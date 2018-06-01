Танцы на улице, авторские экскурсии и тонны мяса в центре города – Weekend в Екатеринбурге (ФОТО, ВИДЕО)

В Екатеринбурге, несмотря на пролетающий снег, организаторы мероприятий уже прочно настроились на лето. Сегодня открывается летний сезон танцев у Ельцин-центра, завтра на Плотинке пройдет фестиваль барбекю, а в ЦПКиО откроется летняя читалка Белинки. Также можно посмотреть на город свежим взглядом, пройдя по авторским маршрутам от молодых экскурсоводов. Самые интересные 10 событий выходных – в обзоре «Weekend в Екатеринбурге».

Открытие летнего танцевального сезона​ на улице

На стилобате у входа в Ельцин-центр сегодня в 20 часов откроется летний танцевальный сезон. Как и в прошлом году, по выходным здесь будут собираться любители потанцевать под открытым небом.

В первый вечер лаборатория танца MaxDance предлагает освоить танцы на любой вкус: линди хоп, соло джаз, сальса, бачата, бразильский зук. Принять участие может любой желающий, от любителей до профессионалов. Главное – желание освоить новые техники танца или просто получить заряд хорошего настроения.

Место проведения: площадка перед входом в Ельцин-центр (ул. Бориса Ельцина, 3)

Вход: свободный.

Концерт принцессы этно-рока Пелагеи

Сегодня в 19 часов во Дворце молодежи выступит Пелагея – знаменитая российская фолк-певица, известная уникальным глубоким голосом и широким репертуаром романсов, народных и авторских песен. В 2012 году поклонники талантливой певицы впервые увидели Пелагею в роли наставника в шоу «Голос». 1 июня состоится уникальный концерт: Пелагея представит новую эксклюзивную программу, в которой выступят участники команды Пелагеи из шоу «Голос 6» – Алексей Сафиулин, Алла Меунаргия.

Место проведения: Дворец молодежи (пр. Ленина, 1)

Вход: от 2000 рублей.

Открытие летней читалки от Белинки

Читалка в ЦпКиО

Сегодня библиотеке им. Белинского открывает в парке Маяковского традиционную летнюю читальню. В прошлые годы площадка, на которой по выходным проходят литературные и творческие мастер-классы, пользовалась большой популярностью у детей и родителей.

Все лето гости парка смогут на досуге читать книги и журналы, участвовать в различных конкурсах, играх и мастер-классах. А для детей «Белинка и КО» приготовила отдельную замечательную познавательно-развлекательную программу на каждый летний месяц.

Место проведения: ЦПКиО им. Маяковского

Вход: свободный.

Битлз-субботник под хиты Ливерпульской четверки

2 июня с 14 до 18 часов можно присоединиться к «Битлз-клубу» Екатеринбурга и прийти на «Битлз-субботник» к памятнику музыкальной группе у Исети. Будет весенняя уборка в полном смысле слова: инициативная группа будет подметать, красить, благоустраивать территорию вокруг памятника. Но это был бы не «Битлз-субботник», если бы он не сопровождался хитами Ливерпульской четверки. Музыкальная команда «5 ВЕЧЕРОВ» порадует своим выступлением.

Место проведения: памятник «Битлз» (ул. Горького, 8, у Исети)

Вход: свободный.

День Мотоциклиста с Глюк'oZой

2 июня с 14:00 в ЦПКиО начнутся мероприятия, посвященные Дню мотоциклиста. Для владельцев мототехники есть возможность стать участником кастов или ретро-соревнований. Для «не мотоциклистов» будет возможность почувствовать себя байкером на мотодегустации: профессионалы создадут соответствующий образ, наденут на вас костюм байкера и дадут прокатиться на учебном мотоцикле под присмотром инструктора.

Также будет солдатская каша и мото-кухня; мотофристайл от уральских спортсменов и другое.

С 19 до 21 часа на Центральной сцене выступление победителей Байк Рок Феста 2017 музыкальной группы «ILLINOiS» и специального гостя праздника певицы Глюк'oZa.

Место проведения: ЦПКиО им. Маяковского

Вход: свободный.

Фестиваль барбекю в центре Екатеринбурга

Исторический сквер на выходные уже второй раз превратится в одну большую площадку для жарки шашлыка и мяса. Здесь 2 и 3 июня пройдет Фестиваль барбекю. Гостей ждут мастер-классы от известных шеф-поваров, дегустация блюд, ярмарка и гастрономические аттракционы. Не обойдется и без поросячьих бегов.

Чемпионат по барбекю пройдёт традиционно в трёх номинациях: 2 июня своё искусство продемонстрируют команды профессионалов, а 3 июня за звание лучших поборются команды любителей и юниоров.

Специальная обширная программа будет организована для детей: арт-песочница, веселые спортивные соревнования, научные шоу, кинопробы. И конечно, для маленьких участников на фестивале будет открыта Детская гастрономическая школа.

Поросячьи бега пройдут 2 июня с 12:30 до 15:30.

Место проведения: Исторический сквер

Вход: свободный.

Выборы Короля уральского дрифта

2 июня на горе «Лиственной» состоятся соревнования автогонщиков «Король Уральского Дрифта 2018». Тренировочные заезды начнутся с 09:30, парад участников – с 15:00. Затем пройдут парные заезды, дрифт-такси. Наградят короля уральского дрифта в 19:30.

Для зрителей будет развлекательная часть и конкурсы с призами. Будет работать кофейня, кафе.

Место проведения: Березовский ГЛК «Лиственная», ЕКАД, 25 км

Вход: 200 рублей.

Шоу бегемотов в Цирке

Для детей, у которых начались каникулы, в Цирке стартовала новая программа – «Гиппопотамус» от продюсерского центра Гии Эрадзе. Главными звездами здесь, конечно, будут бегемоты, которых многие напрасно считают глупыми и неповоротливыми. Также в программе задействованы десятки других животных – обезьяны, собаки, верблюды. Ну и, конечно, на арене не обойдется без акробатов, гимнастов, жонглеров, клоунов и эквилибристов. Добавьте к этому авторские костюмы и сценографию.

Место проведения: Цирк (ул. 8 Марта, 43)

Вход: 600-1800 рублей.

Фестиваль анимации Бориса Дёжкина – для детей

Также с детьми в эти выходные можно сходить в Ельцин-центр, где в рамках фестиваля российской анимации будут бесплатно показывать мультфильма Бориса Дёжкина. 2 июня показы в кино-конференц-зале начнутся в 12 часов, 3 июня – в 14 часов. Дёжкина называют основоположником «русского Диснея», создавшего замечательные и доселе популярные мультфильмы «Чиполлино», «Необыкновенный матч», «Шайбу, шайбу!», «Матч-реванш», «Приходи на каток» и многие другие.

В дни показов зрители увидят лучшие работы мультипликатора и его учеников и последователей.

Место проведения: Ельцин-центр (ул. Бориса Ельцина, 3)

Вход: свободный.

Необычные экскурсии от Школы авторских маршрутов

В это воскресенье, 3 июня, состоится Марафон авторских экскурсий, подготовленный выпускниками Школы авторских маршрутов 2017 и 2018 гг. В этом году экскурсоводы будут не только сами показывать и рассказывать, но и приглашать участников обсуждать увиденное. Лозунгом марафона служит фраза: «Екатеринбург – это текст, и прочитать его можно по-разному».

В этот день можно будет прокатиться на Кубу на трамвайной одноколейке, погрузиться в повседневность жилых кварталов железнодорожников, изучить историю и перспективы центральных городских площадей, а также услышать новые истории про свердловский авангард.

Экскурсии состоятся при любой погоде. Средняя продолжительность каждой экскурсии 1 час 45 минут.

Место проведения: старт – из разных точек города. Расписание и географию можно посмотреть на сайте ГЦСИ.

Вход: 250 рублей.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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