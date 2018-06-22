Уральский Burning Man, фестиваль вейкборда и праздник чирлидинга – Weekend в Екатеринбурге (ФОТО)

Екатеринбург, несмотря на не самое теплое лето, начинает оживать и устраивать небольшие оупен-эйры. Одним из таких станет в эти выходные фестиваль Burning Man Ural, который постарается передать атмосферу творчества и самовыражения своего американского прототипа. Также в выходные можно будет посоревноваться в умении кататься на вейкборде, посмотреть на чирлидерш разных стран в фан-зоне (и трансляции матчей), послушать джаз в лесу и познакомиться с будущими звездами театра. Самые интересные 10 событий выходных – в обзоре «Weekend в Екатеринбурге».

Фестиваль чирлидинга и трансляции матчей

В Екатеринбурге продолжается ЧМ по футболу и болельщиков ждут в этот уикенд в фан-зоне, где ежедневно до часу ночи идут трансляции матчей на большом экране и развлекательные программы.

Суббота и воскресенье объявлены днями чирлидинга – пройдет международный фестиваль чирлидинга. В субботу будут показывать матчи Бельгия – Тунис, Южная Корея – Мексика, Германия – Швеция.

В воскресенье матч между Японией и Сенегалом пройдет в Екатеринбурге, но кто не сможет попасть на стадион, также увидит матч в ЦПКиО. Кроме того, в этот день играют Англия – Панама, Польша – Колумбия.

Место проведение: фан-зона в ЦПКиО

Вход: свободный.

Open Air «Burning Man Ural»

У тех, кто мечтает поехать на Burning Man в Америку, но накопить денег на заветную пустыню пока не получается, есть возможность приобщиться к Горящему человеку на Урале. 22 июня фестиваль Burning Man Ural пройдет в пляжном клубе «Огни».

Всех, кому исполнилось 18 лет, зовут жечь огромного деревянного человека, строить футуристический город, устраивать арт-инсталляции и экстремально самовыражаться. Участвовать будут художники со всего Урала. Зрители летнего фестиваля безграничного арта в Екатеринбурге увидят футуристические инсталляции, безумный ART транспорт, кинотеатр под открытым небом, видеопроекции и световые инсталляции, водное шоу с тест-драйвом, карнавал экстравагантных костюмов и образов, фаер-шоу от Tandava show, салют и три танцпола музыки от популярных диджеев и с живыми концертами. Не обойдется уральский Burning man и без поджога огромной фигуры в качестве кульминации вечера. Конструкцию создадут специально на оборудованной площадке и сожгут в самый разгар ночи.

Место проведения: пляж «Огни» (Балтым, Набережная 2д)

Вход: 800 рублей.

Paul Oakenfold отметит «Лето любви» в Екатеринбурге

Еще одно мероприятие для тусовщиков – концерт одного из самых титулованных диджеев Пола Окенфолда. Он выступит 22 июня в 23 часа в «Телеклубе» в рамках мирового тура «Spectrum». Тур посвящен 30-летию «Лета любви», которым отметился 1988-й в Англии. Этот год остался в истории как сезон, когда хаус-музыка пережила взрывной всплеск популярности в Британии, положив начало многотысячным рейвам, которые мгновенно составили серьёзную конкуренцию рок-фестивалям по всему миру. За год до «Лета любви», в 1987-м, Окенфолд уже побывал на Ибице, и, вернувшись домой, запустил революционные музыкальные хаус-вечеринки «Spectrum», ставшие одной из отправных точек к «Лету любви», в котором он принимал непосредственное участие уже как диджей с именем.

Место проведения: «Телеклуб» (ул. Карьерная, 16)

Вход: от 1200 рублей.

Не-футбольный турнир с участием Японии

В рамках проведения Чемпионата мира по футболу 2018 в Екатеринбурге 24 июня на центральном стадионе «Екатеринбург Арена» состоится встреча команд Японии и Сенегала. В честь этого события 23 июня в 11:00 проводится открытый турнир «Кубок Урал−Япония по игре го» и мастер-класс по японской игре го. Мероприятие пройдет на площадке Ельцин-ценра, к участию в турнире допускаются все желающие спортсмены, прошедшие предварительную регистрацию на сайте Российской Федерации го.

Во время турнира пройдут мастер-классы по японским искусствам, а в завершении турнира концерт камерного оркестра B-A-C-H с программой «Японский взгляд». В программе, которая начнется в 19 часов, прозвучат композиции Joe Hisaishi. Дирижер проекта Николай Усенко.

Место проведения: Ельцин-центр (ул. Бориса Ельцина, 3)

Вход: свободный.

Традиционный джаз-фестиваль EverJazz в лесу

23 июня, с 14:00 до 23:00 на базе отдыха «Иволга» состоится международный джазовый фестиваль EverJazz. Фестиваль – это и праздник джаза, который объединит лучших музыкантов России и зарубежья, и творческая лаборатория для зрителей с возможностью поучаствовать в арт-мастерских и семинарах, и непринужденный отдых с семьей или друзьями среди изумительной уральской природы.

Для зрителей будут работать две открытые сцены, пройдут музыкальные и танцевальные мастер-классы, творческие мастерские и отличная музыка! Хэдлайнерами фестиваля станут питерский джазовый хулиган Билли Новик, нежная темнокожая певица Шола Адиза (США), виртуозные пианист Патрик Бебелаар (Германия) и виолончелист Ян Максин (США), а также этно-джазовый квартет VAN (Армения) и многие другие.

Подробную программу и лайн-ап можно посмотреть на сайте джаз-клуба.

Место проведения: база «Иволга» (село Кадниково)

Вход: от 1800 рублей.

Концерт «Арфа и флейта в музее»

У тех, кто не сможет выехать за город, будет возможность послушать хорошую музыку в Екатеринбурге – 23 июня в 19 часов в Музее истории пройдет концерт арфы и флейты. На концерте прозвучит программа, которую музыканты будут исполнять в июле в Лондонской королевской академии музыки. В программе: А. Дюран – Вальс; П. Паттерсон – Сюита «Пауки»; Л. Либерманн – Соната для арфы и флейты; Ф. Годефруа – Венецианский карнавал; П. Паттерсон – «Колыбельная» для арфы и флейты; Е. Вальтер-Кюне – Фантазия «Евгений Онегин».

Место проведения: Музей истории Екатеринбурга (ул. Карла Либкнехта)

Вход: 400 рублей.

Пешеходная экскурсия «Архитектура спорта»

23 июня в 14:00 любители спорта могут узнать, как к спорту приобщался тогда еще Свердловск. Тематическую экскурсию по Екатеринбургу проведут экскурсоводы Ельцин-центра. Первый секретарь Свердловского обкома КПСС Борис Ельцин, со студенческих лет игравший в волейбол, страстный болельщик не только этого, но и других видов спорта, всегда обращал особое внимание на все, что связано со спортивной жизнью города.

На левом берегу реки Исеть рядом расположены два спорткомплекса: Дом спорта «Динамо» и Дворец игровых видов спорта «Уралочка». Построенные в разные эпохи, они демонстрируют дистанцию, отделяющую конструктивистскую архитектуру от постмодернистской и одновременно указывают на смысловые связи современной архитектуры с наследием советского авангарда. За строительством и функционированием каждого комплекса – свои истории спортсменов и болельщиков, одним из которых был и Ельцин.

Экскурсия предлагает совершить путешествие по этим двум комплексам и увидеть, как идеология спорта, культура управленческих решений и архитектура сформировали ландшафт набережной на стрелке городского пруда, как спорт повлиял на развитие города.

Место проведения: сбор – у главного входа на территорию спорткомплекса Динамо (со стороны ККТ Космос)

Вход: 300 рублей.

Праздник музыки и вейкборда на Таватуе

Еще один опен-эйр этих выходных будет посвящен модному спорту и музыке. 23 июня на озере Таватуй состоится праздник Ostrova Wake Weekend 2018. Пройдут соревнования по вейксерфу и вейкборду в сопровождении суперфлота от MC Колобаня и MC Kostroma, а также потрясающей музыки от команды DSA.

После соревнований начнется музыкальная вечеринка. Хедлайнеры музыкального фестиваля: Мистер Малой (Санкт-Петербург), Коля Маню (Москва) – живые выступления, Кирилл Слепуха (Москва) и очаровательная Василина Мороз (Бали) – DJ-сеты.

Соревнования начнутся в 11 часов, а музыкальный фестиваль – в 18 часов.

Место проведения: озеро «Таватуй» (база отдыха «Лагуна»)

Вход: 500 рублей.

Ремесленные мастерские для гостей ЧМ

Не все знают, что на этой неделе в Екатеринбурге в Театре эстрады открылись ремесленные мастерские для гостей ЧМ. Они будут работать до 23 июня включительно. Лучшие мастера-ремесленники Свердловской области проведут показательные мастер-классы по урало-сибирской росписи, художественной обработке бересты, кружевоплетению на коклюшках, лозоплетению, резьбе по дереву, ручному ткачеству и гончарному искусству, на которых каждому гостю будет предоставлена возможность погрузиться в таинство создания неповторимых произведений народного искусства.

Все желающие смогут приобрести уральские сувениры: расписные тагильские подносы, серебряные украшения с легендарными уральскими самоцветами, миниатюрные берестяные шкатулки и изящные плетеные изделия из лозы и другие изделия.

Место проведения: Театр эстрады (ул. 8 Марта, 15)

Вход: свободный.

Спектакли от будущих актеров театра и кино

Все выходные у театралов Екатеринбурга и продюсеров, ищущих таланты, будет возможность посмотреть на работы разных курсов студентов ЕГТИ. 22, 23, 24 июня артисты будут представлять на суд публики свои курсовые работы – итог учебного года на курсах разных мастеров. Например, 22 и 24 июня покажут кукольный спектакль «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», 22 июня другой курс покажет драматическую постановку «Морфий», 23 июня – «104 страницы про любовь» и другие постановки.

Расписание спектаклей и краткое описание можно найти на сайте Учебного театра.

Место проведения: Учебный театр (ул. Вайнера, 2)

Вход: 100 рублей – спектакль.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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