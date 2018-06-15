Футбол, латина-дни для фанатов и незнакомый знакомый Екатеринбург – Weekend в городе (ФОТО)

Предстоящие выходные, как и последующие две недели, в Екатеринбурге будут посвящены приему гостей Чемпионата мира по футболу, проведению матчей и прочим околоспортивным и околотуристическим мероприятиям. Но и для тех, кто хочет скрыться от ЧМ, найдутся занятия: можно сходить на экскурсии по известным местам Екатеринбурга и узнать их с новой стороны, посетить фотовыставку или сходить на фестиваль фильмов про известных людей. Основные 10 событий выходных в обзоре «Weekend в Екатеринбурге».

Футбол, концерты и латина-танцы в фан-зоне

Конечно, главным событием в Екатеринбурге стало открытие ЧМ по футболу, которое состоялось накануне, а сегодня состоится первый матч на «Екатеринбург-Арене»: в 17 часов встретятся сборные Египта и Уругвая.

На стадион просто так уже не попасть, зато есть шанс весело провести время в фан-зоне. Сегодня, 15 июня, здесь можно посмотреть трансляции матчей – Египет-Уругвай, Марокко-Иран, Португалия-Испания. А также вечером выступит группа Bogachi.

Суббота и воскресенье, 16-17 июня, пройдут в ЦПКиО под знаком Latina-dance. Фан-зона будет открываться днем, в 13 часов. В течение дня будут идти танцевальные мастер-классы, развлекательная программа. А также – трансляции всех матчей, которые запланированы на этот день в рамках ЧМ. Заканчивает работу фан-зона в 01:00.

Место проведения: ЦПКиО им. Маяковского

Вход: свободный.

Умная экскурсия-прогулка про доступность Екатеринбурга

Для любителей порассуждать на тему развития Екатеринбурга и урбанистики 15 июня в 19 часов от «Исети» стартует экскурсия-прогулка «Безграничная среда Екатеринбурга. Как появились заборы?». Прогулка пройдет по 6 кварталам города в формате исследовательского тура, вести ее будет куратор программы «Коды города», руководитель научно-просветительского отдела Уральского филиала ГЦСИ Дмитрий Москвин.

В какие-то кварталы удастся пройти свободно, на какие-то смотреть из-за забора. Как получилось, что город превратился в череду барьеров и препятствий? Для чего горожане создают новые и новые границы? Какие социальные и культурные последствия это имеет? По окончании прогулки участникам предлагается обсудить эти вопросы в кофейне.

Место проведения: старт – от гостиницы «Исеть» (пр. Ленина, 69/1)

Вход: 200 рублей.

Летняя акустика с участием трех молодых групп

Этим летом у центрального входа в Ельцин-центр, в «Буфете», раз в две недели по пятницам будут проходить акустические концерты с участием разных групп. Обещают вино, свечи и свежую музыку. Продолжительность акустического сета 90 минут. На каждом сете выступят по три молодые екатеринбургские команды, играющие в различных стилях от электро-поп до соул.

На этой неделе акустика пройдет 15 июня с 20 до 22 часов. Выступят группы INITIATING SUN (играют синтипоп, шугейз, построк), Alex Lynch (сольный акустический one man band проект музыканта, в арсенале которого всего лишь голос, гитара, губная гармошка, тамбурин и битбокс) и «Летательные способности» (мечтательная гитара, чувственный аккордеон, меланхоличная виолончель и труба).

Место проведения: Ельцин-центр (ул. Бориса Ельцина, 3)

Вход: свободный, нужна регистрация.

Первый большой оупен-эйр

В эту пятницу в 23 часа, несмотря на погоду, откроет свои двери для первого крупного Flashback Open-Air большой пляжный комплекс Cuba на берегу Верх-Исетского пруда. Опытнейшие ди-джеи Урала сдуют пыль с лучших пластинок своей андерграундной юности! Всё самое «вкусное» за последние 20 лет прозвучит на трех танцполах Flashback. Будут работать танцполы на открытом воздухе и крытые площадки, бассейн, лаунж-зоны, несколько комфортабельных баров и многое другое.

DressCode: на мероприятие не будут допускаться посетители в спортивной одежде.

Место проведения: пляжный комплекс Cuba (Большой Конный, 6)

Вход: от 500 рублей.

Фестиваль красоты и здоровья Green Market

Отвлечься от футбольных страстей и умных экскурсий можно на летней ярмарке Green Market, которая будет проходить 16 и 17 июня в ГЦСИ. Во дворе на берегу Исети соберутся умельцы из Екатеринбурга, Тюмени, Ижевска, Омска и Челябинска, чтобы представить свои уникальные товары. Украшения, натуральная косметика, детские товары, гастрономические изыски и многое другое – всё это найдется на площадке Green Market.

Работать маркет будет с 12:00 до 19:00. Центр современного искусства также порадует гостей своими уникальными экспозициями. Детская площадка, барахолка, благотворительные проекты, зона с котиками, конкурсы и красивая фотозона также не заставят гостей скучать на одном из самых популярных фестивалей города.

Место проведения: двор ГЦСИ (ул. Добролюбова, 19а)

Вход: свободный.

Историю Литературного квартала и особняков расскажут на экскурсии

Музей «Литературная жизнь Урала XIX века 16 июня в 15:00 приглашает жителей Екатеринбурга, а может и футбольных болельщиков, в путешествие по Литературному кварталу. В ходе авторской пешеходной экскурсии, которая пройдет по всему кварталу и ближайшим улицам, гости узнают об истории усадеб и особняков писателей, о тайнах и легендах любимых улиц в историческом центре города. Собранные материалы для экскурсии уникальны – из Фондов музеев, документов, переданных родственниками писателей, писем и дневников – так появилась коллекция «сокровищ» Литературного квартала.

Обязательна предварительная запись: +7 (343) 371-22-81.

Место проведения: Литературный квартал

Вход: 200 рублей.

Премьера спектакля «Три мушкетера»

В Театре драмы 17 июня в 18 часов состоится премьера спектакля «Три мушкетера» по одноименному роману Александра Дюма-отца. Для Драмы это первый опыт сценического воплощения приключений легендарной четверки, внутри которого не будет атрибутов в духе «плаща и шпаги». Режиссер Михаил Заец говорит, что изначально не собирался применять прием исторической реконструкции, ибо благодаря сотни фильмам и бесчисленному количеству театральных спектаклей каждому известно, что мушкетеры были в синих плащах, гвардейцы – в красных, дамы носили длинные юбки, а мужчины – шляпы с перьями. Задача была – «вынести» на сцену дух романа, заложенные в нем смыслы, которые не теряют актуальности в любом предметном облачении.

Действие начнется в интерьерах школьного здания, где по прошествии нескольких лет вновь встретятся бывшие одноклассники, и каждый из них сможет перевоплотиться в «своего» литературного персонажа. Сюрпризом для публики станет и музыкальный ряд.

Место проведения: Театр драмы (Октябрьская площадь, 2)

Вход: от 200 рублей.

Фестиваль фильмов о значимых фигурах русской культуры

Двор уральского ГЦСИ субботним и воскресным вечером ждет поклонников интеллектуального кино. 16 июня в 18 часов в рамках фестиваля покажут фильм «Дзига и его братья» (2002 г., реж. Евгений Цымбал). Картина, созданная на основе архивных фото- и кинодокументов и рассказывающая о жизни Дзиги Вертова, Михаила Кауфмана и Бориса Кауфмана, получила кинопремию «Ника» (2003).Фильм удался и как художественное произведение, и даже как учебное пособие для студентов, изучающих историю кино.

А 17 июня в 18 часов покажут фильм «Фабрика грез» для товарища Сталина» (2017 г., реж. Борис Караджев). Исследование обстоятельств и хода драмы, разыгравшейся во второй половине 30-х вокруг проекта создания в СССР «Советского Голливуда» – центра кинопромышленности по образу и подобию американской «фабрики грез». Драмы, в которой ярко проявились и человеческие характеры, и мировоззренческие конфликты, и дух эпохи.

Место проведения: двор уральского филиала ГЦСИ (ул. Добролюбова, 19а)

Вход: 150 рублей – показ.

Экскурсия в прошлое – Нижнеисетск

17 июня в 13 часов старший научный сотрудник Музея Истории Екатеринбурга Евгений Бурдаков проведет экскурсию по местам, связанным с Нижне-Исетским заводом. Помимо пешеходной части планируется посещение Храма во имя иконы Божией Матери «Казанская» и экспозиционно-учебного центра «Истоки».

Старт – от троллейбусной ост. Димитрова в сторону Химмаша.

Место проведения: троллейбусная остановка

Вход: 200 рублей, обязательная предварительная регистрация на общей странице Музейных прогулок.

Лучшие мировые фотографии на выставке World Press Photo 2018

В Арт-галерее Ельцин-центра открылась выставка World Press Photo 2018. У горожан до 5 июля есть единственная возможность увидеть работы победителей известного фотоконкурса в России. Лауреаты очередного World Press Photo, «чемпионата мира» среди репортажных фотографов, самого престижного международного конкурса были объявлены в Амстердаме 12 апреля. С 1955 года это состязание помогает поддерживать высокие стандарты в фотожурналистике и фотодокументалистике.

В этом году члены жюри отсмотрели более 73 тысяч снимков от 4,5 тысяч фотографов из 125 стран. В число победителей и призеров вошли 42 человека, в том числе россиянка Татьяна Виноградова, которая заняла третье место в категории «Люди» с серией снимков «Девочки». Победителем в главной номинации «Фотография года – 2018» стал фотограф из Венесуэлы Роналдо Шемидт. На его фотографии запечатлен горящий бегущий мужчина в противогазе – 28-летний Хосе Виктор Саласар Балса, принимавший участие в антиправительственных манифестациях в Каракасе 3 мая 2017 года.

Место проведения: арт-галерея Ельцин-центра (ул. Бориса Ельцина, 3)

Вход: по билету в галерею.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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