Павлова. Программа была составлена специально для женщин и называется «Для вас, любимые!». Организаторы обещают, что вы насладитесь отличной музыкой самых известных композиторов и популярных ансамблей, в исполнении молодых, дерзновенных и красивых солистов. В ярких артистичных номерах смешаны различные стили исполнения, прозвучат узнаваемые и всеми любимые композиции. Музыканты обещают зрителям сюрпризы, импровизации и, конечно, их фирменные танцы.

Место проведения: ЦК «Урал» (ул. Студенческая, 3)

Вход: 500-800 рублей.

Юбилейная 30-я Sandarina

В Екатеринбурге в эти выходные пройдет юбилейный фестиваль модной одежды и дизайнеров Sandarina. Уже в 30-й раз все модники Екатеринбурга, известные стилисты, дизайнеры и блогеры соберутся в одном месте. На этот раз – в универмаге «Большой». Посетителей ждет 30 мастер-классов, 30 новичков и 30 иногородних марок на дизайнерском маркете, пробуждение от зимней спячки, живая музыка и лучшие идеи для подарков на 8 марта. Также будет работать бьюти-корнер, зона для сэлфи, фудкорт с полезными и вкусными угощениями, зона лекций.

Место проведения: универмаг Bolshoy (ул. Малышева, 71)

Вход: 150 рублей.

Поэтические читки от будущих актеров

3 марта городская библиотека им. А.И. Герцена ждет в гости любителей литературы ХХ века. В 15:00 будущие артисты театра и кино вживую устроят поэтические читки. Организаторы обещают, что вы будете смеяться, грустить, тихонько восхищаться. «Вы снова увидите зажигающиеся звезды Маяковского, ощутите холодную осень Бунина, продолжите письмо любимой Шукшина, иронично ухмыльнетесь с Сашей Черным», – заверили в библиотеке.

Программу подготовят студенты 4 курса Екатеринбургского государственного театрального института.

Место проведения: Центральная городская библиотека им. А.И. Герцена (ул. Чапаева, 5)

Вход: свободный.

Спектакль про Фаину Раневскую

4 марта в 18:00 в ККТ «Космос» покажут спектакль «Фаина. Птица, парящая в клетке», посвященный Фаине Раневской. Актрисы нет в живых уже 30 лет, но ее талант и юмор навсегда покорил сердца тысяч людей. Она была из тех редких, неподражаемых натур, которых абсолютно не интересовало материальное благополучие. Всю свою жизнь, без остатка, Фаина Георгиевна отдала служению искусству. Она не принимала и едко высмеивала всё бездарное и безвкусное в театре и в жизни. Но, пожалуй, главным качеством этой великой женщины было умение по-настоящему и самоотверженно дружить.

Дружба Раневской и любимицы всей страны Любови Орловой продолжалась 40 долгих лет. Создатели спектакля своей постановкой открывают зрителям новую, неизвестную Раневскую. Они сумели найти ту грань, на которой балансируют комичное и грустное.

Режиссер: Станислав Евстигнеев. В ролях: Светлана Коркошко, Евдокия Германова, Игорь Письменный, Марина Куделинская, Мария Кресина.

Место проведения: ККТ «Космос» (ул. Дзержинского, 2)

Вход: от 1000 рублей.

(Фото – с сайта kassy.ru)

Выставка в жанре фэнтези «Призрачный дом»

Центр фотографии «Март» открыл выставку «Призрачный дом». Все авторы, представленные в экспозиции, создают фотографии несуществующего в реальности, используя при этом разные приемы. Лейтмотив выставки – образ дома, который предстает и как «дом с приведениями», и как далекая Родина, и как метафора подсознания фотографа.

Приглашенные на выставку авторы участвуют во множестве других выставок по всему миру и получают заслуженное признание на конкурсах арт-фотографии. Джим Казаньян и Аюми Танака несколько раз в отбирались в Top 50 лучших портфолио престижного конкурса Critical Mass. Корнелия Хедигер номинировалась PDN's 30 Emerging Photographers to Watch. Денис Тарасов участвовал в FOTOFEST-2012 и выставлялся в Saatchi Gallery.

Место проведения: Центр фотографии «Март» (ул. 8 Марта, 1)

Вход: 250 рублей.

(Фото – из группы центра «Март» «ВКонтакте»)

Прямая трансляция балета «Пламя Парижа»

4 марта в 20:00 кинотеатр «Синема Парк» начнет прямую трансляцию балета «Пламя Парижа» из Большого театра. Поставленный в 30-е годы XX века Василием Вайноненом балет о трагических и ярких событиях Французской революции был возрожден в XXI веке на сцене Большого театра Алексеем Ратманским. В редакции знаменитого российского хореографа спектакль обрел не только новую жизнь, но и новое прочтение. Герои «без страха и упрека» обрели человеческие черты, а история про марсельцев, идущих на штурм Парижа, превратилась в трагическое повествование о судьбах людей на фоне революционной борьбы.

Темпераментный и страстный спектакль демонстрирует все то, чем славится труппа Большого театра: филигранная техника соседствует здесь с блистательным актерским мастерством, а знаменитый безудержный танец басков сводит с ума зрителей всего мира. В ролях героических борцов за свободу солисты Большого театра Игорь Цвирко, Маргарита Шрайнер и Денис Савин.

Место проведения: кинотеатр «Синема Парк» (ул. Малышева, 5)

Вход: 450 рублей.

Концерт «В стране великанов и лилипутов»

4 марта в 12 часов в Свердловской филармонии в гостях у органа окажутся флейта и виолончель. Концерт понравится и взрослым, и детям. Орган – настоящий великан среди музыкальных инструментов. В свердловском органе 4000 труб. Характер у органа тоже королевский – под стать размеру. Но все знают, каким чутким он может быть в кругу друзей. В гостях у органа окажутся флейта и виолончель.

Исполнители: Игнатенко Владимир (орган), Маркуль Мария (флейта), Акуренко Наталья (виолончель).

Место проведения: Свердловская филармония (ул. Карла Либкнехта, 38а)

Вход: от 450 рублей.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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